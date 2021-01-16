|
|
Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на должность в Госдепе
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Сенатор Алексей Пушков считает, что в случае назначения бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря США вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России.
Сенатор назвал выдвижение этой кандидатуры на пост замгоссекретаря США ожидаемым отметив, что Нуланд – знаковая фигура для американской внешней политики, которая всегда ратовала за «смену режимов» и мобилизацию других стран на борьбу с Россией за счет их же интересов.
«С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России», – написал Пушков в своем Telegram.
Кроме того, Пушков напомнил, что ее муж – неоконсерватор Роберт Каган активный сторонник «альянса демократий» против Китая и выступает за неизменное сдерживание России.
Ранее сообщалось, что избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.
Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
На Украине запущен флешмоб с требованием по поводу русского языка
|
|
На Украине набирает популярность новый флешмоб – украинцы массово призывают требовать обслуживания на русском языке в связи с вступлением в силу с 16 января нормы закона, по которой вся сфера услуг должна перейти на украинский язык.
«С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском!», – написал киевский политолог Михаил Павлив в Facebook.
С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском!Опубликовано Михаилом Павливом Среда, 13 января 2021 г.
C 16 января 2021 года в соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обслуживание потребителей возможно только на украинском языке. Вся сфера обслуживания, включая супермаркеты и интернет-магазины, рестораны, кафе, банки, АЗС, аптеки, клиники, библиотеки и спортзалы должны разговаривать с посетителем-клиентом исключительно на украинском языке.
Обслуживание на русском или других языках станет возможным только по просьбе клиента. За неисполнение норм грозит штраф до 6800 гривен (244 доллара).
Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Украина Руслан Соболь отметил, что сфера услуг должна говорить на том языке, на котором удобно потребителю.
«Самый правильный язык для сферы услуг – это качественно предоставленная услуга. А все, что сейчас создается вокруг украинского языка, – это инструмент для отвлечения внимания от воровства бюджета и прочих схем», – сказал Вести.ua Соболь.
По мнению предпринимателей, придерживаться нововведений будет сложно, поскольку множество клиентов русскоязычные.
«У меня магазин. С 16 января я должна общаться с клиентами исключительно на украинском. Но так как круг моего общения русскоязычный, то говорю я на украинском плохо. Чтобы не дразнить принципиально настроенных клиентов, я попытаюсь их удовлетворить. Только, боюсь, им мой суржик не понравится. Хотя, верите, до этого никаких претензий не было. Каждый говорил на том языке, на каком хотел», – рассказала жительница Днепра Валерия Сорокина.
В свою очередь владелец магазина Марьян в Закарпатье, где жители в речи используют венгерские, украинские и русские слова, выразил мнение, что знание языка надо требовать от молодежи и чиновников.
«У нас на Закарпатье говорят на том языке, какой знают, и все друг друга понимают. Я венгр, это мой родной язык. Да, я учил украинский, с приезжими разговариваю сразу на трех языках, у меня и украинские, и русские, и венгерские слова в предложении. Не уверен, что штрафы исправят положение. Знание языка надо требовать от молодежи и чиновников», – сказал он.
В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
В Раде призвали власти Украины подписать прямой договор с Газпромом
|
|
Сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле.
«По нашему мнению, нужно прекратить игры с российским газом, который завозится через болгар, через Австрию в страну, и подписать прямые договоры с Газпромом для того, чтобы получать этот газ на 25% дешевле, чем то, что сейчас делают: когда сегодня тот же российский газ заводится через посредников из Австрии на 100 долларов дороже, чем, по нашим оценкам, он стоил бы по прямым контрактам. И это тоже ложится дополнительным бременем на экономику нашей страны, на людей, на промышленность, на всех, кто сегодня его потребляет», – приводит слова Бойко РИА «Новости».
В начале января Газпром сократил транзит газа через Украину. При этом транзит газа в Европу через Украину в 2020 году сократился почти на 40% по сравнению с 2019 годом.
