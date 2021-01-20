В ФРГ заявили о серьезных вопросах к политике соцсетей в отношении Трампа

Политика соцсетей в отношении президента США Дональда Трампа вызвала серьезные вопросы, касающиеся правового регулирования цифровых платформ, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Маас заявил, выступая на конференции по проблемам искусственного интеллекта, что «насилие в Капитолии в Вашингтоне шокировало нас всех», однако «оно не свалилось с неба», передает РИА «Новости».

«В течение многих лет соцсети предоставляли президенту Трампу трибуну, с которой он мог распространять ложь и ненависть. Их бизнес-модель основана на поляризации. Затем внезапно они заблокировали Трампа», – указал он.

Маас добавил, что «оба варианта действий вызывают серьезные вопросы – для нашей демократии, для прав человека и к вопросу, как мы хотим организовывать наши дебаты и наше сосуществование».

По его словам, «основные цифровые платформы в настоящее время признают необходимость в государственном регулировании».

В 2018 году в Германии был принят закон, который борется с распространением дезинформации и разжиганием ненависти в соцсетях, однако «национального регулирования недостаточно», отметил министр.

«Интернет не знает национальных границ, как и совершаемые там преступления и другие нарушения. Мы должны в рамках мультилатерального сотрудничества установить интернациональные нормы», – заключил Маас.

Ранее в Кремле заявили о необходимости регламентировать регулирование соцсетей.

Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации.

В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение соцсетей заблокировать учетные записи Трампа.