Стало известно о состоянии лечащегося от COVID Грачевского

Врачи стабилизировали состояние художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, которого ранее перевели в реанимацию, сообщила ТАСС его супруга Екатерина Белоцерковская. «Сейчас все силы направлены только на его выздоровление», – цитирует ТАСС Белоцерковскую. Супруга Грачевского обратилась к поклонникам и друзьям режиссера с призывом верить в благополучный исход лечения. «Мы надеемся, что победим, мы в это верим, и давайте верить все. Давайте просто молиться – в данной ситуации больше никто ничем не может помочь, а обсуждения абстрактные, тем более неверная информация, конечно же, влияют неблаготворно», – добавила она. Ранее 71-летний режиссер лечился от коронавируса дома, однако 28 декабря стало известно о его госпитализации. 31 декабря сообщалось, что он попал в реанимацию. Грачевский – режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» с 2002 года. Известен также по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама».

Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер рассказал, что сделал прививку российской вакциной «Спутник V». По его словам, политизация вопроса разработки вакцины от COVID-19 отодвинула на второй план «неплохие результаты испытаний» «Спутника V», которые «можно назвать неподдельным достижением российских ученых». В статье для NYT, содержание которой приводит ИноТВ, Крамер признался, что поначалу у него имелись «некоторые сомнения» насчет российской вакцины. Однако прививки «Спутником V» уже сделали около 1 млн российских граждан, а кроме этого российская вакцина поставляется за рубеж – в Белоруссию, Аргентину и другие страны. По словам журналиста, это указывает на то, что любые серьезные побочные эффекты, не вскрытые в ходе исследований, к настоящему времени уже были бы известны. Журналист также обратил внимание, что критика в адрес российской вакцины концентрировалась на «вызывающем вопросы» раннем одобрении препарата, но не на конструкции вакцины. «В итоге политизация вопроса разработки вакцины по существу отодвинула на второй план реально неплохие результаты испытаний, которые, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых», – подчеркивает Крамер. Он отметил, что в данном случае российские ученые продолжили долгую и славную историю разработки вакцин в стране. «В частности, в советский период борьба с инфекционными заболеваниями была приоритетной задачей властей, а экспорт вакцин в развивающиеся страны – элементом дипломатии холодной войны. Более того, Советский Союз и Соединенные Штаты пошли на сотрудничество друг с другом в деле уничтожения такой болезни как оспа с помощью вакцины. Кроме того, в 1959 году команда советских ученых – состоящая из мужа и жены – успешно испытала первую в мире вакцину с живым вирусом против полиомиелита на собственных детях», – говорится в статье. Автор публикации напоминает, что главный разработчик «Спутника V» Александр Гинцбург последовал этому обычаю, привившись вакциной от коронавируса еще до объявления о завершении испытаний на животных. Крамер указал, что «Спутник V» сравнивали с автоматом Калашникова, имея в виду его эффективность и простоту конструкции. «Мне даже повезло избежать некоторых распространенных побочных эффектов «Спутника V» вроде сильной головной боли или повышенной температуры», – отметил журналист. Вместе с тем, признался он, помимо исчезновения опасений насчет препарата на решение журналиста привиться российской вакциной повлияла и куда более прагматичная причина: ее доступность. В российские клиники не стоят огромные очереди, а сами они не страдают от логистического хаоса, который подчас возникает в центрах вакцинации в США и других странах. Журналист отмечает, что в Москве вакцина пользуется высоким спросом среди образованных людей – прослойке населения, в которой традиционно сильны оппозиционные настроения. Однако, когда речь зашла о здоровье, многие из них «закатали рукава» и отправились прививаться, указывает Крамер. В заключение журналист привел свой разговор с 65-летней работницей коммунальной сферы по имени Галина Чупыль. «Конечно, я рада, – ответила она на вопрос о том, что думает о прививке. – Болеть никому не хочется». «Я согласился», – отмечает Эндрю Крамер. Напомним, в декабре в России началась масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, уже произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID. Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине «Спутник V» 10 января 2021, 03:59

