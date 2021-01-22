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В Госдуме пообещали достроить «Северный поток – 2»
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Газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на сложности, с которыми от столкнулся, выразил уверенность председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
«Северный поток – 2» обязательно будет построен, все здравомыслящие люди это понимают. Никакие амбиции отдельных стран, желание продвинуть свои интересы коммерческие в виде СПГ или желание геополитического влияния на всех и вся, на Европу в частности, да, будут некоторым препятствием на этом этапе, но в итоге все равно «Северный поток – 2» будет построен», – сказал он, передает ТАСС.
Завальный отметил, что к настоящему времени преодолена главная проблема – технологическая возможность завершения проекта. Но обратил также внимание на то, что сроки реализации проекта могут быть скорректированы.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
Эксперт объяснил заявление Газпрома о полной остановке «Северного потока – 2»
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«Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Константин Симонов, комментируя допущение Газпромом приостановки или полного прекращения строительства газопровода «Северный поток – 2» в случае резкого изменения политической ситуации.
«Газпром издал проспект эмиссии своих евробондов (облигаций, выпущенных в валюте – прим. ВЗГЛЯД), где должен быть обязательный пункт, связанный с рисками компании. Это вовсе не означает, что Газпром заявил об остановке проекта – он лишь прописал все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации», – объяснил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
При этом собеседник отметил, что определенные реальные риски, безусловно, существуют. «Речь идет в первую очередь об ужесточении санкционного режима со стороны США, который может распугать абсолютно всех коммерческих партнеров компании Nord Stream 2 AG. Если дойдет до того, что авиакомпании откажутся продавать билеты на самолет сотрудникам проекта, то, конечно, ничего хорошего ждать не придется», – добавил собеседник.
«Но такое санкционное давление Вашингтона только доказывает, что проект действительно входит в свою финальную стадию, и сейчас на него надо бросить все силы. Его нельзя хоронить, ведь он принадлежит не только Газпрому, а всей России, и поражение от его остановки может быть общенациональным», – заключил Симонов.
Ранее холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
«При реализации наших крупных международных проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов», – говорится в меморандуме, передает ТАСС.
В компании отметили, что в ряде случаев такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, «а значит, привести к приостановке или отмене проекта».
Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.
15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
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Попавшее под санкции российское судно «Фортуна» покинуло немецкий порт Росток
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Попавший под санкции США трубоукладчик «Фортуна», строящий газопровод «Северный поток – 2» , в четверг вечером покинул немецкий порт Росток, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.
При этом в качестве пункта назначения судна по-прежнему указан Росток. Судно «Фортуна» прибыло туда в начале прошлой недели из другого немецкого порта – Висмара, передает РИА «Новости».
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Ранее Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Алексея Навального, пишет немецкий еженедельник Spiegel.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
В Газпроме допустили полную отмену проекта «Северный поток – 2»
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Газпром не исключает приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
«При реализации наших крупных международных проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов», – говорится в меморандуме к новому размещению бондов холдинга, передает ТАСС.
В компании отметили, что в ряде случаев такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, «а значит, привести к приостановке или отмене проекта».
Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.
15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Европарламент потребует остановить строительство «Северного потока – 2»
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Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Алексея Навального, пишет немецкий еженедельник Spiegel.
По данным издания, в резолюции содержится призыв к странам Евросоюза немедленно остановить строительство газопровода в Балтийском море, передает РИА «Новости».
Кроме остановки строительства, в документе содержатся рекомендации о введении санкций против физических и юридических лиц, которые «участвовали в решении об аресте и заключении». Среди возможных ограничительных мер могут быть как ограничение передвижения по территории ЕС, так и заморозка активов.
Парламентарии могут рассмотреть резолюцию в четверг, 21 января. Документ носит рекомендательный характер. В случае принятия резолюции санкции не введут автоматически – они могут быть приняты только решением всех 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС.
Между тем ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не может препятствовать реализации проекта «Северный поток – 2», поскольку речь идет о проекте частных компаний.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
Немецкий концерн отказался от участия в «Северном потоке – 2»
Германский концерн Bilfinger SE отказлся от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США, сообщил Bild. со ссылкой на письма компании.
По данным издания, у Bilfinger SE было заключено несколько контрактов с оператором Nord Stream 2 AG на 15 млн евро, в том числе «на обслуживание систем безопасности», передает ТАСС.
