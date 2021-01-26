Пьяный водитель воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС под Воронежем

Установка умных систем считывания показаний счетчиков – это перспективный путь решения многих проблем, связанных с начислением коммунальных платежей. И новый приказ Минцифры отдаляет нас от полного прозрачного мониторинга услуг ЖКХ, сказала газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Операторы связи предупредили, что из-за введения новых стандартов как минимум миллиону россиян придется отказаться от используемых в ЖКХ «умных» счетчиков электроэнергии иностранного производства. Причиной таких изменений является приказ Минцифры, согласно которому единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признан отечественный NB-Fi.

«Я считаю приказ Минцифры неправильным. Одна из проблем нашего ЖКХ это абсолютная запутанность расчетов. У нас в доме половина людей может оплачивать по приборам учета, вторая по нормативам. Причем приборы учета у жильцов разного класса точности, показания сдают кто раз в месяц, кто каждые полгода, потом следует перерасчет. И разобраться, что называется без пол-литра, здесь невозможно. Конечно, у людей, как минимум, возникает вопрос, не мухлюют ли там при этих перерасчетах», – говорит Разворотнева.

Поэтому установка интеллектуальных (умных) систем считывания показаний – это понятный, цивилизованный и перспективный путь решения очень многих подобных проблем, продолжает член ОП.

«На самом деле, по большей части, речь идет о показаниях расходов коммунальных ресурсов. И это, как правило, такие системы, которые ставятся на каждую квартиру и дом в целом, в соответствии с 491 постановлением правительства, где эти системы прописаны. То есть это не индивидуальная собственность жильцов, а часть общедомового имущества, за установку, эксплуатацию, снятие показаний, своевременную поверку которого отвечает управляющая компания дома», – рассказывает собеседник.

Сейчас такие системы уже ставятся в доме либо застройщиками, либо это инициатива управляющих компаний, которые нашли инвесторов или делают это за собственные деньги, так как им это тоже выгодно – сразу видно, кто недоплачивает, объясняет эксперт. Поэтому если говорить о каких-то серьезных потерях и пострадавших в результате этого приказа, то это в первую очередь будут юридические лица, а не жильцы. Действительно, некоторые граждане и сами ставят такой современный прибор учета с встроенной виртуальной сим-картой (eSIM) в московской квартире, находясь, например, в Таиланде, Но таких, по мнению эксперта, не очень много.

«Несмотря на то, что граждане здесь не страдают особо, это все равно плохо. Во-первых, мы все отдалимся от достижения задачи полного прозрачного мониторинга услуг. Во-вторых, тем инвесторам, которые вкладывались в эту сферу, а таких желающих очень мало в сфере ЖКХ, в очередной раз дадут по рукам, и они убедятся, что правила игры постоянно меняются. Мне кажется, что в сложившихся условиях, когда у нас половина квартир не оснащена приборами учета, например, по воде, когда у нас огромнейшие проблемы с оплатой по показаниям приборов, то, конечно, Минцифра не должна этого делать. И я полностью поддерживаю операторов связи, которые обратили внимание на проблему», – сообщает Разворотнева.

Она подчеркивает, что следует дать возможность действовать всем протоколам и не пытаться все «перетащить» передачу данным лишь на одby формат. Иначе, по ее мнению, это похоже на лоббирование интересов отечественной компании. Эксперт предупреждает, что подобные решения в стратегическом плане приводят к худшим последствиям, поскольку, как правило, рынок сужается и уходят инвесторы.