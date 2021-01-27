В Госдуме поддержали ратификацию соглашения о продлении ДСНВ

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), возможно, позволит России и США продвинуться в решении других сложных вопросов.

«Очень хорошо, что мы начинаем нашу работу с новой администрацией США, с администрацией президента [Джозефа] Байдена с такого хорошего, символичного шага, который, возможно, раскроет дополнительные двери и даст новые дополнительные возможности, чтобы продвигаться в наших сложных отношениях и по другим вопросам», – приводит слова Косачева ТАСС.

Достигнутые договоренности сенатор охарактеризовал как событие огромного значения, отметив, что у него есть несколько измерений. «Если отталкиваться от сегодняшней ситуации, понятно, что выработать эту договоренность было предельно сложно, [не только] исходя из соображений сжатого времени, но и исходя из атмосферы, которая царит в российско-американских отношениях и которая пока никоим образом не изменилась в связи со сменой американской администрации», – отметил сенатор.

Однако, главное измерение этого события, по мнению Косачева, заключается в том, что сохраняется сам договор. «Это важнейший, краеугольный документ, который совершенно точно не утратил своего значения даже после того, как стороны выполнили свои обязательства. Эти обязательства выполнены еще в 2018 году и Россией, и США. Те максимальные потолки, которые соглашением установлены – а я напомню, что по этому договору стороны обязались на одну треть сократить количество боезарядов и в два раза сократить количество стратегического ядерного оружия – вот эти все обязательства выполнены», – подчеркнул глава международного комитета Совфеда.

Как отметил сенатор, он считает не менее важным, что сохраняются обязательства сторон по неразмещению такого оружия за пределами своих национальных территорий. «И еще одно обстоятельство – это инспекции. Без инспекции понимать, что происходит с другой стороны, практически невозможно. Договор по открытому небу, который позволял наблюдать за ситуацией, это совершенно точно не инспекции», – подчеркнул Косачев. Он добавил, что инспекции можно было осуществлять и теперь можно будет продолжить это делать в соответствии с положениями договора, чтобы понимать практически на 100%, что происходит «на той стороне противостояния [двух стран] в сфере стратегических ядерных вооружений».

Косачев назвал продление соглашения «огромным успехом российской, отечественной дипломатии», а также отметил огромный личный успех президента Владимира Путина. «Потому что именно он еще в конце 2019 года исчерпывающим образом подтвердил готовность России без всяких условий этот договор продлевать, неоднократно говорил об этом и в дальнейшем, добивался продления договора. Наконец, это произошло», – констатировал сенатор.

Накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ.

Напомним, во вторник глава Белого дома Джозеф Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ. В тот же день президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ.

В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.