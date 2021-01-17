Эксперт оценил возможность иностранного финансирования штурма Капитолия

«Поиск тайных игроков за рубежом, которые раскачивают американскую лодку, это лишь попытки США выдать желаемое за действительное», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал начало проверки ФБР, где подозревают Францию в помощи участникам штурма Капитолия.

«При разговоре о французском финансировании штурма Капитолия сразу вспоминаются шутки о том, как Франция в свое время поддерживала американских революционеров в Войне за независимость от британской короны. Конечно, такие догадки выглядят как попытка властей США выдать желаемое за действительное», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

По мнению эксперта, не стоит искать каких-то «загадочных иностранных политических акторов», спонсирующих американскую оппозицию. «Все можно объяснить гораздо проще. Дело в том, что многие альтернативные правые в США давно сталкиваются с тем, что их аккаунты в соцсетях ограничивают, а карты и банковские счета блокируют. В такой ситуации им приходится пользоваться криптовалютой, чтобы где-то хранить свои деньги», – считает Дудаков.

«Тот же Ник Фуэнтес, известный представитель движения альтернативных правых, мог пару лет назад вложиться в биткоин, а сейчас, когда он сильно вырос в стоимости, зафиксировать прибыль и вывести ее на нужды своего уличного активизима с одной из криптовалютных бирж Франции, где эта сфера очень хорошо развивается», – продолжил собеседник, отметив, что речь идет о суммах в районе полумиллиона долларов, что слишком мало для столь амбициозных планов.

«Такая гипотеза развития событий явно более достоверная, чем попытки найти тайных игроков за рубежом, которые раскачивают американскую лодку», – заключил Дудаков.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало проверку с целью установить, предоставляли ли иностранные государства финансовую помощь участникам штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщает NBC News.

В рамках расследования ФБР проверяет платеж в размере 500 тыс. долларов в биткоинах, вероятно, сделанный гражданином Франции в адрес ключевых фигур ультраправого движения еще до начала беспорядков. Данные о платежах были предоставлены на этой неделе компанией, которая проводит анализ криптовалютных переводов, рассказал телеканал со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудника бюро.

В ФБР также подозревают, что структуры, якобы связанные с Россией, Ираном и Китаем, хотят использовать ситуацию «в своих интересах» в информационной сфере. По мнению властей США, есть свидетельства попыток других государств тайно поддержать «политических экстремистов», передает ТАСС.

Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.

В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

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