В ноябре прошлого года норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL также отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год.
Напомним, немецкая газета Handelsblatt сообщила, что правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Кроме того, санкции могут ввести против собственника судна – компании «КВТ-Рус».
Тем временем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Команда Байдена собралась остановить «Северный поток – 2»
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Администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2», заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.
«Я решительно настроен на то, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить завершение [этого проекта]», – приводит слова Блинкена ТАСС.
При этом кандидат на пост госсекретаря допустил, что европейские партнеры США могут и не согласиться остановить строительство. «Мы будем пытаться убедить их [партнеров в Евросоюзе] остановить его [проект]. Но, если это не удастся, я думаю, что нам надо будет серьезно рассмотреть все те [санкционные] инструменты, которые у нас есть, в том числе те, что вы [Конгресс] предоставляете», – добавил Блинкен.
«Избранный президент полностью согласен с вами (сенатором Тедом Крузом, который выступает инициатором санкций против «Северного потока – 2»), что «Северный поток – 2» – это плохая идея, и он очень четко об этом говорил», – отметил Блинкен.
Накануне США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2».
Оператор «Северного потока – 2» заявил о готовности завершить проект вопреки санкциям
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Оператору «Северного потока – 2», компании Nord Stream 2 AG известно о планах США ввести новые санкции против проекта, однако партнеры сохраняют заинтересованность в завершении строительства газопровода.
«Нам известно о сообщениях СМИ по поводу санкционных действий, предпринимаемых США против компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2». Мы не комментируем потенциальные последствия подобных действий», – сказал ТАСС представитель Nord Stream 2.
«Nord Stream 2, как и компании, поддерживающие проект, сохраняют глубокую заинтересованность в его завершении и считают, что ввод газопровода в эксплуатацию соответствует интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и экономической конкурентоспособности Европы», – заявили в операторе, передает РИА «Новости».
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Кроме того, санкции могут ввести против собственника судна – компании «КВТ-Рус».
Тем временем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Кириенко назвал «оптимальный» результат «Единой России» на выборах в Госдуму
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, выступая на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, поставил задачи по выборам в Государственную думу, которые запланированы на сентябрь.
Оптимальным результатом для «Единой России» по спискам было названо получение не менее 45% голосов. Такие же ориентиры он обозначил по явке на выборы – 45%. Об этом РБК сообщили два участника семинара.
Действующие депутаты Госдумы, достойно показавшие себя и пользующиеся доверием избирателей, гарантированно будут поддержаны на выборах, сказал участник мероприятия. Там, где есть сомнения в поддержке людей, по словам Кириенко, «надо не по кабинетам ходить», а идти к людям, реально решать их проблемы, помогать, заботиться и защищать, добавил источник.
Ранее Общественная палата анонсировала старт массовой программы обучения общественных наблюдателей на выборах 2021 года. Один из общественных штабов по контролю и наблюдению за выборами, намеченными на сентябрь, уже сформирован в столице.
Fitch: Санкции против «Фортуны» не остановят строительство «Северного потока – 2»
Возможные санкции США против баржи «Фортуна», которая достраивает «Северный поток – 2», вряд ли смогут остановить проект, но осложнят ситуацию, считает директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
«То, что «Фортуна» зарегистрирована на российскую компанию, а проект на 100% контролирует Газпром, снижает риски того, что санкции приведут к невозможности завершения проекта. Но возможны логистические сложности, любые новые санкции хоть немного, но увеличивают риски проекта», – считает Маринченко, передает ТАСС.
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Кроме того, санкции могут ввести против собственника судна – компании «КВТ-Рус».
Тем временем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Прилепин может возглавить партию «Справедливая Россия – за правду»
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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предполагает, что председатель партии «За правду» Захар Прилепин в будущем может занять место лидера в объединенной партии «Справедливая Россия – За правду».
«Принято решение, что лидером партии останусь я, у меня будет два сопредседателя. ... Но у нас в жизни все может быть. У нас партия очень демократичная. Я уверен, что такие традиции продолжатся. У нас все (решения) принимают делегаты съезда, члены партии, если они сочтут, что нужен иной лидер, то на каком-то съезде будет принято такое решение», – сказал Миронов, отвечая на вопрос о вероятности председательства Прилепина в объединенной партии.
