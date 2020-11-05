Работникам разрешили включить в электронные трудовые книжки записи обо всем стаже

Работники смогут с 2021 года включить в электронную трудовую книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая очередное заседание кабмина.

Он отметил, что правительство расширяет возможности использования цифровых технологий в сфере трудовых отношений. Для этого планируется внести изменения в закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования», передает ТАСС.

«Со следующего года работники смогут включить в электронную книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года, – сказал Мишустин. – Для этого необходимо будет направить заявление в Пенсионный фонд».

Напомним, 18 июля премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому граждане России с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой.