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Эксперт оценил возможность иностранного финансирования штурма Капитолия
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«Поиск тайных игроков за рубежом, которые раскачивают американскую лодку, это лишь попытки США выдать желаемое за действительное», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал начало проверки ФБР, где подозревают Францию в помощи участникам штурма Капитолия.
«При разговоре о французском финансировании штурма Капитолия сразу вспоминаются шутки о том, как Франция в свое время поддерживала американских революционеров в Войне за независимость от британской короны. Конечно, такие догадки выглядят как попытка властей США выдать желаемое за действительное», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
По мнению эксперта, не стоит искать каких-то «загадочных иностранных политических акторов», спонсирующих американскую оппозицию. «Все можно объяснить гораздо проще. Дело в том, что многие альтернативные правые в США давно сталкиваются с тем, что их аккаунты в соцсетях ограничивают, а карты и банковские счета блокируют. В такой ситуации им приходится пользоваться криптовалютой, чтобы где-то хранить свои деньги», – считает Дудаков.
«Тот же Ник Фуэнтес, известный представитель движения альтернативных правых, мог пару лет назад вложиться в биткоин, а сейчас, когда он сильно вырос в стоимости, зафиксировать прибыль и вывести ее на нужды своего уличного активизима с одной из криптовалютных бирж Франции, где эта сфера очень хорошо развивается», – продолжил собеседник, отметив, что речь идет о суммах в районе полумиллиона долларов, что слишком мало для столь амбициозных планов.
«Такая гипотеза развития событий явно более достоверная, чем попытки найти тайных игроков за рубежом, которые раскачивают американскую лодку», – заключил Дудаков.
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало проверку с целью установить, предоставляли ли иностранные государства финансовую помощь участникам штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщает NBC News.
В рамках расследования ФБР проверяет платеж в размере 500 тыс. долларов в биткоинах, вероятно, сделанный гражданином Франции в адрес ключевых фигур ультраправого движения еще до начала беспорядков. Данные о платежах были предоставлены на этой неделе компанией, которая проводит анализ криптовалютных переводов, рассказал телеканал со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудника бюро.
В ФБР также подозревают, что структуры, якобы связанные с Россией, Ираном и Китаем, хотят использовать ситуацию «в своих интересах» в информационной сфере. По мнению властей США, есть свидетельства попыток других государств тайно поддержать «политических экстремистов», передает ТАСС.
Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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Загитова выложила видео, как в купальнике в мороз прыгает в заснеженный бассейн
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в соцсетях видеозапись того, как в купальнике в мороз прыгает в заснеженный бассейн.
Видео опубликовано в сторис Instagram Загитовой.
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Судя по записям в сторис, олимпийская чемпионка не с первого раза решилась прыгнуть в бассейн.
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В начале октября стало известно, что фигуристка пропустит Гран-при сезона-2020/21 в Москве. Перед этим она пропустила контрольные прокаты сборной России из-за съемок в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Одесса перешла на украинский язык «условно»
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Украинские СМИ рассказали о том, как соблюдается в Одессе закон, по которому на Украине вся сфера услуг должна общаться с клиентами на украинском языке.
«Думская» пишет, что «во многих точках продавцы стали настоящими молчунами и первыми к клиенту не обращаются», предпочитая дождаться, когда сам клиент заговорит, чтобы узнать, какой язык в общении с ним использовать. При этом на украинском говорить «получается не очень», а вот если клиент говорит по-русски, то у сотрудников «сразу гора с плеч».
Издание подчеркивает, что «немало работников торговли, особенно молодых, прекрасно владеют государственным и никаких проблем с коммуникацией не испытывают». Некоторые сети, как пишет издание, «украинизировались» задолго до принятия закона – «видимо, такова принципиальная позиция собственников». В частности, речь идет о «Сільпо» или McDonald’s.
По оценкам «Думской», около половины сотрудников «крупных торговых компаний с готовностью начинают диалог по-украински», причем «больше половины из них способны поддержать его после слов: «Доброго дня!». Однако «в таком сетевом гиганте, как «Розетка», корреспондентов упорно обслуживали на русском». Сотрудницы государственной «Укрпочты» тоже «не владеют украинским».
Как пишет издание, в «маленьких магазинчиках – так сказать, «на районе» – закон соблюдается очень условно». Там «все свои, поэтому кому как удобно, так тот и говорит». «Думская» пишет, что «многие работники (в основном работницы) этих точек украинским владеют, но почему-то стесняются это демонстрировать». По предположению газеты, «закон поможет им не ассимилироваться в русскоязычной среде».
Отмечается, что «выяснить ситуацию по ресторанам и кафе пока невозможно» из-за локдауна в связи с коронавирусом, «а вот большинство служб такси норму выполняет», причем даже те, что раньше обслуживали на русском языке.
При этом «значительно сложнее с медиками». «Несмотря на то, что это люди с хорошим образованием, владение украинским в их среде, увы, не считается чем-то обязательным», – пишет издание, добавляя, что «это касается больше государственных и коммунальных медучреждений», а в частных «давно начинают беседу с вопроса, на каком языке пациенту удобно общаться», как и «в приватных кабинетах УЗИ». Отмечается, что «некоторые трудности возникают в основном из-за терминологии, которую медики, окончившие украинские вузы, почему-то освоили плохо».
Напомним, на Украине с 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180–242 доллара).
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Азербайджан направил в ЕСПЧ заявление с обвинениями Армении
Азербайджан направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о нарушении прав и свобод своих граждан, пострадавших в результате «военной агрессии Армении», сообщило Азербайджанское государственное информационное агентство (АзерТАдж).
Отмечается, что в подготовке заявления, которое были представлено в ЕСПЧ 15 января, участвовали известные международные эксперты и ведущие юристы Азербайджана.
«В заявлении подняты вопросы нарушения в результате продолжавшейся почти 30 лет оккупации Арменией Нагорно- карабахского региона и семи прилегающих к нему районов Азербайджана прав граждан на жизнь, уважение личной и семейной жизни, свободу вероисповедания, на собственность и свободное передвижение, а также права не подвергаться пыткам и плохому обращению», – говорится в сообщении. Кроме того, «приводятся доказательства того», что Армения не приняла никаких мер для расследования судьбы 3 тыс. 890 азербайджанских граждан, пропавших без вести в результате конфликта, передает ТАСС.
Также в заявлении «приведены доказательства» обстрела ВС Армении в период недавней эскалации в Карабахе городов и сел Азербайджана, расположенных вдалеке от зоны боевых действий, кассетными и фосфорными снарядами, баллистическими ракетами, в результате чего погибли 93 человека, в том числе 12 детей, ранены 423 гражданина, полностью разрушены 264 дома.
В документе содержится требование «принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав граждан».
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Стало известно, почему уфимцу дали восемь лет за убийство педофила
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Следственные органы Башкирии, комментируя общественный резонанс вокруг наказания уфимца Владимира Санкина за избиение до смерти подозреваемого в педофилии, сообщили, что погибший в тот момент не был опасен для детей, а осужденный избивал его и продержал на морозе четыре часа.
«Перед нанесением Санкиным телесных повреждений погибшему, последний не совершал каких-либо активных действий против половой неприкосновенности в отношении двоих детей, не применял в отношении них физическую силу, не удерживал их и не угрожал им», – приводит РИА «Новости» сообщение башкирского следкома.
Следователи также сообщили, что педофил в квартире просил мальчиков показать ему свои гениталии и обещал заплатить им за это 1,5 тыс. рублей. Дети отказались, вышли на улицу и кидали снежками в окно квартиры педофила, чтобы отомстить мужчине. В это время их и увидел Санкин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.
