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Лавров оценил блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что последние события в США показали, что технологические гиганты ни в грош не ставят конституцию страны.
«Последние события, в том числе в Соединенных Штатах, и в принципе в ситуации, когда полдюжины человек, создавших свои технологические империи, даже знать не хотят о том, какие права у них есть в своем государстве. Они сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и ни в грош не ставят конституции своих государств. Мы это наглядно видели в Соединенных Штатах. Это, конечно же, вызывает серьезную озабоченность», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации.
В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter.
Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Главе Parler пришлось прятаться из-за угроз
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Гендиректор Parler Джон Матце сообщил, что вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз после того, как его приложение стало популярным у сторонников президента США Дональда Трампа, говорится в судебных документах.
В документе, поданном юристами Parler, сообщается, что многие сотрудники компании «подвергаются преследованию и сталкиваются с враждебностью, боятся за свою безопасность и безопасность своих семей». В ряде случаев сотрудники даже покинули родные штаты, чтобы «спастись от преследования». Матце также «был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз и из-за серьезных нарушений личной безопасности».
Матце рассказывал, что хакеры опубликовали многие его пароли, личную информацию, в том числе его адрес, и ему «угрожали войти через переднюю дверь», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
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МИД заявил об интересе сторонников Трампа к получению гражданства России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что часто получает в соцсетях сообщения от сторонников действующего президента США Дональда Трампа с просьбой описать, как можно российское гражданство получить.
«Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из Соединенных Штатов Америки, – (...) как можно российское гражданство получить», – сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», отметив, что авторы сообщений выступали в поддержку республиканцев, передает ТАСС.
Захарова считает, что глубинный кризис на сегодняшний день «затронул каждого американца». «Это касается страны, у который самый мощный, объемный, самый масштабный военный бюджет (...) Именно США ввели в практику западного мира незаконные санкции как инструмент управления всеми остальными государствами. Ровно поэтому, исходя из тех процессов, которые там происходят, исходя из того, что именно это государство ведет репрессивную политику в мире, а сегодня она выявилась еще и в отношении собственных граждан, мы и беспокоимся», – отметила она.
По ее словам, сторонники Трампа опасаются гонений из-за своих политических взглядов. «Добро пожаловать в реальность», – заключила дипломат.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
В США потребовали удалить Telegram из магазина приложений Apple
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Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google.
Coalition for a Safer Web обвиняет Telegram в том, что руководство мессенджера не приняло достаточных ограничительных мер против пользователей, которые распространяли расистский контент, сообщения экстремистского характера и призывы к насилию в связи с беспорядками у Конгресса США. По мнению НКО, это нарушает условия пользования App Store. Apple при этом обвиняется «в причинении по неосторожности морального вреда», от компании требуют не только удалить Telegram, но и возместить ущерб.
Глава НКО, экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг заявил, что «Telegram сам по себе выделяется из общего ряда в качестве сверхраспространителя» провоцирующего насилие контента «даже в сравнении с Parler», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Издание пишет, что перспективы иска неясны. По закону 1996 года «о приличии в сообщении», онлайн-платформы обладают большим «иммунитетом» от ответственности за большую часть распространяемого контента. Также решение оставить Telegram в магазине приложений защищено правом Apple на свободу слова, передает РИА «Новости».
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. Гендиректор Parler Джон Матце сообщил, что вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз.
Страницы Трампа в Facebook и Instagram разблокировали
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Руководство соцсетей Facebook и Instagram разблокировало личные учетные записи действующего президента США Дональда Трампа после их заморозки на фоне протестов в Вашингтоне.
Компания Facebook, которой принадлежат оба сервиса, не выпустила соответствующего заявления, однако аккаунты Трампа вновь стали доступны для просмотра, передает ТАСС.
Пока неизвестно, может ли Трамп публиковать новые посты.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Потом аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram.
Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch, аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации.
В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter.
Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
WhatsApp отложил введение новой политики из-за резкой критики
Мессенджер WhatsApp отложил сроки введения новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook, сообщила администрация мессенджера.
«Мы слышали от очень многих людей о том, какое замешательство произошло в связи с недавним обновлением. Появилось много дезинформации, которая создала беспокойство, и мы хотим помочь всем понять наши принципы и [существующие] факты», – приводит текст сообщения администрации мессенджера ТАСС.
Как утверждают представители WhatsApp, сервис «всегда будет защищать персональные диалоги двусторонним шифрованием, так что ни WhatsApp ни Facebook не смогут видеть эти сообщения». В заявлении подчеркивается, что в связи с планируемым введением новых правил эти принципы не изменятся. В то же время администрация соцсети решила отложить дату принятия новой политики, чтобы разъяснить пользователям, в чем она заключается.
«Мы откладываем дату, когда пользователей попросят изучить и принять условия. Ни один аккаунт не будет заблокирован или удален 8 февраля. Мы также собираемся сделать больше, чтобы развеять дезинформацию по поводу личных данных и безопасности в WhatsApp», – указано в заявлении. В качестве крайнего срока теперь названа дата 15 мая.
Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, включив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. После этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил мнение, что новая политика WhatsApp привела к бегству пользователей в Telegram. Так, после обновления пользовательского соглашения от принадлежащего Facebook мессенджера отказалась администрация президента Турции. Кроме того, из WhatsApp в Telegram ушла глава ЦИК Элла Памфилова.
Напомним, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
Стали известны планы Трампа в день инаугурации Байдена
Действующий президент Дональд Трамп 20 января, в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена, намерен отправиться в собственную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В то же время ожидается, что некоторые из действующих сотрудников Белого дома будут работать во Флориде с Трампом или его зятем Джаредом Кушнером. Так, в команду, которая останется с уходящим президентом, могут войти его личный помощник Ник Луна, заместитель помощника Молли Майкл, помощница главы аппарата Марка Медоуза Кэссиди Хатчинсон, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Источники, однако, предупредили, что окончательного решения еще нет и список может поменяться.
До этого планы Трампа после инаугурации Байдена были неясны. Помощники предполагали, что он отправится в резиденцию, однако сам Трамп не сообщал о своих планах и не делал публичных заявлений на эту тему.
Между тем, в декабре The Washington Post писала, что жители Палм-Бич, где находится Мар-а-Лаго, против того, чтобы президент жил там после окончания срока. Газета ссылается на письмо с требованиями, отправленное в Палм-Бич и Секретную службу США адвокатом жителей. Они утверждают, что Трамп потерял законное право жить в резиденции из-за соглашения, которое подписал в начале 1990-х. По документу, частное поместье было преобразовано в частный клуб.
Ранее Трамп говорил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации Байдена.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Трамп – 232.
Twitter заблокировал аккаунт конгрессвумен из Республиканской партии США
Социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
«Через несколько дней после того, как картель Кремниевой долины начал полномасштабную атаку по заморозке свободы слова в Америке, исключив из онлайн-платформы президента Дональда Трампа и удаляя неизвестное число консерваторов, Twitter решил приостановить мой личный аккаунт, не предоставив объяснений», – передает РИА «Новости» заявление Грин, размещенное в Telegram и Facebook.
Она заявила, что конгресс должен «действовать быстро для защиты свободы слова в Америке».
«Цензура должна прекратиться», – подчеркнула республиканка.
Как заявил представитель Twitter телеканалу CNN, блокировка была сделана из-за «многочисленных нарушений» политики компании. Доступа к аккаунту у республиканки не будет в течение 12 часов.
Как указывает канал, Грин – сторонница теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.
Отметим, что Грин, представляющая Республиканскую партию, ранее заявила о намерении поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.
Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конспирологической сети Америки QAnon.
После беспорядков в Капитолии возбудили почти 100 уголовных дел
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Около ста уголовных дел возбудили в США по факту штурма здания Конгресса в прошлую среду. Правоохранители открыли порядка 300 досье, сообщил и.о. федерального прокурора страны Майкл Шервин.
«У нас есть 98 уголовных дел, большинство из них федеральные дела по обвинению в тяжких преступлениях, и 275 открытых досье, так что к концу дня их будет больше 300», – передает слова прокурора РИА «Новости».
