В РЖД опровергли утечку данных клиентов после проникновения в сеть компании

Утечки персональных данных клиентов РЖД после проникновения в сеть одного из подразделений компании не произошло, сообщили в пресс-службе РЖД.

«РЖД проводит расследование по публикации в открытом источнике данных, связанных с информационной безопасностью одного из подразделений холдинга. Сообщаем, что утечки персональных данных клиентов холдинга не произошло, угрозы безопасности движения нет», – передает ТАСС сообщение РЖД.

Ранее на ресурсе Habr появилась публикация, в которой описано проникновение в сеть РЖД. Автор публикации утверждает, что якобы смог получить доступ к изображениям с камер наружного наблюдения и внутренним сервисам компании.

Ранее на одном из крупнейших сообществ IT-специалистов появилось сообщение, что на сайте traveladmin.ru якобы были выложены около 3500 документов с личными данными клиентов. В компании сообщили, что РЖД не сотрудничают с системой TravelAdmin, данные пассажиров поездов с ресурса которой попали в открытый доступ, и у железнодорожной монополии никогда не было таких утечек.