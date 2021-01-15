Звезды отреагировали на смерть Бориса Грачевского

Взгляд
15 января, пятница  |  Последнее обновление — 11:08  |  vz.ru
Разделы

Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
Перейти в раздел…

Цензура американцев создает успех изобретению русских

Эрдоган покоряет аудиторию Telegram при помощи котиков t.me/RTErdogan
Цензура, которой хозяева Twitter, Google и Facebook подвергли Трампа и его сторонников, привела к глобальным последствиям. Десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов, премьеров и главу ЦИК России Эллу Памфилову, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам. И стали пользоваться инструментом, придуманным русскими. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
Перейти в раздел…

Байдена ждет «инаугурация на штыках»

Национальная гвардия США вповалку охраняет Капитолий Oliver Contreras/SIPA USA/Reuters
Приведение к присяге (инаугурация) нового президента США пройдет на этот раз в полном противоречии с американской политической традицией. Вместо общенародного праздника единения вокруг национального лидера Вашингтон увидит «инаугурацию на штыках» – тысячи вооруженных людей будут охранять нового президента США от его собственных сограждан. И это не единственная особенность предстоящих торжеств. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Германия превратилась в арену уличной войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
15 января 1919 года произошло жестокое убийство двух лидеров германских марксистов – Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Фрайкоровцы избили их прикладами, расстреляли в упор и выбросили в реку. Событие еще пару лет назад было немыслимым. Подробности...

Цифровизация – это атомная бомба XXI века

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
А мы готовы к этому будущему? Мы этого действительно хотим? А насколько наш национальный суверенитет будет защищен в условиях этого «прозрачного» глобального мира? И главное – у кого в руках будет та самая кнопка, которая может нас целиком или хотя бы частично выключить? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как поэт поплатился за стих жизнью

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Ровно 130 лет назад в Варшаве родился поэт Осип Мандельштам. Это о нем после одного из собраний Цеха поэтов Ахматова сказала: «Мандельштам, конечно, наш первый поэт». Иосиф Бродский выделял среди поэтов XX века «большую четверку»: Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака и Анну Ахматову. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
Перейти в раздел…

Второй импичмент Трампа: главное

Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

Перейти в раздел…

Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
Подробности...

Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
Подробности...

Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы переносите наступившие морозы?
  • Плохо, жду потепления

  • Спокойно, это нормальная зимняя температура

  • Можно и похолоднее
Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?
  • Да

  • Нет

  • Мне ничего не подарили
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Оператор «Северного потока – 2» отложил строительство газопровода
    Звезды эстрады и артисты отреагировали на смерть Грачевского Шведы отреагировали на ролики о «войне с Россией» Акции китайской Xiaomi рухнули после введения американских санкций Илларионов уволен из Института Катона после поста о захвате Капитолия
    Назван срок передачи ВМФ третьего носителя ядерных торпед «Посейдон» В Госдуме ответили Кравчуку на слова о «компромиссе» по Крыму Стало известно о возможном срыве инаугурации Байдена «Пугающий» памятник Аленке выставили на аукцион за 1 млн рублей
    В Минэкономразвития объяснили, почему трасса «Таврида» официально не введена в эксплуатацию В Германии заявили о желании большинства немцев хороших отношений с Россией Дзюба заразился коронавирусом Москвичей предупредили об аномальных холодах

    Главная тема


    Россия заменит природный газ на топливо будущего

    создатель «Ералаша»


    Стала известна причина смерти Бориса Грачевского

    важнейший газопровод


    Раскрыты сроки завершения строительства «Северного потока – 2»

    родная речь


    На Украине запущен флешмоб с требованием по поводу русского языка

    Видео

    Гайдаровский форум


    Чубайс выступил за современную концепцию либерального развития

    борьба за власть


    Эксперт сказал, к чему приведет попытка объявить импичмент Трампу

    цепь революций


    «Арабская весна» рискует повториться из-за русского хлеба

    Киев — Кишинев


    Стратегическое партнерство Молдавии и Украины грозит России новым кризисом

    референдум-провокация


    Идея воссоединиться с Россией вызвала политическую бурю в Эстонии

    перекройка миропорядка


    Андрей Сорокин: Следующие 80 лет уже запрограммированы

    идеологическая цензура


    Игорь Караулов: Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

    Лишение сана


    Сергей Худиев: Шесть причин, по которым я не поверил Кураеву

    на ваш взгляд


    Кто должен проверять и цензурировать высказывания пользователей соцсетей?

    Звезды отреагировали на смерть Бориса Грачевского

       15 января 2021, 10:09
    Фото: Николай Галкин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Звезды эстрады и артисты прокомментировали смерть режиссера, сценариста, художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, отметив, что мир «покидают лучшие».

    Актер Леонид Ярмольник заявил, что имя Грачевского стало синонимом «Ералаша», его все знали и многие у него снимались, а сам он был человеком, всегда готовым прийти на помощь. «Он давно уже мог бы взять себе псевдоним «Ералаш». Он даже в трудные времена, в 90-е, когда все гибло, он все равно вытащил «Ералаш», он не погиб и выжил, это замечательный детский киножурнал, и не только детский. И я несколько раз там снимался, там все снимались», – сказал он.

    Артист отметил, что Грачевский не выглядел, как человек, нуждающийся в помощи, он сам готов был всем помогать, передает РИА «Новости».

    Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко заявила, что худрук «Ералаша» оставил в наследство зрителям свои фильмы, на которых выросли целые поколения и которые будут смотреть еще десятилетия. «Не верится, смерть и Грачевский несовместимые понятия, такой живой, такой веселый, такой энергичный человек, просто не укладывается в голове… Для меня это ужасный удар», – призналась она.

    По ее словам, с создателем «Ералаша» ушла эпоха. «Грачевский – это же эпоха нашего детского кино. Несколько поколений выросло на «Ералаше», и моя дочка, и моя внучка. Прошли годы, и даже старые выпуски «Ералаша» сегодня смотрятся и смотрятся. Боря ушел, но он оставил нам такое наследство: его фильмы останутся на десятилетия еще. Мы потеряли замечательного человека, прекрасного совершенно организатора производства», – сказала Драпеко.

    Композитор, народный артист России Алексей Рыбников заявил, что Грачевский был прекрасным, светлым человеком, который подарил нам множество счастливых минут, его уход является невосполнимой утратой. «Я потрясен, потому что нас с Борисом связывали долгие годы дружбы и творческого сотрудничества. Сколько я написал музыки для его «Ералаша», заставка, которая постоянно звучит, напоминает мне каждый раз о тех счастливых, молодых годах на киностудии Горького, когда мы с ним работали. Тяжело говорить», – рассказал он.

    По словам композитора, Грачевский был жизнелюбивым. «Это ужасное горе. Для меня он был светлой личностью. В памяти многих он останется прекрасным человеком, подарившим нам множество счастливых минут в его журнале. Его все любили. Для нас это невосполнимая утрата», – добавил Рыбников.

    Артистка Клара Новикова заявила в беседе с РЕН ТВ, что со смертью Грачевского потеряла не просто друга, но и человека, с которым было многое связано в жизни. По словам актрисы, не стало ее друга и режиссера, у которого она снималась в «Ералаше». «Не стало даже просто человека, которого столько лет знаешь», – рассказала она, не исключив закрытие киножурнала после смерти Грачевского.

    Новикова добавила, что никогда не видела режиссера грустным, он всегда «был с анекдотами, всегда оставался веселым, травил байки».

    Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал «Пятому каналу», что еще в начале января Грачевский был настроен оптимистично, несмотря на то, что уже несколько дней находился в больнице с коронавирусом.

    По словам Садальского, они обсуждали по телефону отснятый выпуск юмористического проекта, говорили о планах на следующие серии. «Он был веселый, сказал, что все в порядке, сказал, что скоро выпустит десятый номер «Ералаша», где он снял меня, обещал. Он говорил, что очень хороший номер получился, что еще и на 11-й пойдем. Он мне присылал фотографии, где он в маске был, смеялся над болезнью», – вспомнил артист.

    Соболезнования в связи со смертью режиссера также выразил юморист Максим Галкин. «Не стало Бори Грачевского, нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью. Светлый, жизнерадостный, часть детства нашего. Самые глубокие соболезнования Кате (вдове Грачевского) и всем близким», – написал он в Instagram.

    Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в беседе с RT смерть Грачевского, отметил, что мир «покидают лучшие». «Яркий, глубокий, интересный человек, Царствие ему небесное, нас покидают лучшие… Меня очень расстроила эта новость. Мы очень хорошо были знакомы. Очень хороший человек», – сказал он.

    Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. В конце декабря его госпитализировали в тяжелом состоянии.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •