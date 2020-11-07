Плющенко раскрыл детали перехода Косторной в свою академию

Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко поделился подробностями перехода в свою академию 17-летней фигуристки Алены Косторной.

Немецкий журнал Pirouette сообщил, что фигуристка была не совсем в форме и сама приняла решение сменить тренера, передает РИА «Новости».

«К тестовым прокатам она была не совсем готова, мы вместе тренировались всего месяц. До этого она полностью растеряла форму, поскольку три недели не тренировалась», – приводит журнал слова Плющенко.

Ранее чемпионка Европы фигуристка Алена Косторная рассказала, почему решила перейти из группы Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко

Напомним, Тутберидзе заявила, что Косторная составила «целый список девочек нон грата», с которыми не желала тренироваться на одной площадке.