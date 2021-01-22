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Названо число зарубежных производственных площадок «Спутника V»
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Для зарубежных поставок вакцину от коронавируса «Спутник- V» производят более десяти площадок в Индии, Китае, Бразилии и Южной Корее, заявил глава Российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24».
«[Для зарубежных поставок] у нас есть более пяти производственных площадок в Индии, у нас есть одна площадка <...> в Корее <...>, в Китае это также три компании, в Бразилии это [одна] объявленная компания», – приводит слова Дмитриева ТАСС.
По словам Дмитриева, производить «Спутник-V» будут ведущие фармакологические компании. «Многие <...> боролись за то, чтобы они (компании) производили именно их [вакцины], а не нас, но они поверили в «Спутник-V» на самом раннем этапе и уже начинают производить нашу вакцину», – добавил глава РФПИ.
В среду постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. В тот же день Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика «Спутника V».
Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор.
Напомним, 6 января заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).
Меркель предложила России помощь с заявкой на регистрацию «Спутника V» в ЕС
Канцлер Германии Ангела Меркель предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европейском медицинском агентстве (EMA).
«Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА», – сказала канцлер, передает РИА «Новости».
Она добавила, что речь идет, в частности, о поддержке в оформлении документации.
Кроме того, Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.
В среду постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор.
Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США
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Усилия американских властей по вакцинации населения от нового коронавируса были до сих пор провальными, заявил президент США Джозеф Байден в ходе выступления в Белом доме.
По словам Байдена, «в то время как вакцина вселяет столько надежд, ее распространение [в США] до сих пор было удручающе провальным». «Ситуация продолжит ухудшаться, прежде чем все станет лучше. <...> Общее число жертв в следующем месяце, вероятно, превысит 500 тыс. Число случаев заражения продолжит расти», – приводит слова президента США ТАСС.
«Мы видели трагические результаты прошлых неудач», – добавил Байден, представляя свою стратегию борьбы с распространением нового коронавируса в США. «Я понимаю, почему многие губернаторы, мэры, должностные лица <...> чувствуют себя так, как будто они остались одни, без четкого национального плана, чтобы вывести их из кризиса», – считает демократ. «Мы пройдем через это, <...> мы победим эту пандемию. Помощь уже в пути», – заверил глава новой американской администрации, пообещав, среди прочего, вакцинировать 100 млн американцев в течение следующих 100 дней.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено более 24,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 408 тыс. человек.
Ранее инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предупредила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек.
Напомним, во вторник в Калифорнии выявили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Кроме того, на прошлой неделе американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.
В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Началось обсуждение возможности производства «Спутника V» в Германии
Некоторые страны Европы интересуются российской вакциной от коронавируса «Спутник V», ее производство уже обсуждается с Германией, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Дмитриев заявил, что в данный момент с Германией обсуждается «возможность производства вакцины «Спутник V» внутри страны». Также в РФПИ видят «серьезный интерес со стороны государств – членов Европейского союза», передает ТАСС.
Он рассказал также, что исследования комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca могут вскоре начаться в Азербайджане и в Саудовской Аравии.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.
До этого постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.
В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор.
Москвичи рассказали об ощущениях после прививки от коронавируса
Сделавшие прививку от коронавируса жители Москвы трех разных возрастных категорий рассказали об ощущениях после вакцинации.
Сотрудник медицинского центра, 27-летний Владимир Аржанцев добровольно записался на вакцинирование. По словам мужчины, отправившись на участок, где исследуют «Спутник V», он был приятно удивлен, что к глобальному исследованию решило присоединиться немало людей.
«Людей было много, я насчитал больше 20 человек. Хотя, когда шел в клинику, думал, что буду один. Прежде всего я заполнил анкету на сайте госуслуг, после чего по звонку спустя несколько дней был приглашен в медицинский центр. Сначала меня обследовал терапевт, затем у меня взяли мазок из носоглотки, кровь из вены, мочу, чтобы выяснить, употреблял ли я наркотические вещества», – рассказал он «Вечерней Москве».
Спустя два дня ему поставили первую часть вакцины. В течение последующих трех недель (до дня, когда запланировано введение второй части препарата), по словам Владимира, он не испытывал никаких побочных эффектов. «Поначалу я даже подумал, что мне вкололи плацебо, то есть пустышку, которую ставят 25% испытуемых, как и положено по условиям исследования. Не было абсолютно никаких ощущений, я не чувствовал ничего странного», – заметил он.
На 21-й день молодому человеку сделали второй укол. В течение нескольких дней после процедуры, как он признался, у него начались боли на месте укола. «Появились какое-то рассеянное состояние, легкая слабость, и на этом все последствия вакцинирования закончились. У меня появилось чувство, что мне дали все-таки пустышку, а не вакцину. Чтобы убедиться в этом и развеять сомнения, я решился сдать анализы на антитела. Несмотря на то, что антитела к коронавирусу образовываются вплоть до 21-го дня после второй прививки, я пошел на эту процедуру раньше положенного срока. Но, несмотря на это, у меня обнаружили антитела IgG в большом количестве. Есть вероятность, что к концу 21-го дня со дня второй части прививки (к 42-му дню со дня первой части прививки) количество антител умножится. Но и тех, которые имеются, уже достаточно, чтобы не подцепить болезнь», – рассказал Аржанцев.
