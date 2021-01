Китай закупил зерна на Украине больше всех Порье нокаутировал Макгрегора в главном бою турнира UFC 24 января 2021, 09:05 Текст: Алексей Дегтярев

Американский боец Дастин Порье выиграл в схватке с ирландским атлетом Конором Макгрегором в главном бою турнира UFC 257, поединок проходил в Абу-Даби. Порье провел технический нокаут во втором раунде, после которого бой завершился его победой, передает РИА «Новости». Отмечается, что этот бой стал реваншем за поражение Порье в сентябре 2014 года. Ранее Макгрегор заявлял, что он все еще является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, так как россиянин Хабиб Нурмагомедов «не был коронован». В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. Бой закончился дракой за пределами ринга и скандалом.

Кузнецова рассказала о «человеческой подлости» на протестной акции во Владивостоке 23 января 2021, 11:44

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Евгений Романов

Участники несанкционированной акции протеста во Владивостоке использовали детей в качестве живой цепи, чтобы вступать в стычки с ОМОНом, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, назвав произошедшее «человеческой подлостью». «Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?» – пишет в Facebook детский омбудсмен Анна Кузнецова. Как сообщает «Новая газета» в Twitter, во Владивостоке «со стороны протестующих в ОМОН летят пластиковые бутылки с жидкостью, камни и мелочь, что разогревает конфликт». В свою очередь член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев пишет в Twitter, что «на митинги Навального пришло явно меньше людей, они планировали». «К сожалению, на немногочисленных в целом митингах сравнительно много детей. На мой взгляд, выводить детей под ожидаемое и провоцируемое ими задержание полицией – не только нарушение закона, но редкостная низость», – считает Григорьев. Он также отметил, что во время протестной акции во Владивостоке специально подготовленные люди «нападают на полицейских» со спины. «Это явное и запланированное нарушение уголовного кодекса», – уверен Григорьев. Детский омбудсмен Анна Кузнецова: «Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?» pic.twitter.com/64AaKEaOk0 — Взгляд (@vzglyad) January 23, 2021 Добавим, что полиция ведет профилактические беседы с подростками в городах, где проходят несанкционированные акции в поддержку Навального. В соседнем Хабаровске ситуация оказалась намного спокойнее. Тем не менее общественность активно призывает не поддаваться на провокации сторонников Навального. Ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры Сергей Галицын заявил о недопустимости распространения призывов к участию в несанкционированных акциях и действиях правоохранителях. «Да, мы понимаем, что 2021 год в плане политической борьбы будет непростым. В сентябре нас ждут выборы. Но, мягко говоря, не совсем честно и порядочно использовать в политической борьбе детей. Есть масса других общественных площадок, с помощью которых необходимо доказывать свою политическую состоятельность», – заявил Галицын. По его словам, происходящее стало вызовом для родителей, им нужно «тщательнее смотреть за своими детьми». «Это большая ответственность за дальнейшую судьбу родного для тебя человека. Здесь взрослым не нужно прикрываться жизненными ситуациями, отсутствием свободного времени, другими причинами. Детей необходимо защитить от политических манипуляций, в том числе в социальных сетях. И поэтому понятно, что сотрудники правоохранительных органов делают в рамках законодательства определенные шаги в этом направлении», – уверен Галицын. Ранее Роскомнадзор пообещал привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Надзорное ведомство пригласило представителей IT-компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% годовой выручки. На этой неделе Кузнецова отмечала, что в ее аппарат от родителей поступают жалобы на призывы к детям участвовать в несанкционированных митингах и акциях. Подобные мероприятия опасны из-за отсутствия ответственности за возможные травмы, предупреждала детский омбудсмен. «Родители очень обеспокоены призывами в интернете детей к участию в несанкционированных митингах. Мне поступают сообщения в социальных сетях, высылают скрины – они хотят остановить эту вакханалию! Правоохранительные органы, Роскомнадзор уже занимаются этим вопросом. Мало того, что призывы, да и само участие в несанкционированных митингах является противозаконным, жизнь и здоровье наших детей подвергаются опасности», – написала омбудсмен в Instagram. На этой неделе сторонники Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Российский ВМФ сочли «опустившимся до уровня Южной Кореи» по боеспособности 23 января 2021, 10:19

