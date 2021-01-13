В МИД выразили уверенность в реализации «Северного потока – 2» В залоге у России оказался газ из хранилищ Украины на 100 млрд рублей 13 января 2021, 11:14 Текст: Алина Назарова

У российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» оказались в залоге активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 100 млрд рублей, следует из отчетности фонда за 2019 год. Из документов следует, что активы заявлены в качестве обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Фирташа Group DF. По условиям сделки фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem, а также некоторых украинских и европейских предприятий, пишет РБК. Помимо акций, в залоге оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям Ostchem. Его стоимость в отчетности оценили примерно в 98 млрд рублей. «Фонд промышленных активов» был учрежден госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 году, но был выведен за пределы группы ВЭБа и сейчас независим от ВЭБ.РФ. Фонду, созданному для реструктуризации плохих активов, были проданы проблемные кредиты, предоставленные ВЭБом до 2014 года неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование украинских металлургических предприятий, в том числе в Донбассе. Кредит на 548 млрд рублей для выкупа прав требования по этим украинским активам фонду предоставил ВЭБ. На тот момент этот заем составлял почти 29% общего кредитного портфеля ВЭБа. Под кредит были выданы госгарантии на такую же сумму.

Российский Twitter ответил на жалобу Украины об «украденном» конструкторе Королеве 13 января 2021, 01:29

Фото: "Жил-был пёс",Союзмультфильм

Текст: Антон Антонов

Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес…» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева. В официальном Twitter-аккаунте Украины в ответ на российское сообщение о дне рождения Королева появилось сообщение: «Внимание, воровство!». Украинская сторона заявила, что Королев «называл себя украинцем», родился и учился на Украине. «Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань», – говорится в сообщении. В аккаунте России (авторы аккаунта связывают себя с МИД России и публикуют ссылку на сайт российского дипведомства в описании профиля) появился шутливый ответ: «Правда «Внимание, воровство» или же Украина начала дорожить советским наследием?». Сообщение сопровождается гифкой из мультфильма киностудии «Союзмультфильм», снятого по мотивам украинской народной сказки, передает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский». В Совфеде главу МИД Украины назвали «предателем народа» из-за заявления о вакцине «Спутник V» 12 января 2021, 13:30

Фото: Hennadii Minchenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Ирина Яровая

«У тех, кто делает столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя отказ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы от использования российской вакцины «Спутник V» по идеологическим соображениям. «Кулеба является ставленником евро-атлантических структур и выполняет задания своих хозяев по дискредитации России. Очень глупо обвинять нашу страну в навязывании своей идеологии после того, как мы просто поддержали очень здравые предложения главы украинской оппозиционной партии Виктора Медведчука. Более того, российским «Спутником V» украинские элиты сами давно прививаются, покупая его через третьи руки и полностью наплевав на свой народ», – рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Клинцевич подчеркнул, что российская вакцина от COVID-19 уже показала свою эффективность и относительно невысокую стоимость по сравнению с препаратами других стран. «Переговоры о поставке вакцины ведутся не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения», – отметил собеседник. Именно поэтому, считает Клинцевич, украинские власти еще некоторое время «покричат», но затем «положительный результат все же будет достигнут». «Те, у кого сейчас уже есть российская вакцина, скоро станут хозяевами в своих регионах: в Латинской Америке – это Бразилия и Венесуэла, в Европе – Венгрия, на постсоветском пространстве таким лидером уже является Россия и сотрудничающие с нами страны. А у тех людей, которые делают столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заключил сенатор. Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана. «Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – сказал министр. Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность». «Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба. Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников. Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев. Напомним, в октябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. При этом «нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», подчеркнул президент. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Козак предсказал изменения в урегулировании в Донбассе при Байдене 12 января 2021, 23:48 Текст: Антон Антонов

В урегулировании конфликта в Донбассе «что-то должно измениться» в связи с приходом к власти в США Джо Байдена, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Он отметил, что «прогнозировать это сложно, идут различные процессы». Так, «целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы», причем «вмешивались не на стороне» Байдена. Козак сказал, что «не знает», чем «закончатся» эти процессы. Он напомнил, что Байден активно «курировал» украинское направление в администрации Барака Обамы. Козак подчеркнул, что США – «самостоятельное суверенное государство, самостоятельно осуществляет внешнюю политику», передает РИА «Новости». Напомним, Вашингтон включил в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы – они рассказывали о коррупции семьи Байденов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Госдеп пригрозил европейским компаниям санкциями из-за «Северного потока – 2» 13 января 2021, 07:36

Фото: Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Госдепартамент США в январе предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода «Северный поток – 2», о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей, сообщают источники. «Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters слова источника в правительстве Соединенных Штатов. По словам неназванного лица, ведомство к четвергу или пятнице должно представить данные о компаниях, содействующих реализации проекта по строительству «Северного потока – 2». В документе, как ожидается, будут фигурировать строительные компании, обеспечивающие помощь в прокладке подводного трубопровода, страховые фирмы, а также предприятия, занимающиеся проверкой строительного оборудования. Как указывает источник, в отчете среди прочих может быть упомянута швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group. Европейские компании могут оказаться под угрозой американских рестрикций в соответствии с действующим законодательством США, если они не остановят работу. В принятом в начале 2020 года сенатом США проекте оборонного бюджета на 2021 финансовый год говорится о расширении санкций против «Северного потока – 2». Вице-премьер России Александр Новак назвал санкции открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы. В то же время чиновник заверил, что проект газопровода, учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован. Напомним, в начале января 2021 года немецкие власти одобрили создание фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Он должен помочь завершению строительства «Северного потока – 2». Однако в Берлине настаивают, что проекту нужна поддержка на уровне Евросоюза, где немало противников новой трубы. Молдавия и Украина собрались создать транспортный коридор Кишинев – Киев 12 января 2021, 16:11 Текст: Наталья Ануфриева

Власти Молдавии и Украины хотят создать транспортный коридор между Кишиневом и Киевом, сообщила молдавский лидер Майя Санду. Санду заявила, что стороны «обсудили вопрос развития транспортной инфраструктуры на трассе Кишинев – Киев». По ее словам, «это позволит создать транспортный коридор, который сократит время поездки от Кишинева до Киева и может стать самым коротким путем из центра Украины в страны Центральной Европы», передает РИА «Новости». Проект предполагает реабилитацию дорожного полотна на территории обеих стран, в результате поездка от Кишинева до Киева будет длиться около пяти часов. Кроме того, по словам Санду, Молдавия и Украина в будущем хотят принять долгосрочное решение, чтобы позволить взаимное перемещение граждан между странами на базе внутренних паспортов. Ранее Санду заявила, что договорилась с украинским лидером Владимиром Зеленским вывести отношения Кишинева и Киева на уровень стратегического партнерства. Напомним, во вторник президент Молдавии совершила первый официальный визит в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским. Это первые за четыре года переговоры двух стран на высшем уровне. В Британии предложили ввести санкции против «Северного потока – 2» 12 января 2021, 13:47

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство Соединенного Королевства последовать примеру США и ввести санкции против «чрезвычайно опасного» газопровода «Северный поток – 2». «Нас больше не сдерживает членство в Евросоюзе, мы должны следовать за нашими американскими друзьями и вводить санкции против любой компании, вовлеченной в строительство «Северного потока – 2». Он является реальной проблемой для многих политиков, кто представляет страны-участницы «Инициативы трех морей» (объединение 12 стран ЕС, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям)», – сказал Кочински. Выступая в палате общин на слушаниях с участием министра по вопросам международной торговли Элизабет Трасс, Кочински заявил, что газопровод опасен, поскольку ведет «напрямую в Россию» в обход всех газовых и нефтяных сетей, проходит через территории стран НАТО, передает РИА «Новости». «Он (газопровод) чрезвычайно опасен, так как ставит наших партнеров по НАТО под значительное дополнительное давление Москвы, а также делает их уязвимыми перед дополнительным энергетическим шантажом, который россияне успешно использовали в прошлом. США смогли временно приостановить строительство газопровода с помощью санкций против компаний-участниц», – сказал Кочински. Парламентарий считает, что Британия должна последовать за США. «Я призываю министра сейчас, после Brexit, проявить такую же смелость, как наши американские партнеры, и выступить за моральные, стратегические перспективы и безопасность, побудив германцев не ставить под угрозу наших партнеров по НАТО, и ввести санкции против любой компании, участвующей в данном рискованном проекте во имя будущей безопасности нашего континента», – сказал парламентарий. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как на этот раз американцы хотят навредить российскому газопроводу и получится ли у них снова остановить только что возобновленную стройку. В России запланировали сверхраннюю проводку танкеров с СПГ по Севморпути из-за всплеска цен на газ в Азии 13 января 2021, 09:46

