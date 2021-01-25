Политолог оценил рейтинг эффективности губернаторов за 2020 год

«Если руководитель упускает из вида необходимость обратной связи, то у него нет возможности оперативно увидеть проблемы и отреагировать на них», – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов, комментируя итоги выполнения ключевых показателей эффективности для регионов за 2020 год. В числе аутсайдеров по уровню доверия губернаторам оказались Хакасия и Владимирская область.

«Есть главы регионов, которые обучались в «школе губернаторов». Им изначально, перед назначением закладывали эту логику, они были готовы работать в этом формате. А есть люди, которые не понимают, как переводится слово KPI на русский язык и для чего это нужно», – сказал политолог Марат Баширов.

Кремль на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике подвел итоги выполнения KPI (ключевых показателей эффективности) для регионов за 2020 год. В числе аутсайдеров по уровню доверия губернаторам оказались Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.

В список лидеров по уровню доверия главе региона, по словам двух участников семинара, вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил РБК.

Одной из причин отставания в рейтинге некоторых регионов стала разница в ресурсной обеспеченности – при недостатке ресурсов достичь нужных показателей невозможно, полагает Баширов.

Эксперт призвал обратить внимание и на команды, которые должны работать с губернаторами в регионах. По его словам, тут все зависит от личности руководителя. «Если он достаточно энергичен и понимает связь между реальными процессами и тем, что происходит с точки зрения оценки деятельности власти населением, то это одна ситуация. Если же он не видит этого, то он упускает все, что касается обратной связи – работы в паблике, разъяснения, поиска острых проблем, которые интересуют население», – рассказал Баширов.

Отмечая, что некоторые лидеры отстающих регионов делегированы из других партий, политолог пояснил, что играет роль разница в мышлении. «Когда вы находитесь в партии, которая в оппозиции, причем в системной, вы должны критиковать, но при этом держать себя в рамках. Но у вас нет навыка решения. Вы не умеете решать, вы умеете лишь ограниченно критиковать. Поэтому, на мой взгляд, наиболее эффективны губернаторы, связанные с «Единой Россией», – заключил Баширов.

Каждый вице-губернатор получил данные по выполнению KPI в своем регионе, но помимо этого им на экране продемонстрировали пятерку лидеров и аутсайдеров по уровню доверия главе региона и президенту.

Хакасией руководит коммунист Валентин Коновалов, избравшийся во втором туре выборов в 2018 году. Во главе Владимирской области – представитель ЛДПР Владимир Сипягин, также победивший во втором туре выборов в 2018 году действующего губернатора Светлану Орлову.

Врио губернатора Хабаровского края в настоящее время – представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, он был назначен на этот пост после ареста предыдущего главы региона Сергея Фургала, который тоже является членом ЛДПР. Арест Фургала стал причиной длительных масштабных протестов в Хабаровске. Дегтяреву предстоит избираться в единый день голосования в сентябре 2021 года.

Кемеровскую область возглавляет Сергей Цивилев, в 2018 году ставший врио губернатора после ухода в отставку Амана Тулеева и в этом же году избравшийся на первый срок. Губернатор Красноярского края – Александр Усс, долгие годы занимавший пост спикера регионального заксобрания. Главой региона он стал в 2018 году после ухода в отставку своего предшественника Виктора Толоконского.

Общая для внутриполитического блока Кремля и внутриполитических блоков региональных администраций система KPI была введена в начале 2019 года. В частности, введены KPI по уровню доверия власти – президенту и губернатору, отдельно рассчитываются показатели по выборам. В первый раз итоги выполнения KPI подводились на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в ноябре 2019 года. На нынешнем семинаре, который должен был состояться в конце прошлого года, но из-за коронавируса был перенесен на январь текущего года, их подвели во второй раз.