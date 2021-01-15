МИД допустил дальнейшую деградацию отношений с США

Москва осознает риск дальнейшей деградации российско-американских отношений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, российская сторона сожалеет, что не удалось наладить отношения с уходящей администрацией США. «Нормализации диалога с администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло. В Вашингтоне даже успели записать нас в разряд особых врагов Америки», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

Она отметила, что отношения двух стран не улучшились не по вине России. При этом Захарова добавила, что риски дальнейшей деградации российско-американских отношений по-прежнему сохраняются. «Мы осознаем риск возможной дальнейшей деградации ситуации», – указала она.

Также дипломат подчеркнула, что обвинения Вашингтоном Кубы в спонсорстве терроризма – это ложь на госуровне и неконструктивный шаг.

«Когда Вашингтон обвиняет Гавану в спонсировании террористов, разве это не есть тот самый фейк, те самые фейк-ньюс, фейковые новости, с которыми Соединенные Штаты коллективно как бы борются? Ведь это же ложь, это неправда, которая была поднята или которой был предоставлен государственный статус. У этой лжи есть официальный статус, так как это политика, которую проводит Вашингтон официально», – отметила Захарова.

По ее словам, это решение наглядно демонстрирует неспособность Вашингтона проводить последовательный внешнеполитический курс, который был основан на объективных реалиях.

Ранее глава Госдепа США Майкл Помпео заявил, что Кубу включили в список государств, которые, по мнению США, поддерживают международный терроризм.

Еще в 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о полной отмене политики Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Действия предшественника на посту главы государства в отношении Кубы он назвал «ужасными и ошибочными», пояснив, что Обама посеял в регионе «нестабильность и насилие».