Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса Finnair объявила о требовании к пассажирам предоставлять отрицательный тест на COVID 23 января 2021, 03:31 Текст: Елизавета Булкина

Пассажиры, направляющиеся в Финляндию, должны будут предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, объявила финская авиакомпания Finnair. «С 28 января Finnair начнет требовать от пассажира предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, если он путешествует в Финляндию на любом рейсе Finnair, или сертификат об уже перенесенном заражении коронавирусом», – передает сообщение авиаперевозчика ТАСС. Это требование не распространяется на транзитных пассажиров. При этом все пассажиры, прибывающие в аэропорт Хельсинки-Вантаа из-за границы, будут направляться на тест по прибытии. Финский Национальный институт здравоохранения и социального развития в пятницу рекомендовал авиакомпаниям при полетах в Финляндию требовать у пассажиров отрицательный тест на коронавирус либо справку о перенесенном заболевании. Ранее авиакомпания Finnair сообщила о планах восстановить рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом с 28 января.

В Швейцарии пять человек скончались после вакцинации от коронавируса 22 января 2021, 21:00

Фото: imago-images.de/Reuters

Текст: Вера Басилая

Пять жителей Швейцарии старше 84 лет скончались после прививки от коронавируса, летальные исходы не связаны с вакцинацией и вызваны сопутствующими заболеваниями, сообщил швейцарский фармацевтический регулятор Swissmedic. Массовая вакцинация от коронавируса началась в стране в декабре прошлого года. На данный момент одобрены две вакцины для экстренного использования. Это вакцина компании Moderna и препарат производства Pfizer/BioNTech. Сообщается, что на данный момент Swissmedic получил в общей сложности 42 отчета о предполагаемых побочных реакциях на лекарства в связи с вакцинацией. «Большинство сообщений (62%) не были серьезными и включали умеренные реакции, которые уже известны из клинических испытаний. 16 сообщений (38%) были классифицированы как серьезные, а пять сообщений были связаны с летальным исходом», – передает РИА «Новости» заявление регулятора. В сообщении также подчеркивается, что пятеро пациентов в возрасте от 84 до 92 лет умерли от сопутствующих болезней, но нет никаких конкретных доказательств того, что причиной смерти была вакцинация. Как сообщается со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны, по состоянию на 21 января в Швейцарии вакцинированы почти 170 тысяч человек. Ранее сообщалось, что после вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека. В пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцинации у них не возникло. Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных реакций на вакцину Pfizer. Большинство случаев соответствуют ожиданиям либо являются несерьезными побочными эффектами, такими как лихорадка, головная боль и тошнота. К категории серьезных побочных реакций отнесен 31 случай, в том числе четыре случая тахикардии. Кроме того, после прививки препаратом скончались девять человек. Также сообщалось, что в Индии около 600 человек обратились в медицинские учреждения из-за осложнений после вакцинации от коронавируса. В минздраве заявили, что после вакцинации в стране скончались два человека, однако их смерть не связана с прививкой, а вызвана «сердечно-легочной недостаточностью». Стоит отметить, что на первом этапе в Индии для вакцинации от коронавируса используются два препарата: вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Ранее в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти десяти человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Лукашенко: Белоруссия на колени не рухнет 22 января 2021, 13:41

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Белоруссия в 2021 году «на колени не рухнет», заверил глава республики Александр Лукашенко. По его словам, в развитии страны необходимо учитывать неопределенную ситуацию в мире, связанную в том числе с пандемией коронавируса, а также внешним и внутренним давлением. «Определенностей никаких нет: мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика – очень большое падение, как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но и на экономику, как в мире пойдут глобальные процессы – вы видите, какая турбулентность даже в оплоте демократии. Поэтому много неопределенностей, и это все надо учитывать. И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон – изнутри, извне. Мы, конечно, на колени не рухнем, это однозначно, но в развитии мы это должны учитывать», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии. Заявление прозвучало на встрече главы Белоруссии с губернатором Могилевской области Леонидом Зайцем. Лукашенко считает, что властям надо мобилизовать все, что есть, а потом «браться за что-то новое». «Будем исходить из этого», – добавил он. После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Лукашенко в этой связи поручил заняться трудоустройством безработных, а также поставить на учет нетрудоустроенных граждан, чтобы они «не шатались» по улицам. Кроме того, в республике ужесточили наказание за участие в несанкционированных акциях протеста. Эксперт рассказал о влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную функцию 22 января 2021, 20:31

