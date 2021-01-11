Эксперт объяснил отказ россиян переходить на электронные трудовые книжки

Россиянам очень важно держать на руках нечто материальное, поэтому большинство из них отказываются переходить на электронный вариант трудовой книжки, рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников.

В Министерстве труда рассказали, что по данным на декабрь 2020 года, из 58,1 миллиона застрахованных россиян 34,8 миллиона предпочли сохранить бумажные трудовые книжки. При этом на электронный вид документа перешли всего 5,1 миллиона человек. Те, кто не написал заявления, автоматически остались с трудовыми книжками на бумажном носителе.

«Во-первых, россиянам очень важно держать на руках нечто материальное, а, во-вторых, сейчас, во время пандемии коронавируса, совершенно не время этим заниматься», – считает Капелюшников.

Он поясняет, что большая часть людей попросту боится утраты электронных данных, даже несмотря на то, что многие работодатели предлагают постепенный переход на электронную версию трудовой книжки – продолжить вести и старый, и новый вариант документа.

«И потом, абсолютно непонятно, что люди выиграют от этого перехода – ровным счетом ничего. Электронный учет, который ведут предприятия, не зависит от того, что на руках у людей. Лично я не вижу никаких преимуществ электронного ведения трудовой», – заключил специалист.

Официально электронные книжки начали действовать с 1 января.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что россияне могут включить в электронные трудовые книжки весь свой трудовой стаж, а не только тот, который получат с 1 января 2021 года.