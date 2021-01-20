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В ФРГ заявили о серьезных вопросах к политике соцсетей в отношении Трампа
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Политика соцсетей в отношении президента США Дональда Трампа вызвала серьезные вопросы, касающиеся правового регулирования цифровых платформ, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Маас заявил, выступая на конференции по проблемам искусственного интеллекта, что «насилие в Капитолии в Вашингтоне шокировало нас всех», однако «оно не свалилось с неба», передает РИА «Новости».
«В течение многих лет соцсети предоставляли президенту Трампу трибуну, с которой он мог распространять ложь и ненависть. Их бизнес-модель основана на поляризации. Затем внезапно они заблокировали Трампа», – указал он.
Маас добавил, что «оба варианта действий вызывают серьезные вопросы – для нашей демократии, для прав человека и к вопросу, как мы хотим организовывать наши дебаты и наше сосуществование».
По его словам, «основные цифровые платформы в настоящее время признают необходимость в государственном регулировании».
В 2018 году в Германии был принят закон, который борется с распространением дезинформации и разжиганием ненависти в соцсетях, однако «национального регулирования недостаточно», отметил министр.
«Интернет не знает национальных границ, как и совершаемые там преступления и другие нарушения. Мы должны в рамках мультилатерального сотрудничества установить интернациональные нормы», – заключил Маас.
Ранее в Кремле заявили о необходимости регламентировать регулирование соцсетей.
Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации.
В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение соцсетей заблокировать учетные записи Трампа.
Бывший советник Трампа назвал его худшим президентом в истории США
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Действующий глава американской администрации Дональд Трамп войдет в историю как худший президент США, заявил его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.
«Да, я думаю, что Трамп точно войдет в историю как худший президент США», – сказал Болтон интервью немецкому новостному порталу t-online, передает ТАСС.
Он назвал «очень печальным днем для Америки» штурм Капитолия в Вашингтоне.
Тем не менее он не считает правильным импичмент против Трампа. «Самым страшным наказанием для Трампа было бы в будущем просто игнорировать его. Импичмент ведет к обратному», – полагает Болтон.
На прошлой неделе импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Трамп выступил с прощальной речью в качестве президента США
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Действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп выступил с прощальной речью, отметив достижения уходящей американской администрации и заявив о намерении передать власть новой администрации в полдень в среду.
«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей. <...> Теперь, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы начали, только начинается», – приводит ТАСС выдержки из речи Трампа, текст которой распространила пресс-служба Белого дома.
Действующий президент США отметил, что за время нахождения на посту главы американской администрации он восстановил мощь и лидерство США внутри страны и за рубежом. «Мы построили величайшую экономику в мировой истории», – заявил Трамп. «Мы вдохнули новую жизнь в наши альянсы и мобилизовали страны мира на то, чтобы противодействовать Китаю как никогда прежде», – сказал американский лидер.
Трамп также вновь осудил штурм Капитолия. «Все американцы были в ужасе от нападения на Капитолий. Политическое насилие – это атака на все то, что чтят американцы. С этим никогда нельзя мириться», – подчеркнул американский лидер.
«Наша повестка была не о правых или левых, не о республиканцах или демократах, а о благе для страны, что означает для всей страны, – отметил Трамп. – Я принимал серьезные битвы, тяжелейшие сражения, самые сложные решения, – потому что вы избрали меня это делать».
Ранее стало известно, что Трамп записал прощальное обращение в ранге президента США. Напомним, избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден выступил с речью на аэродроме базы Национальной гвардии США в окрестностях города Уилмингтон в штате Делавэр, после чего вылетел в Вашингтон. Инаугурация состоится в полдень 20 января.
В ОП объяснили успех турецкого способа регулирования американских соцсетей
В разговоре с транснациональными IT-корпорациями хорошо работают только жесткие, последовательные действия. Угроза потери доходов сразу делает их сговорчивыми. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя решение Facebook и Instagram согласится на требования законов Турции.
«Иностранные IT-компании должны открывать свои официальные представительства в государстве, где они ведут бизнес. Это определенный жест уважения к стране, показатель того, что компания приходит всерьез и надолго, что она намерена работать в правовом поле, в соответствии с законодательством этой страны», – отметил первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества Александр Малькевич.
«Когда осенью Турция приняла закон, в котором выдвигалось такое требование, то в наших либеральных изданиях и в блогосфере попытались поднять панику. Нас предупреждали, – если в России примут такой же закон, если начнут таким же образом регулировать иностранные интернет-платформы – то все, тушите свет. Гиганты тут же уйдут из нашей страны, а «мы без них пропадем». Останемся босые, с одним только «русским Интернетом», – напомнил Малькевич.
«Как оказалось – ничего подобного. В Турции аналогичный закон уже начинает исполняться. Как только были наложены крупные штрафы, как только появилась реальная угроза рекламным доходам с турецкого рынка, оказалось, что схема абсолютно действенная. Никакие увещевания, просьбы и обращения не работают. В таких ситуациях необходимо бить по карману», – подчеркнул Малькевич.
Эксперт отметил, что «российская экономика крупнее, а значит и интереснее для интернет-платформ, нежели турецкая. Терять доходы от нашего рынка Facebook и Google вряд ли захотят. Но пока выходит так, что транснациональная компания работает на рынке России, получает здесь прибыль, но при этом демонстративно не соблюдает законы страны пребывания, не уважает местных пользователей», – возмущается собеседник.
«Мы не раз предлагали депутатам Госдумы взять пример турецких коллег и ускориться в совершенствовании нашего законодательства по этому поводу, – пояснил эксперт. – в России тоже нужен закон, который даст государству широкий набор инструментов для воздействия на интернет-платформы, для отстаивания прав граждан. Мы настаиваем, чтобы уже действующий состав Госдумы в весенней сессии принял соответствующий закон».
Напомним, в понедельник замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян сообщил, что Facebook и Instagram намерены открыть филиалы в Турции в соответствии с новым законом республики о регулировании соцсетей.
11 января антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook из-за их новой политики конфиденциальности.
Кроме того, во вторник власти Турции ввели запрет на рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest. Эти компании лишились возможности заключать рекламные контракты в Турции до выполнения обязательств по открытию представительств в республике. За нарушение рекламодателям грозит штраф в размере 1 млн турецких лир (около 135 тыс. долларов). При этом сами сервисы уже оштрафованы на 30 млн лир каждый (4 млн долларов) за отказ назначить представителей.
Согласно турецкому закону, интернет-сервис с числом пользователей более миллиона в Турции обязан назначить минимум одного официального представителя в стране, чтобы решать вопросы удаления нарушающего местные законы контента.
Лидер республиканцев обвинил Трампа в беспорядках в США
Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл считает, что президент Дональд Трамп спровоцировал толпу на участие в беспорядках у Капитолия 6 января.
«Толпе внушили ложь, толпа была спровоцирована президентом [США Дональдом Трампом] и другими влиятельными людьми», – сказал он, выступая на заседании верхней палаты законодательного органа, передает ТАСС.
Республиканец напомнил, что Конгресс США 6 января утвердили на заседании «выбор гражданами 46-го президента». «У нас будет мирная и успешная инаугурация», – отметил Макконнелл, ранее считавшийся одним из сторонников Трампа.
Инаугурация избранных президента Джозефа Байдена и вице- президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия.
Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, 6 января ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Трамп задумался о создании новой политической партии
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Действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп в последнее время обсуждал с единомышленниками возможность создания в США новой политической партии, сообщила The Wall Street Journal.
По информации источников издания, Трамп хотел бы назвать новое политическое объединение «Патриотической партией», передает ТАСС.
Как отмечает издание, у Трампа начались разногласия с Республиканской партией после того, как несколько его однопартийцев, включая лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, обвинили действующего американского президента в провоцировании толпы на участие в беспорядках у Капитолия 6 января.
Накануне лидер республиканцев в Сенате США обвинил Трампа в беспорядках у Капитолия.
Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Эксперт усомнился в способности Трампа создать новую партию
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«Партия – это не только избиратели, но и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы планах Дональда Трампа создать «Патриотическую партию».
«У Трампа есть устойчивая поддержка избирателей, которые ему верны. Он уходит со своего поста в расколотой стране, причем раскол проходит в значительной степени по вопросу отношения к его личности. И хотя на этом политическая судьба Трампа не заканчивается, он вряд ли уживется в Республиканской партии», – сказал политолог-американист Борис Межуев.
«Если говорить о новой партии, то нужно понимать, что такая организация не состоит лишь из избирателей. Партия – это крупные деньги и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию. Ему необходимо обеспечить наличие выдвиженцев во всех штатах. Сможет ли он собрать людей, которые рискнут вложиться в его партию? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Трампа оставили многие», – отметил эксперт.
«Также я не верю в трехпартийную систему в США. В свое время в результате раскола Республиканской партии появилась Прогрессивная партия во главе с Теодором Рузвельтом, однако в 1912 году он проиграл президентскую кампанию демократу Вудро Вильсону. Схожую попытку уже в 1992 году предпринял Росс Перо, однако и это не принесло никаких значимых результатов», – напомнил собеседник.
