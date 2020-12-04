Стало известно о драках пациентов с коронавирусом за кислород на Украине Фигуристка Косторная заразилась коронавирусом 4 декабря 2020, 10:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не выступит на пятом этапе Кубка России в Москве из-за заражения коронавирусом, сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. Ранее фамилия фигуристки значилась в заявочном листе этапа Кубка, однако в пятницу Косторная из списков пропала, передает РИА «Новости». В четверг сообщалось, что фигуристка Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусом и пропустит заключительный, пятый этап Кубка России по фигурному катанию.

