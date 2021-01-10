В зоне поисков разбившегося в Индонезии Boeing зафиксирован сигнал Названа вероятная причина крушения Boeing 737-500 в Индонезии 10 января 2021, 16:30 Текст: Вера Басилая

Генедиректор международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко сказал, какие факторы могли привести к крушению самолета авиакомпании Sriwijaya Air. Эксперт отметил, что погодные условия в момент катастрофы были сложными: шел проливной дождь, а при вылете из Джакарты наблюдались сильные грозы. Он также уточнил, что, по данным портала Flightradar, самолет стал резко снижаться сразу после набора высоты 3230 метров. «При этом вертикальная скорость составила 26,300 футов в минуту (133 метра в секунду). Ответить на вопрос, что происходило непосредственно в момент трагедии на борту самолета пока сложно», – рассказал Мельниченко «Российской газете». По словам эксперта, в момент падения самолета местные рыбаки слышали взрывы, о чем они рассказали местной полиции. При этом, Мельниченко уверен, что если бортовые самописцы не повреждены, то проблем с установлением точной причины авиакатастрофы не возникнет, поскольку глубины моря в месте падения небольшие – от 15 до 20 метров. Ранее сообщалось об обнаружении местоположения двух черных ящиков разбившегося в Индонезии Boeing Напомним, полицейские и местные жители обнаружили в Яванском море предположительное место падения самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. На борту упавшего лайнера находилось 59 человек, в том числе шесть членов экипажа. Среди пассажиров были шесть детей, один из них – младенец. Россиян, по предварительным данным, на борту не было. Boeing 737-524 последний раз был замечен над акваторий Яванского моря в районе северной части острова Ява. Самолет вылетел из Джакарты в город Пантианак и через четыре минуты пропал с радаров.

Оператор ГТС Украины оценил влияние взрыва на газопроводе на транзит 9 января 2021, 22:22

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Взрыв на участке магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», по которому газ из России поступает в Европу, в Полтавской области Украины не повлиял на транзит топлива, сообщила компания – оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины. «Транзиту газа ничто не грозит», – отметила компания на своей странице в соцсети Facebook. «Ситуация под контролем, и угрозы снабжения населения и осуществлению бесперебойного транзита нет», – сообщила также советник главы украинского правительства, член наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины» Наталья Бойко в Facebook. Компания – оператор ГТС сообщила также, что в ходе расследования будут установлены вероятные причины аварийной ситуации, при этом не исключается возможность диверсии. По сообщению управления Национальной полиции в Полтавской области, причины взрыва устанавливаются. Из-за взрыва без газа остались 13 населенных пунктов. Ранее в Полтавской области Украины прогремел взрыв на газопроводе. Напомним, в сентябре 2020 года в Киевской области произошла разгерметизация транзитного газопровода из России в Европу «Уренгой – Помары – Ужгород», в результате произошел сильный выброс газа, однако утечку удалось ликвидировать. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Премьер Эстонии оценил идею референдума о присоединении к России 9 января 2021, 20:24 Текст: Ольга Никитина

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас прокомментировал предложение ряда оппозиционных депутатов о том, чтобы вынести на обсуждение на референдуме вопрос о присоединении республики к России. «В первом параграфе Конституции Эстонской Республики говорится, что Эстония является независимой и суверенной демократической республикой, в которой народ является носителем высшей государственной власти», – приводит его слова ТАСС. «На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение, – добавил премьер. – Уверен, что президент республики поступит так же». Ранее депутаты от оппозиционной Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон предложили внести к законопроекту по референдуму о браке поправку с таким вопросом: «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?» Позднее депутат Круузе объявил, что отозвал эту инициативу. «Я сделал это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность этого референдума о браке, – приводит его слова газета Postimees. – Я осознал, что мой вопрос является неподобающим и отклонил его». В декабре 2020 года Рийгикогу (парламент) поддержал в первом чтении законопроект о проведении референдума на тему того, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины. За отмену этого референдума выступили 48 депутатов 101-местного парламента, тогда как за его проведение – 51 депутат. Однако ко второму чтению, которое запланировано на 13 января, оппозиционные партии подали в общей сложности порядка 9 тыс. 400 поправок, существенная часть которых не имеет отношения к теме референдума. Таким образом представители оппозиции хотят блокировать работу законодательного органа и остановить принятие решения о референдуме. 6 января Конституционная комиссия Рийгикогу заявила, что каждому депутату в ходе второго чтения будет дано не более пяти минут на представление всех своих поправок, после чего пройдет голосование. Представители оппозиции назвали эти планы противозаконными и планируют обратиться в этой связи в Государственный суд Эстонии. Сатановский высказался о пришедшей на смену Трампу «гремучей смеси» 9 января 2021, 21:09

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Заблокировав президента США Дональда Трампа, Twitter показал Соединенным Штатам и миру в целом, «кто в доме хозяин», считает президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его словам, после этого вопросов насчет американской демократии «больше нет и быть не может». «Такой фестиваль подлого вранья, наглых подтасовок и насилия над волеизъявлением избирателей в Америке давно не устраивали», – написал Сатановский в своем Telegram-канале. По его словам, Трамп доказал, что «любой энергичный американец, который обладает достаточными амбициями, деньгами (без них в Штатах никак), харизмой и твердым характером может стать президентом США, если напрямую обращается к избирателям, наплевав на «вашингтонское болото». «У него в «Твиттере» десятки миллионов подписчиков, за него голосовали почти 80 млн человек и сейчас они получили еще одно доказательство того, что их голоса украли и на них всех в Капитолии плюют. Чего более чем достаточно для того, чтобы Трамп вновь стал президентом через четыре года, если, конечно, его не бросят в тюрьму или не застрелят, что в Америке вещь вполне нормальная», – отметил политолог. Он задался вопросом о том, как можно охарактеризовать тот политический строй, который в США установится при демократе Джо Байдене. «Либеральный фашизм, носителями которого были и Обама, и Хиллари Клинтон? Квазидемократическая диктатура? Тирания левачествующих геронтократических олигархов? Гремучая это смесь – очень левые, очень богатые, очень глупые, очень наглые, не слишком образованные, несмотря на все свои дипломы, искренне презирающие все и всех люди, считающие, что они могут делать, что хотят и делающие все, что хотят», – подчеркнул Сатановский. «Трамп, конечно, не Че Гевара, не Мартин Лютер Кинг, не Мандела и не Ленин, но если Америку его пример ничему не научил и она так и будет идти по пути, наметившемуся на последних выборах, значит она полностью заслужила свою участь. Впрочем, она ее в любом случае заслужила», – заключил политолог. Напомним, администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа. Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что ситуация с блокировкой аккаунта Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Выяснилось, чем занималась Меланья Трамп в момент штурма Капитолия 9 января 2021, 19:55 Текст: Ольга Никитина

Первая леди США Меланья Трамп занималась фотосессией объектов декора Белого дома в тот момент, когда толпа штурмовала здание Капитолия, сообщили источники телеканала CNN. По их данным, несмотря на вопросы о том, будет ли она призывать протестующих прекратить насилие, она этого не сделала. «Когда тысячи сторонников Трампа устремились <…> к Капитолию США, чтобы осадить центр американской демократии, первая леди Меланья Трамп занималась фотосессией в Белом доме», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала. Профессиональное освещение, используемое для фото- и видеосъемки, можно было увидеть через окна Белого дома. «Делались фотографии ковров и других предметов в резиденции главы исполнительной власти и в восточном крыле», – сообщил CNN человек, знакомый с распорядком дня с первой леди. По данным телеканала, Меланья Трамп заинтересовалась написанием книги о предметах декора, которые она скопила и реставрировала в Белом доме. Отмечается, что первая леди руководила в этой связи фотопроектом. Как заявляет телеканал, и СМИ, и сотрудники супруги президента США якобы задавали вопросы, планирует ли она призвать в Twitter людей успокоиться и прекратить насилие, как она делала это во время протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда. Однако, по утверждению телеканала, она не стала публиковать такой призыв. По словам другого источника, которого цитирует канал, такая индифферентность может объясняться тем, что она уже «выписывается», «мыслями она уже не здесь». Между тем, как сообщает канал, в отличие от Меланьи дочь президента Иванка Трамп, провела с отцом экстренную встречу в Овальном кабинете в среду, где попросила его призвать к прекращению насилия. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Журналист NYT объяснил решение привиться «Спутником V» 9 января 2021, 19:27

