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Зампостпреда России в Женеве раскритиковал политику Трампа в сфере вооружений
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Москва надеется, что администрация избранного президента США Джозефа Байдена откажется от пагубных подходов по теме контроля над вооружениями эпохи Дональда Трампа, заявил заместитель постпредставителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.
По его словам, администрация Трампа вела последовательную пропагандистскую линию, чтобы «оправдать реализацию своих планов в области ракетно-ядерных вооружений» и «навязать международному сообществу свое видение стратегической ситуации в мире, которое не имеет ничего общего с реальностью», передает РИА «Новости».
Белоусов отметил, что Трамп пытался запугать как своих союзников, так и остальной мир «некоей российской угрозой», чтобы создать «благоприятные условия для своего военно-промышленного комплекса, который нуждается в расширении потребителей смертельной продукции».
«Выступление (Маршалла Биллингсли) показало, что главным препятствием для позитивных изменений в области контроля над вооружениями является то мышление, которое засело в головах у представителей уходящей администрации. Мы остаемся оптимистами и надеемся, что новая администрация (Байдена – прим. ВЗГЛЯД) пересмотрит эти подходы и откажется от такого пагубного для всего остального мира мышления», – заявил российский дипломат.
Кроме того, выступая на конференции по нераспространению в Женеве, Белоусов обратился к спецпредставителю Трампа по нераспространению и контролю над вооружениями Маршаллу Биллингсли, который ранее обвинил Москву в последовательном нарушении международных обязательств. Белоусов отметил, что российская сторона долгое время на разных форумах и в различных форматах «выслушивала подобные пламенные речи со стороны представителей администрации Трампа».
«Сегодняшняя речь лишь еще раз подтвердила, что в течение последних четырех лет уходящая администрация занималась самой низкопробной пропагандой, манипулированием общественным мнением и откровенной ложью», – заявил Белоусов.
По его словам этими приемами, «не имеющими ничего общего с дипломатической практикой», США пытались оправдать отказ от «конструктивного и взаимовыгодного диалога, так необходимого для снятия имеющихся озабоченностей в области контроля над вооружениями», и «свои деструктивные действия» по уничтожению существующей системы международных соглашений в этой сфере.
В 2020 году США повторно предложили уже отвергнутые Россией условия по СНВ-3: спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил на заявление Владимира Путина о готовности к переговорам по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), что Москве «уже неоднократно отвечали». Так, по его словам, российской стороне «пять раз предлагали встретиться, чтобы завершить сделку по заморозке/продлению», на которую Россия якобы «согласилась».
По версии США, МИД России отказался от встреч. США считают, что сторонам осталось только определить, «что именно замораживать», максимальный уровень, а также начать «переговоры о верификации».
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американская сторона, предлагая провести встречи по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), выдвигала неприемлемые для России условия продления договора.
Напомним, Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор.
В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой.
Сын Рогозина заявил о выпуске ОПК России ненужной гражданской продукции
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Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в рамках программы диверсификации часто выпускают гражданскую продукцию, которая не востребована на рынке, отмечает экс-глава ПАО «Ильюшин», действительный госсоветник 3-го класса Алексей Рогозин.
По его словам, большая часть существующих проектов диверсификации в ОПК не предполагает создание новых производств, а состоит из попыток дозагрузить военные линии выпуском гражданской продукции, причем похожей на основную продукцию предприятия.
«Однако возможности такой диверсификации крайне ограничены. Как правило, многие предприятия руководствуются принципом: «Можем сделать, поэтому сделаем, а потом попробуем продать». В итоге очень часто ресурсы тратятся на создание ненужной рынку продукции», – пишет чиновник, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Арсенал Отечества».
Рогозин указывает, что даже при наличии механизмов государственной поддержки (когда, например, гражданская продукция поставляется в интересах госзаказчика на правах единственного поставщика), сбыт, как правило, остается довольно умеренным.
«В итоге, несмотря на все усилия, значение таких проектов оказывается каплей в море и не влияет положительно на экономику оборонных предприятий, большинство из которых продолжает испытывать острый дефицит финансовых средств», – отмечает бывший глава «Ильюшина».