По словам Миронова, он готов поступиться местом председателя, если это будет необходимо для борьбы за второе место в Госдуме, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Эхо Москвы».
Помимо этого, лидер «Справедливой России» заявил, что откажется от места в Совете Федерации, если его туда пригласят. «А зачем мне рядовое кресло члена Совета Федерации? Я там был, десять лет возглавлял Совет Федерации. Наверное, не стоит мне туда входить», – подчеркнул он.
В среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам лидера справороссов Сергея Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая Россия – За правду». Кроме того, Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться.
Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика России давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться».
Косачев предсказал политику США в отношении «Северного потока – 2» при Байдене
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США с приходом администрации Джозефа Байдена будут и дальше оказывать давление, чтобы сорвать реализацию проекта «Северный поток – 2», заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала «Вместе-РФ».
«Американцы всерьез намерены сорвать проект «Северный поток – 2» и не остановятся ни перед чем. Они идут напролом. И подозреваю, что с приходом новой администрации здесь ничего, к сожалению, не поменяется», – передает его слова РИА «Новости».
Косачев отметил, что что для Вашингтона уже не важно, «насколько это соответствует их законодательству и международному праву».
Сенатор отметил, что многое в этой ситуации будет зависеть от позиции европейских партнеров России по «Северному потоку – 2». «Здесь есть коммерческие соображения и политические. Коммерческие соображения на стороне проекта, а в политических – разброд и шатание», – сказал Косачев.
Законодатель напомнил, что Европа активно занимается украинской темой, при этом годовой бюджет Украины на две трети состоит из внешних заимствований, в том числе от западных стран, а 20% Киев получает от транзита российского газа через ее территорию.
«При строительстве «Северного потока – 2» мы будем постепенно отказываться от этого коридора», – добавил Косачев. Он уточнил, что такие решения принимаются из коммерческих соображений.
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
Эксперт в сфере энергетики Константин Симонов пояснил газете ВЗГЛЯД, что Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации.
В Газпроме заявили о намерении достроить «Северный поток – 2»
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Проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но Газпром намерен достроить газопровод, сообщил топ-менеджер концерна.
«Что касается «Северного потока – 2», как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограниченны в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что Газпром намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям», – цитирует РИА «Новости» топ-менеджера.
Ранее холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации. В свою очередь эксперт в сфере энергетики Константин Симонов заявил газете ВЗГЛЯД, что Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации.
Во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.
15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Немецкий Uniper выразил уверенность в успехе «Северного потока – 2»
Немецкий энергетический концерн Uniper верит в успешную реализацию проекта «Северный поток – 2», несмотря на санкции США, которые угрожают вовлеченным в строительство газопровода компаниям.
«Мы поддерживаем «Северный поток – 2», санкции нас не затрагивают», – заявили в Uniper, передает Deutsche Welle.
Там отметили, что внимательно следят за развитием событий в США и обмениваются информацией со всеми необходимыми ведомствами. По словам пресс-секретаря, в энергетическом концерне по-прежнему убеждены, что строительство газопровода будет доведено до конца. Также в Uniper надеются, что со вступлением в должность избранного президента США Джо Байдена трансатлантические отношения снова станут «настоящим партнерством».
«Особую надежду нам дает то, что в США становится заметна возросшая готовность услышать аргументы европейцев», – подчеркнул представитель компании.
Uniper, старейший в Германии импортер российского газа, инвестировал в строительство «Северного потока – 2» 950 млн евро.
Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам заявил, что администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна»
Вашингтон ввел санкции против российского трубоукладчика «Фортуна», строящего газопровод «Северный поток – 2», сообщил российский Минфин.
Также американские санкции введены против владельца «Фортуны» компании «КВТ-РУС», передает РИА «Новости».
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Миронов предложил КПРФ и ЛДПР объединиться со «Справедливой Россией»
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться, чтобы покончить с «монополией одной партии».
«Идеи левые имеют огромное влияние и огромную популярность в нашей стране. И мы сегодня призываем к объединению всех левых сил. Мы обращаемся и к КПРФ, и ЛДПР, ко всем другим партиям на левом фланге – давайте объединяться, давайте прекращать политический монополизм одной партии в нашей стране. Давайте строить в нашей стране новое социалистическое общество», – сказал Миронов, передает РИА «Новости».
Ранее в среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая Россия – за правду».