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер рассказал, что сделал прививку российской вакциной «Спутник V». По его словам, политизация вопроса разработки вакцины от COVID-19 отодвинула на второй план «неплохие результаты испытаний» «Спутника V», которые «можно назвать неподдельным достижением российских ученых». В статье для NYT, содержание которой приводит ИноТВ, Крамер признался, что поначалу у него имелись «некоторые сомнения» насчет российской вакцины. Однако прививки «Спутником V» уже сделали около 1 млн российских граждан, а кроме этого российская вакцина поставляется за рубеж – в Белоруссию, Аргентину и другие страны. По словам журналиста, это указывает на то, что любые серьезные побочные эффекты, не вскрытые в ходе исследований, к настоящему времени уже были бы известны. Журналист также обратил внимание, что критика в адрес российской вакцины концентрировалась на «вызывающем вопросы» раннем одобрении препарата, но не на конструкции вакцины. «В итоге политизация вопроса разработки вакцины по существу отодвинула на второй план реально неплохие результаты испытаний, которые, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых», – подчеркивает Крамер. Он отметил, что в данном случае российские ученые продолжили долгую и славную историю разработки вакцин в стране. «В частности, в советский период борьба с инфекционными заболеваниями была приоритетной задачей властей, а экспорт вакцин в развивающиеся страны – элементом дипломатии холодной войны. Более того, Советский Союз и Соединенные Штаты пошли на сотрудничество друг с другом в деле уничтожения такой болезни как оспа с помощью вакцины. Кроме того, в 1959 году команда советских ученых – состоящая из мужа и жены – успешно испытала первую в мире вакцину с живым вирусом против полиомиелита на собственных детях», – говорится в статье. Автор публикации напоминает, что главный разработчик «Спутника V» Александр Гинцбург последовал этому обычаю, привившись вакциной от коронавируса еще до объявления о завершении испытаний на животных. Крамер указал, что «Спутник V» сравнивали с автоматом Калашникова, имея в виду его эффективность и простоту конструкции. «Мне даже повезло избежать некоторых распространенных побочных эффектов «Спутника V» вроде сильной головной боли или повышенной температуры», – отметил журналист. Вместе с тем, признался он, помимо исчезновения опасений насчет препарата на решение журналиста привиться российской вакциной повлияла и куда более прагматичная причина: ее доступность. В российские клиники не стоят огромные очереди, а сами они не страдают от логистического хаоса, который подчас возникает в центрах вакцинации в США и других странах. Журналист отмечает, что в Москве вакцина пользуется высоким спросом среди образованных людей – прослойке населения, в которой традиционно сильны оппозиционные настроения. Однако, когда речь зашла о здоровье, многие из них «закатали рукава» и отправились прививаться, указывает Крамер. В заключение журналист привел свой разговор с 65-летней работницей коммунальной сферы по имени Галина Чупыль. «Конечно, я рада, – ответила она на вопрос о том, что думает о прививке. – Болеть никому не хочется». «Я согласился», – отмечает Эндрю Крамер. Напомним, в декабре в России началась масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, уже произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID. Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине «Спутник V» 10 января 2021, 03:59

Фото: RTД на Русском/YouTube

Текст: Антон Никитин

Журналист Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, которые позволяют доверять российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Как отмечает Фазели, Россия с препаратом «Спутник V» входит в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ, передает РИА «Новости». Журналист обратил внимание, что «Спутник V» прошел клинические испытания третьей фазы. Уровень эффективности прививки, измерявшийся на каждом промежуточном этапе анализа данных, во всех трех случаях превысил 90%. При этом в ходе испытаний не выявили ни одного случая тяжелого течения заболевания. Фазели также отметил сотрудничество России с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от коронавируса с применением одного из компонентов вакцины «Спутник V» и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. «Все эти факты вместе, даже несмотря на отсутствие (публикации в научных журналах) результатов клинических испытаний третьей фазы, дают повод считать, что вакцина «Спутник V» может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях», – подчеркнул Фазели. Журналист добавил, что предпочел бы «прокатиться» на «Спутнике V» вместо того, чтобы «совершить полет к золотым звездам» на вакцине CoronaVac, созданной китайской биофармацевтической компанией SINOVAC. Накануне корреспондент The New York Times Эндрю Крамер рассказал, что сделал прививку российской вакциной «Спутник V». По его словам, политизация вопроса разработки вакцины от COVID-19 отодвинула на второй план «неплохие результаты испытаний» «Спутника V», которые «можно назвать неподдельным достижением российских ученых». Напомним, в декабре 2020 года в России началась масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, уже произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19). Умер актер Максим Браматкин 10 января 2021, 11:11