Другой доброволец, 45-летний Николай Горожанов рассказал, что столкнулся с некоторыми побочными эффектами. «После процедуры я приехал домой, поужинал, уснул без каких-либо дискомфортных ощущений. Но спал очень плохо – сон был поверхностным, затем участился пульс, заложило правую ноздрю», – вспомнил он.
На следующий день у мужчины появилась легкая ломота в теле, слабость и заложенность носа. По его словам, пробуждение было очень тяжелым. После у Горожанова начался озноб, поднялась температура. На следующий день симптомы простуды прошли, но улучшение продлилось недолго. Через день снова появились слабость и насморк. Клиническая картина напоминала симптомы острой респираторной болезни. Сейчас Николай чувствует себя хорошо. Он отметил, что болезненное состояние прошло спустя неделю.
Пенсионерка Анастасия Новикова рассказала, что не испытывала дискомфорта после прививки. «Первый укол поставили 28 октября. Нам вводили, как и было обещано, вакцину «Спутник V». Второй – спустя 21 день. Нас предупредили, что в ближайшие несколько дней могут возникнуть симптомы простуды с температурой. Но, что удивительно, ни у меня, ни у моей соседки таких последствий не возникло. Хотя у испытуемых младшей возрастной группы подобные симптомы появлялись буквально через день-два после получения первой дозы препарата», – вспомнила женщина.
Новикова отметила, что после вакцинирования всех участников эксперимента направили в стационар: «Во время первого укола я там провела шесть дней. Нас потом постоянно обследовали. Затем был небольшой перерыв, я вернулась домой».
В течение полугода все участники эксперимента будут проходить медосмотр и сдавать анализы. В случае возникновения осложнений, связанных с последствиями получения вакцины от коронавируса, они получат бесплатную медицинскую помощь.
18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.
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Названы сроки начала поставок вакцины «Спутник V» в Венгрию
Россия планирует начать небольшие поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрию уже в феврале, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Мы сумеем уже в феврале начать сначала не очень большие поставки, но начать сотрудничать с Венгрией», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее СМИ со ссылкой на главу администрации премьера Венгрии Гергея Гуляша сообщили, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит в четверг Москву для обсуждения вакцины от коронавируса.
Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое официально разрешило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
В конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».
В Евросоюзе заявили, что лидеры ЕС не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.
Борца Емельяненко госпитализировали в коронавирусную больницу в Москве
Российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко госпитализировали в Москве в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.
Федор Емельяненко попал в клиническую больницу № 52 в Москве, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, передает РИА «Новости», ссылаясь на источник в медучреждении. Собеседница агентства отказалась рассказать подробности о состоянии спортсмена.
Емельяненко – четырехкратный чемпион мира по смешанных боевым искусствам – ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный – по версии RINGS, двукратный – по версии WAMMA, а также четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.
Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 21 887 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Всемирный банк решил выделить Украине 90 млн долларов на вакцины от COVID-19
Всемирный банк намерен предоставить Украине порядка 90 млн долларов на закупку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения страны Светлана Шаталова.
«Деньги в размере примерно 2,5 млрд (90 млн долларов) гривен выделят в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19» и вакцинацию в Украине. Соответствующие переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года», – цитирует ТАСС Шаталову.
По ее словам, Минздрав планирует закупать вакцину у разных производителей, поэтому разветвленная сеть и опыт в закупке вакцин и лекарственных средств дает преимущество британской компании Crown Agents, что позволит получать от производителей вакцину от COVID-19 как можно скорее.
Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».
Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины «Спутник V»
Венгрия стала первым государством Европейского союза, которое официально разрешило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI)», – сообщили в фонде, передает РИА «Новости».
Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.
«Венгрия – первая страна ЕС, которая оценила преимущества российской вакцины «Спутник V» и одобрила ее применение на своей территории. Это важнейшее решение, которое демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины на уровне более чем 90% нашими партнерами в Венгрии», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».
В Евросоюзе заявили, что лидеры ЕС не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.
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ВОЗ анонсировала начало процесса для подачи заявки на регистрацию вакцины «Спутник V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 27 января начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в МИД России.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.
До этого постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.
В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Названо преимущество «Спутника V» перед другими вакцинами
Вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор, считает эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала.
Сала заявил, что «нас всегда интересовала стратегия использования различных векторов аденовируса из-за гипотезы большей эффективности (этого метода)», и «это было продемонстрировано, потому что, сравнивая с вакцинами на той же платформе, результаты оказываются лучше», передает РИА «Новости».