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

По исправным и боеспособным надводным кораблям из числа тех, что «реально можно бросить в бой», Военно-морской флот (ВМФ) России «опустился до уровня примерно Южной Кореи», считают эксперты газеты «Военно-промышленный курьер». «Военно-промышленный курьер» пишет, что если ориентироваться не на списочный состав, а «на то, что реально можно бросить в бой», то «по наличным исправным и боеспособным надводным кораблям ВМФ якобы «опустился до уровня примерно Южной Кореи». «И это в лучшем случае», – уверяет еженедельник. При этом сильной стороной ВМФ России выступает «наличие атомных подлодок и теоретически – авианосца». «Но этот авианосец в вечном ремонте, а уровень подготовки корабельных авиаполков сегодня можно считать лишь поводом для ругательств и не более того», – отмечает издание. В публикации издания, посвященной планам по строительству в Керчи (Крым) двух универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900, говорится, что под данные изделия нет действующих десантных вертолетов, подходящего плавтыла и мощной главной энергетической установки (ГЭУ). «То количество потенциально узких мест, которое сопровождает проект 23900, ставит под вопрос его практическую реализуемость и делает высокие риски, что построенный корабль окажется или бесполезен, или непригоден для применения по предназначению», – заключается в публикации. Ранее в США заявили о вызове господству американских авианосцев со стороны России. МИД резко ответил посольству США на комментарий о незаконных акциях 23 января 2021, 17:52

Фото: Алексей Иванов/TV Zvezda/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

МИД, комментируя публикацию посольства США по незаконным акциям в России, призвало американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств. Ранее американское посольство США в России на фоне сообщений о незаконных акциях, заявило, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств», – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook МИД Росии. В ведомстве особо подчеркнули, что посольство США в Москве ничего не написало 6 января во время манифестаций в Вашингтоне и штурма Капитолия и никак не мотивировало «своих граждан к мирным протестам», не осудило убийства пяти человек в ходе беспорядков и задержание более 100 человек. В МИД добавили, что затем посол США в РФ Джон Салливан назвал произошедшее «преступным нападением». «Вся планета видела, как ваше правительство превратило мирный протест в «немирный», когда полиция начала стрелять в демонстрантов. А затем правительство США назвало действия мирных американских протестующих «нападением на демократию». Лицемерие – инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии», – подчеркнули в МИД России. Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», – говорится в сообщении. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Напомним, 6 января предполагаемые сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. МИД прокомментировал фейк Reuters о численности незаконной акции в Москве 23 января 2021, 17:49

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

МИД прокомментировал публикацию Reuters, в которой говорится, что на несогласованную акцию в Москве якобы собралось «40 тыс. человек». Ранее агентство Reuters сообщило, что, по данным его корреспондентов, в несогласованной акции в Москве якобы участвуют «по меньшей мере 40 тыс. человек». «Антифейк. По оценкам Reuters, в субботу в центре Москвы на акцию протеста собралось не менее 40 тысяч человек. А почему сразу не 4 миллиона?» – говорится в комментарии МИД России в Facebook. В ведомстве также напомнили об официальной цифре в 4 тыс. человек, которую привела полиция. В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. В Москве водителю машины с мигалкой выбили глаз на протестной акции 23 января 2021, 19:05

