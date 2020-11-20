Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Алена Косторная стала лидером на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве с результатом 78,84 балла.

Второе и третье места заняли россиянки Елизавета Туктамышева (74,70) и Александра Трусова (70,81), передает ТАСС.

Косторная после выступления сообщила, что не очень довольна своим выступлением, хотя его и хорошо оценили. «Мы пробовать тройной аксель пока не будем. Зачем показывать элемент, если он не совсем готов. Надо показывать программы с нынешними прыжками и не выпрыгивать из штанов», – сказала спортсменка.

Александра Трусова, занявшее третье место, также высказалась после выступлений. Девушка не смогла в начале провести тройной аксель. «Не знаю, почему не получился. На тренировках и на разминке все получалось. Буду больше работать, как и всегда. Я работаю над всем, стараюсь держать себя в форме», – пояснила фигуристка.

Произвольную программу женщины представят в субботу, 21 ноября.

Напомним, 17-летняя Алена Косторная в ноябре перешла в команду к двукратному олимпийскому чемпиону в фигурном катании Евгению Плющенко. До этого Косторная сама рассказывала, почему решила перейти из группы Этери Тутберидзе в команду Плющенко.