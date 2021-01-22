Дерматолог предупредил о неспецифических последствиях COVID-19

Люди, перенесшие COVID-19, часто жалуются на лишай и сыпь, сообщил дерматолог Алексей Шапошников. По его словам, зачастую это может быть следствием снижения иммунитета.

«В моей практике попадаются случаи неспецифических высыпаний на коже, в том числе розового лишая, после коронавирусной инфекции», – сказал он в комментарии Ura.ru.

С Шапошниковым не согласна дерматолог, косметолог и венеролог Зоя Константинова. По ее мнению, корреляции между сыпью и коронавирусом нет. «При коронавирусе бывают разнообразные высыпания – по типу коревых высыпаний или обморожений. Но они не всегда связаны с самой инфекцией. А лишай распространен сам по себе и никак не связан с COVID-19», – сказала она.

Ранее в пятницу в журнале Nature вышла статья, в которой была названа новая причина тяжелого течения коронавируса, связанная с аутоиммунитетом.

Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Она проводится бесплатно и на добровольной основе.