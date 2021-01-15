В России могут создать однокомпонентную вакцину от коронавируса Стала известна причина смерти Бориса Грачевского 15 января 2021, 09:25

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Причиной смерти Бориса Грачевского стал COVID-19, сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин. Горин сообщил, что Грачевский «скончался от коронавирусной инфекции», передает АГН «Москва». Между тем друг семьи режиссера рассказал, что за сутки до смерти создателя «Ералаша» врачи не пустили к нему в палату реанимации его супругу – 36-летнюю Екатерину Белоцерковскую, причиной стала угроза заражения коронавирусом, передает StarHit. Отмечается, что женщина тоже перенесла инфекцию, но в легкой форме. Сообщается также, что медики ничего не говорили относительно перспектив Грачевского. Они не давали ни обнадеживающих, ни пугающих прогнозов, поскольку «в этой болезни ничего невозможно предвидеть». Напомним, художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни. 21 декабря Грачевский сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус, отметив при этом, что чувствует себя неплохо. 31 декабря он попал в реанимацию столичной больницы № 52. 3 января Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом. 10 января Белоцерковская рассказала, что состояние Грачевского удалось стабилизировать.

Названа причина блокировки аккаунта «Спутник V» в Twitter 14 января 2021, 21:58 Текст: Алексей Дегтярев

Аккаунт российской вакцины «Спутник V» блокировали в американской соцсети Twitter из-за возможной попытки взлома, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter. «Twitter восстановил доступ к аккаунту и объяснил, что ограничил доступ из-за возможного взлома из Вирджинии, США», – сообщается в официальном аккаунте Sputnik V в соцсети Twitter. Напомним, несколько часов назад Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V», позже профиль был разблокирован. 7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова. Названы признаки бессимптомно перенесенного коронавируса 14 января 2021, 10:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Дэн Банстон, главный медицинский специалист в Push Doctor, рассказал, по каким признакам можно понять, что уже переболел коронавирусом. Как пишет Express, хотя COVID-19 может никак не проявлять себя сразу после заражения, оно часто вызывает долгосрочные последствия у организма, в том числе у «бессимптомников». По словам врача, если человек на протяжении трех месяцев чувствует себя вымотанным без объективных причин, то это может указывать на перенесенную болезнь. «Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах», – передает РИА «Новости» слова Банстона. Он напомнил, что в этом случае человеку следует удостовериться в том, что у него уже был COVID-19, сдав тест на антитела. При этом он посоветовал не забывать о других заболеваниях, которые также могут быть причиной недомогания. Напомним, в ноябре группа европейских и сингапурских молекулярных биологов обнаружила, что иммунитет людей, переболевших коронавирусом в бессимптомной форме, необычно сильно реагировал на инфекцию. В центре Гамалеи спрогнозировали дату окончания эпидемии COVID-19 в России 14 января 2021, 09:57

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа может полностью прекратиться в России к концу лета 2021 года, предположил доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев. Зуев заявил, что «к лету, особенно к концу лета, у нас все это (пандемия COVID-19) не то чтобы будет затихать, а уже, может, полностью затихнет», передает «Ридус». Он подчеркнул, что в данный момент для здоровых людей наибольшую опасность представляют те, кто переносят инфекцию в скрытой форме, так как, несмотря на то, что их здоровью вред не наносится, они активно распространяют вирус. По словам Зуева, определяющим фактором в прекращении пандемии станет вакцинация населения. По его подсчетам, к концу августа получится обеспечить коллективный иммунитет у 60-70% россиян. Профессор убежден, что вакцинация является самой эффективной и единственной на данный момент мерой: «Эффективнее против любой вирусной инфекции, нежели вакцина, человечество еще ничего не придумало. Поэтому и решайте: надо прививаться или нет». Также Зуев выделил три фактора, благодаря которым в России закончится пандемия: во-первых, «за полгода будет увеличено число переболевших», также «возрастет число людей, у которых в организме сформировалась латентная вирусная инфекция, это так называемые бессимптомники, у них тоже сформируется иммунитет», и, наконец, «все пневмотропные вирусы летом чувствуют себя очень плохо, такая же судьба ждет и коронавирус, потому что он типичный представитель пневмотропных вирусов». Ранее ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19 в России 14 января 2021, 12:14

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о наступлении переломного момента кризиса, связанного с коронавирусом, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, в том числе и за счет масштабной вакцинации. «Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», – сказал Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума, передает РИА «Новости». Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на вопрос, каким будет мир после победы над новой инфекцией, и этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий как в области экономики, так и многих социальных программ. При этом премьер напомнил, что Россия первой разработала вакцину от коронавируса, это позволяет рассчитывать, что ее экономика восстановится значительно быстрее. Он напомнил, что для этого правительство сформировало необходимую базу, запустило целый ряд дополнительных мер поддержки экономики и людей. «Часть из них будет действовать и в текущем году в рамках реализации общенационального плана. Его цель – вернуть экономику на траекторию устойчивого роста», – отметил глава правительства. По его словам, в рамках такой поддержки в этом году продолжает действовать сниженный в два раза размер страховых взносов для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении выплат, превышающих МРОТ. Также уменьшена ставка по льготным кредитам для такого бизнеса, что позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты. «Особый акцент мы сделали на решении социальных задач, на поддержке семей с детьми, людей старших поколений. Они останутся в центре внимания правительства в этом году», – пообещал Мишустин. В среду на совещании с правительством глава государства Владимир Путин поручил на следующей недели перейти к массовой вакцинации от COVID-19 всех российских граждан. Президент также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют. В Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer 14 января 2021, 20:35 Текст: Алексей Дегтярев

В Норвегии скончались уже 23 человека, получивших прививку от коронавируса, специалисты устанавливают возможные причины смерти, сообщило норвежское агентство лекарственных средств. «Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. В настоящее время изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Там пояснили, что каждый случай тщательно изучается. Институт национального здравоохранения изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста с серьезными заболеваниями. 27 декабря в Норвегии началась вакцинация препаратом компании Pfizer, сейчас привито больше 25 тыс. человек. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье, сообщила телекомпания NRK «Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем», – заявил представитель агентства Стейнар Мадсен. Ранее сообщалось, что несколько человек в доме престарелых в германском городе Хаген заразились коронавирусом, несмотря на то, что им была сделана прививка Pfizer. Twitter заблокировал страницу «Спутник V» 14 января 2021, 20:52

Фото: JUSTIN LANE/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Американская социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». «Внимание! Действие этой учетной записи временно ограничено», – говорится на странице вакцины в Twitter. «Аккаунт «путник V» заблокирован. Мы выясняем причины этого», – заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) ТАСС. В официальном Telegram-канале «Спутник V», сообщается, что через Twitter разработчики вакцины делились информацией о препарате, о том, как он работает. «Через Twitter мы предложили AstraZeneca использовать один из компонентов вакцины «Спутник V» и договорились о проведении совместных клинических исследований. Мы просим всех наших подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть нам доступ к учетной записи», ­– говорится в сообщении. 7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В Германии изучают обстоятельства смерти 10 привитых от COVID-19 человек 14 января 2021, 22:30 Текст: Алексей Дегтярев

