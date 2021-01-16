В РПЦ призвали отказаться в этом году от крещенских купаний Названо число привитых от COVID в Петербурге Задержанный в Южном Судане россиянин вернулся в Россию 16 января 2021, 16:43 Текст: Ксения Панькова

Задержанный ранее в Южном Судане российский блогер Илья Варламов вернулся в Россию. При этом издатель «Медиазоны» Петр Верзилов остается в Африке, сообщил редактор издания Сергей Смирнов. «Он до сих пор еще в Африке. Варламов вернулся, а Верзилов остался в Африке (...) У всех было разное время отъезда, какой-то там хаос был, то есть не все на одном рейсе», – цитирует РИА «Новости» Смирнова. При этом он не уточнил, как долго Верзилов планирует там оставаться, отметив, что это пока неизвестно. «У него не было обратных билетов», – добавил редактор. В свою очередь Варламов также подтвердил факт своего возвращения. «Дальше разберемся, будет видно. Пока планов конкретных нет», – сказал блогер, отвечая на вопрос о планах по обращению к правоохранителям или в МИД. Накануне Варламов сообщил, что все его спутники, задержанные в столице Южного Судана Джубе, освобождены, россияне ожидают вылета из страны. Напомним, Варламов и его спутники были задержаны в Южном Судане 13 января. Позднее блогер уточнил, что у них изъяли телефоны, а затем россияне были арестованы. Один из задержанных россиян рассказал об условиях содержания в местах заключения. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что всех задержанных отпустили на свободу. В пятницу Варламов и его спутники должны были вернуться из Южного Судана, однако некоторых из них, по словам блогера, снова задержали.

Опубликовано видео проникновения Соболь в чужую квартиру 15 января 2021, 19:02

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Появилась видеозапись, на которой сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь проникает в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе Москвы. За проникновение в чужой дом Соболь позже была задержана. На кадрах женщина, похожая на соратницу Алексея Навального, сначала пытается прорваться в квартиру пенсионерки и настойчиво требует поговорить с неким Константином. Хозяйка квартиры объясняет, что человек с таким именем здесь не проживает, и угрожает вызвать сотрудников полиции, передает Life. Затем Соболь все же переступает порог квартиры и ходит по ней, снимая свои действия на телефон. Напомним, после инцидента против Соболь возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища. В СК сообщили, что она дважды пыталась проникнуть в чужое жилье. «Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия», – говорится на сайте СК. США потребовали от европейских участников ДОН данные мониторинга за территорией России 15 января 2021, 19:39

Фото: Mikhail Chernichkin/REUTERS

Текст: Вера Басилая

США выставили европейским участникам Договора по открытому небу (ДОН) требование делиться данными мониторинга за территорией России, заявила представитель МИД Мария Захарова. «По нашей информации из разных источников, Вашингтон в ходе контактов с европейскими союзниками требует от них взять обязательство делиться с американцами данными наблюдения за территорией России», – цитирует ТАСС комментарий Захаровой. Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе. 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе. В ЕС назвали условие нормализации отношений с Россией 15 января 2021, 21:38 Текст: Елизавета Булкина

Условием для нормализации отношений Евросоюза и России является выполнение Минских договоренностей по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, заявил глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер, выступая по видеосвязи на дискуссии на Гайдаровском форуме. «Сейчас мы говорим о том, что необходимо реализовать Минские соглашения, и это является неким предусловием возобновления нормализации отношений с Россией», – передает его слова ТАСС. Дипломат отметил, что сейчас в отношениях между Брюсселем и Москвой наблюдается «не сотрудничество, а конфронтация, разъединение ценностей, и из-за пандемии идет дальнейшее отчуждение». При этом, отметил Эдерер, полностью разорвать отношения с Россией нельзя и со стратегической точки зрения, и с учетом культурных, географических, исторических и геополитических связей. Стороны должны сесть за стол переговоров и понять, чего хотят друг от друга. Представитель ЕС указал на модель сосуществования между двумя крупными игроками, которая «дает достаточно пространства к обходу острых углов» и при этом сотрудничеству по некоторым вопросам, например, по проблематике изменения климата. Напомним, 12 января в Берлине состоялись переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки». От России во встрече принимал замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, подводя итоги работы 2020 года, сообщал, что Контактная группа фиксирует, что «по вине официального Киева» не были выполнены «рекомендации лидеров Германии, Франции, России и Украины». Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Ранее президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В ОБСЕ отреагировали на решение России выйти из ДОН 15 января 2021, 23:44

