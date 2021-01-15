Сотников впервые в карьере выиграл «Дакар» в классе грузовиков

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Последний, 12-й, этап ралли-марафона со спецучастком протяженностью 200 километров и финишем в Джедде проходит в пятницу. Сотников впервые в карьере выиграл «Дакар», передает РИА «Новости».

Сотников выступает в «КАМАЗ-мастер» с 2008 года, ранее 35-летний гонщик дважды занимал призовое место на «Дакаре» – был вторым в 2017 и 2019 годах. В 2013 и 2017 годах Сотников побеждал на ралли «Шелковый путь».

«КАМАЗ-мастер» пятый год подряд становится победителем «Дакара», всего на счету российской команды 18 побед.