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Вакцинация от коронавируса позитивно повлияет на репродуктивную функцию, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «Вот как раз те, которые поставят вакцину, смогут рожать, а вот те, которые не поставили, вопрос до настоящего момента полностью не решен. Но вместе с тем мы знаем, что шоковым органом, который выбирает коронавирус, у разных людей может быть что угодно. У кого-то легкие, у кого-то мозг, у кого-то почки, у кого-то репродуктивные органы», – передает РИА «Новости» слова Горелова, сказанные им в эфире телеканала «Доктор». По словам эксперта, в настоящий момент, согласно всем мировым рекомендациям, после перенесенной коронавирусной инфекции минимум три месяца нежелательно беременеть и нельзя быть донором спермы. Ранее дерматолог Алексей Шапошников предупредил о неспецифических последствиях COVID-19. По его словам, люди, перенесшие коронавирус, часто жалуются на лишай и сыпь, зачастую это может быть следствием снижения иммунитета. Разыгравших «приступ коронавируса» в московском метро отправили под суд 22 января 2021, 12:42 Текст: Евгения Шестак

Пранкеры, которые разыграли приступ коронавируса в московском метро, предстанут перед судом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, пранкерами оказались двое жителей столицы и уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Отмечается, что обвиняемые заранее спланировали розыгрыш, передает РИА «Новости». «Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении троих фигурантов, обвиняемых в хулиганстве... В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы», – сказала она. Ранее МВД заявило о задержании молодого человека, который в вагоне Таганско-Краснопресненской линии метро упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него «опасная вирусная инфекция», и провоцировали панику среди пассажиров. Возбудено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. В феврале в России арестовали пранкера, который сымитировал конвульсии якобы от коронавируса в московском метро. Розыгрыш попал на видео и разошелся по соцсетям. Россия и Венгрия заключили договор на поставку «Спутника V» 22 января 2021, 11:27

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Венгрия и Россия заключили договор на поставку Будапешту российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. В Москве в пятницу состоялась встреча министра здравоохранения России Михаила Мурашко с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Они обсудили вопрос поставок российской вакцины «Спутник V» в Венгрию. «Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых на 13-м заседании межправительственной комиссии, состоявшемся 27 ноября 2020 года в Будапеште. Основным вопросом для обсуждения стало сотрудничество в сфере здравоохранения, в частности, вопрос поставок российской вакцины «Спутник V» в Венгрию», – говорится в сообщении Минздрава России, передает РИА «Новости». Мурашко в ходе встречи отметил, что Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцины в Венгрию. Сийярто также заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. «Национальным приоритетом является ускорение вакцинации. Из-за медленной доставки вакцины мы были вынуждены искать новый источник, откуда мы сможем получить быстрые поставки надежной вакцины. Поэтому для меня большая честь и радость сообщить вам о том, что мы сегодня заключили договор, в рамках которого Россия поставит вакцину на территорию Венгрии в три этапа», – сказал Сийярто, уточнив, что российская вакцина будет поставляться в Венгрию в три этапа. Министр выразил уверенность, что ускоренная вакцинация спасет жизни многих граждан Венгрии. «Ускоренная вакцинация спасет много жизней в Венгрии. Также ускорение вакцинации даст нам возможность вернуться в предыдущее старое русло, а также позволит нам смягчить ограничения, что может позволить людям вернуться на свои рабочие места», – отметил министр. Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Венгрия решила закупить 2 млн доз вакцины «Спутник V» 22 января 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

Будапешт закупит у России 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», поставки будут осуществлены в течение трех месяцев, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Мы уже получили экземпляр договора, подписанного российской стороной. В соответствии с этим соглашением мы получим доступ к партии вакцины, необходимой для вакцинации 1 миллиона граждан. То есть речь идет потенциально о 2 миллионах доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина», – сказал Сийярто, передает РИА «Новости». По его словам, страны договорились о трехэтапном приобретении вакцины. «В первый месяц – 300 тысяч, второй месяц – полмиллиона, и наконец, третий месяц – 200 тысяч доз, необходимых для прививания такого же количества людей», – добавил венгерский министр. Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», а в пятницу Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии. Кроме того, глава МИД Венгрии заявил, что намерен обсудить с главой Газпрома Алексеем Миллером закупку российского газа. «В части, касающейся газа, позиции мои также неплохие, потому что в целом зампредседателя правительства Российской Федерации Александр Новак согласился с моими доводами, сейчас моя задача заключается в том, чтобы убедить господина Миллера», – сказал Сийярто. По данным Газпрома, поставки газа в страны дальнего зарубежья с 1 по 15 января составили 9,1 млрд кубометров газа, что на 41,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом Венгрия увеличила закупку газа почти в четыре раза – на 298,4%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Албания вышлет российского дипломата из-за нарушения антикоронавирусных правил 22 января 2021, 10:55 Текст: Алина Назарова

Албанские власти объявили персоной нон грата российского дипломата Алексея Кривошеева из-за нарушения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщили в МИД Албании. «Продолжающиеся нарушения правил безопасности во время пандемии нельзя больше оправдывать и терпеть. Мы надеемся, что такое решение будет правильным образом воспринято российской стороной в качестве необходимой меры по защите здоровья и безопасности (жителей Албании)», – говорится в заявлении ведомства, передает Deutsche Welle. По данным албанских властей, информация о нарушении Кривошеевым коронавирусных ограничений поступала с 20 апреля. В министерстве не уточнили, как именно дипломат нарушил действующие в Албании меры по сдерживанию распространения коронавируса. В то же время албанские власти заверили Россию в дружеских чувствах и готовности к постоянному улучшению отношений между странами. При этом в посольстве России считают обвинения необоснованными. Установлена причина тяжелого течения коронавируса 22 января 2021, 11:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые назвали новую причину тяжелого течения коронавируса, связанную с аутоиммунитетом. Отмечается, что специалисты выявили роль антител-«оборотней», которые атакуют либо элементы иммунной системы организма, либо определенные белки в разных органах, включая сердце, передает РИА «Новости» со ссылкой на Nature. «В отличие от цитокиновых бурь, которые чаще вызывают кратковременные системные сбои, аутоантитела ведут к точечному, но долгосрочному повреждению», – отметил иммунолог Йельского университета Акико Ивасаки. Специалисты обследовали 194 пациента и медицинских работника с COVID-19 различной степени тяжести на наличие широкого спектра аутоантител. Исследование показало, что SARS-CoV-2 может вызывать выработку аутоантител, которые атакуют собственные ткани организма. У некоторых инфицированных обнаружились аутоантитела к белкам в кровеносных сосудах, сердце и головном мозгу, с которыми часто связаны последствия коронавируса. Ученые намерены выяснить механизм выработки аутоантител, что, по их мнению, в дальнейшем поможет лечить последствия не только COVID-19, но и других вирусных заболеваний. Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Главный тренер «Реала» Зидан заразился коронавирусом 22 января 2021, 16:28