Немецкие специалисты из Института Пауля Эриха начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech, сообщила руководитель отдела безопасности лекарств и препаратов Института Бригитте Келлер-Станиславски. «У нас до вчерашнего дня было девять случаев, мы теперь должны дождаться данных из Нижней Саксонии (о предположительно еще одном случае), тогда их будет 10. Речь идет об очень тяжелых пациентах, с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении (медицинская помощь, направленная на облегчение состояния неизлечимо больных). Я уже сказала, что мы изучаем эти случаи... На основании данных, которые есть на сегодня, мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией», – заявила Келлер-Станиславски, передает РИА «Новости». Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания. Им сделали прививку, поскольку они принадлежали к группе повышенного риска тяжелого течения COVID-19. Интервал между вакцинацией и смертью составлял от нескольких часов до четырех дней. Кроме того, в Институте есть сведения о шести случаях анафилактической реакции на вакцину. В целом есть данные о 325 случаях побочных эффектов, которые могут быть связаны с препаратом от коронавируса. Вакцинация препаратом от компаний Pfizer/BioNTech в Германии стартовала 27 декабря. Ранее в Норвегии сообщили о смерти 23 граждан, получивших прививку от коронавируса. Их также прививали препаратом Pfizer/BioNTech. Названы условия появления в России иностранных вакцин от COVID-19 14 января 2021, 15:57 Текст: Алина Назарова

Иностранные вакцины от коронавируса, в том числе компании Pfizer, могут стать доступными для россиян после подтверждения их качества и официальной регистрации, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в кулуарах Гайдаровского форума. «Что касается теории, будут ли здесь у нас импортные вакцины против коронавируса, конечно, наверное, могут быть. Но они могут появиться только после того, как они будут зарегистрированы. Будут зарегистрированы - появятся у нас в стране, то есть никаких препятствий для захода сюда любых лекарственных препаратов, в том числе вакцин, нет никаких», – сказала она, передает ТАСС. Ранее Росздравнадзор заявил, что частные клиники не имеют права использовать вакцины иностранного производства, не прошедшие государственную регистрацию. О переговорах относительно поставок таких препаратов сообщал российский филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow (расположен в инновационном центре «Сколково»). В то же время сообщалось, что компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию в России вакцины против коронавируса. При этом в компании сказали, что не планируют поставлять свою вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций – поставка возможна только на уровне государственных соглашений. Россиянам напомнили о запрете на использование незарегистрированных вакцин 14 января 2021, 11:20

Фото: Dado Ruvic/Reuters

Текст: Алина Назарова

Частные клиники не смогут использовать не прошедшие государственную регистрацию вакцины от коронавируса, в том числе американской компании Pfizer, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. «В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется в том числе на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера», – указали в пресс-службе Росздравнадзора, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что в настоящее время ввоз как зарегистрированных, так и незарегистрированных лекарственных средств на территорию страны осуществляется в соответствии с положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕЭС) лекарственных средств. «В соответствии с указанным положением ввоз незарегистрированных лекарственных средств на территорию ЕЭС осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа). В то же время порядок выдачи заключения (разрешительного документа) на ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов для целей Международного медицинского кластера не утвержден», – рассказали в пресс-службе. Ранее российский филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow (расположен в инновационном центре «Сколково») сообщил о начале переговоров с рядом компаний из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о поставках в Россию иностранных вакцин от коронавирусной инфекции. В то же время сообщалось, что компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию в России вакцины против коронавируса. При этом в компании сказали, что не планируют поставлять свою вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций – поставка возможна только на уровне государственных соглашений. В декабре профильный комитет федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрил использование вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. До этого препарат получил лицензию от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Минздрава США. Стали известны подробности о смерти актера из «Глухаря» Дмитрия Гусева 14 января 2021, 15:31 Текст: Наталья Ануфриева

Актеру Дмитрию Гусеву стало плохо по пути со съемок, он врезался в тротуар, машина задымилась. Это заметили находившиеся неподалеку сотрудники ДПС, однако к моменту их прибытия артист был уже мертв, рассказала агент Гусева Мария Крыжанская. Крыжанская рассказала, что Гусев после съемок спешил домой к супруге – у пары была годовщина свадьбы. Ему стало плохо, когда он отъехал от съемочной площадки на расстояние около полукилометра, передает РЕН ТВ. «Он немножечко врезался в тротуар, машина дымилась. Рабочие или гаишники увидели машину, а там уже сидел Димочка неживой», – сказала она. При этом на съемках Гусев чувствовал себя хорошо и ранее не жаловался на проблемы со здоровьем. Напомним, Гусев умер за рулем машины в Москве. Артисту было 44 года. За свою карьеру он снялся в 140 фильмах и сериалах, среди которых «Воронины», «Глухарь», «Скорая помощь», «Последний рубеж» и многие другие. Венесуэла захотела наладить производство «Спутник V» 15 января 2021, 02:59