Фото: «Воротилы. Быть вместе», «Фокус Фильм»

Текст: Ксения Панькова

Актер кино, театра и телевидения, режиссер и сценарист Максим Браматкин скончался на 42-м году жизни, сообщил его друг и коллега Донатас Грудович. «Умер мой любимый друг Максим Браматкин. (…) Последние дни он был очень дисциплинирован и расцветал в кадре, но угасал дома без работы, а это очень важно, чтобы у гениальных людей была работа», – написал Грудович на своей странице в Facebook. Он отметил, что предчувствовал трагическое событие неделю назад, однако так и не навестил Браматкина. «В телефоне от него непрочитанное сообщение: «C Новым Годом, извини – я спал», добавил Грудович. Браматкин окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина в 2001 году. Выступал на сценах Театра имени Вахтангова, Театрального товарищества Олега Меньшикова. Наиболее известен благодаря работам в фильмах «Звезда» и «Семь пар нечистых», а также в сериалах «Девять жизней Нестора Махно» и «Магомаев». Последней ролью для него стал крепостной крестьянин в «Гусаре». В Китае оценили шансы Запада «проломить» российский щит ПВО 10 января 2021, 14:02

Фото: mil.ru

Текст: Вера Басилая

Китайский журналист Ши Вэнь оценил готовность российских противоракетных комплексов оперативно отразить удары извне и реагировать на военные провокации Запада. «Система противовоздушной обороны на стратегическом направлении запад и юг России была последовательно модернизирована, дальность действия средств обороны увеличена вдвое, а эффективность ПВО повышена на 20%», – цитирует РИА «Новости» публикацию Ши Вэня на портале «Чжунго цзюньван». Журналист считает, что этого удалось достичь в том числе, за счет поставок в войска зенитно-ракетных комплексов С-400 и вывода на боевое дежурство ЗРК С-300В4 на Курилах. Кроме того, автора статьи впечатлили выдающиеся характеристики почти завершившего государственные испытания зенитно-ракетного комплекса С-500, который будет поставлен на экспериментальное боевое дежурство в ближайшие годы, говорится в публикации. По словам журналиста, стоит обратить внимание на систему ПЛ-19 «Нудоль», которая способна не только точно поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, но и уничтожать спутники в пределах орбиты от 0,2 тыс. до 1,5 тыс. километров. Россия ускорила создание интегрированной системы воздушно-космической обороны и укрепляет построение сети разведки и раннего предупреждения. Наземная радиолокационная сеть дальнего действия и «Единая космическая система» (ЕКС) стали «глазами» российской ПРО. Кроме того, у российских военных есть система балансирования в воздушно-космической обороне, так, ЗРК С-300В4 может вести систематические боевые операции с местным гарнизоном БРК «Бастион», зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», а также с авиационным соединением Су-35С, подчернкул китайский журналист. По его мнению, российская сеть воздушно-космической обороны готова к отражению ударов, а планы по ее модернизации превратят ее в важную силу сдерживания западных стран. Наиля Аскер-Заде поделилась впечатлениями от общения с сыном Лукашенко 10 января 2021, 09:33