Между тем представитель ФБР Стивен Дантуоно сообщил о более ста задержанных и свыше 270 подозреваемых. В федеральной прокуратуре считают, что штурмовавшие Капитолий хотели «схватить и убить выборных должностных лиц», пишут американские СМИ. Также раскрыта личность запечатленного на фотографии во время беспорядков мужчины в меховой шапке с рогами и копьем: предположительно, это житель Аризоны Джейкоб Чансли. Сейчас ему предъявлены обвинения обвинения в умышленном проникновении или нахождении на закрытой территории без законных на то оснований, насильственном вторжении и нарушении общественного порядка в Капитолии. По сведениям федеральных прокуроров, Чансли поднялся на трибуну и оставил там послание вице-президенту США Майкла Пенса со словами «Это вопрос времени, справедливость наступает».
«Веские доказательства, в том числе слова и действия самого Чансли в Капитолии, говорят о том, что намерение мятежников заключалось в том, чтобы схватить и убить избранных должностных лиц», – заявили в прокуратуре.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
Пелоси сохранила в тайне дату передачи в Сенат материалов по импичменту Трампу
Спикер палаты Представителей Конгресса США, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси не назвала дату передачи в сенат материалов по делу импичмента действующему президенту страны Дональду Трампу, сообщив, они находятся в работе.
«Сейчас мы готовим (материалы) для процесса, и когда мы будем готовы (передать их в сенат), мы сообщим вам первыми», – передает слова Пелоси РИА «Новости».
В среду импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
На прошлой неделе сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
В США призвали закрыть Трампу доступ к разведданным
Действующему президенту США Дональду Трампу после ухода необходимо закрыть доступ к разведбрифингам, которые обычно проводятся для бывших глав государства, считает председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф.
«Абсолютно. Ни при каких обстоятельствах для этого президента нельзя больше проводить разведбрифинги ни сейчас, ни в будущем. Я не думаю, что ему можно доверять ее [разведывательную информацию] ни сейчас, ни в будущем», – заявил конгрессмен, являвшийся одной из ключевых фигур первой провалившейся кампании по импичменту Трампа в 2019-2020 годах, передает ТАСС со ссылкой на CBS.
В среду импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
На прошлой неделе сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Эксперт призвал российский IT-бизнес воспользоваться антимонопольной схваткой в ЕС
«Отечественные цифровые сервисы и компании должны стараться выходить на международные рынки, а государство в этом должно оказывать им всяческое содействие. Наш IT-экспорт обладает значительными перспективами, включая европейское направление», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Сергей Плуготаренко, комментируя конфликт властей Евросоюза и американских интернет-монополий.
«В качестве и востребованности наших IT-сервисов и их конкурентности сомневаться не приходится. Это было продемонстрировано многими нашими онлайн-игроками еще до 2014 года», – считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.
«В принципе, цифровая экономика все еще глобальна, и в ней действуют в первую очередь экономические законы – конкуренция, востребованность продукта, маркетинг, пользовательские предпочтения. Поэтому наращивание присутствия наших IT-компаний в других регионах и юрисдикциях должно происходить не из-за антимонопольных кампаний в этих регионах, а в рамках рыночных механизмов», – пояснил он.
С другой стороны, посетовал собеседник, «неконкурентные» условия в ряде стран уже созданы – вопреки принципам глобальной свободной цифровой экономики. «Геополитика и санкции, негласные «антирекомендации» не сотрудничать с IT-компаниями из определенных стран – все это накладывает ограничения на рыночные принципы, – считает глава РАЭК. – Поэтому все средства хороши, и российским IT-компаниям имеет смысл воспользоваться еще и преимуществами нынешней антимонопольной кампании».
«Хотя Евросоюз – потенциально близкий нам экономический партнер, его цифровая ментальность также ближе к нашей, чем американская или азиатская, но нам не стоит обольщаться и возлагать особые надежды на европейские рынки», – предупредил он. «Как бы сложно это ни выглядело, нашим IT-компаниям необходимо выходить на рынки Азии, искать возможные ментальные и потребительские пересечения именно с азиатскими странами, – убежден глава РАЭК. – За этими рынками будущее. Тем, кто сможет на них закрепиться, будет легче конкурировать с глобальными игроками в перспективе 10–20 лет».
Чтобы защитить интересы IT-индустрии внутри страны и избежать западноевропейских ошибок на этом направлении, эксперт призывает и власти, и менеджмент самих IT-компаний присмотреться к опыту цифровизации Южной Кореи, Индии, Малайзии, изучить, как онлайн-игроки этих стран готовили экспансию на рынки других стран.