В 2019 году Алексей Рогозин принял решение покинуть посты вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. Ильюшина. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о назначении сына Дмитрия Рогозина на высокий пост.
МИД заявил об интересе сторонников Трампа к получению гражданства России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что часто получает в соцсетях сообщения от сторонников действующего президента США Дональда Трампа с просьбой описать, как можно российское гражданство получить.
«Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из Соединенных Штатов Америки, – (...) как можно российское гражданство получить», – сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», отметив, что авторы сообщений выступали в поддержку республиканцев, передает ТАСС.
Захарова считает, что глубинный кризис на сегодняшний день «затронул каждого американца». «Это касается страны, у который самый мощный, объемный, самый масштабный военный бюджет (...) Именно США ввели в практику западного мира незаконные санкции как инструмент управления всеми остальными государствами. Ровно поэтому, исходя из тех процессов, которые там происходят, исходя из того, что именно это государство ведет репрессивную политику в мире, а сегодня она выявилась еще и в отношении собственных граждан, мы и беспокоимся», – отметила она.
По ее словам, сторонники Трампа опасаются гонений из-за своих политических взглядов. «Добро пожаловать в реальность», – заключила дипломат.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Россия и США обменялись в СБ ООН цитатами Мартина Лютера Кинга
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На заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя процитировал Мартина Лютера Кинга, призвав США прекратить гонку вооружений.
Дипломат постпредства США Родни Хантер раскритиковал «режимы Сирии и Ирана» и процитировал Кинга: «Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это». Небензя вспомнил другую цитату Кинга: «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели». Небензя заявил, что нужно «прекратить бряцание оружием, провоцировать гонку» на Ближнем Востоке и напомнил о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. «Это приглашение к миру в противовес приглашению к войне», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, лидер движения за гражданские права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг родился 15 января. В США День Мартина Лютера Кинга отмечается ежегодно в третий понедельник января и является федеральным праздником.
Это не первый подобный обмен цитатами в СБ ООН. Так, в 2018 году Небензя и представитель Великобритании Карен Пирс обменялись цитатами из книг Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».
Из самолетов «открытого неба» решили сделать разведчиков
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Самолеты Ту-214ОН, которые используются для наблюдений в рамках Договора по открытому небу, дооснастят для использования в разведывательных целях, сообщили военно-дипломатические источники.
Один из источников РИА «Новости» сообщил, что после выхода России из ДОН «оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач». Как заявил источник, «речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов». Кроме того, Ту-214ОН могут быть использованы для объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.
При этом другой источник указал, что Ту-214ОН «потребуется установка на оба борта самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования». По его словам, «предварительное решение на этот счет» уже принято. Как подчеркнул источник, возможность широкой модернизации Ту-214ОН была заложена при проектировании. Он отметил, что «разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет».
Пока Россия не вышла из ДОН, оба самолета, выпущенные в 2011 и 2013 годах, будут оставаться в резерве. Сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН они прошли в 2018 году. Самолеты построены компанией «Туполев» на базе пассажирских Ту-204, оборудование разработали предприятия Ростеха.
В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.
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СМИ назвали назначение Нуланд курсом на ухудшение отношений с Россией
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Назначение Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря может быть сигналом того, что правительство избранного президента США Джо Байдена не готово идти по пути улучшения отношений с Москвой, пишет The National Interest.
По мнению издания, назначение Нуланд на должность замгоссекретаря США являются для России знаком, что шансы на сближение Вашингтона и Москвы при администрации Байдена сокращаются. Об этом сообщает РИА «Новости».
The National Interest отмечает, что Нуланд одобряла политику Барака Обамы в отношении Украины и России. Авторы статьи считают, что назначение Нуланд на должность понравилось Киеву, ведь она поддерживала протесты на Майдане в 2014 году: раздавала еду митингующим, встречалась с новым правительством Украины.
Напомним, избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.
Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
Политолог: Twitter должен заблокировать аккаунты Навального и его сторонников
«Хотелось бы увидеть, как Twitter блокирует призывы Навального, услышать от из уст администрации этой соцсети, как она возмущена. Ведь нельзя же призывать к массовым беспорядкам. Но, конечно, Twitter так не поступит», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя призывы блогера Алексея Навального к кампании уличных протестов.