Напомним, в конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
США потребовали от европейских участников ДОН данные мониторинга за территорией России
|
|
США выставили европейским участникам Договора по открытому небу (ДОН) требование делиться данными мониторинга за территорией России, заявила представитель МИД Мария Захарова.
«По нашей информации из разных источников, Вашингтон в ходе контактов с европейскими союзниками требует от них взять обязательство делиться с американцами данными наблюдения за территорией России», – цитирует ТАСС комментарий Захаровой.
Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе.
22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
В США захотели поднять вопрос об импичменте Байдену
|
|
Новоизбранный член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, намерена поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.
«Я хочу объявить от лица американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры привлекаются к ответственности, у нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний», – считает Грин, передает РИА «Новости».
Об этом она заявила в интервью телеканалу Newsmax, видео которого опубликовала на своей странице в Twitter.
-
Ранее в среду импичмент президенту США Дональду Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил
Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий
, а участников этих событий назвал
террористами. Сам Трамп и американская администрация решительно осудили
беспорядки и штурм Капитолия.
Илларионов уволен из Института Катона после поста о захвате Капитолия
|
|
Бывший советник президента России экономист Андрей Илларионов уволен из американского Института Катона после поста о беспорядках в Капитолии, который он назвал «Поджог Рейхстага» – 2021.
«Я более не работаю в Институте Катона. Как сообщил мне вице-президент института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в этом блоге «Поджог Рейхстага»-2021», – написал Илларионов на своей странице в «Живом Журнале».
По его словам, при приглашении на работу в Институт Катона он интересовался позицией организации по разным вопросам. «Ответ руководства всегда был одним и тем же: «У института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. По любым вопросам есть не позиция института, есть разные позиции сотрудников института, на выражение которых они имеют полное право», – продолжил экономист.
«Сейчас этот подход изменился. Как я уже не раз говорил, свобода слова является фундаментом, исходной точкой свободного общества», – резюмировал Илларионов.
В институте РБК подтвердили, что Илларионов уволен. «Андрей Илларионов больше не работает в Институте Катона. У нас не будет никаких дальнейших комментариев по поводу его ухода, но мы хотим признать его давнюю критику режима Путина и его защиту свободы в России и во всем мире», – сообщила вице-президент по коммуникациям Института Катона Кристина Брукс.
Илларионов 8 января опубликовал пост «Поджог Рейхстага» – 2021. В нем он утверждает, что в словах президента Дональда Трампа не было призывов к штурму Капитолия. Кроме того, Илларионов написал, что в реальности победитель выборов президента США неизвестен, а политическая система США не выполнила роль независимого арбитра в определении качества президентских выборов.
«Принципиальную политическую ошибку совершил конгресс США, отказавшись создавать на паритетных началах с равным участием представителей Республиканской и Демократической партий комиссию по проверке качества голосования в спорных штатах. Если конгресс создал бы такую комиссию, которая рассмотрела бы этот вопрос по существу и на основании такого рассмотрения приняла бы решение об обоснованности результатов голосования в спорных штатах, то политические ресурсы проверки качества выборов на уровне конгресса были бы исчерпаны. Однако поскольку эти ресурсы не были востребованы, то сомнения, имевшиеся у граждан США и независимых наблюдателей, не только не были развеяны, но и были серьезно усилены. Сложилось впечатление, что Демпартии гораздо важнее добиться победы любой ценой», – написал Илларионов.
По его мнению, у недовольных граждан США осталось право «на петицию, на демонстрацию, на протест». Если правовая и политическая системы отказываются отвечать на общественные вызовы, то у граждан остается право на замену такого политического режима, считает он. «В ходе событий 6 января граждане США не только не реализовали это право, но и даже не пытались его реализовать. Распространяемые утверждения, будто бы 6 января в США готовился государственный переворот, не соответствуют действительности», – резюмировал Илларионов.
Издание Politico 12 января сообщило, что руководство института начало расследование высказываний Илларионова. Представитель института Кори Уэлен заявила, что слова экономиста содержали «теории заговора о выборах 2020 года» и якобы были «направлены на защиту сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий».