Фото: EMILIO NARANJO/ЕРА/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Главный тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Зинедин Зидан получил положительный результат теста на коронавирус, сообщается на сайте команды. Футбольный клуб «Реал Мадрид» сообщил, что Зинедин Зидан получил положительный результат теста на COVID-19, передает РИА «Новости» сообщение команды. О состоянии 48-летнего французского специалиста не сообщается. Зинедин Зидан считается одним из величайших спортсменов за последние 50 лет. В 2017 году был признан лучшим тренером мира. «Реал Мадрид», проиграв клубу третьего по силе дивизиона страны «Алькояно» со счетом 1:2, вылетел из Суперкубка Испании. 23 января должен состояться матч между «Реалом» и «Алавесом» в матче 20-го тура чемпионата страны. Ранее сообщалось, что российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко госпитализировали в Москве в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом. Южная Корея назвала условие поставок вакцины «Спутник V» 22 января 2021, 19:54 Текст: Евгения Шестак

Южнокорейская компания GL Rapha готова производить вакцину от коронавируса «Спутник V» для внутреннего рынка, если правительство одобрит ее самостоятельное использование или в комбинации с вакциной AstraZeneca, сообщили в компании. «У AstraZeneca такой же принцип, как и у «Спутник V», тоже два укола. У них ниже эффективность второй дозы. Поэтому в России решили начать сотрудничество. Если вакцина AstraZeneca получит разрешение в Южной Корее, но проблема со вторым уколом будет продолжаться и будет официальное заявление, что при замене второй дозы возрастает эффективность, тогда правительство Южной Кореи обязательно начнет рассматривать этот вопрос», – цитирует РИА «Новости» начальника отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ен. На сегодняшний день правительство Южной Кореи не заявляло о планах закупки «Спутника V», в частности на сайте Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов нет информации о получении российской вакцины. «Мы можем как-то быть связаны с этим только после решения южнокорейского правительства. Правительства России и Южной Кореи должны приступить к одобрению «Спутник V» на внутреннем рынке в Южной Корее. И Управление по контролю качества продуктов и медикаментов должно подтвердить, что у второго укола AstraZeneca падает эффективность, и поэтому мы заменяем вторую инъекцию. Если по порядку, то сначала разрешение AstraZeneca, потом разрешение самой «Спутник V», потом решение управления, что при замене второй инъекции вырастает эффективность и безопасность», – заявил Ким Ги Ен. По его словам, если это случится, то у Южной Кореи нет причин не осуществлять поставки второго укола «Спутник V» на южнокорейский рынок. Он отметил, что в таком случае с российской стороны их тоже попросят поставлять. В ноябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с южнокорейской GL Rapha о производстве в стране более 150 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%. Названо число зарубежных производственных площадок «Спутника V» 22 января 2021, 06:59 Текст: Антон Никитин

Для зарубежных поставок вакцину от коронавируса «Спутник- V» производят более десяти площадок в Индии, Китае, Бразилии и Южной Корее, заявил глава Российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24». «[Для зарубежных поставок] у нас есть более пяти производственных площадок в Индии, у нас есть одна площадка <...> в Корее <...>, в Китае это также три компании, в Бразилии это [одна] объявленная компания», – приводит слова Дмитриева ТАСС. По словам Дмитриева, производить «Спутник-V» будут ведущие фармакологические компании. «Многие <...> боролись за то, чтобы они (компании) производили именно их [вакцины], а не нас, но они поверили в «Спутник-V» на самом раннем этапе и уже начинают производить нашу вакцину», – добавил глава РФПИ. В среду постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. В тот же день Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика «Спутника V». Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. Напомним, 6 января заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). Привившийся «Спутником V» испанец похвалил организацию вакцинации в России 22 января 2021, 10:38 Текст: Алина Назарова

