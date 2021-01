Акции Twitter упали на 8% после блокировки аккаунта Трампа Политолог: Штурм Капитолия ставит точку в претензиях США на глобальное доминирование 11 января 2021, 14:43 Текст: Алина Назарова

Штурм Капитолия с внешнеполитической точки зрения стал концом американских претензий на глобальное моральное доминирование, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян, констатировав серьезный внутренний раскол в американском обществе. «События в Вашингтоне приведут к еще большей радикализации демократов – началась массовая охота на республиканских ведьм, по полной программе отыгрываются на уходящем Трампе – его лишили слова в соцсетях, а теперь подводят под импичмент. С внешнеполитической точки зрения штурм Капитолия стал концом американских претензий на глобальное моральное доминирование. Эти события – логичное следствие даже не фальсификации выборов, а того серьезного внутреннего раскола, который произошел в американском обществе», – заявил политолог Геворг Мирзаян. Замдиректора Института истории и политики, кандидат исторических наук, эксперт НОМ Владимир Шаповалов также указал, что политический кризис в США продолжает усугубляться. «Вслед за грязной избирательной кампанией и сомнительными результатами выборов последовала попытка со стороны сторонников Трампа сорвать подведение итогов голосования путем захвата Капитолия. В этой ситуации позиция лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла является попыткой снижения напряженности и восстановления политической стабильности. Чистота избирательного процесса и легитимность результатов выборов приносятся в жертву целесообразности сохранения гражданского мира. Однако эта позиция части республиканского истеблишмента, по всей вероятности, не приведет к завершению конфликта. Противоречия в позициях сторон слишком сильны», – отметил Шаповалов. В свою очередь директор Центра политического анализа Павел Данилин выразил мнение о том, что избирательная система США дает слишком много возможностей для манипуляций и махинаций. «Многие американцы считают, что итоги выборов украли. Народную волю перечеркнули в угоду масс-медиа и части либерального истеблишмента. Это вызвало недовольство избирателей и вылилось в протестную акцию в Капитолии. … В заявлении лидера республиканского большинства в Сенате США Митчелла Макконела однозначно идет речь о признании республиканцами множества нарушений на выборах, я убежден, что демократы его проигнорируют и по факту своего превосходства в Сенате и Конгрессе продолжат монополизацию политической системы», – отметил он. Он также раскритиковал блокировку аккаунтов Трампа в социальных сетях. «Это акт политической цензуры. Фактически Трампа блокируют от прямого контакта с гражданами США через соцсети», – указал эксперт. Профессор Высшей школы экономики Александр Домрин отметил, что крайнее раздражение прошедшими выборами можно было прогнозировать. «Я работал в исследовательской службе Конгресса и ни в каких фантастических фильмах не мог предполагать, что кто-то будет при моей жизни штурмовать Конгресс. Я всегда считал, что США как автор «цветных революций» не подвергнется их влиянию. Но, как сказано в Библии, кто сеет ветер, тот пожнет бурю. То, что происходит в США на протяжении последних четырех лет, вызывает крайнее разочарование. Отказ от базисных, краеугольных достоинств американской цивилизации – вот что мы видим в последнее время. Но американская избирательная система США реформироваться не будет. Если демократы, согласно этой американской избирательной системе, пришли в Белый дом, зачем же им эту систему реформировать?» – заявил Домрин. В свою очередь доктор политических наук, профессор МГУ им. Ломоносова Андрей Манойло указал, что лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконел не отказывается от продолжения борьбы. «Неслучайно за его отказ ввести против России очередной пакет санкций его назвали «московский Митч». Также известна его непримиримая позиция по отношению к фейкам – даже если фейки направлены против таких соперников Соединенных Штатов, как Россия и Китай. Надо, по мнению Макконнелла, «зафиксировать убытки», сделать выводы и готовиться к новым выборам: промежуточным в Конгресс – через два года, президентским – через четыре года», – отметил Манойло. Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа. В самом Конгрессе до срыва работы развернулись масштабные споры. Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконел выступил с неоднозначным заявлением, в котором призвал начать «сильные реформы избирательной системы под руководством государства», а также попенял оппонентам за использование двойных стандартов. «Мы потратили четыре года на осуждение постыдных нападок демократов на законность выборов президента Трампа. Так что смотрите, двойных стандартов быть не может: СМИ, которые сегодня возмущены, потратили четыре года на поддержку и подстрекательство демократов в атаках на наши институты после того, как они проиграли», – заявил он.

