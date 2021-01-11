В Вологодской области закуплено больше тысячи компьютеров для медорганизаций

В Вологодскую область в рамках Национального проекта «Здравоохранение» и его регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» доставили компьютерное оборудование, 1198 комплектов техники будут переданы в медицинские организации.

Автоматизированные рабочие места предназначены для работы медперсонала в региональной медицинской информационно-аналитической системе (РМИС), передает ТАСС.

Также в рамках создания цифровой инфраструктуры социально значимых объектов в Вологодской области с начала 2019 года проводится работа по подключению фельдшерско-акушерских пунктов к скоростному интернету.

Так, в 2020 году завершено подключение к высокоскоростному интернету 108 фельдшерско-акушерского пункта в 19 районах, в том числе, в Бабаевском, Белозерском, Вашкинском, Великоустюгском, Вологодском, Кадуйском и других районах области.

Как рассказал начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков, до конца 2021 года к скоростному интернету будут подключены все 460 ФАПов на территории региона: «Подключение фельдшерско-акушерских пунктов к линии цифровой связи способствует повышению доступности и качества медицинской помощи. ФАПы оборудуются автоматизированными рабочими местами, которые объединены единой комплексной информационной системой.