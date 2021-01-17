ФБР заподозрило иностранное финансирование беспорядков в Вашингтоне

Чешская автомобилестроительная компания Skoda заявила, что не будет спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если местом его проведения утвердят Белоруссию. О таком же решении заявил бренд косметики для мужчин Nivea Men.

«Мы горды тем, что являлись партнером ЧМ на протяжении 28 лет. Но также мы уважаем и стремимся к соблюдению прав человека», – говорится в Twitter компании Skoda.

В свою очередь Nivea Men, являющаяся официальным спонсором чемпионата мира по хоккею с 2007 года, также заявила, что не будет спонсировать мероприятие, если его будут проводить в Белоруссии.

«Nivea Men выступает за уважение и единство и против всех форм дискриминации и насилия. Глядя на текущую ситуацию, мы решили, что Nivea Men не будет спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждено, что он пройдет в Белоруссии. Мы уже проинформировали IIHF (Международную федерацию хоккея) о нашем решении», – говорится в сообщении Nivea Men, передает «Р-Спорт».

Президент Белоруссии Лукашенко в понедельник провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. При этом президент Белоруссии заявил о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск.

В августе премьер Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF насчет переноса турнира в другую страну в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Кроме того, правительство Латвии направило в Международную федерацию хоккея письмо с просьбой провести чемпионат мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Белоруссии. В декабре СМИ сообщили, что руководство Международной федерации хоккея рассматривает возможность перенести матчи чемпионата мира 2021 года из Минска.