Познер ответил на шесть актуальных вопросов о Трампе 10 января 2021, 15:15

Текст: Ксения Панькова

Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на шесть актуальных вопросов о президенте США Дональде Трампе, отметив, что найти хоть что-то позитивное для России в его президентстве сложно. Познер ответил на своем сайте на вопрос о том, было ли бы в интересах России, чтобы победил Трамп. «Во время своей первой президентской кампании Трамп не раз говорил о своем желании наладить отношения с президентом Путиным, с Россией, но за все четыре года своего президентства он не сделал ничего, что могло бы подтвердить искренность тех слов. Но он подписал множество санкций против России, вышел из договора по ПРО, из договора по РСМД и собирался, похоже, выйти из договора по СНВ. Словом, найти хоть что-то позитивное для РФ в президентстве Трампа, мягко говоря, сложно», – сказал телеведущий. На вопрос о том, что избранный президент США Джо Байден для России будет хуже Трампа Познер ответил: «Подобные утверждения есть не что иное, как гадание на кофейной гуще. Этого не знает решительно никто. Поживем – увидим». Такой же ответ он дал и на вопрос о том, что Байден для России будет лучше, чем Трамп. Также Познер отметил, что не верит в фальсификацию выборов в США и якобы «украденную» победу Трампа. «При всех проблемах демократии в Америке сегодня украсть президентские выборы невозможно: уж так построена избирательная система. В данном конкретном случае проигравшая сторона потребовала пересчета голосов вручную в ключевых штатах – Пенсильвании и Джорджии. Пересчет был произведен в присутствии и с участием представителей Республиканской партии. Пересчет подтвердил, что в этих «спорных» штатах победил Байден. Это факт. Его можно, конечно, отрицать до второго пришествия», – считает он. На вопрос о том, не является ли блокировка всех аккаунтов Трампа в соцсетях нарушением свободы слова, которой так хвастаются американцы и в отсутствии которой они обвиняют Россию, Познер ответил отрицательно. «Нет, не является. По крайней мере, формально. В Первой поправке к Конституции США запрещено ГОСУДАРСТВУ каким-либо образом воспрепятствовать свободе слова любого гражданина, органа печати и т. д., но этот запрет не касается частных лиц (…). Соцсети в США принадлежат частным лицам, и эти лица имеют полное право отказать тому или иному человеку в аккаунте. То есть, согласно Конституции США, власть не может ограничить свободу слова частного лица, но и не может заставить частное лицо что-либо опубликовать. В этом есть существенная разница с Россией, в которой, несмотря на соответствующую статью в Конституции, государство (власть) практически может запретить любую публикацию, вплоть до закрытия любого СМИ», – сказал телеведущий. Кроме того, Познер считает, что события в Вашингтоне, в частности штурм Капитолия сторонниками Трампа, нанесли ущерб США. «Бесспорно. Достаточно ознакомиться с высказываниями лидеров, пользующихся международным уважением (Меркель, Макрон), с тональностью и взглядами мировых СМИ, чтобы убедиться, что это так. Другой вопрос, на долго ли? Я принципиально не делаю прогнозов, считаю, что это дело в лучшем случае бессмысленное, а в худшем вредное, но одно скажу: Америка расколота, и президенту Байдену не удастся за предстоящие четыре года вновь собрать Шалтая-Болтая. Если кто не помнит этого господина, то напомню перевод Самуила Маршака: «Шалтай-Болтай сидел на стене / Шалтай-Болтай свалился во сне / Вся королевская конница и вся королевская рать не могут Шалтая, не могут Болтая, Шалтая-Болтая собрать!» – заключил телеведущий. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Шварценеггер сделал выводы из «Хрустальной ночи» США 11 января 2021, 12:42