«Единственный вариант, при котором партию Трампа может ждать успех – это если он одним ударом выбьет электоральную базу из-под Республиканской партии по примеру того, как в свое время республиканцы вышибли вигов. Но, повторюсь, здесь все зависит от финансовых возможностей Трампа», – заключил Межуев.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило о том, что Дональд Трамп в последнее время обсуждал с единомышленниками возможность создания в США новой политической партии. По информации источников издания, Трамп хотел бы назвать новое политическое объединение «Патриотической партией».
Отмечается, что у Трампа начались разногласия с Республиканской партией после того, как несколько его однопартийцев, включая лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, обвинили действующего американского президента в провоцировании толпы на участие в беспорядках у Капитолия 6 января.
В то же время сам Трамп во время выступления с прощальной речью в качестве президента США, отметил, что «движение, которое мы начали, только начинается». При этом он не стал уточнять, о каким именно движении идет речь.
Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
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Белый дом раскрыл планы Трампа на день инаугурации Байдена
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Действующий глава американской администрации Дональд Трамп в день инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена ранним утром покинет Белый дом и отправится в штат Флорида, свидетельствует график американского лидера.
«Президент [США Дональд Трамп] и первая леди [Меланья Трамп] покинут Белый дом в 08.00 (16.00 мск) и отправятся в Палм-Бич (штат Флорида)», – приводит текст документа ТАСС.
Таким образом, Трамп пропустит церемонии в столице, свидетельствует график американского лидера, распространенный пресс-службой Белого дома.
Ранее американские СМИ сообщали, что 20 января Трамп намерен отправиться в собственную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.
Накануне действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп выступил с прощальной речью, отметив достижения уходящей американской администрации и заявив о намерении передать власть новой администрации в полдень в среду.
В свою очередь избранный президент США Джозеф Байден во вторник выступил с речью на аэродроме базы Национальной гвардии США в окрестностях города Уилмингтон в штате Делавэр, после чего вылетел в Вашингтон. Инаугурация состоится в полдень 20 января.
Трамп отказался помиловать себя и своих родных
Действующий президент Дональд Трамп отказался подписывать указы о своем помиловании, а также о помиловании членов своей семьи и личного адвоката Руди Джулиани, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
«Трамп не помилует себя, свою семью или Руди Джулиани», – говорится в сообщении агентства, передает РИА «Новости».
При этом отмечается, что президент помилует одного из бывших крупнейших спонсоров Республиканской партии Эллиота Бройди, который признал вину в незаконной лоббистской деятельности.
Сообщалось, что Трамп объявит во вторник о даровании помилования и смягчении наказания для почти 100 человек, однако он сам вряд ли войдет в этот список. Среди помилованных президентом оказались бывший советник Стивен Бэннон, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, а также бывший мэр Детройта Куаме Килпатрик.
В прошлом году Трамп также помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.
Зампостпреда России в Женеве раскритиковал политику Трампа в сфере вооружений
Москва надеется, что администрация избранного президента США Джозефа Байдена откажется от пагубных подходов по теме контроля над вооружениями эпохи Дональда Трампа, заявил заместитель постпредставителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.
По его словам, администрация Трампа вела последовательную пропагандистскую линию, чтобы «оправдать реализацию своих планов в области ракетно-ядерных вооружений» и «навязать международному сообществу свое видение стратегической ситуации в мире, которое не имеет ничего общего с реальностью», передает РИА «Новости».
Белоусов отметил, что Трамп пытался запугать как своих союзников, так и остальной мир «некоей российской угрозой», чтобы создать «благоприятные условия для своего военно-промышленного комплекса, который нуждается в расширении потребителей смертельной продукции».
«Выступление (Маршалла Биллингсли) показало, что главным препятствием для позитивных изменений в области контроля над вооружениями является то мышление, которое засело в головах у представителей уходящей администрации. Мы остаемся оптимистами и надеемся, что новая администрация (Байдена – прим. ВЗГЛЯД) пересмотрит эти подходы и откажется от такого пагубного для всего остального мира мышления», – заявил российский дипломат.
Кроме того, выступая на конференции по нераспространению в Женеве, Белоусов обратился к спецпредставителю Трампа по нераспространению и контролю над вооружениями Маршаллу Биллингсли, который ранее обвинил Москву в последовательном нарушении международных обязательств. Белоусов отметил, что российская сторона долгое время на разных форумах и в различных форматах «выслушивала подобные пламенные речи со стороны представителей администрации Трампа».