Фото: кадр из видео из опубликованного видео

Текст: Ксения Панькова

Водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован, сообщил источник. Инцидент произошел на Цветном бульваре, где собрались участники несогласованной акции. На Трубной площади участники мероприятия забросали автомобиль с мигалкой и номерами АМР, которые выдаются органам власти, снежками. «Водителю выбили глаз. Сейчас в больницу повезли. Подробности уточняются», – сказал источник РИА «Новости». В связи с инцидентом пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова сообщила, что в ведомстве просят водителей автопарка по возможности продумывать маршруты поездок по Москве так, чтобы избежать возможного проявления агрессии со стороны участников несогласованный акции. «Пользуясь случаем мы просим водителей нашего транспортного цеха по возможности выбирать пути объезда и планировать свой маршрут, чтобы избежать агрессии со стороны участников несанкционированного мероприятия в свой адрес», – цитирует РИА «Новости» Крылову. Она также отметила, что водители этих машин просто делают свою работу. «Водители исполняют свои обязанности. Страшно видеть акты агрессии к людям, которые просто выполняют свою работу», – добавила Крылова. В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. В МВД назвали число участников в незаконной акции в центре Москвы 23 января 2021, 15:02

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Около 4 тыс. человек принимают участие в несанкционированной акции в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. При этом участники незаконной акции заблокировали выходы из станций метро «Пушкинская» и «Тверская». «На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около четырех тысяч человек», – приводит РИА «Новости» сообщение. При этом департамент транспорта столицы сообщил, что выход из метро на станциях «Пушкинская» и «Тверская» в Москве заблокирован участниками несогласованной акции. Пассажиров метро просят пользоваться другими станциями метро и при возможности отложить поездки в центр. Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Участники незаконной акции напали на полицейских в Москве 23 января 2021, 14:32

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. С девушки-полицейской попытались сорвать бронежилет, другого сотрудника правоохранительных органов толкнули. Еще одного из сотрудников полиции затолкали в толпу и сорвали с него видеорегистратор, передает ТАСС. Кроме того, время от времени собравшиеся создают давку, несколько раз они провоцировали полицию, пытаясь отбить задержанных. Полицейских забрасывают снежками и кусками льда. В то же время сотрудники полиции продолжают предупреждать о незаконности акции, задерживая наиболее активных ее участников. «Мы делаем все, чтобы обеспечит вашу безопасность. Будьте бдительны и по возможности покиньте незаконное мероприятие», – объявляют полицейские в мегафон. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Китайского журналиста испугали условия жизни в российском городе 23 января 2021, 16:27

Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Журналист Жэнь Ханьфэй был шокирован жизнью в Якутске при экстремально низких температурах. Он отметил, что в этом городе можно понять, почему русских называют «воинственным народом». «В этом месте можно понять, почему русских называют «воинственным народом», – ведь жизнь в этих чрезвычайно холодных условиях подобна постоянной борьбе», – написал Ханьфэй в издании «Хуаньцю шибао», передает РИА «Новости». Больше всего китайского журналиста поразило устройство Якутска, а также строительство в условиях вечной мерзлоты. Ханьфэй назвал городские коммуникации, проложенные по земле из-за мерзлого и твердого грунта, «кишками, которые вытащили из тела». Также его впечатлило то, как жители Якутска борются с последствиями низких температур, например, отогревают автомобили или строят теплые автобусные остановки. Ханьфэй также посочувствовал людям, носящим очки, и предположил, что зимой в Якутске при холодной температуре примерзшая к лицу оправа может нанести серьезный вред коже. По мнению журналиста, Якутск и его окрестности, несмотря на тяжелые жизненные условия, богат на достопримечательности и имеет огромный потенциал для развития туризма, а также привлечения деятелей искусства. Например, Ханьфэй упомянул фестиваль всевозможных Дедов Морозов в селе Томтор. Ранее американский драматург и журналист Тувия Тененбом в своей статье в журнале National Review рассказал о России во время пандемии, отметив, что россияне живут надеждами и чувствами, а не логикой и фактами, и в этом их сила. Несанкционированные митинги собрали до 300 человек в разных городах России 23 января 2021, 10:30 Текст: Наталья Ануфриева

Численность участников несанкционированных митингов в поддержку блогера Алексея Навального в разных городах России варьируется от 30 до 300 человек, сообщают очевидцы. В Магадане собрались около 70 человек, в Хабаровске вышли на несанкционированную акцию около 250 человек, при этом повод для акции неизвестен. В Петропавловске-Камчатском митингуют около 50 человек, в Южно-Сахалинске на акцию вышли порядка 30 человек (разрозненными группами). Во Владивостоке на митинг собрались около 300 человек, при этом порядка 200 из них – несовершеннолетние. В Комсомольске-на-Амуре в акции приняли участие около 100 человек. Напомним, сторонники блогера Алексея Навального распространили в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях. Сторонникам блогера также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Пользователи сети, опасающиеся, что подросткам грозит опасность, запустили в интернете хештег #ДетиВнеПолитики в надежде остановить массовые призывы несовершеннолетних выйти на улицы и протестовать. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. В Госдуме отреагировали на призыв Порошенко к «непрерывной осаде» Кремля 23 января 2021, 18:25

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек прокомментировал требование экс-президента Украины Петра Порошенко продолжать «непрерывную осаду Кремля», отметив, что он дает советы своему преемнику, «как еще дольше оставаться в тупике». Ранее Порошенко в эфире украинского «5-го канала» потребовал от президента Украины Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций, передает РИА «Новости». «Властолюбие сжигает экс-президента Украины. За время пребывания на своем посту Петр Порошенко не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе и диалога с Москвой. (…) И теперь Петр Порошенко дает советы своему последователю, как еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт», – сказал Бальбек. Он отметил, что, подписывая Минские соглашения, Порошенко, «видимо, думал в тот момент, что Запад придумает какую-то хитрую формулу по обману жителей Донбасса». «А в итоге Украина показала свою несостоятельность как подписант международных соглашений, развалила все связи с Россией, в итоге оказалась не нужна и Западу, который видит в ней только раздражителя Кремля, но никак не равного себе партнера», – добавил он. В декабре бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин заявил, что Киев относится к Донбассу «по-скотски», украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра Порошенко. Самого Порошенко он назвал «крысой». Министр ФРГ озвучила последствия остановки «Северного потока – 2» для Германии 23 января 2021, 22:56 Текст: Елизавета Булкина

Остановка проекта «Северный поток – 2», когда он почти завершен, может привести к судебным разбирательствам, заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland. «Решение о строительстве трубопровода было принято много лет назад. Он почти завершен и получил разрешения в соответствии с принципами правового государства», – передает ее слова ТАСС. «Если бы мы сейчас остановили проект, то причинили бы достаточно вреда, поставив под сомнение надежность принятых на основе принципов правового государства решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебными разбирательствами», – добавила Шульце. Министр отметила, что после отказа от угольной и атомной энергетики Германии будет необходим природный газ до того, как страна сможет полностью обеспечить снабжение энергоресурсами за счет возобновляемых источников. «Сама Германия почти не имеет собственных запасов природного газа, так что здесь мы зависим от импорта», – объяснила она. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. 23 января судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может быть задействовано на строительстве газопровода «Северный поток – 2», прибыло в немецкий порт Висмар. Умер Ларри Кинг 23 января 2021, 16:09

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Американский журналист и телеведущий Ларри Кинг, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер на 88-м году жизни. «Ora Media c глубокой печалью сообщает о смерти своего сооснователя, ведущего и друга Ларри Кинга, который скончался сегодня утром в возрасте 87 лет в Седарс-Синайском медицинском центре в Лос-Анджелесе», – говорится в заявлении в официальном Twitter-аккаунте телеведущего. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на смерть Кинга. «Главная легенда мирового телевидения, его самое известное имя, самое известное лицо. Тонкий, с блестящим юмором, замечательный. Нет слов», – написала она в своем Telegram. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью американского телеведущего, отметив, что через его студию прошли десятки тысяч выдающихся людей мира. «Можно только глубоко сожалеть. Это был, наверное, один из самых выдающихся, известных во всем мире американских тележурналистов. Во многом мы все, и я в том числе, учились у него тому, как стоит брать интервью, как вести себя в студии», – цитирует РИА «Новости» Соловьева. По его словам, через студию Ларри Кинга «прошли десятки тысяч самых выдающихся людей мира». «От имени Союза журналистов можем выразить соболезнования всем, кто уважал этого человека, и его семье», – добавил Соловьев. 3 января американского телеведущего госпитализировали с вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19). Напомним, в конце апреля 2019 года Ларри Кинг перенес сердечный приступ. Ларри Кинг (имя при рождении – Лоуренс Харви Зайгер) родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке (в Бруклине) в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим. Всего в течение карьеры Кингу, по разным данным, дали интервью от 50 тыс. до 60 тыс. человек. В числе его собеседников были президент России Владимир Путин (2000 и 2010) и Михаил Горбачев (2008), все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, а также Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсон, Стиви Уандер, Пол Маккартни. В мае 2013 года Ларри Кинг стал ведущим на Russia Today. Кинг, фирменной визитной карточкой которого являлись очки и подтяжки, снялся примерно в 150 фильмах в роли самого себя, неоднократно озвучивал героев мультфильмов. Под посольством России в Киеве произошел конфликт на акции 23 января 2021, 19:16 Текст: Ксения Панькова