Сам институт поспешил выступить с осуждением событий в Вашингтоне и назвал беспорядки «прямой атакой на Конституцию США».
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
В Госдуме ответили Кравчуку на слова о «компромиссе» по Крыму
Никакого «компромисса» по Крыму, о котором сказал экс-президент Украины Леонид Кравчук, быть не может, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук ранее заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между государствами.
«Это чисто политическое заявление, абсолютно не связанное с реальностью. <...> Статус полуострова однозначен – это законная территория России и нет другого пути, нежели признать это. Урегулирование всех проблем между Россией и Украиной как раз и должно начаться с признания последней выбора крымчан вернуться в 2014 году на свою историческую родину», – передает РИА «Новости» слова Шеремета.
Он отметил, воссоединение Крыма с Россией прошло в рамках международных и украинских законов, и предложил властям в Киеве оставить полуостров в покое.
«Киевские власти всегда смотрели на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать. Он никогда не был для Украины родным и близким регионом. Крым был интересен им исключительно в плане торговли землей», – добавил депутат.
Шеремет подчеркнул, что налаживание отношений между двумя странами начнется тогда, когда к власти в Киеве придет проукраинская власть, а не прозападная, как сейчас.
В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что заявление Кравчука не означает поддержки его позиции официальным Киевом. «Кравчук как политическая фигура – полный ноль. И то, что он говорит, вовсе не означает, что официальный Киев разделяет его мнение. С кем нам договариваться по Крыму и Донбассу? С экс-президентом Украины, который постоянно делает противоречивые, а зачастую и скандальные заявления? Который ничего не решает и, скажем прямо, даже к дверям президентского кабинета не будет допущен? С ним?» – задался вопросом парламентарий.
Бальбек добавил, что Россия не нашла общего языка с нынешним правительством Украины, поскольку «у них в голове только какое-то идолопоклонство перед бандеровцами и непонятная нам собачья преданность официальному Вашингтону».
«Кто бы ни стал президентом США, первым перед ним на задние лапы станет президент Украины. Так что Кравчук гоняет воздух по пустой комнате, изображая из себя политика и эксперта, которым он давно уже не является», – заключил депутат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров.
Российский сенатор Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что заявление Кравчука и поведение правительства Украины в отношении Крыма – «это средневековая дикость и варварство».
ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины в адрес России по Крыму
|
|
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом, сообщили в пресс-службе Минюста России.
«ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций», – указали в Минюсте, передает ТАСС.
Кроме того, ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос, было ли воссоединение Крыма с Россией законным с точки зрения международного права, признав наличие фактической юрисдикции России над Крымом с 27 февраля 2014 года.
«Суд признал, что задачей этого дела не было решение вопроса о признании законности вхождения Крыма в состав России с точки зрения международного права. Суд постановил, что в данном деле не был призван вынести решение о том, было ли присоединение Крыма в соответствии с российским законодательством к России законным с точки зрения международного права», – говорится в сообщении.
В то же время РИА «Новости» сообщает, что ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России и продолжит ее рассмотрение.
Как сообщали в пресс-службе ЕСПЧ, жалоба была основана на двух других жалобах, поданных против России в марте 2014 года и августе 2015 года. Оба иска касаются событий в Крыму и Восточной Украине и в 2018 году они были объединены в одну жалобу Украины против России по Крыму.
Сама жалоба касается утверждений украинской стороны о якобы систематических нарушениях российской стороной статей Европейской конвенции по правам человека. Киев в своей жалобе указывает на нарушение статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрещение бесчеловечного обращения и пыток), статьи 5 (право на свободу и безопасность), статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статьи 8 (право на уважение частной жизни), статьи 9 (свобода религии), статьи 10 (свобода выражения мнения) и статьи 11 (свобода собраний). Киев также заявил, что Москвой якобы нарушены статья 14 (запрещение дискриминации), статья 1 Протокола 1 (защита собственности), статья 2 Протокола 1 (право на образование) и статья 2 Протокола 4 (свобода передвижения).
