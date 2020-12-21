Грачевский заразился коронавирусом

Создатель детского юмористического киножурнала «Ералаш», режиссер и сценарист Борис Грачевский заявил, что у него обнаружили коронавирус.

«(Чувствую) неплохо. Запах есть, вкус есть, температура не большая. Скачет!», – сообщил он ТАСС.

71-летний Борис Грачевский – режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» с 2002 года. Известен также по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама».

Ранее коронавирусом заразилась чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная, а также фигуристка Елизавета Туктамышева.