Фото: instagram.com/nailya_askerzade

Текст: Ксения Панькова

Российская журналистка Наиля Аскер-Заде рассказала об опыте общения с младшим сыном белорусского президента Николаем Лукашенко, назвав его очень приятным молодым человеком. «Николай и правда очень приятный молодой человек. (…) Николай производит впечатление неизбалованного, скромного, думающего человека», – написала журналистка в своем Instagram. Она также призналась, что понимает молодых девушек, которые «сходят по Николаю с ума». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наиля Аскер-заде (@nailya_askerzade) Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко исключил передачу поста президента республики своим сыновьям. У Лукашенко трое сыновей, семь внуков и внучек. Старший сын Виктор является помощником президента Белоруссии по национальной безопасности, членом Совета безопасности страны, первым вице-президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии. Средний сын Дмитрий занимает пост председателя центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб». Младший сын Николай – учащийся. Российские блогеры остро отреагировали на блокировку Parler 10 января 2021, 12:52

Фото: Rafael Henrique/Reuters

Текст: Ксения Панькова

Российские блогеры прокомментировали отключение американской соцсети Parler, которую Google заблокировал, а компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store. Телеведущая Ксения Собчак уверена, что IT-гиганты «чисто устранили конкурента». «Я очень надеюсь, что монополия «Эппла» и «Гугла» будет уничтожена, как раньше были уничтожены монополии Рокфеллера и прочих в период индустриализации Америки», – написала она в своем Telegram. В свою очередь сенатор Алесей Пушков считает, что блокировка Parler является тотальным блоком на позицию, «отличную от мнения американской либеральной элиты». «09.01.21 – день похорон свободы слова в США. Похоронная команда – сетевые гиганты», – написал Пушков в своем Telegram. «Amazon все же вышвырнул Parler со своих ресурсов. Оперативно!» – говорится в телеграм-канале «Милитарист». Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Amazon отключит хостинг социальной сети Parler, «провозглашающей свободу слова и пользующейся популярностью у сторонников президента США Дональда Трампа». «Генеральный директор Parler Джон Матце сказал, что сайт может быть недоступен в течение следующей недели и его придется «воссоздавать с нуля». Перед этим Apple удалила приложение сети из App Store из-за угроз насилия со стороны пользователей Parler», – написал Соловьев в своем Telegram. В свете событий с блокировкой американского приложения украинский журналист Александр Мединский призвал поддержать российское приложение Павла Дурова Telegram. «Русские в очередной раз спасают мир от диктатуры и произвола тирании (как, это уже не раз бывало в русской истории). И хотя я лично против местечкового (шарованного/самоварного) национализма, но меня берет гордость, когда я осознаю, что наш соотечественник Павел Дуров создал Всемирную платформу», – написал журналист в своем Telegram. «Мы можем порадоваться, что вот наконец-то все диссиденты этого мира перелезут в Telegram и русские понесут достойное их знамя цифровой свободы. Вот только где гарантия, что завтра Google с Apple не придут уже за нашей «Телегой»? И на все вопросы не будут отвечать: «Ничего не знаем, мы частные компании, а вы подписали пользовательское соглашение, вот тут, мелким шрифтом»?» – приводится в телеграм-канале RT мнение автора блога Fantastic Plastic Machine. «Parler, в общем-то, политически индифферентная площадка, но попала под раздачу идущей войны», – говорится в телеграм-канале ELMurid. Автор блога считает, что Трамп и его сторонники проигрывают. «Причем проигрывают навылет по одной-единственной причине – они не готовы (не могут, не хотят – ненужное вычеркнуть) играть без правил со своими противниками. А противники – играют. (…) У трампистов один-единственный путь: объявлять IT-гиганты врагами американского народа, гражданских свобод и все вот это, а всех их сотрудников предупреждать, что теперь они находятся за рамками понятий о гуманизме и могут стать объектами террора. В том числе и прямого. И подкреплять угрозы примерами», – говорится в публикации. Ранее мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре минувшего года и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Так, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. 9 ноября администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. Зеленского заподозрили в вакцинировании «Спутником V» 10 января 2021, 09:12

Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от коронавируса. «Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной», – сказал Кива в эфире телеканала NewsOne, передает РИА «Новости». Он также выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является самой эффективной на сегодня. При этом парламентарий не уточнил, о каком из трех разработанных в России препаратов идет речь. Кива добавил, что позиция украинского президента по борьбе с пандемией COVID-19 «каждый день забирает сотни жизней», из-за чего украинцы «проклинают» главу государства. Напомним, Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». При этом харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Россия в свою очередь выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. В России усилили контроль за оборотом наличных 10 января 2021, 09:24