Фото: RTД на Русском/YouTube

Текст: Антон Никитин

Власти Венесуэлы обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны, сообщила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес. «Следуя указаниям президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро, мы провели рабочую встречу в формате видеоконференции с главой РФПИ и его заместителем для обсуждения производства и поставок вакцины «Спутник V» в первом триместре этого года», – приводит слова вице-президента Венесуэлы ТАСС. В среду Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Позже стали известны сроки поставок вакцины «Спутник V» в Венесуэлу. В конец декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября. На Украине резко выросло число заразившихся коронавирусом 14 января 2021, 11:15 Текст: Елена Мирошниченко

На Украине за прошедшие сутки было зарегистрировано почти 8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 2229 пациентов. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что за сутки в стране выявлено 7925 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 1516 случаев больше, чем было за сутки до этого. Об этом он написал в своем Facebook. Степанов отмечает, что за сутки медики госпитализировали 2229 пациентов. По его словам, наибольшее количество заболевших было выявлено в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях. Среди заболевших за прошедшие сутки 233 ребенка и 345 медработников. Также с четверга на Украине вступил в силу закон о штрафах для бизнеса за отсутствие масок у клиентов и персонала. За игнорирование закона предусмотрен штраф от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. гривен (от 120 до 180 долларов), сообщает ТАСС. Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины». Стало известно о сомнительном результате теста Дзюбы на коронавирус 14 января 2021, 23:57

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Результат теста на коронавирусную инфекцию футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбы оказался сомнительным, сообщило издание «Спорт-Экспресс». По информации источника, из-за сомнительного результата форвард может пропустить первый сбор команды в ОАЭ, на который команда отправится 15 января. Отмечается, что у голкипера клуба Андрея Лунева аналогичная ситуация, передает ТАСС. Руководство «Зенита» решило не рисковать, так как в Дубае строгие правила безопасности. Подчеркивается, что Дзюба может присоединиться к «Зениту» позднее или начать подготовку ко второй части сезона со второго сбора. «Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Дзюба в чемпионате забил 11 голов и делит лидерство в списке бомбардиров с партнером по команде Сердаром Азмуном. Напомним, 28 ноября нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба получил травму в матче 16-го тура российский футбольной Премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом». В России за сутки выявили 24,8 тыс. случаев коронавируса 14 января 2021, 11:43

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5893, Санкт-Петербурге – 3041, Московской области – 1263. Всего в стране выявлено 3 495 816 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 882 044 человек, из них 27 956 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 570 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 63 940 человек. Накануне, 13 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 22 850. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1913. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Германии установили дополнительные холодильники из-за нехватки места для умерших от COVID 14 января 2021, 15:12 Текст: Наталья Ануфриева

В Нюрнберге крематории перестали справляться с количеством умерших от осложнений после COVID-19, из-за чего начали устанавливать специальные холодильные контейнеры для хранения тел. Глава администрации местного кладбища сообщил, что за день город может предать кремации только 50 тел, а спрос стал почти вдвое выше, передает «Старана.ua» со ссылкой на Ruptly. В связи с этим за пределами крематория – на территории кладбища – установили пять больших холодильников, куда складывают гробы с умершими. При этом гробы тех, кто умер от последствий нового коронавируса, тщательно дезинфицируют и помечают красной наклейкой с надписью «заразно». Ранее в Нью-Йорке появились грузовики-холодильники для трупов, чтобы разгрузить морги в условиях пандемии коронавируса. При этом позже там нашли грузовики с десятками разлагающихся тел.