В Москве расширили список категорий работающих москвичей для вакцинации от COVID-19 Температуру в системе отопления Москвы повысили до максимума из-за морозов 16 января 2021, 11:39 Текст: Вера Басилая

Городские службы столицы подняли до максимального значения в 130 градусов температуру в системе отопления из-за сильных морозов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. На этой неделе в Москве стоят сильные морозы. «Мы заранее получаем прогноз синоптиков, на основании которого принимается решение о повышении или понижении температуры в системе отопления. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами – за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема», – цитирует РИА «Новости» слова Бирюкова. По словам заммэра, уменьшение или увеличение температуры в системе теплоснабжения проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков. Ранее сообщалось, что пик похолодания в Москве придется на воскресенье, когда температура воздуха ночью опустится до минус 24 градусов, что ниже климатической нормы на восемь-десять градусов.

Ученые предупредили о новом ледниковом периоде на Земле 14 января 2021, 07:50 Текст: Дмитрий Зубарев

Таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, которая погрузит Землю в новый ледниковый период, следует из данных исследователей Кардиффского университета. Ученые отмечают, что тающие айсберги постепенно перемещают пресную воду в Атлантический океан. Этот процесс вызывает изменения в циркуляции океана, что, в свою очередь, угрожает Земле новым похолоданием климата, передает РИА «Новости». Исследователи установили, что связь между таянием айсбергов и циркуляцией океана присутствовала в начале каждого ледникового периода за последние 1,6 млн лет. Напомним, в октябре 2020 года ученые восстановили по донным отложениям арктического озера в Канаде историю климатических изменений и выяснили, что в Северной Атлантике за последние три тысячи лет не было так тепло, как сейчас. Вильфанд оценил влияние потепления в стратосфере на морозы в России 13 января 2021, 13:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Сильные морозы, которые продлятся в центре Европейской части России до конца недели, нельзя однозначно связывать с внезапным стратосферным потеплением, пока сделана только первая научная работа об этом процессе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ранее в журнале JGR: Atmospheres появилась публикация, в которой на основе математической модели показано, что внезапное стратосферное потепление может оказывать быстрое влияние на тропосферу, то есть на погоду, провоцируя похолодание. А в СМИ проложили причинно-следственную связь между наступившими у нас сильными морозами и процессами в стратосфере. «Существуют статистические связи между стратосферным потеплением и датой перехода с зимнего на летний режимы, но они со сдвигом - месяц, полтора месяца. Таких прямых зависимостей пока еще обнаружено не было. Публикация, которая появилась, она первая и она еще не доступна для чтения. Пока это очень дискуссионный вопрос. Не думаю, что он легко и непринужденно решается», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда. Ученый пояснил, что зимние стратосферные потепления – изученный синоптический процесс. Он связан с внезапным перемещением области высокого давления, тихоокеанского антициклона, который является центром действия атмосферы, в северные широты к полюсу. «А зимой над полюсом в стратосфере всегда циклонический вихрь. Один раз в год происходит внезапное стратосферное потепление, когда отрог антициклона начинает перемещаться в северные широты. Тогда циклон, который там существует, раздваивается: одна часть уходит в Гренландию, другая - в Сибирь. Затем спустя несколько недель восстанавливается циклоническая циркуляция», – пояснил Вильфанд. Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что к воскресенью температура воздуха в Москве ночью опустится до минус 24 градусов, что ниже климатической нормы на восемь-десять градусов. Москвичей призвали готовиться к полуметровым сугробам в выходные 15 января 2021, 15:58 Текст: Абдулла Шакиров

