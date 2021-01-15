Определено место захоронения Грачевского

Художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище», – сообщил РИА «Новости» источник.

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Звезды эстрады и артисты прокомментировали смерть Грачевского, отметив, что мир «покидают лучшие».

Подруга Грачевского актриса Лариса Преториус считает, что причиной смерти режиссера стало неправильное лечение, которое он получал онлайн.