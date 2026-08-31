Митрополит заявил о причастности ВСУ к убийству монаха в Святогорской лавре

Tекст: Вера Басилая

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний сообщил, что представители канонической церкви подозревают украинскую армию в нападении на Святогорскую Свято-Успенскую лавру, передает РИА «Новости».

«Факт, что делом будет заниматься подразделение, к компетенции которого относятся уголовные правонарушения, совершенные военнослужащими, сам собой показывает, кого именно следствие рассматривает в качестве возможных исполнителей», – написал священнослужитель.

По его словам, главное для следствия – объективно расследовать преступление, избегая политической целесообразности и идеологических факторов.

В последние годы местные власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ, которая является самой большой общиной верующих на Украине.

Деятельность канонической церкви запретили в разных регионах под предлогом связи с Россией. СБУ заводит уголовные дела против священников и проводит обыски в поисках доказательств антиукраинской деятельности, многие священнослужители находятся под арестом.

Ранее группа вооруженных людей напала на священнослужителей в храме Святителя Николая в Святогорской лавре 23 августа 2026 года.

Религиовед Роман Лункин объяснил это преступление стремлением киевских властей запугать духовенство и прихожан.

Месяцем ранее украинские заградотряды расстреляли принудительно мобилизованного иеродиакона Нифонта.