Фото: Omar Marques/

Sopa Images/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

ОБСЕ сожалеет о выходе любого государства-участника из Договора по открытому небу (ДОН), который входит в концептуальную базу контроля над вооружениями международной организации, заявили в секретариате ОБСЕ в ответ на просьбу прокомментировать заявление России о решении выйти из ДОН вслед за США. «ОБСЕ, впрочем, сожалеет о выходе какого-либо государства из многостороннего договора о контроле над вооружениями. Хотя ОБСЕ не участник договора, Договор по открытому небу является частью всеобъемлющей концептуальной базы контроля над вооружениями ОБСЕ. Поэтому это вызывает обеспокоенность ОБСЕ», – приводит слова представителя отдела коммуникации и связей со СМИ организации ТАСС. В ОБСЕ при этом пояснили, что орган по осуществлению ДОН – Консультативная комиссия по открытому небу (ККОН) – не является частью этой международной организации, но ее секретариат оказывает административную поддержку комиссии со стороны. В связи с этим ОБСЕ рассматривает вопрос о выходе из ДОН в качестве компетенции самих государств – участников этого договора, которые входят в состав ККОН. В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе (ДОН) после аналогичного решения США. Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября. В этот день советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД предупреждали, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать США данные после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе. В МИД России не исключали, что США вернутся в ДОН при новой администрации. Британия призвала Россию пересмотреть решение о выходе из ДОН 15 января 2021, 21:25

Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON

/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Великобритания выразила сожаление о выходе России из Договора по открытому небу (ДОН) и призвала Москву пересмотреть свое решение, сообщил представитель министерства иностранных дел королевства. «Соединенное Королевство разочаровано решением России начать осуществление необходимых для выхода из Договора по открытому небу процедур после продолжительного несоблюдения [его условий]. Договор вносит ценный вклад в обеспечение европейской безопасности, повышая прозрачность военной деятельности и способствуя доверию между странами. Соединенное Королевство призывает Россию пересмотреть это решение, вернуться к полному соблюдению договора и конструктивно взаимодействовать с другими его участниками», – передает ТАСС сообщение представителя ведомства. В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе после аналогичного решения США. Напомним, 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе. Протестующие на Украине взяли штурмом облсовет из-за роста тарифов на газ 15 января 2021, 18:27 Текст: Евгения Шестак

Протестующих против повышения тарифов на коммунальные услуги на Украине прорвались через охрану и штурмом взяли здание Житомирского областного совета. По информации издания «Общественное», акция протеста началась в центре Житомира в 11.00 (12.00 по мск) на территории предприятий «Житомиргаз» и «Житомиргаз Сбыт». В протестах, по данным издания, принимают участие около 250–300 человек. По дороге в областной совет митингующие также прошли к офису «Житомироблэнерго». Издание сообщает, что протестующие штурмом взяли помещение областного совета. Акции протеста против повышения тарифов на газ снова проходят в разных районах незалежной. В том числе в Полтаве и Одессе, в Кировоградской, Харьковской, Закарпатской и других областях. Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что задолженность граждан Украины по оплате коммунальных услуг с начала отопительного сезона выросла на 10 млрд гривен (около 358 тыс. долларов) и достигла 66,1 млрд гривен (2,4 млрд долларов). В ЛНР сообщили о диверсии на газопроводе 15 января 2021, 20:16 Текст: Елизавета Булкина

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) квалифицировало взрыв на газопроводе «Лутугино-Хрящеватое» как «диверсию», сообщила пресс-служба ведомства. «15 января около 04.50 вблизи населенного пункта Глафировка Лутугинского района неустановленными лицами в результате взрыва поврежден отвод магистрального газопровода диаметром 273 мм «Лутугино – Хрящеватое». (…) Факт подрыва газопровода согласно п. «б» части 2 статьи 342 УК ЛНР квалифицирован как «Диверсия». Возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении на сайте министерства. На месте работает оперативно-следственная группа МГБ ЛНР, а также специалисты МЧС и МВД. Отмечается, что в результате без газоснабжения остались 12 680 абонентов и 18 социальных объектов, «в том числе Лутугинская центральная районная многопрофильная больница, где на стационарном лечении находится 185 человек, из числа которых 32 – в тяжелом состоянии». «Создан оперативный штаб техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и работает над устранением аварии. (…) В него вошли руководители всех служб жизнеобеспечения района», – приводятся на сайте правительства ЛНР слова заместителя главы районной администрации Оксаны Ходыкиной. Эксперт усомнился в способности систем распознавания лиц определять национальности 15 января 2021, 20:00

Фото: Karl F. Schöfmann/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Искусственный интеллект может отличить африканца от европейца, но вряд ли возможно научить его точно распознавать национальности по видео с камер наблюдения, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере IT Игорь Ашманов, комментируя сообщение о том, что китайская компания научилась распознавать уйгуров с помощью ИИ. Он также выразил сомнение в способности таких систем достоверно определять людей в масках. СМИ сообщили, что китайская компания Huawei разработала технологию, которая позволяет использовать искусственный интеллект и видеонаблюдение для нахождения в толпе людей, принадлежащих к таким этническим группам, как уйгуры и хань. «Понятно, что негра от русского искусственный интеллект сейчас может отличить, а про то, что они научились уйгуров отличать от китайцев – я сомневаюсь. Ровно как и не верю в то, что уже научили ИИ распознавать людей в шапках и масках», – говорит Ашманов. Он объясняет, что искусственный интеллект можно научить определять людей с закрытыми масками или шапками лицами. Но в данном случае пятую часть объектов распознать не удастся. «Но 20% – это категорически негодный процент. В этой работе нужно полпроцента ложных срабатываний. То есть порог использования в таких системах, особенно когда ведется анализ сотни тысяч людей на улицах или в аэропортах, должен быть 99,5%. Иначе получится слишком много ложных срабатываний, из-за чего придется посадить целую кучу сотрудников, которые будут разбирать эти случаи», – подытожил собеседник. Ранее лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» сообщила, что разработала алгоритм, который в течение 60 секунд может определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевание выявляется на основе результата опроса по симптоматике и трех звуковых моделей. Врачи прокомментировали видео с конвульсиями американки после вакцины от COVID-19 15 января 2021, 21:32