Текст: Алина Назарова

Американский киноактер австрийского происхождения, бывший губернатор штата Калифорния республиканец Арнольд Шварценеггер сравнил нападение сторонников президента США Дональда Трампа на Капитолий с Хрустальной ночью 1938 года в Германии. «Я родился в Австрии и хорошо знаю про Хрустальную ночь. Это была ночь погрома евреев в 1938 году. Нацисты то же самое, что Proud Boys (неофашистская политическая организация, пропагандирующая политическое насилие в США – прим. ВЗГЛЯД). В среду Хрустальная ночь была прямо здесь, в США. Разбитые стекла были в Капитолии. Но толпа разбила не только стекла, но и идеи нашей демократии, принципы, на которых стоит наша страна», – заявил Шварценеггер в видеообращении в Twitter. По его словам, Трамп пытался изменить результаты выборов, честных выборов и организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи. «Президент Трамп провалился как лидер. Он запомнится как худший президент в истории», – заявил Шварценеггер. Бывший губернатор Калифорнии предстал на видео сидящим за письменным столом, на котором лежит меч из картины «Конан-варвар», главная роль в которой принесла ему славу киноактера. «Наша демократия подобна стали, из которой сделан этот меч, – отметил Шваценеггер, подняв его двумя руками и продемонстрировав зрителям. – Чем больше она закаляется, тем прочнее становится». Актер также поддержал избранного президента США демократа Джозефа Байдена. «Избранный президент Байден, мы желаем вам успеха на посту президента. Ваш успех будет означать успех для нашей страны», – заключил Шваценеггер, передает ТАСС. My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021 Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа. Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин – еврейский погром по всей нацистской Германии, в части Австрии и в Судетской области 9-10 ноября 1938 года, осуществленный военизированными отрядами СА и гражданскими лицами. Полиция самоустранилась от препятствования этим событиям. В результате нападений многие улицы были покрыты осколками витрин принадлежавших евреям магазинов, зданий и синагог. После Хрустальной ночи последовало дальнейшее экономическое и политическое преследование евреев, и она рассматривается историками как часть расовой политики нацистской Германии и знаменует собой начало окончательного решения еврейского вопроса и Холокоста. Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина» 11 января 2021, 06:55

Текст: Антон Антонов

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что у Москвы есть компромат на главу американского государства Дональда Трампа. «Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа – личное, политическое, финансовое», – сказала она, добавив, что «другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой (hand maiden) Путина, нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS. По ее мнению, Трамп «виновен в подстрекательстве к мятежу» и «должен заплатить за это». Пелоси рассказала, что хотела обсудить данный вопрос с вице-президентом Майклом Пенсом. Однако когда она и лидер демократов в Сенате Чак Шумер позвонили Пенсу, их «продержали на линии 20 минут», а вице-президент «так и не подошел к телефону». Пелоси заявила, что в тот момент была дома и успела «запустить посудомоечную машину, отнести одежду в стирку», передает ТАСС. Пелоси также заявила, что Трамп «может помиловать себя за федеральные преступления, он не может помиловать себя за преступления по законодательству штатов», поэтому «против него идет расследование в штате Нью-Йорк». В понедельник Палата представителей США призовет Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США и отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти. Телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию. Соловьев предупредил об угрозе от Twitter и Facebook выборам в России 11 января 2021, 11:04

Текст: Наталья Макарова

«Западные соцсети быстро превратились в жалкую пародию на тех, против кого боролись. Нам же нужно задать вопрос тем умникам, которые занимаются соцсетями в России. Где наш независимый софт?» – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал блокирование хештега #1984 сервисом микроблогов Twitter из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла. «Удивительно наблюдать растерянность и страх среди людей, претендующих на борьбу за полную свободу. Они ведь для этого создавали социальные сети, а не только ради извлечения прибыли. И насколько же быстро они превратились в жалкую пародию на тех, против кого боролись», – считает телеведущий Владимир Соловьев. Как известно, добавил собеседник, «самые страшные сатрапы получаются из вчерашних либералов. Поэтому, когда смотришь на то, что сейчас вытворяют соцсети, с удивлением понимаешь, что последней по-настоящему свободной площадкой оказывается предоставляемое государством телевидение». «Здесь хотя бы действуют законы, а не произвол владельцев», – подчеркнул журналист. «Нам говорили, что социальные сети создаются для нашей свободы, но это оказалось враньем. Потому России нужно смотреть на происходящее и делать выводы», – убежден Соловьев. Телеведущий привел в пример Китай: «Он в этом плане гораздо более защищен». «Нам же нужно задать вопрос умникам, которые на протяжении многих лет делают вид, что занимаются аналогичными вещами. Где в итоге наш независимый софт? Где свои платформы? Или во время выборов в Госдуму в этом году в России произойдет то же самое, что было с Дональдом Трампом и его сторонниками – Twitter, Facebook и другие соцсети перейдут в атаку на тех, кто не поддерживает американское видение России?» – задается вопросом Соловьев. Ранее сервис микроблогов Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла. 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Также мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, Apple удалила Parler из магазина мобильных приложений AppStore. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. Дуров призвал пользователей переходить с iOS на Android 11 января 2021, 12:21

