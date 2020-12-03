Фигуристка Туктамышева заразилась коронавирусом

Фигуристка Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусом и пропустит заключительный, пятый этап Кубка России по фигурному катанию, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования», – приводит ТАСС сообщение ФФККР.

Кроме того, коронавирусом заразился чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев. По словам его тренера Евгения Рукавицына, он также не будет выступать на пятом этапе Кубка России. «Надеемся восстановиться, подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске», – сказал тренер.

Этап Кубка России пройдет 5-8 декабря на арене «Мегаспорт» в Москве.

Напомним, в ноябре Туктамышева стала лучшей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.