Фото: Inderlied/Kirchner-Media/Global Look Press

Текст: Андрей Самохин

Тяжелые случаи при вакцинации обычно разбирает специальная комиссия, которая и решает – вызваны ли такие феномены прививкой или каким-то недугом. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. Так он прокомментировал появившееся в соцсетях видео, на котором женщину трясет от конвульсий, которые якобы возникли после вакцинации препаратом Pfizer. «Возможно, на видеозаписи – проявление недуга, которое давно назревало в организме человека, а вакцина лишь стимулировала его. Надо проверять», – считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. «Когда вы имеете дело с прививкой большого количества людей, можно ожидать самых разных реакций. Можно столкнуться и с феноменом. Что-то случается с конкретным пациентом, причем возможно, это случается независимо от вакцины», – добавил эксперт. «Закономерны такие реакции или нет, можно судить по их частоте на фоне общего количества привитых. Тяжелые случаи обычно разбирает специальная комиссия. Она и решает, вызваны ли такие феномены собственно вакциной. Говорить о том, что Pfizer COVID-19 дает такого рода реакцию в массовом порядке, можно только в том случае, если были привиты десятки тысяч людей и у этого количества была затем выявлена определенная частота такого нарушения. Я лично не располагаю данными о том, что при применении этой вакцины такие проявления встречаются более-менее регулярно» – сказал профессор. Ранее житель американского штата Луизиана Брант Гринер (Brant Griner) опубликовал в Facebook видео с участием своей матери, которую, по словам Гринера, только что привили от коронавируса вакциной компании Pfizer/BioNTech. «Это то, что вакцина Pfizer COVID-19 сделала с моей мамой. Пожалуйста, молитесь за нее. Ее положили в больницу. И будьте осторожны с вакциной. Я уверен, что это хорошо для некоторых людей. Но вам нужно подумать, стоит ли принимать эту вакцину? Это не для меня. Поделитесь этим постом, нам нужна помощь в поиске ответов», – пишет Гринер. На видеоролике видно, как женщина 50-60 лет, которую сильно трясет, выходит из туалета. Чтобы не упасть, женщина держится за дверной проем и затем делает неуверенные шаги. На поясе у женщины висит предмет, напоминающий автономную капельницу. На видеоролике видно, как женщина 50-60 лет, которую сильно трясет, выходит из туалета. Чтобы не упасть, женщина держится за дверной проем и затем делает неуверенные шаги. На поясе у женщины висит предмет, напоминающий автономную капельницу. Гринер пишет, что «маме сегодня становится еще хуже, а от врачей до сих пор нет ответов, как это исправить». «Пожалуйста, помолитесь за нее. Я не могу видеть свою маму такой, что мне хочется плакать, зная, что я ничем не могу ей помочь», – пишет он. Пользователи, судя по комментариям, оказались шокированы увиденным. Многие из них отказались верить в то, что конвульсии женщины вызваны прививкой. Кстати, судя по его страничке, Гринер принадлежит к сторонникам президента Дональда Трампа. «Это видео смахивает на фейк», – полагает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, публикацию можно рассматривать в контексте распространяемых в интернете сообщений о якобы десятках пациентов, умерших после вакцинации. «Я лично в эти цифры не очень верю. «Звериный оскал капитализма» – это для нас, конечно, привычная формулировка, но кроме нее еще есть профессиональная медицинская этика, и я не думаю, что сами американские врачи могут прививать вакциной, которая грозит подобными осложнениями», – подчеркнул медик. «Наверное, с этим случаем необходимо разбираться тамошним врачам», – полагает Онищенко. Даже если предположить, что это видео – не постановочное, то не следует верить на слово публикаторам, утверждающим, что перед нами «последствия вакцинации», отметил бывший главный санитарный врач России. «Сложно судить по одному видеоролику, без всякого диагноза, поставленного врачами, а также без анамнеза прошлых болезней этой женщины, без информации о том, в каком она состоянии находилась до вакцинации, если последняя все же имела место», – указал эксперт. «В любом случае, даже если у нее действительно была такая реакция на прививку, то крайне неэтично выставлять в соцсеть свою мать в таком виде, – подчеркнул собеседник. – Слишком высокая цена даже для того, чтобы предупредить других об опасности вакцинирования этим препаратом, как автор ролика это объясняет в комментарии». Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Избран новый лидер правящей партии Германии ХДС 16 января 2021, 13:38

Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Новым лидером правящей партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) был избран премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Делегаты онлайн-съезда ХДС в субботу выбрали Лашета новым председателем партии – он получил 521 голос, передает ТАСС. Вышедший во второй тур Фридрих Мерц получил 466 голосов. Он проигрывает внутрипартийные выборы во второй раз – в 2018 году он уступил эту должность Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В первом туре из борьбы выбыл глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген. Лашет выступил с короткой речью сразу после объявления результатов, поблагодарив делегатов за доверие, а конкурентов – за честную борьбу. В дополнение к интернет-голосованию состоится еще и голосование по почте. Цель – формально подтвердить онлайн-результаты. Однако все претенденты заранее заявили, что признают сегодняшний результат. Отмечается, что по итогам выборов в сентябре Лашет может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ, передает РИА «Новости». При этом не исключено, что должности будут разделены – партию будет возглавлять один человек, а кандидатом в канцлеры выдвинут другого. Это будет решаться отдельно в ближайшее время, пока официальных заявлений на этот счет сделано не было. Армин Лашет родился 18 февраля 1961 года, изучал право в университетах Мюнхена и Бонна. В 1986 году также начал журналистскую деятельность. В прошлом году он был одной из самых заметных фигур в германской политике. Возглавляя самый густонаселенный регион в ФРГ, Лашет постоянно находился в центре внимания на фоне борьбы с пандемией. При этом его решения не всегда признавались правильными, что сказалось на его рейтингах. Однако в пользу политика играет управленческий опыт – значительно более богатый, чем у конкурентов. Лаштет является сторонником курса Ангелы Меркель и, как считается, пользуется наибольшей популярностью среди однопартийцев. В марте 2020 года газета ВЗГЛЯД писала, что Лашет – «пророссийский» политик, который выступает за взаимодействие с Москвой и углубление отношений с Китаем. Однако конец эпохи Меркель не сулит России ничего хорошего. Голикова назвала дату начала массовой вакцинации россиян от коронавируса 15 января 2021, 18:33

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в понедельник, 18 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания с ведущими эпидемиологами. «Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», – передает ее слова ТАСС. Голикова также добавила, что ожидается вакцинация препаратом, разработанным Центром Чумакова. «На подходе вакцина, разработанная Центром Чумакова. Мы тоже ожидаем, что она присоединится к вакцинации населения», – цитирует зампреда правительства РИА «Новости». Она отметила, что Россия исторически имеет успешный опыт разработки и применения вакцин. «Благодаря иммунизации заболеваемость управляемыми инфекции в тысячи раз снижалась в Российской Федерации, и в сотни тысяч раз даже, есть примеры. В стране не регистрируются случаи полиомиелита, дифтерия снизилась в пять тысяч раз, корь – в тысячу раз, краснуха – в четыре тысячи раз, и совсем уже со знаком после запятой у нас встречаются эти инфекции», – добавила Голикова. В среду глава государства Владимир Путин поручил на следующей неделе перейти к массовой вакцинации от COVID-19 российских граждан. Президент также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют. Клиника в Сколково остановила переговоры о приобретении вакцины Pfizer 15 января 2021, 19:40 Текст: Елизавета Булкина

Клиника «Хадасса Москва», участник ММК (Международного медицинского кластера) в Сколково, остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против COVID-19 и планирует предложить своим пациентам российский препарат «Спутник V», сообщили в медучреждении. «С самого начала пандемии клиника находится в постоянном контакте с Институтом Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций. В ближайшее время «Хадасса Москва» планирует начать прививать своих пациентов вакциной «Спутник V», основанной на платформе аденовирусного вектора. По мнению многих экспертов и врачей, это безопасная технология. А информации о ее эффективности столько же, сколько и об иностранных вакцинах», – говорится в сообщении на сайте клиники. Отмечается, что с осени прошлого года, «Хадасса Москва» была единственной в России международной клиникой, участвующей в проведении клинических испытаний «Спутника V», а генеральный директор «Хадасса» в Израиле Зеев Ротштейн и профессор Полина Степенски, выступающие кураторами московского филиала, неоднократно высказывались в пользу вакцины «Спутник V». Многие врачи и менеджмент московской «Хадассы» уже привились «Спутником V». «Несмотря на то, что во время пандемии мы, как и все клиники России, и государственные, и частные, оказались на передовой борьбы с коронавирусом, наша основная специализация – лечение онкологических заболеваний и оказание паллиативной помощи. И мы хотим сфокусироваться прежде всего на этом: скоро открывается онкологический стационар на 100 коек, это огромная работа и все силы коллектива сейчас направлены на эту задачу. Поэтому мы приняли решение не закупать другие вакцины, считаем, что будет достаточно предложить нашим пациентам одно уже существующее решение», – заявил владелец клиники Евгений Туголуков. «Вакцинацию против ковида препаратом Pfizer в клинике «Хадасса Москва» мы не проводили и в настоящее время не проводим», – подчеркнули в медучреждении. Ранее Туголуков заявил, что клиника «Хадасса» ведет переговоры с американской компанией по исследованию нескольких вакцин от коронавируса о проведении клинических испытаний иностранных вакцин в России. Владелец клиники сообщал, что собирается привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna, когда появится такая возможность. Стали известны условия получения пенсии больше 30 тыс. рублей 16 января 2021, 09:45

