Японцу стало стыдно из-за российских сырков

Японский журналист рассказал историю, связанную с российскими глазированными сырками, которая произошла с ним 20 лет назад, и признался, что испытывает из-за этого стыд.

В статье, опубликованной в газете «Асахи симбун», японец рассказал о некоторых популярных сейчас в его стране продуктах из бывших советских республик. Упомянул он и о сырках.

Журналист признался, что 20 лет назад не поверил своему другу, предложившему попробовать продавать этот десерт в Японии. «Я возразил, что его идею воплотить в жизнь нереально: «Они очень дешевые, срок хранения маленький, и их необходимо замораживать. Как их транспортировать в Японию и при этом получать прибыль? Абсолютно невозможно». А сейчас эти сырки действительно импортируются в Японию из России и Белоруссии. <…> Мне стыдно от своего невежества», – приводит его слова РИА «Новости».

Автор добавил, что в Японии российские сырки считаются премиальным продуктом и стоят около 321 йены (примерно 230 рублей) за одну штуку. Он подчеркнул, что этот продукт действительно создает «ощущение элитарности» из-за насыщенного вкуса и тщательно подобранных ингредиентов.

Глазированные сырки – не единственный сладкий российский продукт, пользующийся популярностью на азиатском рынке. Так, в Китае очень популярны российские «фиолетовые» конфеты, о которых неоднократно писали в местных СМИ. Речь идет о грильяжных конфетах с миндалем «Крокант», восторженные отзывы о которых публикуют китайские интернет-пользователи в социальных сетях. Кроме того, там высоко ценится российское мороженое. За последние годы Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай.