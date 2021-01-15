Суд оправдал москвичей, которых полиция спровоцировала купить наркотики

Мосгорсуд посчитал, что двух жителей столицы сотрудник полиции спровоцировал купить наркотики, и оправдал их, сообщили в суде.

В 2013 году «агент» полиции в ходе «проверочной закупки» попросил знакомых достать для него наркотик. В итоге 0,85 грамма наркотика купила девушка, которая затем передала его молодому человеку. Тот в свою очередь продал товар сотруднику правоохранительных органов за 2 тыс. рублей. В итоге на обоих возбудили уголовное дело, передает РИА «Новости».

Суд признал их виновными, однако не в сбыте, а только в незаконном хранении психотропных веществ. Фигуранты дела были приговорены к году колонии-поселения, но их тут же освободили от наказания из-за истечения срока давности.

Москвичи обжаловали приговор, Мосгорсуд встал на их сторону, посчитав, что осужденных спровоцировали. Апелляционная инстанция указала, что состава преступления в их действиях нет, и признала за ними право на реабилитацию.

«Умысел на приобретение и последующее хранение амфетамина сформировался в результате активных действий человека, привлеченного сотрудниками правоохранительных органов…, что расценено … как провокация», – отметили в пресс-службе Мосгорсуда. О том, последовали ли санкции в отношении устроивших провокацию полицейских, не сообщается.

Напомним, 6 июня 2019 года журналиста Ивана Голунова задержали по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Уголовное преследование позже было прекращено, два генерала полиции на фоне этого дела были уволены указом президента России Владимира Путина, был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

Следственный комитет предполагает, что экс-сотрудники УВД по Западному округу Москвы подкинули наркотики Голунову, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.