«Как ранее объяснил экс-президент США Джордж Буш-младший, в Америке нельзя устраивать массовые беспорядки, зато так можно себя вести в «банановых» государствах. Таковыми американцы, видимо, нас, россиян, и считают. И Навальный считает Россию «банановой республикой», – пояснил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.
«Конечно, дико, когда над действующим президентом США и над конституцией американской, которая гарантирует свободу слова, вдруг воцаряются национальные корпорации, интернет-гиганты. Законы страны пишутся абсолютно для всех, и когда говорится о свободе слова, то это относится в том числе, и к частным корпорациям, и к социальным сетям, а не только к прессе. В принципе, злонамеренные субъекты в социальных сетях действительно должны блокироваться, – те, кто призывает к волнениям, к мятежу. Но Трамп, например, ни к беспорядкам, ни к мятежу не призывал. А вот Навальный призывает к выходу своих сторонников на улицы, к незаконным митингам, по сути – к массовым беспорядкам. Здесь нарушение закона, и такое нужно блокировать, как, кстати, и аккаунты всех его сторонников», – считает Матвейчев.
«Обратите внимание – Навальный находится, так сказать, «в застенках, в страшных пыточных камерах», но при этом спокойно пользуется социальными сетями. Да еще и пользуется ими для того, чтобы призывать к кампании массового неповиновения. По сути он переступает и через Конституцию, через Уголовный кодекс. Срок, что ли, побольше хочет получить?», – недоумевает Матвейчев.
Ранее в понедельник блогер Алексей Навальный, находясь в здании отделения полиции в Химках, обнародовал обращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу и «сопротивляться».
Напомним, в понедельник по ходатайству ФСИН Химкинский городской суд отправил Навального под арест на месяц. В ходе заседания представитель МВД заявила о многократных нарушениях условий испытательного срока, допущенных Навальным, о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату.
Ранее Навального, который был обязан являться на регистрацию в УФСИН дважды в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут замене условного срока на реальный. Член Общественной палаты, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи президента США Дональда Трампа. В администрации сообщили, что действие учетной записи Трампа «приостановлено на постоянной основе из-за опасности нового подстрекательства к насилию». В ответ Трамп обвинил Twitter в ограничении свободы слова. Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям.
Российское консульство в Нью-Йорке уже сутки лишено телефонной связи
Консульство России в Нью-Йорке больше суток находится без телефонной связи, сообщила российская дипломатическая миссия.
«С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет», – говорится в сообщении консульства в Facebook.
В дипмиссии попросили посетителей по всем вопросам обращаться по электронной почте. В сообщении не приводятся причины, по которым консульству отключили связь.
«Ранее такой ситуации никогда не возникало», – сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве.
Российские дипломаты назвали беспрецедентным отключение связи консульству в Нью-Йорке
Отключение связи российскому консульству в Нью-Йорке стало беспрецедентным актом, заявили российские дипломаты.
Об этом представители российской дипломатии заявили РИА «Новости».
Напомним, консульство России в Нью-Йорке больше суток находится без телефонной связи. Линии связи, по данным дипмиссии, отключила американская сторона. Также у консульства возникают перебои с доступом в интернет.
Всех граждан России, планировавших обратиться к миссии, просят связаться с ее представителями с помощью электронной почты.
Выпущенные иранские ракеты взорвались в 160 км от авианосца США
Выпущенные Ираном в ходе учений ракеты большой дальности взорвались в 160 километрах от американского авианосца «Нимиц», сообщают СМИ.
По данным источников FoxNews, ракеты из Ирана «приводнились в опасной близости от коммерческого корабля в Индийском океане и в 100 милях от ударной группы во главе с авианосцем «Нимиц», передает РИА «Новости».
Согласно сообщению, официальные лица США, пожелавшие остаться анонимными, говорят, что по крайней мере одна из ракет упала в 36 километрах от торгового судна, а в 160 километрах от «Нимица» взорвались две баллистические ракеты.
«Нимиц», как отмечает издание, находился далеко за горизонтом и ракеты были не видны с авианосца и кораблей сопровождения, однако при взрыве осколки ракет разлетелись далеко в разные стороны.
В субботу сообщалось, что военные иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провели пуски баллистических ракет, поразив цели на расстоянии 1,8 тыс. километров.