Журналист испанской газеты El Mundo Ксавьер Колас, привившийся препаратом от коронавируса «Спутник V», рассказал о высоком уровне организации процесса вакцинации в Москве. Репортер сделал первую прививку в одном из выездных пунктов вакцинации в Москве. «Развертывание персонала впечатляет, полная чистота, а организация отличная: первых добровольцев подводят к столам, где мы отвечаем на вопросы анкеты о нашем здоровье – есть ли у нас хронические заболевания или были ли мы недавно вакцинированы», – пишет Колас, передает ТАСС. По его мнению, «Россия добилась, чего хотела: участвовать в научном соревновании с Западом, пока ищет, как и все остальные, выход из этой глобальной пандемии». Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на преимущество российской вакцины «Спутник V» перед вакциной Pfizer. По его словам, у вакцины Pfizer будут «очень большие проблемы с логистикой», поскольку она «хранится при минус 75 – минус 80 градусах» Цельсия, тогда как российская «хранится при минус 18 градусах». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Президент Литвы призвал ЕС поделиться избытком вакцины от COVID -19 с соседями 22 января 2021, 18:30 Текст: Вера Басилая

Избыток вакцин от коронавируса, если он образуется после проведения массовой вакцинации в Евросоюзе, должен быть незамедлительно передан соседним с сообществом странам, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Если после массовых прививок будет хотя бы малейший остаток вакцины, мы (государства ЕС - прим. ВЗГЛЯД) должны будем развернуться лицом к нашим соседям и помочь им в решении проблемы», – цитирует ТАСС литовского президента. По словам Науседы, во время проходившего в четверг саммита ЕС по коронавирусу руководство сообщества и лидеры стран-членов «единодушно согласились» с такой постановкой вопроса. Там же президент Литвы снова призвал коллег по сообществу создать механизм помощи в обеспечении вакциной соседних с Евросоюзом стран. Литва 6 января выступила с призывом к Евросоюзу оказать помощь странам - членам программы ЕС "Восточное партнерство" (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) в обеспечении вакциной. Как заявил тогда министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, безопасность ЕС от распространения инфекции не будет гарантирована до тех пор, пока не будут защищены все его соседи, в том числе и на востоке. Между тем, в той же Литве и в Латвии власти вводят драконовские меры карантина – комендантский час, ограничение передвижения между регионами. Граждане прибалтийских стран должны умирать от коронавируса, но ни в коем случае не прививаться вакциной российского производства. По крайней мере, такие выводы можно сделать из заявлений политиков Литвы, Латвии и Эстонии. Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных реакций на вакцину Pfizer 22 января 2021, 15:31 Текст: Абдулла Шакиров

Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных эффектов на вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, сообщило национальное агентство по безопасности медикаментов республики. Большинство случаев соответствуют ожиданиям либо являются несерьезными побочными эффектами, такими как лихорадка, головная боль и тошнота. К категории серьезных побочных реакций отнесен 31 случай, в том числе четыре случая тахикардии. Кроме того, после прививки препаратом скончались девять человек, говорится на сайте агентства. Как уточняется в сообщении, умершими после прививки вакциной оказались пожилые люди с хроническими заболеваниями, проживающие в домах престарелых. При этом агентство отмечает, что нет никаких оснований полагать, что их смерть как-то связана с вакцинацией. Также сообщается, что побочных эффектов от вакцины Moderna зафиксировано не было. В середине января во Франции был зафиксирован один случай побочной реакции аллергического характера без серьезных последствий на вакцину Pfizer/BioNTech. Ранее в Финляндии зафиксировали более 30 случае побочных эффектов от вакцины Pfizer/BioNTech, а после прививки этим препаратом в Эстонии скончались два пожилых человека. Путин обсудил с главой Евросовета борьбу с пандемией 22 января 2021, 14:41 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин в пятницу провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. В ходе телефонного разговора обсуждалась, в частности, важность международного сотрудничества в борьбе с пандемией нового коронавируса, говорится в заявлении Совета ЕС. «В ходе телефонной беседы также говорилось о пандемии COVID-19 и важности глобальной солидарности и международного сотрудничества в борьбе с ней», – передает ТАСС текст сообщения. «Обстоятельно обсуждено нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес. Уделено также внимание вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, в частности, возможностям в области использования и совместного производства вакцин», – говорится в сообщении по итогам переговоров на сайте Кремля. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. В среду постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».