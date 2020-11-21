Боярский назвал тренера «Зенита» трусом из-за лишения Дзюбы повязки капитана Туктамышева заняла первое место по итогу Гран-при по фигурному катанию 21 ноября 2020, 21:35 Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала лучшей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, второе и третье место также заняли россиянки. Туктамышева, занимавшее второе место после короткой программы (74,70 балла), получила на произвольной программе 148,69 балла, в сумме она набрала 223,39 балла и заняла первое место, передает РИА «Новости». На втором месте оказалась Алена Косторная, в сумме она набрала 220,78 балла. Третью строчку заняла Анастасия Гулякова, получившая в сумме 199,03 балла. Напомним, Косторная после короткой программы сообщала, что не очень довольна своим выступлением, хотя его и хорошо оценили. «Мы пробовать тройной аксель пока не будем. Зачем показывать элемент, если он не совсем готов. Надо показывать программы с нынешними прыжками и не выпрыгивать из штанов».

