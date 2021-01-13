Доклад ЭИСИ: В новой Госдуме может быть четыре-пять партий

На предстоящих выборах в Госдуму опытные парламентские партии сохранят свои фракции в нижней палате в рамках «4,5-партийной модели», говорится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), представленном на круглом столе «Старт политического сезона 2021: Ожидания, вызовы и перспективы».

В докладе, содержащем прогноз российского политического рынка 2021 года, эксперты проанализировали, кто будет «голубыми фишками» новой Думы и получит мандаты, набрав более 5% голосов.

В соответствии с прогнозами, «голубые фишки» – опытные парламентские партии – сохранят фракции в Госдуме. «Кто сформирует вторую по размерам фракцию, остается интригой. ЛДПР и КПРФ идут ноздря в ноздрю, в чем-то опережая, а в чем-то уступая друг другу. При этом «Справедливая Россия» имеет шанс выстрелить на идейном обновлении и усилении за счет удачных слияний», – отмечается в сообщении ЭИСИ.

«Группа претендентов на фракции оказалась сбалансирована с учетом ключевых запросов в общественной повестке - обновление, социальная справедливость, политика в отношении пенсионеров, политическоепредставительство. Прогноз соответствует «4,5-партийной модели», говорится в докладе.

Среди общих особенностей этих выборов можно выделить общий рост доли прежде всего непарламентской оппозиции, обострение конкуренции в оппозиционном поле.

Отмечается высокая доля неопределенности. Среди сторонников всех партий примерно 20-25% определятся по своему участию или неучастию в голосовании ближе к выборам. Значительна доля неопределившихся, еще более высока доля сторонников партий, которые могут пересмотреть свой выбор – доля электорального ядра особенно оппозиционных партий крайне невелика, на фоне усиления конкуренции дает высокую неопределенность исхода.