«Сегодняшняя речь лишь еще раз подтвердила, что в течение последних четырех лет уходящая администрация занималась самой низкопробной пропагандой, манипулированием общественным мнением и откровенной ложью», – заявил Белоусов.
По его словам этими приемами, «не имеющими ничего общего с дипломатической практикой», США пытались оправдать отказ от «конструктивного и взаимовыгодного диалога, так необходимого для снятия имеющихся озабоченностей в области контроля над вооружениями», и «свои деструктивные действия» по уничтожению существующей системы международных соглашений в этой сфере.
В 2020 году США повторно предложили уже отвергнутые Россией условия по СНВ-3: спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил на заявление Владимира Путина о готовности к переговорам по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), что Москве «уже неоднократно отвечали». Так, по его словам, российской стороне «пять раз предлагали встретиться, чтобы завершить сделку по заморозке/продлению», на которую Россия якобы «согласилась».
По версии США, МИД России отказался от встреч. США считают, что сторонам осталось только определить, «что именно замораживать», максимальный уровень, а также начать «переговоры о верификации».
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американская сторона, предлагая провести встречи по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), выдвигала неприемлемые для России условия продления договора.
Напомним, Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор.
В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой.
Байден в первый день президентства собрался избавиться от «наследия Трампа»
Избранный президент США Джо Байден в первый день на посту планирует подписать ряд указов, чтобы изменить «политическое наследие Дональда Трампа».
В частности, Байден планирует подписать указы о прекращении строительства стены с Мексикой, возвращении США в Парижское соглашение по климату и Всемирную организацию здравоохранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Советники Байдена сообщают, что будущий американский лидер подпишет указы почти сразу после принесения присяги в Капитолии.
Позднее на сайте переходной команды демократа появилось сообщение о том, что Байден сразу после инаугурации распорядится прекратить строительство стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. «В своей прокламации сегодня избранный президент Байден объявит о немедленном прекращении действия режима чрезвычайного положения, который был использован в качестве предлога для оправдания перенаправления средств из других фондов на строительство стены», – передает ТАСС текст заявления.
В сообщении также сказано, что Байден намерен в среду подписать ряд других документов, смягчающих миграционную политику США. Речь идет о возвращении отсрочки депортации для молодых людей, которые были ввезены в США еще детьми. Она была введена при Бараке Обаме, но отменена при Трампе. Байден также подпишет указ, отменяющий введенные Трампом ограничения на въезд в США представителей ряда арабских и африканских стран.
Накануне действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп выступил с прощальной речью, отметив достижения уходящей американской администрации и заявив о намерении передать власть новой администрации в полдень в среду. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится в полдень 20 января (20.00 мск в среду).
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Трамп помиловал своего экс-советника Бэннона
Президент США Дональд Трамп решил помиловать своего бывшего советника Стивена Бэннона, а также рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка.
Бэннон занимал должность старшего советника Трампа по политическим и стратегическим вопросам с января по август 2017 года. Он также был одним из главных деятелей предвыборной кампании Трампа в 2016 году, передает РИА «Новости».
Бэннон и трое его предполагаемых сообщников обвиняются в растрате средств, собранных ими в рамках частной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Предполагается, что из собранных 25 млн долларов сотни тысяч пошли на личные расходы Бэннона и его друзей. Сам экс-советник Трампа не признал вину, суд согласился отпустить его под залог в 5 млн долларов.
Кроме того, Трамп помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка. Лил Уэйн ранее признал свою вину в хранении заряженного позолоченного пистолета, который у него обнаружили в аэропорту Майами в декабре 2019 года. Рэпер был отпущен под залог в размере 250 тыс. долларов. Ему грозило до десяти лет тюрьмы. Кодак Блэк сознался в приобретении нескольких видов оружия незаконным способом.
Также Трамп помиловал бывшего мэра Детройта Куаме Килпатрика, приговоренного к 28 годам тюрьмы по делу о коррупции.
Сообщалось, что Трамп объявит во вторник о даровании помилования и смягчении наказания для почти 100 человек, однако он сам вряд ли войдет в этот список. В прошлом году Трамп уже помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.
Трамп помиловал связанного с делом Бутиной Пола Эриксона
Президент США Дональд Трамп помиловал политического консультанта Республиканской партии США Пола Эриксона, связанного с делом россиянки Марии Бутиной, сообщил Белый дом.