Текст: Алина Назарова

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров призвал пользователей переходить с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации. «Дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter. Apple является наиболее опасной, так как корпорация может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android – это самое меньшее, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации», – написал Дуров в Telegram в ответ на комментарий пользователя об удалении сервиса микроблогов Parler из App Store. 9 января Apple временно удалила из своего магазина мобильных приложений сервис Parler, который был запущен в 2018 году в качестве альтернативы другим социальным сетям и приобрел популярность у сторонников Дональда Трампа на фоне ужесточения в популярных соцсетях требований к содержанию публикаций в преддверии выборов в США. На данный момент в социальной сети насчитывается более 10 млн пользователей. Кроме того, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. Соцсети заполнили слухи о решении Трампа устроить «массовые аресты» 11 января 2021, 01:51

Текст: Антон Антонов

В англоязычном сегменте Twitter активно распространяются слухи о том, что президент США Дональд Трамп якобы решил воспользоваться «Законом о восстании» (Insurrection Act) 1807 года. Twitter заполнили сообщения о том, что закон «подписан». Также сообщаются подробности «решения Трампа». Напрмер, Jat Styles утверждает, что военные уже направлены для «проведения массовых арестов». Также он заявил о «заморозке счетов Клинтон, Байдена и Обамы». Jat Mark Friesen заявил, что следует ожидать «многочисленных арестов». По версии «источников», на которые он ссылается, «возможно, только 10 сенаторов смогут избежать преследования». Peyton заявляет о закрытии воздушного пространства над Вашингтоном. Также в соцсетях утверждают, будто вице-президентом стал экс-советник Трампа Майкл Флинн. Напомним, после начала погромов в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, Белый дом пригрозил подавить беспорядки военной силой по закону 1807 года. Сейчас в Конгрессе США обсуждают использование 25-й поправки к конституции или импичмента, чтобы лишить Трампа власти после того, как его сторонники ворвались в Конгресс. Трамп осудил беспорядки, но его все равно обвинили в подстрекательстве толпы. CNN утверждала, что вице-президент США Майкл Пенс якобы не исключает возможности отстранения Трампа от должности. Эксперт назвал главный вопрос противостояния политических сил в США 11 января 2021, 11:52

Текст: Ирина Яровая

«Трамп может принять импульсивное решение и уйти из большой политики, хлопнув дверью. И все же у него остаются возможности взять реванш и стать главным критиком администрации нового президента», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя ожидаемое в понедельник первое появление действующего президента США Дональда Трампа на публике после штурма Капитолия 6 января. «После событий 6 января борьба перемещается из силового поля в правовое, и все дальнейшие действия противников Трампа будут предопределяться желанием провести процедуру импичмента президента до окончания его срока. В условиях, когда обе палаты Конгресса находятся под контролем демократов, такие намерения приобретают особенный вес», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, импичмент может стать не просто поражением Трампа, а его полным уничтожением как политика. «Демократы стремятся лишить его перспектив не только на переизбрание в 2024 году, но и на серьезное влияние внутри Республиканской партии. Однако вряд ли им удастся это сделать за оставшиеся 10 дней президентства Трампа. Наверняка он попытается апеллировать к своим сторонникам в Конгрессе. Они, в свою очередь, смогут если не заблокировать, то хотя бы затянуть этот процесс и снять его с повестки дня», – считает собеседник. При этом Кортунов уверен, что новых попыток захвата административных зданий сторонниками Трампа, а также призывов к насилию от уходящего президента ждать не стоит. «Трамп и раньше высказывался против таких действий, призывая демонстрантов разъехаться по домам. В случае очередного применения силы он будет рассматриваться как мятежник, и тогда уголовное преследование станет неизбежным. Но это вовсе не значит, что его наиболее радикальные сторонники не выйдут на акции гражданского неповиновения самостоятельно, ведь обстановка накалена до предела», – предположил он. Однако политолог считает, что главным вопросом сегодняшнего противостояния является то, останется ли Трамп в американской политике после 20 января или окончательно уйдет из нее. «Он может, хлопнув дверью, уйти из большой политики и отказаться от какой-либо роли в Республиканской партии, в которой уже наметился раскол по отношению к Трампу. С другой стороны, у Трампа все еще остается возможность стать главным оппонентом администрации Байдена, и если не баллотироваться в президенты в 2024 году, то просто стать главным лидером республиканцев. Более того, уходя, Трамп может принять некоторые юридические меры по своей защите, например, законным образом оградить себя от возможных последующих преследований», – заключил Кортунов. Ранее представитель американской администрации анонсировал первое появление действующего президента США Дональда Трампа на публике после штурма Капитолия 6 января. Ожидается, что Трамп возобновит свои обязанности, в том числе дипломатические контакты и визиты. Президент намерен отправиться на границу с Мексикой, передает телеканал CBS. Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Несмотря на то, что Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа. Акции Twitter упали на 8% после блокировки аккаунта Трампа 11 января 2021, 12:56

