Врач объяснил искажение вкуса мяса после перенесенного COVID-19

Первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса выявлен в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У одного человека это был коронавирус нового штамма», – сказала Попова в эфире канала «Россия 1». Она подчеркнула, что заразившийся гражданин вернулся из Великобритании.

По словам Поповой, «британский» штамм COVID-19 был выявлен в России только у одного человека, однако симптомов у него не было. «При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов, он уже не выделяет этот вирус», – сказала она.

Также она отметила, что случай заражения новым штаммом был в России еще в конце 2020 года. По ее словам, вирус не вызывает более тяжелого течения, но он, скорее всего, более заразен.

«По нашим данным, тест-системы, которые действуют в РФ для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус, и вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса», – сказала Попова.

Ранее в воскресенье пециалисты Национального института инфекционных болезней в Японии обнаружили новую мутацию коронавируса, его диагностировали у прилетевших в страну из Бразилии туристов.

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.

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