«Господин Эриксон был осужден на основании фальшивки о российском сговоре. После того, как не было найдено никаких оснований обвинить его в каких-либо преступлениях относительно связей с Россией, его обвинили в мелком финансовом преступлении», – говорится в сообщении Белого дома, передает РИА «Новости».
Хотя министерство юстиции просило меньшего срока, Эриксон был приговорен к семи годам заключения – практически вдвое больше, чем максимально рекомендованный министерством юстиции приговор. «Это помилование помогает исправить несправедливости того, что оказалось, вероятно, крупнейшей охотой на ведьм в американской истории», – говорится в сообщении Белого дома.
Американец Пол Эриксон, которого связывали романтические отношения с задержанной россиянкой Марией Бутиной, обвинялся в 11 преступных эпизодов, в том числе в получении 2,3 млн долларов мошенническим путем. Максимальный срок по ним – до 20 лет тюрьмы по каждому обвинению, а также штраф до 250-500 тыс. долларов.
В то же время Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена.
Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек, однако он сам и его родственники не вошли в этот список. Среди помилованных президентом оказались бывший советник Стивен Бэннон, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, а также бывший мэр Детройта Куаме Килпатрик.
В прошлом году Трамп также помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.
Пелоси назвала Трампа пособником убийств
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Дональд Трамп является пособником убийств. По ее словам, высказывания действующего американского лидера якобы спровоцировали захват Капитолия 6 января, что привело к гибели пятерых человек.
«Слова президента важны. И они [участники захвата Капитолия] воспользовались его словами для прихода сюда», – приводит ее слова РИА «Новости».
Пелоси заявила, что если будет доказано сотрудничество кого-либо из членов Конгресса с участниками группы, напавшей на Капитолий, то они – равно как и действующий президент – станут пособникам преступлений, совершенных во время упомянутых беспорядков. «А таким преступлением в некоторых случаях стало убийство. И этот президент является пособником такого преступления, поскольку он подстрекал к этому мятежу, приведшему к этим смертям и к этому разрушению», – утверждает спикер Палаты представителей.
По поводу высказываний Пелоси газета Politico отметила, что «до сих пор еще никто не указывал на то, что президент будет пособником убийств, совершенных во время попыток протестующих помешать констатации коллегией выборщиков победы избранного президента Джо Байдена». Эти комментарии Пелоси, указала газета, являются «самой резкой формулировкой демократов о роли Трампа в этих беспорядках».
Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе в результате стрельбы была убита ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Трампа в день штурма Капитолия
Телефонных контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в день штурма Капитолия не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отрицательно ответил на вопрос о том, был ли телефонный разговор между лидерами России и США 6-7 января, передает РИА «Новости».
Ранее экс-кандидат в президенты США, демократ Хиллари Клинтон заявила, что собирается выяснить говорил ли Трамп с Путиным в день штурма Капитолия.
Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов.
В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
ФБР начало расследование показаний о том, что женщина, укравшая ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам.
Американист Малек Дудаков заявил газете ВЗГЛЯД, что «поиск тайных игроков за рубежом, которые раскачивают американскую лодку, это лишь попытки США выдать желаемое за действительное».
Москалькова оценила список Трампа о помиловании
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила сожаление по поводу отсутствия россиян среди помилованных президентом США Дональдом Трампом.
Москалькова заявила, что она «с большим сожалением (...) узнала, что среди помилованных по амнистии президента Соединенных штатов (Дональда) Трампа не оказалось российских граждан», передает РИА «Новости».
«В частности, не был освобожден наш соотечественник, экстрадированный в США, Константин Ярошенко. Константин до сих пор находится в американской тюрьме, испытывает серьезные проблемы со здоровьем и может общаться с родными и близкими лишь по телефону», – сказала омбудсмен.
Москалькова отметила, что российская сторона неоднократно обращалась в защиту прав Ярошенко как в органы государственной власти США, так и в международные правозащитные организации.
Отдельного внимания, по словам омбудсмена, заслуживают судьбы граждан России, которые были задержаны на европейском пространстве по недоказанным обвинениям и экстрадированы в США.
«Мы продолжаем бороться за их жизни и отстаивать права наших соотечественников. Очень жаль, что узкие политические интересы вновь возобладали над голосом разума и гуманизма», – заключила Москалькова.
Напомним, всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек, однако он сам и его родственники не вошли в этот список.
Среди помилованных президентом оказались бывший советник Стивен Бэннон, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, а также бывший мэр Детройта Куаме Килпатрик.
В прошлом году Трамп также помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.
При этом Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена.