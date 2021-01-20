Собственникам жилья разрешили проводить собрания в электронной форме

Не исключено, что телефоны в нашей дипмиссии умолкли не из-за аварии на линии, а по политическим причинам. Скорее всего, это попытка сотрудников Госдепа напоследок навредить, чем можно. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя отключение связи в здании российского консульства в Нью-Йорке.

«Не исключено, что это политический жест, а именно такая трактовка невольно напрашивается на фоне нынешней американской ситуации. Если так, то, думаю, это символический прощальный демарш от уходящей администрации США, прежде всего – от Майка Помпео, который лично курировал отношения с Россией», – сказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Хорошо бы, конечно, сперва убедиться, что причины не технического порядка, а то вдруг это радиореле какое-то сломалось. Но поскольку отношения у наших дипломатов с подопечными Помпео откровенно плохие, то, скорее всего, это желание сотрудников Госдепа напоследок навредить, чем могут», – предположил эксперт. «Тогда, не исключаю, в американском консульстве в Екатеринбурге, допустим, скоро тоже связь неожиданно отключится, по законам дипломатии», – пошутил Ткаченко.

Бывший постпред СССР в ООН, бывший посол России в Канаде Александр Белоногов тоже не исключает, что телефоны в консульстве в Нью-Йорке могли отключиться не по техническим, а по политическим причинам. «Конечно, в этом не виновато само консульство. Дипломаты пользуются связью, которую предоставляет город», – отметил Белоногов. Собеседник припомнил, что в 90-е годы во время работы послом в Канаде с ним произошел похожий случай, однако отключение в тот раз было намеренным.

«Приехали из Москвы в командировку ответственные товарищи из администрации Ельцина. Их интересовал один наш бывший соотечественник, который жил далеко от канадской столицы Оттавы – в Торонто. Прежде чем переехать жить в Канаду, он занимал высокую должность в нашей стране. Канадские власти разрешили им встретиться, но только при условии, что встреча пройдет в Торонто, в присутствии офицеров канадских спецслужб. Более того, канадские власти взяли с нас обещание не связываться с этим господином напрямую, а только через их посредничество. Мы это слово держали. Но приехавшие в командировку гости из Москвы нарушили договоренность, видимо, понадеявшись, что пронесет. Они позвонили прямо из посольства и пригласили этого господина к нам в Оттаву. Им показалось неудобно мотаться туда-сюда – мол, гораздо удобнее будет кулуарно переговорить в здании консульства. После звонка в Торонто канадские власти отрубили в посольстве всякую связь на некоторое время», – вспоминает Белоногов.

«Мне пришлось попросить командированных вступить в переговоры с полицией. Они убедили канадцев в том, что у них отпала надобность вызывать нужного им человека из Торонто и они отправятся туда к нему сами, как и было уговорено. После этого связь нам восстановили», – вспоминает Белоногов.

Напомним, во вторник стало известно, что в консульстве России в Нью-Йорке еще накануне были отключены телефоны. «С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет», – сообщили в консульстве.

В дипмиссии попросили посетителей по всем вопросам обращаться по электронной почте. В сообщении не приводятся причины, по которым консульству отключили связь. «Ранее такой ситуации никогда не возникало», – напомнили ТАСС в дипломатическом представительстве.