Помпео назвал Иран новой базой «Аль-Каиды» МИД оценил заявления США о превращении Ирана в прибежище для «Аль-Каиды» 13 января 2021, 10:43 Текст: Алина Назарова

Заявления Вашингтона о якобы превращении Ирана в прибежище для террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) бездоказательны, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. «Такое впечатление, что господин Помпео под занавес (президентства Дональда Трампа) хочет что-нибудь еще сделать, чтобы уязвить Иран. Но это абсолютно бездоказательно и необоснованно», – заявил Кабулов, передает РИА «Новости». Дипломат добавил, что у Москвы нет информации о возможных связях Тегерана с «Аль-Каидой». Днем ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он якобы стал прибежищем запрещенной в России «Аль-Каиды». По его словам, руководство террористической группировки живет в Тегеране и «делает все то, что делало ранее в Афганистане и Пакистане». Напомним, власти Соединенных Штатов рассматривают возможность применения военной силы для предотвращения получения Ираном ядерного оружия. Помпео сравнивал власти Ирана с нацистами.

США усмотрели угрозу со стороны России для поставок вакцины 12 января 2021, 23:30

Текст: Антон Антонов

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина утверждает, что Россия и Китай якобы угрожают цепям поставок, которые связаны с разработкой и распространением вакцины от коронавируса в США. Он сообщил, что его ведомство «тесно взаимодействует с армией, с минздравом» США, чтобы «облегчить безопасную транспортировку и защиту» вакцины. При этом Эванина заявил, что «противники» США «пытаются нарушить эту цепь поставок». На вопрос, о том, какие конкретно «противники» вызывают у него наибольшее беспокойство, Эванина ответил: «Я бы сказал, что сейчас (это) Китай и Россия», – передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Директора центра контрразведки спросили, фиксировали ли спецслужбы какое-либо участие иностранных лиц в беспорядках в Конгрессе. Он заявил, что были «агрессивные действия противников, начиная с протестов после убийства Джорджа Флойда и заканчивая коронавирусом и процессом выборов». Эти действия, заявил Эванина, «продолжаются и сейчас». По словам главы ведомства, в контрразведке «не ожидают, что они снизят активность». «Я хочу сказать им, чтобы они не думали, что наша нынешняя внутренняя уязвимость является свидетельством слабости, – добавил Эванина. – Мы очень внимательно за ними следим, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы снизить угрозу». Эванина также заявил, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы американского президента в 2020 году: «Я смотрел разведданные каждый день: из России, Китая, Ирана и других. И я видел угрозу. Я верю, что все три страны были заинтересованы во вмешательстве и пытались повлиять на наши выборы», – передает РИА «Новости». В декабре профильный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США одобрил использование вакцины Moderna от коронавируса. Перед этим была одобрена вакцинация с использованием вакцины Pfizer и BioNTech. В США заявили о вызове господству американских авианосцев со стороны России 12 января 2021, 08:32

Текст: Алина Назарова

Новые российские и китайские ракеты могут представлять «реальную угрозу» для американских авианосцев, доминирование которых было гарантировано после окончания холодной войны и распада Советского Союза, пишет Business Insider. В декабре 2020 года Россия провела третий испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», достигшей скорости восемь Махов, а летом Китай запустил две баллистические ракеты, которые, по словам местных экспертов, поразили движущийся корабль-мишень в Южно-Китайском море, что является первой известной демонстрацией Пекином противокорабельных баллистических ракет большой дальности, пишет автор Business Insider. «Испытания – лишь последнее свидетельство того, что американские авианосцы, долгое время считавшиеся владыками морей, вскоре могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию», – отмечает он, передает РИА «Новости». В статье отмечается, что с окончанием холодной войны и распадом Советского Союза доминирование авианосцев США казалось более чем гарантированным, при этом авианосные группы играли ключевую роль в конфликтах, в которые Вашингтон был вовлечен с 1990-х годов. Однако, по мнению автора, установившийся после окончания конфликта «порядок» постепенно стал оспариваться. Он отмечает, что гиперзвуковые ракеты являются серьезной угрозой для авианосцев, так как они слишком быстры, чтобы противоракетная оборона могла эффективно на них реагировать, а способность менять траекторию полета делает их перехват практически невозможным. «Истинные возможности нового противокорабельного вооружения России и Китая все еще неизвестны, но недавние испытания доказывают, что авианосцы ВМС США могут вскоре лишиться безоговорочного господства», – заключает автор. Напомним, в 2020 году программа летно-конструкторских испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» была выполнена в полном объеме: проведено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», из них два – по морским целям и один по наземной. В конце декабря 2020 года стали известны сроки начала госиспытаний «Циркона». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны. Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина» 11 января 2021, 06:55

