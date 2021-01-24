Мясников ответил на популярные вопросы о вакцинации от COVID Пакистан одобрил экстренное применение «Спутник V» в стране 24 января 2021, 08:54 Текст: Алексей Дегтярев

Пакистанские власти разрешили экстренное использование в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в аппарате правительстве. «На заседании, проведенном регистрационным советом Управления по регулированию лекарственных средств Пакистана, еще одна вакцина также получила разрешение на экстренное использование», – сообщил источник газеты «Доон», передает ТАСС. Отмечается, что российский препарат стал третьей вакциной в Пакистане, одобренной для экстренного применения. Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Россия и Венгрия заключили договор на поставку российской вакцины. Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Россия договорилась о производстве вакцины «Спутник V» в Турции 23 января 2021, 12:34

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Вера Басилая

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Поставка произведенной вакцины будет осуществляться и в другие страны. «РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины «Спутник V» в Турции и начал процесс трансфера технологии. Взаимодействие с компанией осуществляется в рамках деятельности РФПИ по продвижению вакцины «Спутник V» на внешние рынки», – передает РИА «Новости» сообщение фонда. Как отметили в фонде, потенциальный объем производства – миллионы доз вакцины «Спутник V» в год, также обсуждается вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны, подчеркнули в РФПИ. Ранее было заявлено, что южнокорейская компания GL Rapha готова производить вакцину от коронавируса «Спутник V» для внутреннего рынка, если правительство одобрит ее самостоятельное использование или в комбинации с вакциной AstraZeneca. В ноябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с южнокорейской GL Rapha о производстве в стране более 150 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%. В России за сутки зарегистрировали 20,9 тыс. случаев коронавируса 23 января 2021, 11:19

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Абдулла Шакиров

За минувшие сутки в России выявлен 20921 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как сказано в сообщении штаба в Telegram, «за последние сутки в России выявлено 20921 новый случай COVID-19 в 85 регионах, из них 11,2% без клинических проявлений болезни. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3056, Москве – 2668, Московской области – 1121. Всего в стране выявлено 3698273 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3109315 человек, из них 27779 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 559 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 68 971 человек. Накануне, 22 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21513. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 592. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Роспотребнадзоре раскрыли причины исчезновения гриппа 23 января 2021, 13:27 Текст: Вера Басилая

Соблюдение мер безопасности: ношение масок, социальная дистанция, ограничение контактов и мытье рук препятствуют не только распространению коронавируса, но и гриппа, пояснил вирусолог-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. По словам эпидемиолога, грипп появляется в ноябре, а его пик приходится на середину-конец января. Сейчас благодаря соблюдаемым мерам ситуация благополучна не только в России, но и в Европе. Кроме того, в России от гриппа привили около 60 процентов населения, а в некоторых регионах страны эта цифра достигала и 70 процентов, сообщил «АиФ» Лебедев. Но прививка от гриппа не защищает от коронавируса и наоборот, прошлогодняя вакцина не поможет в этом году, предупредил Лебедев. «Однако, поскольку появление новых штаммов не ожидается, есть надежда, что у тех, кто не прошел вакцинацию, в этом сезоне также есть защита от гриппа за счет «иммунологической памяти», – считает вирусолог. Ранее сообщалось, что кампания по вакцинации от сезонного гриппа завершилась в Москве. Прививку сделали более 7,4 млн человек. Голикова назвала наиболее вероятную версию происхождения COVID-19 23 января 2021, 12:19 Текст: Вера Басилая

Исследования об источнике происхождения коронавирусной инфекции продолжаются, но самой вероятной версией остаются летучие мыши, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым. «Я думаю, что еще потребуется исследование, во всяком случае, мы эти исследования ведем. Но самая близкая версия – это летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась – якобы между человеком и летучей мышью кто-то еще был», ­– цитирует ТАСС стеннограмму интервью Голиковой «Вестям». Ранее глава британского правительства обвинил в пандемии коронавируса лечебные практики с использованием панголинов. Британское издание Daily Mail увидело в его словах «тонкую завуалированную критику» традиционной китайской медицины. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, в свою очередь, подчеркнул, что выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые. В начале января глава МИД КНР Ван И заявил, что новый коронавирус появился не в Китае, а в нескольких местах по всему миру, хотя республика и стала первой страной, сообщившей о COVID. Ученые выявили «память» организма на коронавирусы 23 января 2021, 11:39 Текст: Вера Басилая

Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2, считает группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики, чье исследование опубликовано на сайте Cell Reports Medicine. Авторы исследования изучили иммунный ответ на несколько коронавирусов: MERS-CoV и SARS-CoV-1, а также еще четырех коронавирусов, напоминающих простуду. Ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2 может вызывать реакцию антител, которые появились после уже перенесенного коронавируса до нынешней пандемии. «А это означает, что у нас уже может быть некоторая степень ранее существовавшего иммунитета к этому вирусу», – приводит РИА «Новости» пояснения инфекциониста и одного из авторов исследования Джона Алтина. По его словам, имеющиеся антитела могут «связываться» с элементами нового коронавируса, а реакция иммунитета на него может получить «помощь» от контактов с другими штаммами вируса. Полученные учеными данные помогут разработать новые методы диагностики и лечения, а также оценить эффективность плазмы выздоравливающих и разработать новые вакцины или другие способы защиты от COVID-19 и его мутаций. Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о том, что в перспективе от коронавируса можно ждать устойчивости к иммунному ответу организма, и что это будет самой опасной мутацией COVID-19, сравнимой с ВИЧ. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В ЮАР также рассказали о новой мутации коронавируса. В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе». В Москве на несогласованную акцию пришли 19 больных COVID-19 23 января 2021, 17:34 Текст: Вера Басилая

На несанкционированную акцию в центре Москвы пришли 19 человек, зараженных коронавирусом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. «По данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19. В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции», – сообщается на сайте Мосгорздрава. Приложение «Социальный мониторинг» контролирует соблюдение режима изоляции больными коронавирусом. Ранее глава управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева призывала не посещать массовые акции в Москве из-за риска COVID-19. Андреева заявила, что в ведомстве опасаются отката в стабилизации, которую удалось достичь в ситуации с коронавирусом, после массовых акций. Она подчеркнула, что коронавирус в Москве пока еще не побежден. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря разобщению, каникулам и тому, что многие на новогодние каникулы уезжали из города. Сейчас все цифры во всех возрастных группах стабильны и снижены. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Названа самая опасная мутация коронавируса 23 января 2021, 09:59 Текст: Абдулла Шакиров

В перспективе от коронавируса можно ждать устойчивости к иммунному ответу организма, что будет самой опасной мутацией COVID-19, сравнимой с ВИЧ, рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. «Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител. Как вообще работает защита нашего организма? Антитела прикрепляются к рецепторам вируса, но он может мутировать так, что они его просто не увидят или не смогут удержаться», – передает слова врача «Вечерняя Москва». Вместе с тем Кондрахин отметил, что такая мутация в ближайшей перспективе вряд ли возможна. Кроме того, он оценил опасность штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР, который способен «обойти» иммунитет, выработанный после болезни другими вариантами COVID-19. По словам врача, ситуация далеко не такая страшная, как ее представляют, и заболеть повторно можно не только «африканским» штаммом «Здесь проблема не в том, что коронавирус как-то опасно мутировал, а в количестве вирусных частиц и в том, насколько быстро уже наработанные антитела смогут локализовать болезнь в организме. «Африканский» штамм к нам придет или немецкий, разницы, по большому счету, нет. Дело ведь еще и в том, что иммунитет к коронавирусу, к сожалению, не пожизненный, человек не утрачивает возможность заболеть даже после прививки, вопрос только в том, насколько тяжелым окажется его состояние», – сообщил Кондрахин. Также, по словам специалиста, ни одна мутация пока не повлияла на течение болезни, а высокая летальность «британского» штамма можно объяснить тем, что в Великобритании не провели грамотный эпидемический контроль и вовремя не разграничили людей, вследствие чего вирус спокойно «ходил» от человека к человеку, становясь все более устойчивым. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В ЮАР также рассказали о новой мутации коронавируса. В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе». В ВОЗ объяснили высокую смертность от «британского» штамма COVID-19 23 января 2021, 09:26 Текст: Абдулла Шакиров

Повышенная летальность мутировавшего в Великобритании штамма коронавируса может быть вызвана перегрузкой системы здравоохранения Соединенного Королевства, считает глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. «Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев (заражения). Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций… В ситуации, когда есть перегрузка (системы здравоохранения), у вас увеличится летальность, потому что система перегружена», – цитирует Ван Керхове РИА «Новости». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «британский» штамм коронавируса на 30% смертельнее, чем ранее известные варианты инфекции, а также до 70% более заразен. По словам Джонсона, больницы в больших городах королевства не справляются с наплывом пациентов с COVID-19, а поэтому о снятии локдауна пока речи не идет. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В начале января Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. Голикова оценила первые дни массовой вакцинации от COVID-19 как сложные 23 января 2021, 11:51 Текст: Вера Басилая

