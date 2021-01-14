Стало известно о новой мошеннической схеме в Сети

В Сети действуют мошенники, крадущие деньги пользователей Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана с банковских карт при помощи фейковых сайтов маркетплейсов и курьерских сервисов, заявили в компании Group-IB.

Русскоязычные мошенники на сервисах бесплатных объявлений размещают объявления о продаже товаров по заниженным ценам, в том числе фотоаппаратов, игровых приставок, ноутбуков, смартфонов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

Покупателей просят продолжать разговор в мессенджерах, где жертвам присылают ссылки на фейковые сайты курьерских служб для оплаты доставки, откуда похищают деньги и данные банковских карт.

«По оценкам аналитиков Group-IB, против пользователей из Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана работают не менее 20 крупных группировок. В целом, за 2020 год заработок всех преступных групп, использующих данную схему мошенничества, оценивается более чем в 6,2 миллиона долларов. Согласно прогнозам Group-IB, ущерб от «курьерской схемы» до конца года может вырасти», – добавлии в Group IB.

Первое массовое использование схемы «Мамонт» (на сленге мошенников «жертва») было зафиксировано еще летом 2019 года после обращений пользователей. Пик активности этих мошенников пришелся на весну 2020 года.

«Если летом 2020 года мы заблокировали 280 фейковых ресурсов, эксплуатирующих тему курьерской доставки товаров, то к декабрю их количество выросло в 10 раз – до 3 тыс. сайтов. Активное противодействие мошенникам со стороны Group-IB, а также компаний, владеющих курьерскими сервисами и досками объявлений подстегнуло начавшуюся весной online-миграцию мошеннических групп из России в СНГ и страны Европы», – пояснил замглавы CERT-GIB Ярослав Каргалев.

Сейчас действуют порядка 40 активных преступных групп, которые пользуются такой схемой, половина из них работает вне России. В России ущерб от одной мошеннической операции составляет в среднем от 10 до 30 тыс. рублей, в Европе гораздо больше за счет высокой покупательской способности.

«Проанализировав сообщения о выплатах в чат-ботах, аналитики Group-IB выяснили, что 20 из 40 активных групп, ориентированы на зарубежные страны. В среднем они зарабатывают 60 тыс. 752 долларов в месяц, но доходы разных групп неоднородны. В целом, общий ежемесячный заработок 40 самых активных действующих преступных групп оценивается как минимум в 522 тыс. 731 долларов в месяц», – пояснили в компании.

В Group IB порекомендовали доверять только официальным сайтам при покупках через Сеть, перед вводом данных банковской карты необходимо изучить адрес сайта, проверить его в интернете. «Если сайту пара месяцев – с большой долей вероятности он мошеннический», – предупредили в компании.

Также там посоветовали вести переписки только в чатах сервисов по продаже, и не переходить в мессенджеры. «Не заказывайте товар или не заключайте сделку по предоплате – оплачивайте только тогда, когда получили товар и убедились в его исправности. Большие скидки или «суперакции» – один из признаков того, что перед вами «лот-приманка», а сам сайт создан мошенниками», – заключили в Group IB.

Ранее эксперт компании Group-IB Сергей Золотухин объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД взрывной рост IT-преступности в России.