Текст: Антон Антонов

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что у Москвы есть компромат на главу американского государства Дональда Трампа. «Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа – личное, политическое, финансовое», – сказала она, добавив, что «другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой (hand maiden) Путина, нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS. По ее мнению, Трамп «виновен в подстрекательстве к мятежу» и «должен заплатить за это». Пелоси рассказала, что хотела обсудить данный вопрос с вице-президентом Майклом Пенсом. Однако когда она и лидер демократов в Сенате Чак Шумер позвонили Пенсу, их «продержали на линии 20 минут», а вице-президент «так и не подошел к телефону». Пелоси заявила, что в тот момент была дома и успела «запустить посудомоечную машину, отнести одежду в стирку», передает ТАСС. Пелоси также заявила, что Трамп «может помиловать себя за федеральные преступления, он не может помиловать себя за преступления по законодательству штатов», поэтому «против него идет расследование в штате Нью-Йорк». В понедельник Палата представителей США призовет Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США и отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти. Телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию. Экс-посол США в России может стать главой ЦРУ 11 января 2021, 14:48

Текст: Алина Назарова

Джо Байден после вступления в должность президента США выдвинет на пост директора ЦРУ бывшего посла в Москве Уильяма Бернса, сообщается на сайте переходной команды избранного президента США. Ранее кадрового дипломата Бернса прочили на пост госсекретаря, который в итоге был предложен Энтони Блинкену, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Конгресс 7 января на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов. Горбачев сказал, о чем России следует говорить с Байденом 11 января 2021, 07:31

Текст: Дмитрий Зубарев

России с приходом к власти в США новой администрации Джо Байдена стоит повторно предложить Вашингтону подтвердить формулу о недопустимости ядерной войны, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев. Бывший советский лидер отметил, что итоги их первой – женевской – встречи с президентом США Рональдом Рейганом, которая состоялась в 1985 году, до сих пор актуальны, и прежде всего это относится к главному выводу тех переговоров. «Он зафиксирован в совместном заявлении: «Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя. Стороны не будут стремиться к военному превосходству». Россия, кстати, предлагала недавно американцам подтвердить эту формулу. Сейчас приходит новая администрация, и стоило бы возобновить это предложение», – передает РИА «Новости» слова Горбачева. Напомним, спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли выразил мнение, что ни один будущий американский лидер не должен подписывать совместное с Россией заявление о недопустимости ядерной войны. Биллингсли утверждает, что представители российского Генштаба в ходе последней дискуссии «отмечали, что законы военного конфликта, особенно концепция соразмерности, не касается ядерных вооружений». По словам спецпредставителя Белого дома, российские военные планы по «вторжению на территорию НАТО» якобы предусматривают нанесение удара и капитуляцию альянса без ответных действий. Россию пригласили на инаугурацию Байдена 12 января 2021, 06:20 Текст: Антон Антонов

России передали приглашение на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, сообщило посольство России. В посольстве сообщили, что «получили приглашение». Планируется, что на инаугурации Россию будет представлять посол Анатолий Антонов, передает ТАСС. Напомним, президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность на инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.

