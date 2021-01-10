Обнаружено местоположение двух черных ящиков разбившегося в Индонезии Boeing

Поисковая группа обнаружила местоположение двух черных ящиков разбившегося в Индонезии самолета компании Sriwijaya Air, сообщил руководитель национального поисково-спасательного агентства Багус Пурухито.

«Мы определили их местоположение по сигналам, исходящим от двух самописцев. В район крушения прибыли судна со специальной техникой, которая должна помочь найти ящики. Мы надеемся, что сможет обнаружить устройства в самое ближайшее время», – передает ТАСС слова главы ведомства.

Ранее полицейские и местные жители обнаружили в Яванском море предположительное место падения самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air.

На борту упавшего лайнера находилось 59 человек, в том числе шесть членов экипажа. Среди пассажиров были шесть детей, один из них – младенец. Россиян, по предварительным данным, на борту не было.

Напомним, Boeing 737-524 последний раз был замечен над акваторий Яванского моря в районе северной части острова Ява. Самолет вылетел из Джакарты в город Пантианак и через четыре минуты пропал с радаров.