«При этом погибший не преследовал детей. После этого Санкин нанес множественные удары руками и ногами ему, а также штакетником по голове и другим частям тела», – сообщили в ведомстве. Отмечается, что осужденный более четырех часов удерживал погибшего на улице, в лежачем положении, на морозе в домашней одежде. «В результате мужчина умер», – сообщили следователи, отметив, что у педофила не было с собой оружия, которым он мог угрожать людям. При этом остановили избиение только прибывшие на место полицейские. Кроме того, по данным следствия, Санкин забрал из кармана мужчины 1,5 тыс. рублей и передал подросткам 500 рублей, остальное присвоил себе.
В четверг Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам лишения свободы Владимира Санкина за избиение до смерти подозреваемого в педофилии.
Инцидент, произошедший 30 января 2020 года в Уфе, стал резонансным. Сообщалось, что вечером к 33-летнему Санкину обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт мужчин перерос в драку, 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой помощи. Санкин попросил суд рассматривать его дело с участием присяжных заседателей. Они посчитали его виновным в убийстве, но невиновным в совершении разбоя (по версии следствия, Санкин похитил у потерпевшего деньги), и просили суд о снисхождении при назначении наказания.
Бизнесмен предложил не желающим говорить по-украински сотрудникам уволиться
Украинский предприниматель Алексей Давиденко после вступления 16 января в силу закона, по которому вся сфера услуг должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке, предложил своим сотрудникам уволиться, если они не хотят соблюдать положения документа.
«Наша корпоративная семья сшита из абсолютно разных уголков нашего государства по обе стороны Днепра…Зато Украина у нас одна и государственный язык у нас один – украинский. Вот именно поэтому мы полностью поддерживаем этот закон и просим всех вас, независимо от места жительства, работая в наших магазинах, общаться с посетителями исключительно на государственном языке. Если не общаться на украинском в магазине с посетителями – это ваша принципиальная позиция, просьба не откладывать и писать «по собственному желанию», – обратился бизнесмен к сотрудникам в Facebook.
Давиденко – сооснователь киевской сети «Медтехника+» и директор сети магазинов «родная медтехника».
С 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара).
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.
Игравшему в снежки с ребенком украинцу вонзили нож в спину
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В Одесской области украинцу, игравшему в снежки со своим ребенком, вонзили нож в спину, нападение произошло после того, как ему сделали замечание об игре возле памятника военнослужащим.
Мужчина играл с ребенком в снежки и кидал их в сторону памятника военнослужащим, проходившая мимо супружеская пара сделала замечание, передает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу администрации области.
После этого между ними завязался конфликт, который перерос в драку. Отец ребенка нанес удар одному из супругов, в ответ женщина достала нож и воткнула ему в спину.
«Предварительно событие квалифицировали по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение – прим. ВЗГЛЯД). Однако после получения заключения медиков о том, что у пострадавшего повреждена легочная плевра, ее переквалифицировали на ч.1 ст.121 УК (тяжелое телесное повреждение – прим. ВЗГЛЯД). Под процессуальным руководством Измаильской прокуратуры следователи сообщили правонарушительнице о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений, в суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения», – цитирует и.о главы измайльского райотдела полиции Александра Кучугура издание.
В 2019 году в Кривом Роге (Днепропетровская область) мужчина в ходе пьяной ссоры убил гражданина России, нанеся ему около 60 ударов ножом.
Пушков высмеял попытки Киева выставить Сергея Королева украинцем
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал попытки Украины выставить знаменитых деятелей культуры и науки украинцами, отметив, что ученый Сергей Королев, художник Иван Айвазовский и другие известные люди творили в Москве или Петербурге.
По мнению сенатора, в Киеве приняли решение стать «безнадежной культурной провинцией Европы» – именно к таким результатам и приведет вытравление русского языка в стране.
