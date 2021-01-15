Прокуратура Татарстана потребовала ликвидировать Всетатарский общественный центр

Прокуратура Татарстана требует ликвидации Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), надзорное ведомство считает, что деятельность центра носит экстремистский характер, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«Деятельность ВТОЦ носит экстремистский характер, и в силу федерального закона о противодействии экстремизму движение должно быть ликвидировано. Обозначенная мера ответственности, предусмотренная федеральным законодательством, направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации, соответствует нормам международного права и Конституции России», – передает ТАСС слова Галиева.

Напомним, в сентябре Красноярская прокуратура подала иск в суд о ликвидации религиозной структуры «Церковь последнего завета».