Напомним, в декабре Еврокомиссия подготовила два законопроекта – Акт о цифровых сервисах и Акт о цифровых рынках. В них прописана ответственность интернет-платформ за нарушение конкуренции и дискриминацию в Сети: штрафы до 10% от годового мирового оборота компании и структурное разделение бизнеса через принуждение компании к продаже активов, интеллектуальной собственности или брендов. Законопроекты стали ответом на совместное письмо 165 компаний и отраслевых предприятий зампреду Еврокомиссии, еврокомиссару по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрете Вестагер с призывом наказать Google за недобросовестную конкуренцию на рынке онлайн-поиска.
В нарушении антимонопольного законодательства ЕС и препятствовании конкуренции также был обвинен американский интернет-ретейлер Amazon. Еврокомиссия заявила, что сервис «систематически собирает непубличную информацию делового характера от независимых продавцов, торгующих на платформе Amazon, и использует ее для развития собственного розничного бизнеса, который напрямую конкурирует с независимыми продавцами», пишет «Коммерсантъ».
Российские компании, в первую очередь «Яндекс», в последние годы уже активно пытаются выйти на различные рынки Евросоюза. Например, в 2018 году российский гигант поставил европейским ретейлерам 40 тыс. «умных колонок» своего производства, всего же было «отгружено» 280 тыс. таких устройств. Год назад стало известно, что Яндекс планирует запустить сервис каршеринга электромобилей в Европе. Компания планировала начать тестировать сервис с 1 тыс. электромобилей в одном из европейских городов. При этом, как отмечал генеральный директор компании Аркадий Волож, в 2018 году «Яндекс.Драйв» занимал второе место в Европе по размеру автопарка.
Полгода назад на аукционе Google российская компания добилась очередного успеха – по итогам аукциона ей удалось стать альтернативным провайдером поиска на Android-устройствах в восьми европейских странах: Болгарии, Венгрии, Греции, Латвии, Кипре, Португалии, Румынии, Эстонии. Год назад «Яндекс» уже получил такую возможность в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии и Польше.
Республиканец назвал импичмент Трампа политической местью
Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал неконституционным актом политической мести попытку сената вынести импичмент президенту США Дональду Трампу, отметив, что процедура подтолкнет к разделению народа.
Сенатор написал письмо лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру, в котором призвал того отклонить статьи импичмента, когда они поступят в палату, передает РИА «Новости».
«Сейчас вместо того, чтобы своим первым действием в качестве лидера большинства начать национальное исцеление, которого страна так жаждет, вы добиваетесь мести и политического возмездия», – говорится в письме.
По словам сенатора, импичмент Трампа существует, чтобы защитить страну от ущерба, который действующий президент может нанести, если останется в должности, а не чтобы «оправдывать политическое недовольство» после того, как президент покинул пост.
«Лидер Шумер, проводить представление в виде импичмента бывшему президенту – это неблагоразумно и неконституционно», – написал Грэм.
Он задал вопрос, стоило ли республиканцам, когда они удерживали большинство в обеих палатах конгресса США, вынести импичмент экс-президенту Бараку Обаме и запретить ему занимать должность в будущем за его реакцию на инцидент в Бенгази, и стоит ли демократам, которые сейчас лидируют в обеих палатах, отстранять чиновников из администрации Трампа от будущих должностей просто потому что «им кажется, что они могут».
«Попытка сената отстранить президента, который больше не занимает этот пост, от должности в будущем будет неконституционным актом политической мести, а не справедливым конституционным действием для защиты страны путем отставки действующего президента», – написал Грэм, отметив, что импичмент лишь подтолкнет к разделению народа.
В среду импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
На прошлой неделе сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Штаб Байдена оценил предложение закрыть Трампу доступ к разведданным
Предложение закрыть действующему президенту США Дональду Трампу доступ к разведбрифингам требует изучения экспертами, заявил Рон Клайн, будущий глава аппарата сотрудников Белого дома в администрации Джо Байдена.
На вопрос о том, как в штабе Байдена относятся к соответствующему предложению, Клайн ответил, что новые власти США будут «отталкиваться от тех рекомендаций, которые озвучат специалисты по части разведки». Команда Байдена «хотела бы выслушать рекомендации своих специалистов», но те еще «не приступили к выполнению своих обязанностей». Клайн выразил надежду, что Сенат США быстро утвердит в должности сотрудников новой администрации, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф заявил, что Трампу после завершения его президентского срока необходимо закрыть доступ к разведбрифингам, которые обычно проводятся для бывших глав государства.