«И не помогут неумные попытки приписать Украине Королева, Малевича, Куинджи, Айвазовского и других крупных ученых и деятелей культуры. Они не говорили по-украински, творили в Москве или Петербурге и в мире их украинцами не считают», – написал Пушков в своем Telegram.
Он также отметил, что Киев был крупным центром культуры и науки только в составе Советского союза. Сенатор напомнил, что принадлежность к русскоязычному пространству давала Украине шанс сохраниться в качестве части ареала великой культуры. «Отказ от него означает окончательную провинциализацию Украины. Кока-колой и тупыми фильмами с американскими качками подлинную культуру не заменить», – заключил Пушков.
Ранее Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым», отметив, что «Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было».
Напомним, Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес...» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский».
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Байден выдвинул кандидатуру Нуланд на должность в Госдепе
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Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.
Вместе с Нуланд на должность в Госдепе выдвинута другой ветеран ведомства Уэнди Шерман, которая должна стать первым заместителем госсекретаря, передает РИА «Новости» со ссылкой на штаб Байдена.
Еще одним первым заместителем госсекретаря выдвинут помощник Байдена по внешней политике Брайан Маккион, на должность замгоссекретаря замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности предложена Бонни Дженкинс, возглавляющая организацию «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам».
Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
Запрос на экстренное использование «Спутника V» отклонен в Бразилии
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Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии сообщило, что отклонило запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования.
Регулятор сообщил, что запрос «возвращен компании» Uniao Quimica, так как «не удовлетворяет минимальным критериям». В сообщении указывается на «отсутствие разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний». Также регулятор заявил о «вопросах, касающихся передовых методов производства». Подчеркивается, что «запроса на проведение третьей фазы исследований не достаточно», нужно, чтобы «такие испытания проводились в стране», передает ТАСС.
Регулятор уточняет, что с 4 января ожидает недостающей информации для выдачи разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний. Кроме того, не соблюден регламент встреч с регулятором и управлением лекарственных средств и биологических продуктов, передает РИА «Новости».
15 января бразильская фармкомпания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций направили в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запрос на одобрение вакцины. 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V». Отметим, что в Бразилии выявили новый, «бразильский», штамм коронавируса.
Мясников назвал эпидемию опаснее COVID
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса.
Мясников подчеркнул, что почти 40% населения Земли страдает от проблем с лишним весом, которые приводят к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям.
«Интересно, что за год, наравне с этими полутора миллионами жертв COVID-19, умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением – более 20 млн человек. Такие потери никакому COVID не снились», – цитирует РИА «Новости» Мясникова.
Одним из важных факторов, определяющих склонность к набору веса, являются привычки родителей. Например, если мать ребенка во время беременности курит, или один из его родителей имеет проблемы с избыточным весом, то он будет предрасположен к ожирению на протяжении всей жизни. Еще одним фактором, повышающим вероятность возникновения проблем с лишним весом у ребенка, является диабет у матери, считает Мясников.
Кроме того, врач рассказал, что согласно последним исследованиям, причиной развития ожирения может быть вирусная инфекция.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса, указав, что еще в начале прошлого года ничего не предвещало такого бурного распространения болезни.
В РПЦ призвали отказаться в этом году от крещенских купаний
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Крещенские купания в период пандемии коронавируса крайне опасны, в этом году верующим стоит отказаться от них, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», – цитирует священнослужителя радио Sputnik.
Как отметил митрополит, крещенские купания являются добровольными мероприятиями и не предписываются церковью.
Ранее управление Роспотребнадзора по Московской области подготовило рекомендации для купающихся на Крещение. Специалисты ведомства рекомендуют заранее плотно поесть, категорически не употреблять алкоголь и не находиться в проруби дольше минуты.
19 января православные христиане отметят Крещение Господне – один из главных христианских праздников, установленный в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Согласно Евангелиям, Иисуса крестил пророк Иоанн Предтеча, проповедовавший о скором пришествии Мессии. Это событие считается одним из ключевых в земной жизни Иисуса Христа. Праздник называют также Богоявление, так как именно в день Крещения миру впервые явилась Пресвятая Троица.
Традиционно на Крещение верующие купаются в ледяной проруби, хотя эта традиция и не связана напрямую с крещением Христа в водах Иордана. РПЦ рекомендует окунаться в прорубь каждому православному, если позволяет здоровье. Главное правило заключается в том, чтобы заранее исповедоваться и раскаяться у священника. Считается, что обливания ледяной водой сами по себе благодати не принесут. Окунаясь в воду, необходимо трижды перекреститься со словами «во имя отца, сына и святого Духа».
ФБР заподозрило иностранное финансирование беспорядков в Вашингтоне
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ФБР выясняет, получали ли участники беспорядков в Вашингтоне средства из-за рубежа, сообщают СМИ.
Источники NBC заявили, что расследование касается перевода биткойнов на 500 тыс. долларов членам группировок правого толка в США. Средства поступили, предположительно, от гражданина Франции еще до беспорядков. В ФБР также подозревают, что структуры, якобы связанные с Россией, Ираном и Китаем, хотят использовать ситуацию «в своих интересах» в информационной сфере. По мнению властей США, есть свидетельства попыток других государств тайно поддержать «политических экстремистов», передает ТАСС.
Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, высказываются опасения, что инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена могут попытаться сорвать ультраправые. Собщалось, что во время церемонии тысячи силовиков будут охранять нового президента США от его собственных сограждан.
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Из самолетов «открытого неба» решили сделать разведчиков
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Самолеты Ту-214ОН, которые используются для наблюдений в рамках Договора по открытому небу, дооснастят для использования в разведывательных целях, сообщили военно-дипломатические источники.
Один из источников РИА «Новости» сообщил, что после выхода России из ДОН «оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач». Как заявил источник, «речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов». Кроме того, Ту-214ОН могут быть использованы для объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.
При этом другой источник указал, что Ту-214ОН «потребуется установка на оба борта самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования». По его словам, «предварительное решение на этот счет» уже принято. Как подчеркнул источник, возможность широкой модернизации Ту-214ОН была заложена при проектировании. Он отметил, что «разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет».
Пока Россия не вышла из ДОН, оба самолета, выпущенные в 2011 и 2013 годах, будут оставаться в резерве. Сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН они прошли в 2018 году. Самолеты построены компанией «Туполев» на базе пассажирских Ту-204, оборудование разработали предприятия Ростеха.
В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.
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Главе Parler пришлось прятаться из-за угроз
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Гендиректор Parler Джон Матце сообщил, что вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз после того, как его приложение стало популярным у сторонников президента США Дональда Трампа, говорится в судебных документах.
В документе, поданном юристами Parler, сообщается, что многие сотрудники компании «подвергаются преследованию и сталкиваются с враждебностью, боятся за свою безопасность и безопасность своих семей». В ряде случаев сотрудники даже покинули родные штаты, чтобы «спастись от преследования». Матце также «был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз и из-за серьезных нарушений личной безопасности».
Матце рассказывал, что хакеры опубликовали многие его пароли, личную информацию, в том числе его адрес, и ему «угрожали войти через переднюю дверь», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
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Швейцарская компания отказалась страховать «Северный поток – 2» из-за санкций США
Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group решила прекратить страхование строительства газопровода «Северный поток – 2», опасаясь санкций со стороны США, сообщает Bloomberg.
Источники агентства сообщили, что существует угроза попасть под санкции Вашингтона, направленные против компаний, предоставляющих услуги страхования и технической сертификации для строительства газопровода, передает РИА «Новости».
В самой компании ситуацию никак не прокомментировали.
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Сам факт принятия новых ограничений неожиданностью не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Ранее стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта газопровода «Северный поток – 2», решила отложить начало работ по завершению строительства.