В январе 2020 года Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал КСИР. Иранские СМИ заявили о гибели 80 человек при обстреле американских баз, однако США ничего не сообщили о наличии пострадавших на своих военных базах.
Трамп записал прощальное видеообращение
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Действующий президент США Дональд Трамп записал прощальное видеообращение в ранге главы вашингтонской администрации.
Как сообщает CNN со ссылкой на источник, окончательные сроки обнародования послания еще не определены, передает ТАСС. Отмечается, что в своем выступлении Трамп перечислил наиболее существенные, по его мнению, достижения на посту президента.
Также в обращении упоминается «новая администрация», однако контекст высказывания о команде избранного президента Джозефа Байдена не уточняется.
Инаугурация Байдена и избранной вице-президентом США Камалы Харрис намечена на 20 января.
6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Трамп подписал указ о предотвращении госзакупок беспилотников у России
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Глава американского государства Дональд Трамп подписал указ, в котором говорится о недопустимости госзакупок беспилотников у «иностранных противников США».
В указе говорится, что политикой США является «предотвращение использования денег налогоплательщиков» для подобных закупок. Как сказано в документе, такие беспилотники «представляют собой неприемлемый риск», так как производятся «иностранными противниками» Вашингтона, либо содержат их «программное обеспечение или критические электронные компоненты». Подчеркивается, что нужно способствовать «местному производству БПЛА», передает РИА «Новости».
«Термин «иностранный противник» подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США», – приводит ТАСС текст указа.
Отмечается, что БПЛА в США «используются правоохранительными органами и для оказания помощи при стихийных бедствиях». Использование беспилотников, «произведенных противниками, угрожает национальной и экономической безопасности» страны, говорится в документе.
Напомним, России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотникам.
Американское генконсульство в Екатеринбурге заявило о продолжении работы
Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу сообщила, что консульство в городе продолжит свою работу, но с ограничениями по пандемии COVID-19.
«Я здесь, в Екатеринбурге, как и вся наша команда. Наша деятельность ограничена в связи с пандемией, но я приглашаю вас посмотреть наши онлайн-программы, и мы будем держать вас в курсе новостей», – цитирует Сторроу РИА «Новости».
Ранее в Госдепе подтверждали, что госсекретарь Майкл Помпео «в тесной консультации с послом Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге».
Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Источник сообщал, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с сообщениями о возможном закрытии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с возможным закрытием отношения стран еще больше не испортятся. Посольство США заявило, что ограничения в работе американских дипмиссий были введены из-за коронавируса еще в марте.
Индия решила купить российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ
Индия планирует закупить у России 21 легкий истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ, сообщили местные СМИ.
«Запрос на продажу партии МиГ-29 скоро будет передан на рассмотрение ОАО «Рособоронэспорт». Закупки предусматривают продажу Индии 21 МиГ-29, которые сейчас находятся в России на хранении», – передает ТАСС со ссылкой на Times of India сообщения источников.
Приобретение по относительно низким ценам установочной партии МиГ-29 увеличит численность этих истребителей в составе ВВС Индии до 59. С закупкой 12 Су-30МКИ количество этих боевых самолетов в индийской военной авиации будет доведено до 284. Получение новых российских истребителей обоих типов планируется в 2024-2025 годах.
Как пишет Times of India, снятие с вооружения устаревших истребителей МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-27 привело к сокращению числа истребительных подразделений в ВВС Индии до 30 эскадрилий по 16-18 самолетов в каждой. Закупки партий МиГ-29 и Су-30МКИ позволит довести численность индийских истребительных эскадрилий до 42, необходимых для отражения угроз со стороны военной авиации вероятных противников.
Одновременно с закупками у России МиГ-29 и Су-30МКИ Индия будет проводить модернизацию этих истребителей, находящихся на вооружении национальных ВВС. Они будут оснащаться новейшими средствами радиоэлектронной борьбы, на вооружении индийских «Сухих» появятся сверхзвуковые ракеты «Брамос» совместной российско-индийской разработки.
Напомним, в июле газета ВЗГЛЯД сообщала, что Индия одобрила закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и 12 Су-30МКИ.