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала сложными первые дни массовой вакцинации от COVID-19 и заявила, что в первом квартале этого года прививку от коронавируса получат около 20 млн россиян. «Это были сложные дни, потому что нам многое пришлось делать одновременно вместе с нашими коллегами из 85 регионов страны. На момент, когда президент давал поручение о переходе от масштабной к массовой вакцинации, такой простой пример: в России было порядка 1300 пунктов вакцинации, сейчас уже это 2250» , – приводит РИА «Новости» заявление Голиковой в эфире канала «Россия 1». По словам вице-премьера, в России уже произведены 7,6 млн доз вакцины от COVID-19, из которых 2,1 млн доз поставлены в регионы. Разница объясняется тем, что эти объемы вакцины произведены в разное время, к тому же вакцина проходит контроль качества, а уже потом выпускается для использования, объяснила Голикова. «Мы ожидаем, что на следующей неделе объемы еще дополнительно возрастут… соответственно, будет продолжаться расширение возможностей для вакцинирования. Мы ориентировали наших коллег из регионов, чтобы не только были возможности записи для вакцинирования на портале государственных услуг, но и вакцинация была организована для малонаселенных и отдаленных населенных пунктов», – добавила вице-премьер. Также Татьяна Голикова пообещала, что в медорганизации в 1 квартале 2021 года поступит более 17 млн доз вакцины от COVID-19, привьют порядка 20 млн россиян. По ее словам, это будут как привитые двумя дозами вакцины, так и получившие одну. За минувшие сутки в России выявлен 20921 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заболевания. Ученый рассказал о возможности сделать две вакцины от коронавируса 23 января 2021, 16:59 Текст: Вера Басилая

Человек, не привившийся второй дозой вакцины от коронавируса «Спутник V», может поставить себе препарат другого производителя, рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский. По словам специалиста, если человек по каким-то причинам не поставил вторую дозу «Спутника V», то он может сделать вакцину другим препаратом. В этом качестве может выступить «ЭпиВакКорона», произведенный центром «Вектор», приводит Ura.ru мнение Аграновского. Врач также отметил, что можно поставить вторую дозу «Спутника V», даже если немного нарушен рекомендованный интервал между дозами, но все-таки лучше не экспериментировать с прививками и соблюдать все предписанные процедуры. Такого же мнения придерживается заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Он считает, что нельзя смешивать вакцины, пока не завершились испытания. Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации. В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%. РФПИ опроверг покупку мексиканским бизнесменом 2 млн доз «Спутника V» 23 января 2021, 12:14 Текст: Абдулла Шакиров

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не продавал мексиканскому предпринимателю Алехандро Коссио российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и права на ее продажу в Центральной Америке, рассказали в фонде. «РФПИ опровергает информацию о приобретении бизнесменом из Мексики Алехандро Коссио 2 млн доз вакцины «Спутник V» и эксклюзивных прав на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке. Данная информация не соответствует действительности», – передает сообщение фонда ТАСС. Ранее бизнесмен из мексиканского штата Веракрус Алехандро Коссио заявил СМИ, что приобрел 2 млн доз вакцины от COVID-19 разработки российского института Гамалеи, а также право эксклюзивной дистрибуции в Мексике, Центральной и Южной Америке. Источники в местном секторе здравоохранения назвали эту информацию ложной. Власти Мексики разрешили ввоз одобренных национальным регулятором вакцин от COVID-19 частным компаниям и региональным правительствам. Заинтересованные стороны должны предоставить договор купли-продажи с фармацевтической компанией, предварительно одобренной комиссией по защите от санитарных рисков Cofepris. На следующей неделе Мексика ожидает поставку первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» объемом 400 тыс. доз и начало централизованной вакцинации этим препаратом, однако он до сих пор не получил разрешения на экстренное использование на территории страны. Американец скончался через несколько часов после прививки от коронавируса 24 января 2021, 06:53 Текст: Наталья Ануфриева

Житель США, заразившийся коронавирусом в декабре и получивший вакцину от COVID 21 января, скончался через несколько часов после вакцинации, сообщили в офисе шерифа калифорнийского округа Плейсер. В офисе сообщили, что в декабре у пациента был положительный результат теста на COVID. 21 января ему сделали прививку, через несколько часов он скончался, передает РИА «Новости». Отмечается, что умерший получил вакцину не в департаменте здравоохранения округа. Расследование началось на местном, федеральном уровнях и уровне штата, точная причина смерти пока не называется. Как отмечает телеканал Fox, неизвестно, была ли использована вакцина от компании Moderna или Pfizer. Ранее сообщалось, что в Швейцарии пять человек скончались после вакцинации от коронавируса. В стране одобрено использование двух вакцин: Moderna и препарат производства Pfizer/BioNTech. До этого после вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека. Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных реакций на вакцину Pfizer, скончались девять человек. В Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. МОК решил вакцинировать всех участников Олимпиады в Токио 23 января 2021, 11:15 Текст: Абдулла Шакиров

Международный олимпийский комитет (МОК) совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) начали работу по проведению вакцинации всех спортсменов-участников Олимпийских игр в Токио. В первую очередь планируется дать вакцину атлетам, проживающих в странах, где национальные программы вакцинации еще действуют. Сотрудники МОК и ВОЗ провели встречи с представителями программы COVAX, направленной на поставку вакцины в развивающиеся страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph. По словам источников, знакомых с содержанием переговоров, вопрос приоритета вакцинации спортсменов в ущерб уязвимым категориям населения не рассматривается. Вместе с тем, планы МОК и ВОЗ могут вызвать недопонимание у международного сообщества, отмечается в сообщении. Как рассказал директор Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон, вакцинация «малых» стран – «серьезная проблема» для МОК, и комитет тесно сотрудничает с COVAX. Источник издания The Times в японском правительстве сообщал, что власти Японии в частном порядке пришли к выводу, что Олимпийские игры в Токио придется отменить из-за коронавируса. МОК исключил возможность отмены Олимпиады в Токио. В октябре 2020 года премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о твердом намерении провести летние Олимпийские игры в Токио. Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на 2021 год. При этом название Игр «Токио-2020» сохранили. Голикова оценила возможность введения международного сертификата о вакцинации от COVID 24 января 2021, 00:51 Текст: Елизавета Булкина

Единый международный сертификат о вакцинации против коронавируса согласовать невозможно из-за множества нюансов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «России 24». «Да мне кажется, что это (...) невозможно согласовать по определению, ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат – желтая лихорадка», – передает ее слова РИА «Новости». Голикова пояснила, что о едином документе очень сложно договориться, потому что существует огромное количество нюансов. По ее мнению, следует опираться на ВОЗ, которая вырабатывает международные правила в этой части. Ранее Голикова заявила, что международные «паспорта вакцинации» ограничили бы передвижение людей, такой подход недопустим. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема введения данных паспортов пока обсуждается только на уровне экспертов, и единой точки зрения в данном вопросе нет. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российские власти не намерены вводить ковидные паспорта. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил газете ВЗГЛЯД, что ввод специальных паспортов – это пустая трата денег из бюджета, потому что разглашение о перенесении заболевания – личное дело каждого, а для подтверждения вакцинации достаточно справки. Голикова выступила против ковид-паспортов 23 января 2021, 13:12 Текст: Вера Басилая

Международные «паспорта вакцинации» ограничили бы передвижение людей, такой подход недопустим, считает вице-премьер Татьяна Голикова. «На сегодняшний день, на мой взгляд, очевидно: не все страны могут предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, который имеет, например, Россия, и любого рода паспорта ограничивают международное просто передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым», – приводит РИА «Новости» заявление Голиковой в программе «Вести». Вице-премьер напомнила, что Евросоюз обсуждает возможность таких сертификатов, однако в данном случае речь идет скорее о «документах, которые бы действовали для стран, где много туристов». Ранее глава СПЧ заявил, что введение ковид-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса. А вот уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее, она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема введения данных паспортов пока обсуждается только на уровне экспертов, и единой точки зрения в данном вопросе нет. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российские власти не намерены вводить ковидные паспорта. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил газете ВЗГЛЯД, что ввод специальных паспортов – это пустая трата денег из бюджета, потому что разглашение о перенесении заболевания – личное дело каждого, а для подтверждения вакцинации достаточно справки.