Журналист Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, которые позволяют доверять российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Как отмечает Фазели, Россия с препаратом «Спутник V» входит в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ, передает РИА «Новости». Журналист обратил внимание, что «Спутник V» прошел клинические испытания третьей фазы. Уровень эффективности прививки, измерявшийся на каждом промежуточном этапе анализа данных, во всех трех случаях превысил 90%. При этом в ходе испытаний не выявили ни одного случая тяжелого течения заболевания. Фазели также отметил сотрудничество России с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от коронавируса с применением одного из компонентов вакцины «Спутник V» и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. «Все эти факты вместе, даже несмотря на отсутствие (публикации в научных журналах) результатов клинических испытаний третьей фазы, дают повод считать, что вакцина «Спутник V» может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях», – подчеркнул Фазели. Журналист добавил, что предпочел бы «прокатиться» на «Спутнике V» вместо того, чтобы «совершить полет к золотым звездам» на вакцине CoronaVac, созданной китайской биофармацевтической компанией SINOVAC. Накануне корреспондент The New York Times Эндрю Крамер рассказал, что сделал прививку российской вакциной «Спутник V». По его словам, политизация вопроса разработки вакцины от COVID-19 отодвинула на второй план «неплохие результаты испытаний» «Спутника V», которые «можно назвать неподдельным достижением российских ученых». Напомним, в декабре 2020 года в России началась масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, уже произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19). Умер актер Максим Браматкин 10 января 2021, 11:11

Актер кино, театра и телевидения, режиссер и сценарист Максим Браматкин скончался на 42-м году жизни, сообщил его друг и коллега Донатас Грудович. «Умер мой любимый друг Максим Браматкин. (…) Последние дни он был очень дисциплинирован и расцветал в кадре, но угасал дома без работы, а это очень важно, чтобы у гениальных людей была работа», – написал Грудович на своей странице в Facebook. Он отметил, что предчувствовал трагическое событие неделю назад, однако так и не навестил Браматкина. «В телефоне от него непрочитанное сообщение: «C Новым Годом, извини – я спал», добавил Грудович. Браматкин окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина в 2001 году. Выступал на сценах Театра имени Вахтангова, Театрального товарищества Олега Меньшикова. Наиболее известен благодаря работам в фильмах «Звезда» и «Семь пар нечистых», а также в сериалах «Девять жизней Нестора Махно» и «Магомаев». Последней ролью для него стал крепостной крестьянин в «Гусаре». Зеленского заподозрили в вакцинировании «Спутником V» 10 января 2021, 09:12

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от коронавируса. «Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной», – сказал Кива в эфире телеканала NewsOne, передает РИА «Новости». Он также выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является самой эффективной на сегодня. При этом парламентарий не уточнил, о каком из трех разработанных в России препаратов идет речь. Кива добавил, что позиция украинского президента по борьбе с пандемией COVID-19 «каждый день забирает сотни жизней», из-за чего украинцы «проклинают» главу государства. Напомним, Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». При этом харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Россия в свою очередь выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Кудрявцева пожаловалась на опухший из-за коронавируса нос 9 января 2021, 16:21

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, заболевшая COVID-19, пожаловалась на плохое самочувствие и призналась в зависти тем, кто сейчас отдыхает на курортах. «Как же меня подбешивают вот все эти люди, которые сейчас на морях и океанах, с красивыми и сочными фотографиями», – написала она на своей странице в Instagram. Кудрявцева рассказала, что у нее «только батарея витаминов», «опухший нос и красные глаза». «Завидую ли я? Еще как», – призналась она, добавив, что «этот ковид в действии еще , поэтому сижу и не отсвечиваю». Телеведущая также призвала прекратить задавать ей вопросы о самочувствии. «Я нормально, на букву Х – не подумайте, что хорошо», – добавила она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv) Напомним, ранее Кудрявцева сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, из-за чего ей пришлось отказаться от поездки в Дубай. Минздрав Украины объяснил запрет продажи ряда товаров 9 января 2021, 14:44 Текст: Ольга Никитина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, почему в период локдауна в стране запретили продажу товаров определенных категорий. «Мы учитываем закон эпидемиологии», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала кабмина Украины. Напомним, на Украине введены усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января. Кроме того, до 28 февраля продлен общенациональный карантин и чрезвычайная ситуация в стране. Торгово-развлекательным центрам запрещается принимать посетителей, кроме желающих купить товары первой необходимости. К таким товарам, согласно решению правительства, относятся продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Все остальные товары к продаже запрещены. Также под запрет попала работа любых рынков. Степанов объяснил решение о прекращении продажи таких товаров на примере. «Есть супермаркет, в котором представлены товары для разных потребностей. И есть 100 человек, которым нужно приобрести разные товары. 20 человек пойдут в супермаркет, чтобы купить еду, еще 20 пойдут покупать средства гигиены. Следующие 20 пойдут покупать посуду или какие-то бытовые приборы. А другие – чтобы купить одежду, батарейки и носки. Если мы запрещаем продажу определенных товаров в магазине, то люди, которым они необходимы, заказывают эти товары в интернет-магазинах, и (они) не будут контактировать с остальными. Таким образом, из всех этих людей контактировать между собой будут только 40, и вероятность заражения уменьшится в разы», – считает глава украинского минздрава. Между тем накануне Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Ахеджакова опровергла сообщения о госпитализации с COVID-19 9 января 2021, 15:33

Актриса Лия Ахеджакова опровергла сообщения о госпитализации в московскую клинику в связи с обнаружением у нее коронавирусной инфекции. «Нигде я не в больнице, ничего у меня нет», – приводит слова артистки издание «Подъем». Ранее в субботу СМИ сообщали о госпитализации Ахеджаковой. Утверждалось, что у 82-летней актрисы диагностировали коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний. Информацию о том, что актриса попала в больницу, подтверждал в том числе директор театра «Современник» Игорь Попов. Он говорил, что самочувствие у Ахеджаковой «хорошее». Сообщалось также, что актриса находится в обычной палате. В России за сутки выявили 22 851 случай коронавируса 10 января 2021, 11:55

За минувшие сутки в России выявили 22 851 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что за последние сутки в России выявили 22 851 новый случай коронавируса в 83 регионах, из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4216, Санкт-Петербурге – 3010, Московской области – 1292. Всего в стране выявлено 3 401 954 вирус-положительных пациентов в 83 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 778 889 человек, из них 24 080 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксированы 456 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 61 837 человек. Накануне, 9 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 23 309. Таким образом, число новых случаев за сутки сократилось на 458. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Елизавета II сделала прививку от коронавируса 9 января 2021, 18:37 Текст: Ольга Никитина

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились вакциной от коронавируса, говорится в заявлении Букингемского дворца. При этом не уточняется, какую именно вакцину получили британский монарх и ее супруг. В настоящее время в Великобритании используются два препарата – американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca, напоминает ТАСС. Напомним, за сутки в Великобритании выявлено рекордно высокое число новых случаев заражения COVID-19 – оно превышает 68 тыс. Кроме того, рекордным стало и число умерших от этой болезни – 1325 человек за 24 часа. В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. В США выявили более 283 тыс. случаев COVID-19 за сутки 9 января 2021, 14:59 Текст: Ольга Никитина

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 283 тыс., скончались 3456 человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 283 тыс. 204 случая заражения COVID-19, передает РИА «Новости». Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 21,8 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 368 тыс. заболевших. Между тем, как сообщил телеканал CNN со ссылкой на последний доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта. Напомним, в середине декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Умерла мать актера Алексея Панина 10 января 2021, 10:17 Текст: Ксения Панькова

Мать 43-летнего актера Алексея Панина, редактор издательства «Наука» Татьяна Власова скончалась 5 января, сообщили СМИ. Как сообщило издание «Дни.ру», Власова ушла из жизни еще во вторник, 5 января. Однако семья не обнародовала эту информацию. Сам актер, который имеет аккаунты в социальных сетях, так же пока ничего об этом не рассказал. По данным издания, мать Панина всегда поддерживала актера, и именно она настояла, чтобы он в свое время поступил в ГИТИС (РАТИ). В последнее время актер жил в Испании с дочерью. Пока неизвестно, удалось ли ему прилететь в Москву на похороны из-за закрытых на время пандемии границ. Власова много лет работала редактором издательства «Наука». Отец 43-летнего Панина скончался, когда актеру было 20 лет. В августе Панин получил вид на жительство в Испании и похвастался этим в соцсетях. Стало известно об использовании на Украине российских тестов на коронавирус 10 января 2021, 12:21 Текст: Вера Басилая

Почти все ПЦР-тесты, которые используют на Украине для выявления нового коронавируса, произведены в России, сообщил председатель Национальной медицинской палаты, директор госпредприятия «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко. По его словам, российские ПЦР-тесты таких российских компаний, как «Вектор-Бест», «ДНК-Технология», «Амплисенс», «Хема» используют как в частных украинских клиниках, так и государственных больницах. Более того, даже ПЦР-тесты харьковской компании «Астравир» производятся на основе российских компонентов. «Согласно украинскому законодательству, и вакцины, и диагностикумы являются медицинскими иммунобиологическими препаратами. Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять на Украине можно, а другие нельзя», – передает ТАСС слова Кравченко, который предложил властям «прекратить врать украинскому народу». Кравченко напомнил, что ВОЗ включила российскую вакцину «Спутник V» в список рассматриваемых для использования в чрезвычайной ситуации. Врач подчеркнул, что для него «на первом месте стоят векторные вакцины», к которым относится «Спутник V». «Отказ от вакцины «Спутник V» безумен, потому что Россия и Центр Гамалеи являются единственными в мире, кто готов на трансфер технологий, для того чтобы могли наладить самостоятельное производство на территории Украины. Для всех остальных стран это заработок, коммерция. Ну, и для нашего жулья, которое сидит в Верховной раде», – подчеркнул Кравченко. Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от коронавируса. Он также выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является самой эффективной на сегодня. Число случаев коронавируса в Британии превысило 3 млн 9 января 2021, 19:42 Текст: Ольга Никитина

Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 59,9 тыс., свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации. Всего в стране зафиксировано свыше 3,01 млн случаев инфицирования. Таким образом Великобритания стала пятой страной в мире, преодолевшей отметку 3 млн заразившихся, передает ТАСС. Больше 50 тыс. случаев заражения в день регистрируются в королевстве 12-е сутки подряд, включая максимальные 68 тыс. случаев, зафиксированных 8 января. Число отмеченных за последние 24 часа смертей среди инфицированных составило 1035 по сравнению с 1325 летальными исходами днем ранее, которые стали новым антирекордом с начала пандемии. В общей сложности в Великобритании умерли более 80,8 тыс. заразившихся, что является крупнейшим показателем в Европе. В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. В субботу королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились вакциной от коронавируса. При этом в Букингемском дворце не уточнили, какую именно вакцину получили британский монарх и ее супруг. «Британский» штамм коронавируса выявлен в штате Нью-Йорк 10 января 2021, 01:31

В американском штате Нью-Йорк зафиксированы по меньшей мере четыре случая заражения «британским» штаммом коронавируса, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо. «Департамент здравоохранения Нью-Йорка подтвердил три новых случая заражения «британским» вариантом COVID-19», – написал губернатор в своем Twitter. Первый случай заражения этим штаммом на территории штата был зафиксирован в минувший понедельник в округе Саратога (штат Нью-Йорк). По данным Куомо, два новых случая заражения выявлены в этом же округе, очевидно, они связаны с первым. Четвертый случай заражения новым штаммом зафиксирован в округе Нассо, находящемся в непосредственной близости к крупнейшему американскому мегаполису. Новый штамм коронавируса выявлен уже в пяти американских штатах (включая Нью-Йорк). Ранее случаи заражения были зарегистрированы в Калифорнии, Колорадо и Флориде, а позднее – в Джорджии. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено более 22 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 371,6 тыс. человек умерли. По обоим показателям США занимают первое место в мире, передает ТАСС. Новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности, выявили в Великобритании в декабре 2020 года. К 7 января мутировавший штамм коронавируса обнаружили в 22 странах Европы. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта. Напомним, в середине декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Карантинный режим повторно решили ввести на Кипре 10 января 2021, 01:58 Текст: Антон Никитин

В Республике Кипр с 5.00 (06.00 мск) воскресенья во второй раз с начала пандемии нового коронавируса вводится карантинный режим. Жителям острова теперь можно будет покидать свои дома и квартиры только по необходимости и только с разрешения властей после отправки СМС-сообщения на специальный телефонный номер с указанием цели поездки, при этом пользоваться этой услугой они смогут не более двух раз в сутки. Всем выходящим из дома необходимо будет иметь при себе удостоверение личности или паспорт, передает ТАСС. В последний раз подобные карантинные ограничения вводились на Кипре весной 2020 года, правда, тогда локдаун носил более всеохватывающий характер. Теперь же решено, что до конца января 2021 года будут закрыты универмаги, крупные торговые центры, кинотеатры, парикмахерские, тренажерные залы и игровые площадки. Но при этом предприятия строительного сектора, обрабатывающей промышленности, пищевой индустрии и розничной торговли в продовольственном секторе продолжат свою деятельность. Не будут остановлены и национальные чемпионаты по разным видам спорта, включая футбольный, однако матчи будут проводиться при отсутствии зрителей. На Кипре также будут работать рынки, отели (только для зарубежных туристов, поскольку местные жители не имеют права бронировать номера в гостиницах в период действия карантина), а также аэропорты. «Во время карантина все грузопассажирские рейсы «Аэрофлота» будут выполняться в соответствии с заранее составленным и действующим в настоящее время расписанием полетов», – заверили в кипрском представительстве крупнейшего российского авиаперевозчика. Время действия комендантского часа, введенного на острове в декабре 2020 года, остается прежним: с 21.00 до 5.00 (22.00 – 06.00 мск). Карантин будет действовать на греческом юге Кипра по крайней мере до конца января. Однако этот режим может быть продлен и на февраль или на какую-то часть следующего месяца, если к концу января санитарно-эпидемиологическая обстановка в этой части острова не претерпит кардинальных изменений. Напомним, 3 января стало известно, что на Кипре обнаружили «британский» штамм коронавируса.