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Команду Трампа обвинили в монетизации президентских помилований
Соратники президента США Дональда Трампа заработали десятки тысяч долларов на президентских помилованиях осужденных преступников, заявили СМИ.
New York Times со ссылкой на документы и интервью с осведомленными источниками пишет, что окружение Трампа воспользовалось его «обидой» на систему правосудия и продвигало собственных кандидатов на помилование, монетизировав этот процесс, передает РИА «Новости».
Так, по версии издания, бывший федеральный прокурор Бретт Толман, который консультировал Белый дом, получил 10 тыс. долларов за лоббирование помилования сына экс-сенатора Тима Хатчинсона Джереми, который признал вину в получении взяток и мошенничестве с налогами. Еще 20 тыс. Толмен получил за попытки добиться компенсации для светской львицы и мошенницы Дины Вейн Рис. 22,5 тыс. долларов ему заплатили за прошение о помиловании Росса Ульбрихта, основателя онлайн-платформы Silk Road, где велась продажа наркотиков.
Лоббист Мэтт Шлапп добивается помилования крупного спонсора республиканцев Паркера Пети. Экс-адвокат президента США Джон Дауд заверял клиентов, что может обеспечить помилование благодаря связям с Трампом и затем президента Джаредом Кушнером. В частности, Дауд получил десятки тысяч долларов от Уильяма Уолтерса по делу о махинациях, но помилования не добился.
Экс-советник штаба Трампа Карен Джорно помогала добиться помилования экс-агенту ЦРУ Джону Кириаку, который был признан виновным в раскрытии секретной информации. По версии издания, Кириаку обещал Джорно 50 тыс. долларов за работу и 50 тыс. долларов премии в случае успеха.
При этом сам Кириаку заявил, что встречался с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани и его помощниками в отеле Trump International в Вашингтоне. Помощник Джулиани предложил помощь «за 2 млн долларов», но Кириаку отказался, так как дело заключалось в получении пенсии только на 700 тыс. долларов. Джулиани опроверг такую версию событий и заявил, что не помнит о встрече.
Напомним, Трамп помиловал бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, экс-советника своего предвыборного штаба Джорджа Пападопулоса, экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна, а также сотрудников ЧВК Blackwater (нынешнее название компании – Academi), которые устроили беспорядочную стрельбу из автоматического оружия и гранатометов на багдадской площади Нисур.
Трамп собрался помиловать и смягчить наказание для 100 человек
Президент США Дональд Трамп объявит во вторник о даровании помилования и смягчении наказания для почти 100 человек, однако он сам вряд ли войдет в этот список, сообщает телеканал CNN со ссылкой на три источника.
По словам двух источников, в воскресенье в Белом доме состоялось совещание, на котором планировалось завершить работу над списком тех, кому даруют помилование, передает РИА «Новости».
Как сообщает телеканал, первоначально Трамп хотел объявить о помиловании двух групп людей в конце прошлой недели и в предстоящий вторник. Однако, по словам помощников, в последнее время Трамп был сосредоточен исключительно на подсчете голосов коллегии выборщиков, что не позволило ему принять окончательные решения относительно помилований. Ожидалось, что после 6 января он продолжит работу над этим вопросом, но из-за обвинений в подстрекательстве к мятежу он пересмотрел свои планы.
Теперь ожидается, что группа людей, помилованных во вторник, станет единственной. По мнению телеканала, беспорядки в Вашингтоне и последовавшая за ними процедура импичмента президента осложнили вероятность самопомилования, помилования детей Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани. На данный момент его помощники полагают, что он не сделает этого. По словам одного неназванного источника, после событий в Вашингтоне советники призвали Трампа отказаться от идеи самопомилования, поскольку это будет выглядеть так, как будто он в чем-то виноват.
Ранее сообщалось, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности. При этом предполагалось, что в него он включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов.
Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников. Между тем, сообщалось, что соратники президента США Дональда Трампа заработали десятки тысяч долларов на президентских помилованиях осужденных преступников.