В Москве в субботу ожидаются сильные снежные осадки в связи с приходом редкого циклона с Каспийского моря. Сугробы в столице вырастут до 45 сантиметров, видимость на дорогах ухудшится, рассказал ведущий сотрудник метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец. Снегопад и метели в Москве начнутся в светлое время суток. Выпадет около 8 миллиметров осадков – это 20% от месячного объема. Видимость на дорогах ухудшится до 1 – 1,5 километра, передает РИА «Новости». По словам Тишковца, днем температура в столице составит -14 – -16 градусов, что на 7-9 градусов ниже многолетней нормы середины января. В ночь на четверг в Москве из-за балканского циклона «Димитриус» выпала пятая часть месячной нормы осадков. К утру 14 января в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за сильных снегопадов были задержаны или отменены 27 рейсов, а к вечеру пробки на дорогах достигли девяти баллов. Москвичей предупредили об аномальных холодах 15 января 2021, 09:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Аномально холодная пятница ожидается в Москве, столбики термометров опустятся до минус 17, сообщил ведущий специалист центра погоды »Фобос» Александр Синенков. «Сегодня показания барометров в столичном регионе станут расти, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков выглянет солнце, но температурный фон окажется аномально холодным и на 6 градусов станет ниже положенной климатической нормы середины зимы», – передает РИА «Новости» слова Синенкова. «Минувшая ночь (минус 16,4 ) и предстоящий день станут самыми морозными в текущем сезоне», – добавил он. По словам синоптика, в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице минус 15-17, в Подмосковье минус 14-19. Ветер северной четверти 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба. Собянин вернул московских школьников к очному обучению 14 января 2021, 09:10

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

С понедельника, 18 января, учащиеся с 1 по 11 класс вернутся в московские школы и приступят к обучению в обычном режиме, все остальные ограничения по коронавирусу продлеваются на неделю, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается неопределенной. С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости. Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса. Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей. С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тыс. человек – столько же, сколько и накануне праздников», – говорится в сообщении на сайте Собянина. В то же время мэр отметил, что благодаря дополнительным мощностям, введенным за последние недели, в коронавирусных госпиталях остаются свободны около 7,6 тыс. коек, что на 2 тыс. коек больше, чем в конце декабря. В связи с этим власти Москвы приняли ряд решений. Так, с 18 января все учащиеся с 1 по 11 класс вернутся в школы и приступят к обучению в обычном режиме. Собянин также уточнил, что транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте. Мэр добавил, что решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было непростым. «Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В случае выявления даже одного случая инфекции – как и в первом полугодии – весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение», – указал градоначальник. В то же время, добавил Собянин, все остальные ограничения продлеваются на неделю – до 21 января. То есть городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах. Объясняя это решение, мэр указал, что, по мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. «Если не произойдет ухудшения и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений. Чтобы так и произошло, каждому из нас следует быть максимально осторожным. Предприятия и организации должны скрупулезно выполнять предписания санитарных врачей. А граждане – соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты», – указал Собянин. Он также призвал жителей столицы не откладывать решение о вакцинации. «Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни», – резюмировал он. Напомним, с конца декабря в Москве начали снимать ограничения для привитых от COVID-19. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в качестве первого шага «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, вновь могут пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте». Саудовская делегация на встрече в МИД не решилась снять верхнюю одежду из-за холодов 14 января 2021, 14:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Некоторые члены делегации Саудовской Аравии оказались не готовы к российским морозам и даже во время встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в здании Дома приемов министерства на Спиридоновке предпочли остаться в верхней одежде. Температура в Москве сегодня опустилась до 14 градусов ниже нуля, в городе с утра не прекращаются снегопад и метель. Конечно же, такая погода не самая привычная для представителей Саудовской Аравии. Две женщины из делегации королевства во время переговоров, пытаясь согреться, не стали снимать зимние куртки и пальто, передает ТАСС. «Вам холодно? Правда?» – с улыбкой обратился к ним российский министр. Они смущенно улыбнулись в ответ, но решили не раздеваться. Мужская часть делегации во главе с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом оказалась более морозоустойчивой и на встрече осталась в темных и золотистых нарядных биштах (традиционная накидка), расшитых золотыми нитями, и красных гутрах (традиционный платок). Традиционно встречи Лаврова с коллегами начинаются с протокольных заявлений в присутствии прессы, однако на этот раз министров просто снимали камеры. Напомним, балканский циклон «Димитриус» принес в российскую столицу обильные снегопады, в ночь на четверг выпала пятая часть месячной нормы осадков. Прокуратура предостерегла от участия в несанкционированной акции во Внуково 15 января 2021, 19:31 Текст: Елизавета Булкина

Столичная прокуратура призывает граждан не принимать участие в несанкционированной акции в аэропорту Внуково 17 января, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. Она отметила, что в соцсетях появились призывы к участию в публичном мероприятии во Внуково 17 января. Подчеркивается, что мероприятие не согласовано с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке. «15 января в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий 15 лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», – передает слова Нефедовой ТАСС. Организация несогласованного мероприятия и участие в нем влекут за собой ответственность в соответствии с законом, напомнили в прокуратуре Москвы. Напомним, 17 января, по словам блогера Алексея Навального, он собирается вернуться из Германии в Москву. Навальный заявил, что намерен прилететь рейсом авиакомпании «Победа», который приземлится в аэропорту Внуково. Названа дата пика похолодания в Москве 13 января 2021, 11:59 Текст: Дмитрий Зубарев

К воскресенью температура воздуха в Москве ночью опустится до минус 24 градусов, что ниже климатической нормы на восемь-десять градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. «Завтра нас ожидает довольно сильный снегопад, в последующие дни мы еще будем находиться под влиянием циклона. Температура воздуха будет довольно низкой, но пик похолодания придется на воскресенье, когда мы будем находиться в тыловой холодной части уходящего на восток циклона», – передает РИА «Новости» слова Поздняковой. По ее словам, в субботу будет облачно, местами выпадет небольшой снег. В ночные часы в Москве температура воздуха опустится до 18-20 градусов мороза, в области – до 15-20 градусов мороза. Днем ожидается до минус 15 градусов. К воскресенью же в облаках появятся просветы, из-за этого вырастет атмосферное давление и понизится температура, пояснила собеседница агентства. Днем синоптики ожидают до минус 16 градусов в столице и до минус 18 в Подмосковье. Перед праздником Крещения 19 января морозы пойдут на спад. «Ночь на 18 января тоже будет еще довольно холодная, на уровне минус 20-25 градусов. Днем 18 числа к нам будет поступать порция более теплого воздуха, поэтому дневная температура станет повыше – минус восемь-десять градусов. То есть в канун Крещения к нам придет порция теплого воздуха», – добавила Позднякова. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что большую часть европейской части России, а также юг Западной Сибири настигнут «иссиня-черные» морозы. Метеоролог пояснил, что такими они называются, поскольку на прогностической карте отрицательные аномалии закрашиваются синим цветом, и «чем сильнее аномалии, тем гуще цвет». Собянин оценил перспективы ослабления или продления ограничений в Москве 14 января 2021, 18:34 Текст: Алексей Дегтярев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы примут решение об ослаблении ограничений по коронавирусу в зависимости от развития ситуации. Глава города в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что в конце декабря в большинстве европейских стран началось резкое снижение заболеваемости коронавирусом. Он добавил, что в Москве также наблюдалось «достаточно серьезное снижение заболеваемости» и снижение числа поступивших в медучреждения тяжелобольных, цитирует Собянина ТАСС. «Произошло небольшое снижение, но не радикальное. Поэтому мы, конечно, будем смотреть, что будет происходить в ближайшую неделю-полторы, чтобы понять, это устоявшаяся, стабильная тенденция или это просто какой-то промежуточный период, который даст потом дальнейший всплеск заболеваний. <...> Мы с понимаем определенных рисков приняли такое решение по школьникам (вернуться к очным занятиям). По всем остальным – дождемся следующей недели, там уже с открытыми глазами примем другие решения: либо ослабим ряд других ограничений, либо продлим», – указал мэр. Он добавил, что около 140 тыс. человек уже сделали прививку от коронавируса в Москве. Также мэр затронул тему туризма на новогодние праздники. «Всего количество туристов, которые побывали за десять праздничных дней в Москве, 1 млн 900 тыс. Это меньше, конечно, чем в прошлом году, но сами посудите, цифра достаточно внушительная», – сказал Собянин. Также градоначальник предположил, что в мае москвичи смогут вернуться к прежней жизни. «Мой прогноз был это май месяц. Надеюсь, я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше. Мы уже сегодня говорили, что уже в конце января – в феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости. Но чтобы уже как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май месяц», – передает слова Собянина РИА «Новости». Возвращение к обычной жизни будет зависеть от того, насколько активно граждане будут прививаться от заболевания. Он предположил, что в феврале-марте объемы производства вакцины будут достаточны. «Представьте себе, к примеру, в предыдущий период времени у нас на какой-то период уже снизилась заболеваемость, потом опять вверх поползла. Так не должно быть. Чтобы этого не произошло, все равно нам потребуется массовая прививочная кампания», – указал он. Ранее Собянин заявил, что с 18 января учащиеся с 1 по 11 класс вернутся в московские школы и приступят к обучению в обычном режиме. При этом все остальные ограничения по коронавирусу продлеваются на неделю. Напомним, с конца декабря в Москве начали снимать ограничения для привитых от COVID-19. Пробки в Москве из-за снегопада выросли до девяти баллов 14 января 2021, 19:20 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве в четверг вечером пробки достигли девяти баллов, об этом свидетельствуют данные специализированного сервиса «Яндекс.Пробки». Самые серьезные затруднения в движении фиксируются в центральной части города, на набережных, Новом Арбате, Тверской и на улице Охотный ряд, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса. Также движение затруднено от Яузского до Рождественского бульвара. Возникли большие пробки на Садовом кольце. На внешней стороне основные затруднения наблюдаются на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке и юге. На внутренней стороне кольца больше всего пробок на севере, северо-западе, западе, на востоке и на юго-востоке. Кроме того, пробки есть на ТТК, отдельные затруднения есть на МКАД. На вылетных магистралях движение свободней, но есть проблемные участки. В пробках стоят Ленинградское и Новорязанское шоссе. К утру 14 января в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за сильных снегопадов были задержаны или отменены 27 рейсов. Департамент транспорта ранее предупреждал водителей об осложнениях на дорогах из-за обильного снегопада. Автовладельцам советовали пересесть на городской транспорт. Утром в четверг в столице также наблюдались семибалльные пробки, из-за снегопада были задержаны и отменены несколько рейсов в аэропортах. Выездные пункты вакцинации откроют в Москве 15 января 2021, 13:14 Текст: Алина Назарова