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Пенсионеры, получавшие до 2019 года 25 тыс. рублей в месяц, теперь будут получать более 30 тыс., однако на возможность начисления такой суммы влияет ряд факторов, рассказал глава Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис. Биезбардис пояснил, что в январе страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3%. При этом россиян с пенсией в 25 тыс. рублей до 2019 года мало, передает РИА «Новости». «На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян», – сказал он. Аналитик уточнил, что средний размер страховой пенсии по старости у неработающих россиян – 17,5 тыс. рублей. Действующая пенсионная формула предполагает, что размер страховой пенсии по старости зависит от нескольких факторов, в частности от одинаковой для всех граждан фиксированной выплаты. Остальная сумма определяется на основе числа индивидуальных пенсионных коэффициентов. Чем выше «белая» зарплата, которую получал работник, и чем дольше он был трудоустроен официально, тем больше у него коэффициентов и, соответственно, тем выше пенсия. Биезбардис уточнил, что страховую пенсию можно также повысить за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. При выходе на пенсию на пять лет позже прибавка будет на 40% больше, а если уйти на десять лет позже, то выплаты вырастут вдвое. Дополнительные коэффициенты будут и за социально значимую деятельность. Ранее в Госдуме предложили выплачивать пенсию новой категории граждан. Назван способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России 16 января 2021, 14:44

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет уничтожить авианосец ВМС США, который для нанесения удара по важным объектам страны будет вынужден приближаться к российскому побережью на расстояние 450-500 км, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. Сивков пишет в «Военно-промышленном курьере», что для уничтожения авианосца, который «для нанесения ударов по важным объектам в глубине территории нашей страны будет вынужден приближаться к нашему побережью на расстояние 450-500 километров», может быть применена ракета «Циркон», заявленная максимальная дальность которой составляет 1 тыс. километров. «Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой – ликвидирует главное преимущество палубной авиации – независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены», – отмечает автор. Другой способ противодействия американским авианосцам эксперт видит в использовании широкополосных мин: «Развитие этого вида оружия в направлении разработки образцов, позволяющих их применять на глубинах до 5 тыс. метров, даст возможность создавать минную угрозу практически во всех районах, из которых могут действовать иностранные авианосцы против объектов на территории России и ее сил флота в море». Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что целый класс боевых кораблей США превратился в металлолом. Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» из-за углеродного налога 16 января 2021, 07:57 Текст: Антон Никитин

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума высказался о «грубейшей ошибке», связанной с углеродным налогом. Чубайс напомнил о намерении Евросоюза ввести пограничный корректирующий углеродный механизм в рамках планируемой союзом «зеленой сделки». По мнению чиновника, Россия могла бы получать доход, если бы ввела налог на углеродный след внутри страны, передает РИА «Новости». «Итог простой – ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому», – выразил мнение Чубайс. Он считает, что России не удалось «коммерциализировать то, что можно и нужно было» этому подвергнуть. Европейские чиновники считают, что введение так называемого углеродного механизма уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами углекислого газа, и товары из других стран, где используются более дешевые технологии с высокой выработкой СО2, которая якобы является причиной высокого темпа глобального изменения климата. 23 декабря президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал уделять больше внимания вопросам экологии, в том числе, с учетом планов ЕС ввести так называемый углеродный налог. В сентябре 2020 года Чубайс предложил создать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов. Между тем в октябре 2019 года в Минэнерго предложили убрать углеродный налог из законопроекта о парниковых газах. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как отразится на России введение углеродного налога в ЕС.