«Кроме того, это инновационный результат», – добавил эксперт.
Напомним, российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали международный научный экспертный совет по вакцине «Спутник V».
В его состав вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии, которые представляют крупнейшие научные и медицинские центры.
Ранее в Германии признали преимущество российской вакцины от COVID-19.
Меркель заявила о готовности сотрудничать с Россией по «Спутнику V»
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.
«Я на самом деле говорила с российским президентом. Известно, что у России есть вакцина «Спутник V», и я сказала, что если мы хотим сотрудничать – а я считаю, что при всех политических расхождениях, которые сейчас у нас серьезные, – в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она добавила, что производство и использование вакцины «Спутник V» в ЕС будет возможно только после регистрации европейским регулятором.
В среду постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор.
Найден новый путь попадания коронавируса в легкие
Исследователи из Китая обнаружили новый белок, с помощью которого коронавирус попадает в клетки легких и бронхов.
Основным путем распространения вируса в организме считают белок АСЕ2. Однако результаты проведенного исследования продемонстрировали, что его экспрессия куда выше в пищеварительных органах и почках, а не в дыхательных путях, сообщает телеканал «Звезда». В последних, как оказалось, гораздо активнее проявляется рецептор тирозин-протеинкиназы AXL, который и взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2. Детали открытия опубликовало издание Cell Research.
В ходе исследования ученые отобрали 22 белка и замерили их уровни в зараженных клетках легких и трахеи. По результатам стало очевидно, что AXL в сравнении с ACE2 показывает избыточную экспрессию в дыхательных тканях, что и способствует проникновению коронавируса в клетки.
Авторы исследования считают, что его результаты показывают неотъемлемую роль AXL в распространении вирусной инфекции в дыхательной системе человека.
В апреле международная группа ученых, участвующая в инициативе по исследованию генома человека Human Cell Atlas Lung Biological Network, установила два типа клеток в носу человека, содержащих наиболее высокую концентрацию белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых вирус SARS-CoV-2 попадает в организм.
В Монголии разразился политический скандал из-за случая с роженицей
Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух предложил отправить в отставку весь кабинет министров из-за инцидента с ненадлежащей перевозкой роженицы в стационар для зараженных коронавирусом, передает «Синьхуа».
Предложение главы правительства будет рассмотрено членами правящей партии, а затем в парламенте, передает РИА «Новости».
Скандал в стране разразился 19 января, после публикации в социальных сетях видео, на котором недавно родившая женщина, у которой был обнаружен коронавирус, и ее ребенок перевозились в Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний без теплой верхней одежды, обуви и средств индивидуальной защиты, сообщает агентство МОНЦАМЭ.
20 января в центре Улан-Батора состоялась акция протеста в связи со случившимся. Собравшиеся осудили «бесчеловечное отношение» к роженице и потребовали отставки заместителя премьер-министра и министра здравоохранения.
В тот же день министр здравоохранения Монголии Тогтмолын Мунхсайхан, а также вице-премьер и глава Государственной чрезвычайной комиссии по борьбе с коронавирусом Янгугийн Содбаатар подали прошение об отставке.
Шварценеггер фразой из «Терминатора» прокомментировал прививку от COVID
Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии 73-летний Арнольд Шварценеггер сделал прививку от новой коронавирусной инфекции и призвал всех последовать его примеру.
«Что ж, я только что получил свою вакцину. Я рекомендую ее всем и каждому», – сказал актер на видео, опубликованном в Twitter. В ролике показано, как Шварценеггеру делают укол в центре вакцинации, расположенном на стадионе, пока тот сидит в своем автомобиле.
После получения вакцины актер записал обращение и сказал подписчикам то же, что его герой говорил Саре Коннор в фильме «Терминатор 2»: «Идем со мной, если хочешь жить».
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«Сегодня был хороший день. Никогда не чувствовал себя счастливее, стоя в очереди. Если вам разрешено (вакцинироваться – прим. ВЗГЛЯД), присоединяйтесь ко мне и записывайтесь на получение вакцины», – написал актер и поблагодарил мэра Лос-Анджелеса.
Ранее сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что хотел бы сделать прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Он выразил уверенность в том, что «русская вакцина – самая лучшая».
Байден подписал десять указов по борьбе с пандемией в США
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США.
«Я подписываю исполнительный указ о задействовании закона о военном производстве и всех других имеющихся полномочий, чтобы дать указание всем федеральным ведомствам и частным компаниям ускорить производство всего, что необходимо для обеспечения безопасности, тестирования, вакцинации и помощи нашим гражданам», – приводит слова Байдена ТАСС.
Другие указы касаются также обеспечения санитарных мер на общественном транспорте, возобновления работы школ при соблюдении норм безопасности, обеспечения различных санитарных мер на рабочих местах.
Ранее Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США.
В понедельник инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предупредила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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