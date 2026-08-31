В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.6 комментариев
Митрополит заявил о причастности ВСУ к убийству монаха в Святогорской лавре
Украинские военнослужащие могут быть причастны к нападению на братию Святогорской Свято-Успенской лавры, сообщил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний сообщил, что представители канонической церкви подозревают украинскую армию в нападении на Святогорскую Свято-Успенскую лавру, передает РИА «Новости».
«Факт, что делом будет заниматься подразделение, к компетенции которого относятся уголовные правонарушения, совершенные военнослужащими, сам собой показывает, кого именно следствие рассматривает в качестве возможных исполнителей», – написал священнослужитель.
По его словам, главное для следствия – объективно расследовать преступление, избегая политической целесообразности и идеологических факторов.
В последние годы местные власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ, которая является самой большой общиной верующих на Украине.
Деятельность канонической церкви запретили в разных регионах под предлогом связи с Россией. СБУ заводит уголовные дела против священников и проводит обыски в поисках доказательств антиукраинской деятельности, многие священнослужители находятся под арестом.
Ранее группа вооруженных людей напала на священнослужителей в храме Святителя Николая в Святогорской лавре 23 августа 2026 года.
Религиовед Роман Лункин объяснил это преступление стремлением киевских властей запугать духовенство и прихожан.
Месяцем ранее украинские заградотряды расстреляли принудительно мобилизованного иеродиакона Нифонта.