Конфликт между двумя группами произошел во время акции под стенами посольства России в Киеве, в акции участвовали около 30 человек, сообщила пресс-служба киевского управления национальной полиции. «Между двумя различными группами состоялся краткосрочный словесный конфликт, который правоохранители быстро урегулировали. В настоящее время мероприятие завершилось», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что по итогам акции никаких заявлений или сообщений в полицию не поступало. Ранее ряд украинских СМИ сообщал об акции сторонников Алексея Навального под стенами посольства России в Киеве. В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Захарова отреагировала на публикации посольством США «маршрутов протестов» 23 января 2021, 17:02

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя публикацию посольством США в Москве мест незаконных акций в российских городах 23 января, заявила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади». Посольство США в России распространило для своих граждан информацию о незаконных акциях протеста, проведение которых планируется в субботу в нескольких российских городах, призвав американцев избегать их. При этом на сайте указано время и место проведения акций, а также маршруты шествия манифестантов. МИД России, комментируя это, заявил, что любые попытки «освещения» несанкционированных акций в российских городах со стороны посольства США будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны. Как отметила Захарова, посольство не только опубликовало «маршруты» в городах России, но «вбросило информацию» о движении участников акции к Кремлю. «Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли. Можно представить, что началось, если посольство РФ в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов», – написала официальный она на своей странице в Facebook. В связи с этим Захарова предупредила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади (здание МИД России – прим. ВЗГЛЯД)». Посольство США в Москве, между тем, прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», – говорится в сообщении в Twitter посольства США в России. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. Эксперт: Среди участников несанкционированного митинга на Пушкинской площади есть противники Навального 23 января 2021, 15:55

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

На Пушкинскую площадь в Москве вышли не только сторонники Навального, но и его противники, а также те, кто просто устал от пандемии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Он отметил, что, судя по количеству участников, акция оказалась очень малочисленной для 20-миллионной Москвы. «Судя по данным МВД, на Пушкинской площади собралось 4 тыс. человек. Это очень немного для 20-миллионной Москвы и для того, как этот митинг позиционировался и продвигался. Насколько я понимаю, все происходит достаточно спокойно», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Политолог пояснил, что участники этого несанкционированного мероприятия не четко понимают, как позиционируется этот митинг. «Туда вышли не только сторонники Навального. Все попытки позиционировать митинг как исключительно в поддержку Навального – очень сильное преувеличение», – уверен Потуремский. Собеседник отметил, что на улицы вышла «традиционная оппозиция», в том числе люди, «которые не очень позитивно относятся к Навальному и к его политической деятельности». «Прежде всего стоит вспомнить американский и европейский опыт. Нужно понимать, что у людей накопилась фрустрация, связанная с пандемией, с ограничениями. И возможность этого митинга воспринимается как способ канализировать некое неудовольствие и плохие эмоции, связанные в том числе с этими событиями», – уверен эксперт. Как сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, около 4 тыс. человек принимают участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.