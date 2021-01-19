Зампостпреда России в Женеве раскритиковал политику Трампа в сфере вооружений

Москва надеется, что администрация избранного президента США Джозефа Байдена откажется от пагубных подходов по теме контроля над вооружениями эпохи Дональда Трампа, заявил заместитель постпредставителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, администрация Трампа вела последовательную пропагандистскую линию, чтобы «оправдать реализацию своих планов в области ракетно-ядерных вооружений» и «навязать международному сообществу свое видение стратегической ситуации в мире, которое не имеет ничего общего с реальностью», передает РИА «Новости».

Белоусов отметил, что Трамп пытался запугать как своих союзников, так и остальной мир «некоей российской угрозой», чтобы создать «благоприятные условия для своего военно-промышленного комплекса, который нуждается в расширении потребителей смертельной продукции».

«Выступление (Маршалла Биллингсли) показало, что главным препятствием для позитивных изменений в области контроля над вооружениями является то мышление, которое засело в головах у представителей уходящей администрации. Мы остаемся оптимистами и надеемся, что новая администрация (Байдена – прим. ВЗГЛЯД) пересмотрит эти подходы и откажется от такого пагубного для всего остального мира мышления», – заявил российский дипломат.

Кроме того, выступая на конференции по нераспространению в Женеве, Белоусов обратился к спецпредставителю Трампа по нераспространению и контролю над вооружениями Маршаллу Биллингсли, который ранее обвинил Москву в последовательном нарушении международных обязательств. Белоусов отметил, что российская сторона долгое время на разных форумах и в различных форматах «выслушивала подобные пламенные речи со стороны представителей администрации Трампа».

«Сегодняшняя речь лишь еще раз подтвердила, что в течение последних четырех лет уходящая администрация занималась самой низкопробной пропагандой, манипулированием общественным мнением и откровенной ложью», – заявил Белоусов.

По его словам этими приемами, «не имеющими ничего общего с дипломатической практикой», США пытались оправдать отказ от «конструктивного и взаимовыгодного диалога, так необходимого для снятия имеющихся озабоченностей в области контроля над вооружениями», и «свои деструктивные действия» по уничтожению существующей системы международных соглашений в этой сфере.

В 2020 году США повторно предложили уже отвергнутые Россией условия по СНВ-3: спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил на заявление Владимира Путина о готовности к переговорам по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), что Москве «уже неоднократно отвечали». Так, по его словам, российской стороне «пять раз предлагали встретиться, чтобы завершить сделку по заморозке/продлению», на которую Россия якобы «согласилась».

По версии США, МИД России отказался от встреч. США считают, что сторонам осталось только определить, «что именно замораживать», максимальный уровень, а также начать «переговоры о верификации».

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американская сторона, предлагая провести встречи по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), выдвигала неприемлемые для России условия продления договора.

Напомним, Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор.

В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой.