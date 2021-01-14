Стало известно о новой мошеннической схеме в Сети

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14 января, четверг  |  Последнее обновление — 15:10  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Думские «голубые фишки» ждет испытание на выборах-2021

Не исключено, что к четырем привычным участникам в новой Думе прибавится и пятая партия Владимир Федоренко/РИА Новости
В новой Госдуме может сложиться «4-5-партийная модель», у одной из партий-новичков есть шанс пробиться в парламент, считают политологи. Однако не только новым, но и старым парламентским партиям придется трудно – в 2021 году электорат стал очень взыскательным. Избиратели хотят «яркой кампании» и при этом «демонстрации уважения» к своим запросам. Котировки каких партий в итоге пойдут вверх и кто составит конкуренцию думским «голубым фишкам»? Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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Байдена ждет «инаугурация на штыках»

Национальная гвардия США вповалку охраняет Капитолий Oliver Contreras/SIPA USA/Reuters
Приведение к присяге (инаугурация) нового президента США пройдет на этот раз в полном противоречии с американской политической традицией. Вместо общенародного праздника единения вокруг национального лидера Вашингтон увидит «инаугурацию на штыках» – тысячи вооруженных людей будут охранять нового президента США от его собственных сограждан. И это не единственная особенность предстоящих торжеств. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Как поэт поплатился за стих жизнью

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Ровно 130 лет назад в Варшаве родился поэт Осип Мандельштам. Это о нем после одного из собраний Цеха поэтов Ахматова сказала: «Мандельштам, конечно, наш первый поэт». Иосиф Бродский выделял среди поэтов XX века «большую четверку»: Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака и Анну Ахматову. Подробности...
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Приведет ли американская перестройка к развалу США

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш американского истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением. Подробности...
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Следующие 80 лет уже запрограммированы

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая. Подробности...
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Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

США превращаются в диктатуру

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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Стало известно о новой мошеннической схеме в Сети

    14 января 2021, 14:51

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Сети действуют мошенники, крадущие деньги пользователей Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана с банковских карт при помощи фейковых сайтов маркетплейсов и курьерских сервисов, заявили в компании Group-IB.

    Русскоязычные мошенники на сервисах бесплатных объявлений размещают объявления о продаже товаров по заниженным ценам, в том числе фотоаппаратов, игровых приставок, ноутбуков, смартфонов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

    Покупателей просят продолжать разговор в мессенджерах, где жертвам присылают ссылки на фейковые сайты курьерских служб для оплаты доставки, откуда похищают деньги и данные банковских карт.

    «По оценкам аналитиков Group-IB, против пользователей из Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана работают не менее 20 крупных группировок. В целом, за 2020 год заработок всех преступных групп, использующих данную схему мошенничества, оценивается более чем в 6,2 миллиона долларов. Согласно прогнозам Group-IB, ущерб от «курьерской схемы» до конца года может вырасти», – добавлии в Group IB.

    Первое массовое использование схемы «Мамонт» (на сленге мошенников «жертва») было зафиксировано еще летом 2019 года после обращений пользователей. Пик активности этих мошенников пришелся на весну 2020 года.

    «Если летом 2020 года мы заблокировали 280 фейковых ресурсов, эксплуатирующих тему курьерской доставки товаров, то к декабрю их количество выросло в 10 раз – до 3 тыс. сайтов. Активное противодействие мошенникам со стороны Group-IB, а также компаний, владеющих курьерскими сервисами и досками объявлений подстегнуло начавшуюся весной online-миграцию мошеннических групп из России в СНГ и страны Европы», – пояснил замглавы CERT-GIB Ярослав Каргалев.

    Сейчас действуют порядка 40 активных преступных групп, которые пользуются такой схемой, половина из них работает вне России. В России ущерб от одной мошеннической операции составляет в среднем от 10 до 30 тыс. рублей, в Европе гораздо больше за счет высокой покупательской способности.

    «Проанализировав сообщения о выплатах в чат-ботах, аналитики Group-IB выяснили, что 20 из 40 активных групп, ориентированы на зарубежные страны. В среднем они зарабатывают 60 тыс. 752 долларов в месяц, но доходы разных групп неоднородны. В целом, общий ежемесячный заработок 40 самых активных действующих преступных групп оценивается как минимум в 522 тыс. 731 долларов в месяц», – пояснили в компании.

    В Group IB порекомендовали доверять только официальным сайтам при покупках через Сеть, перед вводом данных банковской карты необходимо изучить адрес сайта, проверить его в интернете. «Если сайту пара месяцев – с большой долей вероятности он мошеннический», – предупредили в компании.

    Также там посоветовали вести переписки только в чатах сервисов по продаже, и не переходить в мессенджеры. «Не заказывайте товар или не заключайте сделку по предоплате – оплачивайте только тогда, когда получили товар и убедились в его исправности. Большие скидки или «суперакции» – один из признаков того, что перед вами «лот-приманка», а сам сайт создан мошенниками», – заключили в Group IB.

    Ранее эксперт компании Group-IB Сергей Золотухин объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД взрывной рост IT-преступности в России.


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