Летом прошлого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, понесшего значительный ущерб из-за перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Киева.
Протестующие на Украине взяли штурмом облсовет из-за роста тарифов на газ
Протестующих против повышения тарифов на коммунальные услуги на Украине прорвались через охрану и штурмом взяли здание Житомирского областного совета.
По информации издания «Общественное», акция протеста началась в центре Житомира в 11.00 (12.00 по мск) на территории предприятий «Житомиргаз» и «Житомиргаз Сбыт». В протестах, по данным издания, принимают участие около 250–300 человек.
По дороге в областной совет митингующие также прошли к офису «Житомироблэнерго». Издание сообщает, что протестующие штурмом взяли помещение областного совета.
Акции протеста против повышения тарифов на газ снова проходят в разных районах незалежной. В том числе в Полтаве и Одессе, в Кировоградской, Харьковской, Закарпатской и других областях.
Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что задолженность граждан Украины по оплате коммунальных услуг с начала отопительного сезона выросла на 10 млрд гривен (около 358 тыс. долларов) и достигла 66,1 млрд гривен (2,4 млрд долларов).
Пушков ответил Зеленскому на слова об «украинском ученом» Королеве
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым».
«В чем «украинскость» Королева – загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было», – написал Пушков в своем Telegram-канале. При этом сенатор отметил, что никаких научных достижений с Украиной в биографии Королева не связано.
Пушков предположил, что в Киеве руководствуются принципом: «своих мало – чужих себе припишем». «Не в первый раз уже. Нехорошо. P.S. Кстати, отец Королева был родом из Могилева и работал учителем русской словесности», – добавил сенатор.
Ранее Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес...» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский».
Шведы отреагировали на ролики о «войне с Россией»
|
|
Пользователи Сети из Швеции оценили серию роликов министерства обороны королевства под названием «Когда начнется война», в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах.
Авторы роликов заострили внимание на проблеме глобального потепления, вследствие чего, по их мнению, произойдет рост интереса к Арктике и, в частности, Северному Ледовитому океану. В качестве противоборствующих сторон шведский военные назвали США, которые должны стать союзником Стокгольма, и Россию вместе с Китаем. В роликах это не утверждается напрямую, используются отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки, передает Рен ТВ.
Многие комментаторы в YouTube отрицательно отреагировали на ролики, передает РИА «Новости».
«Никто не разделяет страну больше, чем шведское правительство», – заявил MrMSandin.
«Рад, что Вооруженные силы используются в качестве пропагандистского органа для красно-зеленого правительства», – сыронизировал VALVERDE OUT.
«Мы видели, что они используют дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение». Ха-ха, а шведское государство этого не делает?» – задался вопросом Ett Eklow.
«Кажется, вся эта постановка посвящена оправданию мультикультурализма, инопланетного вторжения, пропаганде устрашения из-за России и так далее», – написал Svenska folkets röst.
«Вы когда-нибудь планировали и практиковали сценарий, когда Америка атакует Швецию, или нам следует бояться только русских?» – спросил DENNIZ.
При этом часть пользователей положительно оценили видео.
«Нам снова нужна стопроцентная воинская повинность», – заявил Gripenace.
«А есть те, кто отрицает, что существует угроза для Швеции», – заметил david lil.
Назван способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России
|
|
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет уничтожить авианосец ВМС США, который для нанесения удара по важным объектам страны будет вынужден приближаться к российскому побережью на расстояние 450-500 км, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Сивков пишет в «Военно-промышленном курьере», что для уничтожения авианосца, который «для нанесения ударов по важным объектам в глубине территории нашей страны будет вынужден приближаться к нашему побережью на расстояние 450-500 километров», может быть применена ракета «Циркон», заявленная максимальная дальность которой составляет 1 тыс. километров.
«Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой – ликвидирует главное преимущество палубной авиации – независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены», – отмечает автор.
Другой способ противодействия американским авианосцам эксперт видит в использовании широкополосных мин: «Развитие этого вида оружия в направлении разработки образцов, позволяющих их применять на глубинах до 5 тыс. метров, даст возможность создавать минную угрозу практически во всех районах, из которых могут действовать иностранные авианосцы против объектов на территории России и ее сил флота в море».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что целый класс боевых кораблей США превратился в металлолом.
Шарий собрался посетить Россию для вакцинации «Спутником V»
|
|
Украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий намерен посетить Россию с целью вакцинации от коронавируса «Спутником V».
По словам Шария, он впервые за 12 лет намерен посетить Россию, чтобы сделать прививку российской вакциной «Спутник V», передает «112 Украина».
«Мне сообщили, что мы будем вакцинироваться в Европе Pfizer. А я не хочу вакцинироваться этой вакциной, потому что меня абсолютно не устраивают смерти, которые произошли в Норвегии, 23 смерти», – сказал он.
Шарий покинул Украину 24 января 2012 года через пункт пропуска «Зерновое» поездом Ковель – Москва, после чего в страну не возвращался. В 2013 году власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории Евросоюза.
Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».
США ужесточили контроль над экспортом военных технологий в Россию и Китай
|
|
Соединенные Штаты усилили контроль над экспортом американских технологий для того, чтобы их не могли использовать военные и разведка России, Китая и других стран.
«Сегодня бюро промышленности и безопасности министерства торговли ввело новый контроль над любыми американскими технологиями и действиями лиц США, которые могут поддерживать конечных пользователей или конечное использование, связанное с военными разведками Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран», – цитирует заявление министерства труда США РИА «Новости».
Также власти США решили усилить контроль над технологиями, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения и средств его доставки. Соединенные Штаты намерены запретить экспорт всех технологий, попадающих под правила экспортного контроля, а не только тех, в отношении которых был ранее введен контроль через лицензирование.
«Мы не можем позволить, чтобы иностранные военные разведки наших противников, Китая, Кубы, России, Венесуэлы, Ирана и других поддерживающих терроризм стран, пользовались американской технологией или сервисами для поддержки своей дестабилизирующей деятельности», – отметил министр труда Уилбур Росс.
В число организаций, подпадающих под ограничение, вошли Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ), службы КНР по военной разведке и военной контрразведке, разведбюро при Генштабе КНР, разведывательная организация Корпуса стражей Исламской революции Ирана и разведподразделение «Артеш» из Ирана, а также разведывательные службы КНДР, Сирии и Венесуэлы.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу.
Россия решила выйти из Договора по открытому небу
|
|
Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе после аналогичного решения США, заявили в МИД.
«22 ноября 2020 года Соединенные Штаты Америки под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу (ДОН). Тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности», – говорится в сообщении на сайте МИД.
На этом фоне российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях.
«С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США. В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», – указали в МИД.
По завершении процедур соответствующее уведомление будет направлено депозитариям, добавили в ведомстве.
22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
Бизнесмен предложил не желающим говорить по-украински сотрудникам уволиться
Украинский предприниматель Алексей Давиденко после вступления 16 января в силу закона, по которому вся сфера услуг должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке, предложил своим сотрудникам уволиться, если они не хотят соблюдать положения документа.
«Наша корпоративная семья сшита из абсолютно разных уголков нашего государства по обе стороны Днепра…Зато Украина у нас одна и государственный язык у нас один – украинский. Вот именно поэтому мы полностью поддерживаем этот закон и просим всех вас, независимо от места жительства, работая в наших магазинах, общаться с посетителями исключительно на государственном языке. Если не общаться на украинском в магазине с посетителями – это ваша принципиальная позиция, просьба не откладывать и писать «по собственному желанию», – обратился бизнесмен к сотрудникам в Facebook.
Давиденко – сооснователь киевской сети «Медтехника+» и директор сети магазинов «родная медтехника».
С 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара).
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.