Уильям Бернс на посту директора ЦРУ, скорее всего, будет придерживаться прагматичного подхода в отношении России, даже несмотря на негативные комментарии в адрес Москвы в последние годы, заявил директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Он рассказал, что «довольно хорошо» знает Бернса, «довольно тесно» общался с ним в середине 2000-х, когда Бернс возглавлял посольство США в России, передает РИА «Новости». «Могу сказать, что из всех послов США, с которыми приходилось общаться, Билл Бернс был, наверное, одним из самых профессиональных и самых квалифицированных дипломатов, которых я видел в этом качестве» – сказал Кортунов. По его словам, может быть, Бернс по своему политическому весу несколько уступал Джону Хантсману, предпоследнему послу, поскольку Хантсман был еще и крупным политиком, губернатором. «Но если говорить о профессиональных дипломатах, то, конечно, Билл Бернс среди них выделялся. У меня до сих пор остались самые хорошие воспоминания о нем, о его дипломатическом стиле, о его публичной деятельности в качестве посла. Очень грамотно, аккуратно, очень продуманно он себя здесь вел», – отметил эксперт. Он напомнил, что Бернс впоследствии был назначен заместителем госсекретаря и на этом посту также отличался высоким профессионализмом. Последние несколько лет он работал президентом Фонда Карнеги за международный мир, а это один из ведущих глобальных аналитических центров, добавил эксперт. «Конечно, Бернс менялся, последние его высказывания и статьи в отношении России были уже гораздо более жесткими, чем те взгляды, которые он высказывал, когда находился в Москве. Наверное, в последние годы он рассчитывал на какую-то позицию в демократической администрации, и этим частично можно объяснить его некоторые высказывания в отношении российского руководства, российской внешней политики. Но при этом, конечно, я бы его ни в коем случае не относил к категории идеологических русофобов. Это человек, который, я думаю, будет занимать прагматическую позицию в отношении не только России, но и в целом американской внешней политики», – сказал Кортунов. По его словам, Бернсу, наверняка, было бы удобнее себя чувствовать в государственном департаменте, его он знает не хуже Энтони Блинкена. «Но понятно, что Блинкен Байдену гораздо ближе, чем Бернс, Блинкен был гораздо лояльнее. Бернс, как мне кажется, фигура более самостоятельная», – продолжил он. При этом Кортунов затруднился оценить, насколько все это скажется на американской внешней политике. «Вообще позиция руководителя ЦРУ при некоторых администрациях, как например при Обаме, имела больше значения. А Трамп, например, больше опирался на военных, чем на разведчиков, Пентагон для него был важнее ЦРУ. Пока сказать трудно, каким будет расклад внутри администрации Байдена, но конечно, можно предположить, что Бернс будет заметной фигурой», – резюмировал эксперт. Ранее СМИ сообщали, что наиболее вероятными претендентами на пост главы Госдепартамента США в «администрации Джозефа Байдена» являются помощник кандидата в президенты США от Демократической партии Энтон Блинкен и сенатор Крис Кунс (от штата Делавэр). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждать Москве от нового главы внешнеполитического ведомства Америки. ФБР ищет русский след в открытке с текстом «Путин сделал это!» 12 января 2021, 21:51 Текст: Вера Басилая

Федеральное бюро расследований заинтересовалось открыткой, которую глава компании FireEye Кевин Мандиа получил в начале расследования фирмой хакерской атаки на американские ведомства, передало Reuters. Сообщается, что на открытке изображена карикатура с текстом «Смотрите-ка, это русские!» и «Это сделал Путин!». По данным агентства, спецслужба выясняет, могло ли послание быть связано с российской разведкой. ФБР предполагает, что оно должно было отвлечь внимание компании, расследующей атаку, и предполагает, что отправители могли знать о кибератаке ещё до того, как о ней было объявлено в декабре, сообщает RT со ссылкой на Reuters. Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры взломали системы, принадлежащие ряду федеральных ведомств США. Позднее факт взлома подтвердили офис директора Нацразведки, ФБР и CISA. Отмечалось, что злоумышленники осуществили взлом за счёт уязвимости в программном обеспечении IT-компании SolarWinds, и якобы хакеры были связаны с иностранными разведками. Спецслужбы США заявили, что к атаке может быть причастна Россия. В Кремле подчеркнули, что все выдвигаемые против России обвинения не имеют под собой основания и вызваны русофобией. Помпео назвал Иран новой базой «Аль-Каиды» 13 января 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

Глава Госдепа Майкл Помпео утверждает, что Иран стал «местом постоянного базирования» террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) и «новым Афганистаном». Он заявил, что Иран, который глава Госдепа назвал «крупнейшей страной, являющейся спонсором терроризма», стал «партнером» террористической организации «по ненависти», и эта «ось представляет серьезную опасность в том числе для континентальной части Америки». По мнению Помпео, Иран «в действительности стал новым Афганистаном в качестве нового географического центра деятельности» группировки, но если в Афганистане ее члены «прятались в горах», то «в Иране она сегодня действует под твердым прикрытием режима» Помпео сказал, что в Иране находятся заместители нынешнего главаря организации Аймана аз-Завахири, а также заявил, что в Иране застрелили Абдуллу Ахмеда Абдуллу, занимавшего второе место в «Аль-Каиде» (запрещена в России). Помпео не сообщил, кто осуществил эту операцию, передает ТАСС. При этом в Афганистане, как заявили в Госдепе, сейчас «намного меньше» боевиков группировки, чем было в последние десятилетия – по версии США, американская военная операция вынудила террористов искать новое пристанище, которым и стал Иран, хотя отношения между ними «поддерживались на протяжении почти трех десятилетий». Как заявил Помпео, боевики в Иране должны «соблюдать правила режима, регулирующие пребывание группировки внутри страны». По его словам, «с 2015 года Иран также предоставил главарям «Аль-Каиды» (запрещена в России) больше свободы передвижения в стране под надзором». Как утверждает Помпео, Корпус стражей исламской революции и спецслужбы Ирана оказывают техническую поддержку террористам, что позволило тем начать рассматривать возможность проведения «глобальных операций». Иран позволяет группировке вести сбор финансовых средств, поддерживать связь между ее участниками, утверждает госсекретарь. По его словам, США и «все свободные страны» должны «сокрушить ось Иран – «Аль-Каида» (запрещена в России)». Напомним, власти Соединенных Штатов рассматривают возможность применения военной силы для предотвращения получения Ираном ядерного оружия. Помпео сравнивал власти Ирана с нацистами.

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли вопросы безопасности в мире. «11 января по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли», – цитирует сообщение Минобороны РИА «Новости». Главы ведомств также обсудили представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира. В декабре замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что возросшая в 2020 году активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам. До этого Герасимов отмечал, что военные учения НАТО у границ России имеют явную антироссийскую направленность, растет число провокаций. В МАГАТЭ заявили о прогрессе Ирана в обогащении урана до уровня 20% 11 января 2021, 15:54 Текст: Алина Назарова

Тегеран быстро развивает возможности для обогащения урана до уровня 20%, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Гросси также указал, что возродить ядерную сделку с Ираном нужно в течение ближайших недель. «Очевидно, что впереди у нас не так много месяцев. Скорее, у нас есть несколько недель», – отметил он, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. 1 января генеральный директор МАГАТЭ уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. 4 января МАГАТЭ подтвердило, что Иран на объекте в Фордо начал процесс обогащения урана до уровня 20%. После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%, а США обвинили Иран в «ядерном шантаже». Иран планирует закупить у России или Китая 2 млн доз вакцины от коронавируса 11 января 2021, 16:11 Текст: Абдулла Шакиров

Иран планирует закупить 2 млн доз вакцины от коронавируса у России, Китая или Индии до конца года по иранскому календарю, то есть до 21 марта, сообщил президент Медицинского совета исламской республики Мохаммад Реза Зафарганди. «Вакцина против коронавируса, произведенная в Иране, более надежна, чем многие зарубежные вакцины, но, поскольку для ее производства требуется время, министерство здравоохранения и медицинского образования закупит около 2 млн доз вакцин у Индии, Китая или России до нового иранского года (начинается 21 марта 2021 года)», – цитирует Зафарганди агентство IRNA. Как отметил президент медицинского совета, Тегеран никогда не рассматривал вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna из-за их высоких цен и проблем с транспортировкой, но допускает закупку препарата от AstraZeneca у России, Китая или Индии, сотрудничающих с компанией. В ноябре иранские ученые начали испытания собственных двух вакцин от коронавирусной инфекции. С начала пандемии в республике COVID-19 заболели 1,29 млн человек, из них умерли более 56 тыс. Россия выразила готовность обсудить с США ограничения на развернутые ядерные боезаряды 12 января 2021, 21:10 Текст: Ксения Панькова