Выездные пункты вакцинации от коронавируса откроются на следующей неделе в Москве, в том числе в ГУМе на Красной площади, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей. Для того чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах», – сказала Ракова, передает ТАСС. По ее словам, первые шесть пунктов откроются уже на следующей неделе, 20 января. Они будут работать во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, ГУМе, «Геликон-опере», фуд-молле «Депо» и нескольких торговых центрах. В среду на совещании с правительством глава государства Владимир Путин поручил на следующей недели перейти к массовой вакцинации от COVID-19 всех российских граждан. Президент также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют. Синоптики рассказали о погоде в столице 16 января 2021, 03:33 Текст: Антон Никитин

В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в субботу утром столбики термометров в столице покажут 16 градусов ниже ноля. После обеда потеплеет до минус 15 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой снег, гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-западный, силой 4-5 м/с, местами с порывами до 15 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Синоптики рассказали о погоде в столице 15 января 2021, 03:31 Текст: Антон Никитин

В пятницу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в первой половине дня пятницы в столице будет минус 16 градусов. К вечеру потеплеет до 15 градусов ниже ноля. Ветер прогнозируется северный, силой 2 м/с, местами гололедица, следует из данных на сайте Росгидромета. Синоптики рассказали о погоде в столице 14 января 2021, 03:05 Текст: Антон Никитин

В четверг синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет минус 15 градусов. В обед столбики термометров в Москве покажут 14 градусов ниже ноля. К вечеру потеплеет до минус 13 градусов. На протяжении всего дня ожидается сильный снег, местами гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный, северный, силой 4-5 м/с, с порывами до 17 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. В Москве расширили список категорий работающих москвичей для вакцинации от COVID-19 16 января 2021, 09:29 Текст: Наталья Ануфриева

С 19 января от коронавируса в Москве могут привиться индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Собянин сообщил в своем блоге, что с 19 января расширяется «охват вакцинацией от COVID-19 за счет новых категорий работающих москвичей». «Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане», – написал он. Ранее президент России Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации граждан от COVID-19. Глава государства также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в пятницу, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в понедельник, 18 января.