Заблокированная в США соцсеть Parler возобновила работу на российском хостинге
Популярный у сторонников Дональда Трампа сайт сервиса микроблогов Parler, хостинг которого прекратила корпорация Amazon, вновь заработал на хостинге, принадлежащем российской компании DDoS-Guard.
Основной функционал сайта пока по-прежнему недоступен: пользователей встречает заявление администрации соцсети о том, что она «решит любую стоящую перед ней проблему» и скоро «поприветствует всех».
«Кажется, наступил подходящий момент напомнить вам всем – и сторонникам, и противникам – зачем мы запустили эту платформу. Мы верим в первостепенное значение конфиденциальности и неотъемлемость свободы слова, особенно в социальных медиа. Мы всегда стремились предоставить доступ к беспристрастному общественному пространству, где частные лица могут использовать и реализовывать данные права. Мы решим любую стоящую перед нами задачу и вскоре планируем поприветствовать вас снова. Мы не дадим гражданскому осуждению умереть!» – говорится в сообщении на сайте, передает РИА «Новости».
Как рассказал Reuters эксперт по IT-инфраструктуре Рональд Гилметт, теперь в адресной записи домена parler.com указан IP-адрес, принадлежащий российской компании DDoS-Guard. Согласно информации на сайте DDoS-Guard, компания с 2011 года представляет «услуги по обеспечению защиты от DDoS-атак и доставке контента». По данным СПАРК, ООО «ДДОС-ГВАРД» зарегистрировано в Ростове-на-Дону и принадлежит в равных долях Евгению Марченко и Дмитрию Сабитову, пишет Forbes. Среди клиентов компании есть Минобороны России, радиостанция «Эхо Москвы» и газета «Аргументы и факты», сообщает издание TAdviser.
Как отмечает The Guardian, до недавнего времени клиентом DDoS-Guard был сайт 8kun, ранее известный как 8chan, который, по данным издания, был одной из платформ, использованных радикалами в США для организации атаки на здание Конгресса. На прошлой неделе DDoS-Guard перестал сотрудничать с хостинговой компанией 8kun, VanwaTech.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании – Amazon Web Services – отключил Parler от своего хостинга.
Лавров назвал плюс назначения дипломатов эпохи Обамы в Госдеп
Выдвижение дипломатов эпохи президентства Барака Обамы в Госдеп США позволяет начать переговоры Москвы и Вашингтона «без раскачки», а также даст России понять линию американской стороны, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Люди знакомые. Это, с одной стороны, позволяет при наличии встречного желания, при наличии желания откликнуться на те многочисленные предложения по российско-американской повестке дня, которые мы сделали и которые остаются на столе, начать переговоры без большого перерыва и «без раскачки», а с другой стороны – это дает нам возможность примерно представить, какую линию будут проводить старые новые члены внешнеполитической команды новой администрации США. Тем более, что сами они особо и не скрывают своих замыслов, своих планов в регулярных интервью, статьях, да и в тех советах, которые звучат в мозговых трестах, мозговых центров Соединенных Штатов, включая Атлантический совет, другие структуры», – передает слова главы российского внешнеполитического ведомства РИА «Новости».
Между тем, отметил Лавров, суть политики США в отношении России с приходом к администрации избранного президента Джозефа Байдена вряд ли сильно поменяется.
«Видно, что линия доминирования американского государства и американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится, сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня, там уже они рассуждают – «как нам сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка», – сказал глава МИДа, добавив, что все это давным-давно присутствовало в политике Вашингтона.
«На российском направлении, у меня такое ощущение, манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми, но суть политики едва ли изменится», – пояснил Лавров.
При этом министр призвал не сбрасывать со счетов и самого Байдена. «Подождем, там все-таки и сам Джо Байден является специалистом в сфере разоружения, в сфере контроля над вооружениями. Я думаю, что он будет заинтересован в том, чтобы команда у него была профессиональная, а не пропагандистская», – добавил он.
Напомним, избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. Нуланд одобряла политику Барака Обамы в отношении Украины и России.
The National Interest отмечает, что назначение Нуланд на должность заместителя госсекретаря может быть сигналом того, что правительство избранного президента США Джо Байдена не готово идти по пути улучшения отношений с Москвой.