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

НОВАТЭК и Росатом воспользуются резким взлетом спотовых цен на СПГ в Азии и уже в феврале начнут сверхраннюю проводку танкеров со сжиженным газом по восточному сектору Севморпути в сопровождении ледокола. НОВАТЭК и «Росатом» в феврале могут запустить ледокольную проводку СПГ-танкеров с завода «Ямал СПГ» по восточному маршруту Севморпути. Традиционно навигация в восточном секторе СМП заканчивается в декабре и начинается во второй половине мая. Между тем НОВАТЭК уже отправил два пробных груза по этому маршруту без сопровождения ледокола: 5 января из Сабетты на Ямале вышел танкер «Кристоф де Маржери», а 6 января – «Николай Евгенов». Навстречу им из китайского Тяньцзиня идет танкер «Николай Зубов». НОВАТЭК, по данным «Коммерсанта», планирует еще несколько новых прямых рейсов в Азию этой зимой. Как пояснили в Росатоме, сейчас газовозы совершают рейсы без ледокольной проводки с помощью автоматизированной системы управления Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот», который круглосуточно предоставляет судам информацию о ледовой и навигационной обстановке в акватории СМП. «Но в ближайшее время без ледокольной поддержки будет не обойтись, поэтому планируются сверхранние проводки судов при помощи атомоходов в восточном направлении СМП», – пояснили в компании. В 2020 году НОВАТЭК с учетом ранних сроков открытия СМП и наличия у «Ямал СПГ» 15 газовозов ледового класса Arc7, как и планировал, удвоил число прямых отправок в Азию. Всего «Ямал СПГ» отправил по Севморпути на восток 36 грузов (около 2,54 млн тонн СПГ) против 17 танкеров в 2019 году (1,2 млн тонн). В 2021 году, по планам компании, число прямых рейсов в Азию останется примерно на уровне 2020 года. Интерес НОВАТЭКа к высокорисковым и ранним рейсам по Севморпути усиливает уникальный всплеск цен на СПГ в Азии, вызванный дефицитом предложения в регионе на фоне холодов. Так, индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых поставок СПГ в Северо-Восточную Азию, 12 января достиг нового пика в 28,2 доллара за MMBtu (1015,2 доллара за тыс. кубометров), то есть азиатские индексы превысили европейский бенчмарк TTF почти в четыре раза. Трейдер Trafigura сообщил о твердых заявках по 28,2 доллара за MMBtu за груз с поставкой в Инчхон (Южная Корея) 1–2 февраля и 30,7 доллара MMBtu (1105,2 доллара за тыс. кубометров) за поставку DES 12–16 февраля в китайский порт Таншань. Напомним, 26 октября президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, согласно которой «значение Северного морского пути как транспортного коридора мирового значения, используемого для перевозки национальных и международных грузов, будет возрастать». Козак оценил переговоры «нормандской четверки» словами «нечем похвастаться» 12 января 2021, 22:22

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Комментируя переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Берлине, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что «похвастаться нечем». Он сообщил, что встреча стала «достаточно откровенным обменом мнениями по всем вопросам реализации минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего по политической составляющей», но «найти окончательные решения не удалось», передает РИА «Новости». Участники переговоров подготовили «новые принципы и подходы» для дорожной карты по урегулированию в Донбассе. При этом Москва полагает, что встреча была «полезной», стороны смогли обменяться подходами. У замглавы администрации президента «нет ощущения», что боевые действия со стороны Украины могли бы быть возобновлены. Козак отметил, что «начать боевые действия» в Донбассе «было бы самоубийством», с лета режим прекращения огня «худо-бедно соблюдается». Козак также отметил, что коронавирус, с точки зрения российской делегации, не мешает переговорному процессу. Он сообщил, что политические советники и представители МИД стран «нормандской четверки» договорились через две недели провести новые переговоры, которые пройдут в онлайн-формате. Напомним, в Берлине состоялись переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки». От России во встрече принимал участие Козак. Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, подводя итоги работы 2020 года, сообщал, что Контактная группа фиксирует, что «по вине официального Киева» не были выполнены «рекомендации лидеров Германии, Франции, России и Украины». Киев ответил Лукашенко, назвавшему Зеленского «обучаемым человеком» 12 января 2021, 13:03 Текст: Алина Назарова

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нечему обучать украинского лидера Владимира Зеленского, который является «самодостаточной политической фигурой», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки «старших товарищей» являются абсолютно неуместными... Он (Лукашенко) – известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем более они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1». Он добавил, что позиция Киева по ситуации в Белоруссии остается неизменной и Украина остается на стороне белорусского народа. Ранее Лукашенко заявил, что не держит зла на Зеленского и назвал его «обучаемым человеком». Кроме того, Лукашенко прокомментировал высказывание украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что тот не собирается называть его президентом. «Грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского молчала», – заявил он. Глава МИД Украины счел борьбу с «российской идеологией» важнее защиты украинцев от коронавируса 12 января 2021, 12:41

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Глава министерства иностранных дел Украины в эфире канала «1+1» заявил, что он против использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за пропагандистского фактора. «Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – передает слова украинского министра «Интерфакс». Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность». «Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба. Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников. Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев. Молдавия и Украина договорились о стратегическом партнерстве 12 января 2021, 15:02

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что договорилась с украинским лидером Владимиром Зеленским вывести отношения Кишинева и Киева на уровень стратегического партнерства. «Украина и Молдавия сделали сегодня важный шаг к установлению стратегического сотрудничества между двумя странами. Молдавия твердо и без оговорок поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», – сказала Санду, начав свою речь на украинском и продолжив на молдавском языке. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с лидером Молдавии урегулирование конфликта в Приднестровье и посредническую роль Украины в формате «5+2», передает ТАСС. «Мы обсудили ситуацию в Приднестровском регионе Молдавии. Мы также обменялись мыслями о наших совместных шагах относительно Приднестровья, в частности, с учетом посреднической роли Украины в формате переговоров «5+2». В который раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно приднестровского урегулирования остается неизменной: мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии в пределах ее международно признанных границ», – сказал он. Участниками международного формата «5+2» являются Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ – посредники, США и Евросоюз – наблюдатели. Кроме того, стороны договорились создать президентский совет для координации действий в решении задач двусторонней повестки дня. «Мы договорились создать президентский совет, в рамках которого мы будем форматировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня», – сказал Зеленский. Он добавил, что стороны намерены возобновить активный диалог на высшем уровне и сделать его «динамичным и результативным». В конце прошлого года президент Молдавии Майя Санду В конце прошлого года президент Молдавии Майя Санду заявила , что готова приехать на переговоры в Москву, но прежде совершит визиты в Киев и Брюссель. Санду 24 декабря приняла присягу и вступила в должность президента Молдавии. Она обратилась к нацменьшинствам Молдавии на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках. При Санду Молдавия вероятно станет постоянной союзницей Украины с четко выраженной антироссийской позицией. Проигравший выборы Додон заявил, что не намерен уходить из политики и продолжит в будущем работать над тем, чтобы защищать дружбу республики с Россией. Россия осталась в тройке крупнейших торговых партнеров Украины по итогам 2020 года 12 января 2021, 17:03 Текст: Алексей Дегтярев

Россия стала одним из трех главных торговых партнеров Украины в 2020 году, сообщила государственная таможенная служба страны. «Страны, из которых больше всего импортировали товары на Украину: Китай – 8,3 млрд долларов, Германия – 5,1 млрд долларов и Россия 4,6 млрд долларов. Экспортировали с Украины больше всего в Китай – 7,1 млрд долларов, Польшу – 3,3 млрд долларов, Россию – 2,7 млрд долларов», – заявило ведомство в своем Facebook. Украинская сторона в основном экспортировала зерновые, черные металлы, жиры и масла, в страну в основном завозились минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки, машины, оборудование и механические устройства, а также транспорт. Импорт товаров в прошлом году на Украину снизился на 10,3% и составил 54,2 млрд долларов, экспорт сократился на 1,7% до 49,2 млрд долларов. В августе сообщалось, что оборот торговли между Россией и Украиной в январе-июне 2020 года составил 3,545 млрд долларов, сократившись на 46% в годовом выражении. В Госдуме заявили, что отказ Киева от вакцины «Спутник V» обрекает украинцев на заклание 12 января 2021, 16:59

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Украинские власти подходом к российской вакцине «Спутник V» и своим желанием выслужиться перед «западными кураторами» представляют реальную опасность для здоровья своих граждан, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Панина напомнила, что еще совсем недавно президент страны Владимир Зеленский в интервью американской газете «сокрушался», что не может объяснить украинцам, почему они должны лишаться российской вакцины, если вакцин с Запада нет и в ближайшее время не будет, передает РИА «Новости». «Сейчас подчиненный Зеленского, господин Кулеба, нашел такое объяснение и рассказал, что «Спутник V» делают люди с «неправильной идеологией». Однако едва ли оно убедит жителей Украины, включая даже тех, кто до сих находится под влиянием антироссийской пропаганды. Ведь, в конце концов, вакцину создали не политики и журналисты, а медики, которые руководствуются клятвой Гиппократа и находятся вне политики», – подчеркнула она. Депутат отметила поразительную тенденцию, что сегодня Украина – единственная страна в мире, где вопросы о вакцине задают министру иностранных дел, а не врачам или руководителям здравоохранения. «Это просто какой-то фарс, это явный симптом того, что киевские власти полностью утратили адекватность. Надо прямо сказать, что с таким подходом к делу они представляют реальную опасность для здоровья своих граждан, которым блокируют доступ к жизненно важным медицинским процедурам», – добавила парламентарий. Панина считает, что народу Украины «остается лишь выразить сочувствие», так как его буквально «обрекают на заклание» в угоду желанию властей выслужиться перед «западными кураторами». Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана. Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников. Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев. Напомним, в октябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. При этом «нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», подчеркнул президент. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина похвасталась успехами в борьбе с книгами 13 января 2021, 06:58 Текст: Антон Антонов

С 2011 года ввоз книг из России на Украину упал в 12 раз, за последние четыре года импортерам в Киеве свыше 4 тыс. раз отказали во ввозе книг из России, сообщил украинский госкомитет по телевидению и радиовещанию. Госкомитет заявил, что в соответствии с законом 2016 года запрещают «исключительно книги антиукраинского содержания» и книги, которые, по мнению украинских властей, якобы содержат «пропаганду в пользу государства-агрессора», как Киев называет Россию. Госкомитет заверил, что после принятия закона «легальным путем на Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания», передает ТАСС. С 2017 года на Украину ввезли 31 тыс. наименований книг. В основном речь идет о мировой классике, детской и научно-популярной литературе. Кроме того, ввозят украиноязычные книги украинских издательств, напечатанные в России. Отказ разрешить «ввоз книжной продукции» чаще всего связан с «подачей неполного пакета документов заявителями», в 274 случаях (из 4274) – с «антиукраинским содержанием». Подчеркивается, что «на Украину не дали ввезти почти 1,5 млн экземпляров антиукраинских изданий». Кроме того, «введены санкции в отношении девяти российских издательств, наиболее отличившихся выпуском антиукраинской литературы», это почти вдвое уменьшило объемы поступления на украинский рынок издательской продукции из России. Госкомитет сообщил, что «общее количество действующих разрешений на сегодня составляет 18104», хотя количество выданных разрешений не отражает картины реально ввезенных на Украину книг, так как значительная часть полученных разрешений остается нереализованной. Отмечается, что «полное прекращение или ограничение» на ввоз книги из России на Украину возможно только «путем принятия соответствующего закона, который предусматривал бы эмбарго на ввоз российских книг». Напомним, Украина запретила ввоз российских книг для детей. Разрешение на ввоз не получило издательство «Азбука-Аттикус» – на детские книги «Транспорт» серии «Развиваем малыша», «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» и «А почему небо голубое?» автора Эрика Матиева. Еще три книги, запрещенные к ввозу и реализации на Украине, выпустила «Мозаика-синтез». Это два издания книги «Время, пространство» и «Школа семи гномов. Уроки грамоты», их автор – Дарья Денисова. Минск призвал Киев не политизировать поставки электроэнергии из Белоруссии 12 января 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

Вопрос торговли электроэнергией между Белоруссией и Украиной лежит в коммерческой плоскости, попытки ряда украинских СМИ политизировать его выглядят натянуто и не способствуют развитию двусторонних отношений, заявили в пресс-службе белорусского Минэнерго. «Вчера в отдельных украинских СМИ появилась информация «об угрозе белорусской электроэнергии для топливно-энергетического комплекса Украины». В этой связи хотели бы разъяснить, что вопрос торговли электрической энергией с Украиной лежит в коммерческой плоскости. Его стоит рассматривать исключительно в рамках взаимодействия субъектов хозяйствования, не более того. Попытки отдельных украинских СМИ политизировать этот процесс, навязать идею «угрозы белорусской электроэнергии национальным интересам Украины» выглядят натянуто и не идут на пользу двусторонним отношениям», – говорится в заявлении пресс-службы в Telegram Минэнерго Белоруссии. В ведомстве отметили, что прекращение действия принятого ранее Киевом запрета на импорт белорусской электроэнергии, а также интерес субъектов электроэнергетического рынка Украины к сотрудничеству с гособъединением «Белэнерго» позволили возобновить торговлю электроэнергией. При этом в пресс-службе ведомства указали, что объемы этой торговли в сравнении с емкостью электроэнергетического рынка Украины не превышают 1%. «Заявления украинских экспертов, которые звучат в последние дни, во многом преувеличены. Межведомственные переговоры о сотрудничестве в электроэнергетической сфере планируется продолжить», – говорится в сообщении. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. При этом Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины заявила, что работа энергетических предприятий в стране оказалась под угрозой из-за начала импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. В федерации считают, что не допустить импорт электроэнергии должна была Верховная рада, для этого нужно было принять соответствующий закон. Данное заявление распространили украинские СМИ, передает РИА «Новости».