Москва готова обсуждать с Вашингтоном ограничения на развернутые ядерные боезаряды, способные нанести удар по национальной территории другой стороны, а также географические ограничения на развертывание систем ПРО, заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Наш подход заключается в том, чтобы совместно с Вашингтоном определить вооружения, которые представляют угрозу для национальной территории каждой стороны», – сказал дипломат в ходе выступления на телесеминаре Академии переговоров по контролю над вооружениями, текст которого приводится в Facebook посольства. По его словам, «мы должны учитывать количественные и качественные аспекты баланса сил между Россией и США. «Таким образом, мы обозначили готовность обсуждать ограничения на развернутые ядерные боезаряды, способные нанести удар по национальной территории другой стороны. А также количественные и географические ограничения на развертывание систем ПРО». Ранее посол заявил, что Москва надеется, что с приходом к власти в США администрации избранного президента Джозефа Байдена Вашингтон проявит политическую волю в вопросе продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Напомним, глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций. Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, заявил, что новая администрация США планирует договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3. Иран сообщил о прогрессе в обогащении урана 12 января 2021, 17:00 Текст: Алексей Дегтярев

Иран способен изготовить 120 килограмм урана, обогащенного до 20%, за восемь месяцев, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди. «Мы сейчас обладаем четырьмя тоннами сырья, и принятый парламентом закон о производстве 120 кг [обогащенного до 20% урана] за год легко для нас достижим. Мы можем достичь заявленного парламентом количества быстрее, чем за восемь месяцев», – сказал чиновник, передает ТАСС со ссылкой на агентство Фарс. В декабре в Иране одобрили закон, обязывающий власти страны увеличить степень обогащения урана. В январе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Тегеран быстро развивает возможности для обогащения урана до уровня 20%. 1 января генеральный директор МАГАТЭ уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. 4 января МАГАТЭ подтвердило, что Иран на объекте в Фордо начал процесс обогащения урана до уровня 20%. После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%, а США обвинили Иран в «ядерном шантаже». Россия призвала новую администрацию США «проявить политическую волю» в вопросе ДСНВ 12 января 2021, 19:26 Текст: Елизавета Булкина

Москва надеется, что с приходом к власти в США администрации избранного президента Джозефа Байдена Вашингтон проявит политическую волю в вопросе продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Шансы на достижение договоренности до истечения срока действия соглашения 5 февраля 2021 года еще остаются. Хотелось бы надеяться, что новая команда Белого дома продемонстрирует аналогичное стремление и проявит политическую волю», – сказал дипломат в ходе выступления на телесеминаре Академии переговоров по контролю над вооружениями, текст которого приводится в Facebook посольства. Антонов напомнил, что контакты с администрацией Дональда Трампа по этому вопросу в прошлом году зашли в тупик. «Наша позиция состоит в том, что любой верификационный режим должен полностью соответствовать предмету и охвату соответствующего соглашения по контролю над вооружениями. Именно об этом нам так и не удалось договориться с уходящей администрацией США», – подчеркнул российский посол. Он отметил, что Вашингтон не готов продлить договор в его нынешнем виде, несмотря на неоднократные предложения Москвы сделать это без предварительных условий. «Очевидно, что для возобновления регулярного диалога требуется существенная политическая воля. Остается лишь ожидать, пока следующая администрация определиться с подходами к пролонгации Договора и контролю над вооружениями в целом», -– добавил дипломат. «Дальнейшие отношения с Вашингтоном в области контроля над вооружениями будем выстраивать исключительно на паритетной основе, с опорой на принцип взаимного учета интересов и озабоченностей. Нахождение компромиссов по вопросам контроля над вооружениями – в интересах не только наших двух стран, но и безопасности и стабильности всего мира», – заключил Антонов, добавив, что теперь слово за США, так как Россия «держит карты открытыми». Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций. Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, заявил, что новая администрация США планирует договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3.