Текст: Алина Назарова

Акции компании Twitter на предварительных торгах в США в понедельник упали в цене более чем на 8% после блокировки аккаунта действующего американского президента Дональда Трампа. По состоянию на 12.44 мск акции компании на предторгах снижались в цене на 7,89% – до 47,42 доллара. Минутами ранее падение достигало 8,3%, передает РИА «Новости». По данным американских СМИ, Трамп позже в понедельник выступит с заявлением касательно блокировки соцсетями его аккаунтов. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. Слухи о готовности Пенса отстранить Трампа от власти в США опровергли 10 января 2021, 22:22

Текст: Антон Антонов

Вице-президент США Майкл Пенс не собирается отстранять от власти главу государства Дональда Трампа, сам Трамп тоже уверен в Пенсе, сообщают источники. Как заявили источники Bloomberg, президент США уверен, что Пенс не попытается отстранить его от власти при помощи 25-й поправки к конституции. По словам источников, Пенс отвергает возможность использования поправки, считая эту идею неосуществимой. В Белом доме, как сообщает агентство, считают, что демократы «допускают перегибы» в ситуации с предполагаемым импичментом, признание Трампа виновным маловероятно. Источники NBC заявили, что обращение к 25-й поправке считают «практически нецелесообразным». Наиболее предпочтительный подход – дать «истечь времени» президентства Трампа, передает РИА «Новости». Напомним, телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке к конституции США с целью отстранения от должности действующего американского лидера. Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы США в случае досрочного прекращения полномочий президента США, его недееспособности. В среду сторонники ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа. Стало известно о нежелании Трампа участвовать в выборах в 2024 году 10 января 2021, 21:36 Текст: Евгения Шестак

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году, сообщили СМИ со ссылкой на окружение политика. По информации газеты Politico, в ноябре 2020 года появилась информация, что Трамп намерен баллотироваться в президенты в 2024 году. При этом, по словам источников газеты, он начал отказываться от этой идеи, поскольку ему надо будет опубликовать дополнительную финансовую документацию, что сделает его уязвимым для уголовных и гражданских расследований, передает ТАСС. «Его не будет в 2024 году», – сказал друг Трампа. Вместе с тем однопартийцы главы Белого дома уверены, что хоть Трамп и не будет снова участвовать в президентской гонке, он может иронизировать над этой темой. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. После беспорядков в Капитолии в США завели 25 дел о внутреннем терроризме 11 января 2021, 08:50

Текст: Алина Назарова

Правоохранители США возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Капитолии, сообщил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу. «Министр (армии США Райан) Маккарти заявил, что в результате нападения на Капитолий открыто не менее 25 дел о внутреннем терроризме. (Обнаружены) длинноствольное огнестрельное оружие, «коктейли Молотова», взрывные устройства и пластиковые наручники, это позволяет предположить, что большее бедствие с трудом удалось предотвратить», – говорится в публикации конгрессмена Кроу в Twitter. Кроу «выразил глубокую обеспокоенность» из-за сообщений о возможном участии в беспорядках действующих военных и находящихся в резерве. Так, газета USA Today со ссылкой на неназванного представителя Минобороны США сообщила, что под следствием по делам о терроризме находятся по меньшей мере 25 военнослужащих, передает РИА «Новости». По словам Маккарти, в Пентагоне осведомлены о «возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов» в дни перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена. Министр заявил, что Минобороны США работает с правоохранительными органами для подготовки к обеспечению безопасности. Сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа. Пелоси назвала Трампа «потерявшим рассудок президентом» 10 января 2021, 23:28 Текст: Антон Антонов

Импичмент президента США Дональда Трампа не позволит ему вновь баллотироваться на этот пост, заявила спикер Палаты представителей Конгресса страны Нэнси Пелоси. Пелоси заявила, что это является «одной из причин, по которой люди выступают за импичмент». По ее словам, в Конгрессе есть «решительная поддержка» импичмента, хотя самой ей кажется более предпочтительным использование 25-й поправки к конституции. Associated Press поясняет, что в процедуру импичмента можно включить запрет занимать государственные должности. Спикер Палаты представителей заявила, что действующий лидер США «является безумным, потерявшим рассудок, опасным президентом». Она считает, что Трамп «должен быть привлечен к ответственности», передает ТАСС. Напомним, согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост президента в случае досрочного прекращения полномочий лидера страны, его недееспособности. О поправке и импичменте заговорили после того, как сторонники ворвались в Конгресс. Трамп осудил беспорядки, но его все равно обвинили в подстрекательстве толпы. Пелоси озвучила планы по отстранению Трампа от власти в США 11 января 2021, 03:31 Текст: Антон Антонов

В понедельник Палата представителей США призовет вице-президента Майка Пенса отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти, сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси. Она сообщила, что утром лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер «затребует единогласного принятия резолюции», в которой Пенса призывают «задействовать 25 поправку и провозгласить, что президент не способен выполнять служебные обязанности». После этого «вице-президент немедленно начнет исполнять обязанности президента», заявила спикер палаты. Если единогласное решение не примут, документ вынесут на пленарное заседание во вторник. Пенса призывают «ответить в течение 24 часов», после чего конгрессмены «приступят к вынесению документа об импичменте на пленарное голосование», передает РИА «Новости». Пелоси заявила, что они намерены «действовать в срочном порядке», так как это требуется для «защиты конституции и демократии», ведь «президент представляет собой угрозу». По ее словам, «ужас продолжающегося наступления на демократию» в США «все усиливается, как и необходимость к срочным действиям». Напомним, телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию. В среду сторонники ворвались в Конгресс. Хотя Трамп осудил беспорядки, его обвинили в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Трамп решил подтвердить статус лидера республиканцев в США деньгами 11 января 2021, 07:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп планирует направить республиканцам из средств своей избирательной кампании десятки миллионов долларов на борьбу на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году, сообщил советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер. Миллер рассказал о намерении хозяина Белого дома помочь своим однопартийцам вернуть контроль над обеими палатами законодательного органа после того, как обсудил с ним в субботу ряд вопросов. «Президент Трамп до сих пор является самым крупным именем в американской политике, президент до сих пор является лидером Республиканской партии. Политическая поддержка с его стороны будет самой востребованной на промежуточных выборах в 2022 году», – передает ТАСС слова советника главы государства. При этом он оставил открытой возможность того, что Трамп выставит свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. После беспорядков сторонников главы государства в Конгрессе некоторые республиканцы перестали его поддерживать и даже высказались за его отстранение от власти. Кроме того, они винят своего однопартийца в потере контроля над Сенатом после поражения республиканцев во втором туре выборов в штате Джорджия. Трамп, по данным источников, со среды не разговаривает со своим напарником на минувших выборах, вице-президентом Майклом Пенсом. Дело в том, что, как полагает хозяин Белого дома, Пенс предал его. Напомним, в воскресенье СМИ со ссылкой на окружение политика сообщили, что Трамп не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. В среду его сторонники, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Анонсировано первое появление Трампа на публике после штурма Капитолия 11 января 2021, 10:15 Текст: Елизавета Булкина

Действующий президент США Дональд Трамп на этой неделе впервые появится на публике после событий в Вашингтоне, сообщил представитель американской администрации. Ожидается, что Трамп возобновит свои обязанности, в том числе дипломатические контакты и визиты. Президент намерен отправиться на границу с Мексикой, передает телеканал CBS. Сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.