Фото: Денис Абрамов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

В России с 10 января вступили в силу новые поправки, которые усиливают контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей. Также вводится контроль за почтовыми переводами свыше 100 тыс. рублей Речь идет о вступлении в силу поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Одно из изменений касается операций с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей. Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет. Также все банки обязаны отслеживать сделки с недвижимостью, как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идет о сумме более 3 млн рублей, передает Regnum. Помимо этого, вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму более 100 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что в России 10 января вступил в силу законопроект о введении административных штрафов за неоплаченный проезд по платным автодорогам. За подобное нарушение вводится штраф для водителей легковых автомобилей – в размере 1,5 тыс. рублей, для водителей автобусов и грузовиков – в размере 5 тыс. рублей. Пенс допустил возможность отстранения Трампа от поста президента США 10 января 2021, 06:32

Фото: Michael Reynolds/

CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке к Конституции США с целью отстранения от должности действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа, сообщила телекомпания CNN. По сведениям источников телекомпании, в команде Пенса рассчитывают, что вице-президенту США не придется апеллировать к недееспособности Трампа, как предусмотрено положениями 25-й поправки. По мнению помощников вице-президента США, наравне с запуском процедуры импичмента это может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности Соединенных Штатов, передает ТАСС. При этом, указывают источники телекомпании, Пенс не исключает, что в крайнем случае, если поведение Трампа на посту главы вашингтонской администрации «станет еще менее предсказуемым», ему придется прибегнуть к поправке, в результате чего он приступит к исполнению обязанностей главы Белого дома. Согласно 25-й поправке к Конституции США, вице-президент занимает пост главы Соединенных Штатов в случае досрочного прекращения полномочий президента США, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома. Напомним, одна из участниц штурма Капитолия заявила, что вице-президент США Майкл Пенс предал сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Позже появились сведения о планах Пенса посетить инаугурацию Джозефа Байдена. Накануне стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества. В четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников указанных событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Эрдоган заявил о будущем Турции в Европе 9 января 2021, 20:45 Текст: Ольга Никитина

Президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщила канцелярия турецкого лидера. «В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего развития между Турцией и ЕС, а также региональные события. Президент Эрдоган во время переговоров заявил, что ЕС занимает приоритетное положение в повестке Турции. Он также сообщил, что видит будущее Турции в Европе», – передает ТАСС текст заявления по итогам переговоров. Эрдоган указал на «необходимость обновить Таможенный союз, обеспечить визовую свободу турецким гражданам и предпринять шаги в переговорах о членстве» Турции в ЕС. «Необходимо восстановить взаимное доверие, восстановить механизмы консультаций, положить конец исключительным и дискриминационным действиям, а также риторике в отношении Турции, которая является страной-кандидатом в переговорном процессе. Президент Эрдоган выразил заинтересованность в возобновлении регулярных саммитов Турция – ЕС и диалога на высоком уровне», – отмечается в сообщении. Турция, являющаяся с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987 года. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорным пунктам (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе. Еврокомиссия заявляла, что Турция, формально еще являющаяся кандидатом на вступление в Евросоюз, фактически все больше отдаляется от Европы. Участнику штурма Капитолия в меховой шапке с рогами предъявлены обвинения 9 января 2021, 21:29

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Никитина

Житель американского штата Аризона Джейкоб Энтони Чансли, который, предположительно, был запечатлен в ходе беспорядков в Конгрессе 6 января в медвежьей шапке с рогами и копьем, задержан. Ему предъявлены обвинения. Как сообщили в министерстве юстиции США, Чансли предстал перед судом столичного округа Колумбия. «Предполагается, что Чансли опознан как мужчина, запечатленный на кадрах СМИ в Конгрессе с рогами, в медвежьей шапке, с разрисованным в красно-бело-синий цвет лицом и с голым торсом. Данный человек нес копье с американским флагом», – передает ТАСС сообщение ведомства. Чансли оказался одним из самых заметных участников беспорядков в здании Капитолия. Так, ранее на него обратил внимание глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.