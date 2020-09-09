Российские музеи введут иерархию билетов

Российские музеи планируют ввести иерархию билетов для возможности получения дохода и для того, чтобы не повышать цены для всех категорий посетителей, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа, глава Союза музеев России Михаил Пиотровский.

«Беспокоиться особенно не надо, но надо понимать, что будет некая иерархия. Есть просто билеты, и есть уже сейчас довольно много билетов, которые позволяют тебе чуть больше, чем другие (особое время, специальные экскурсии и так далее), которые будут стоить другие деньги. Такая иерархия – попроще и подороже, это будет наш главный способ зарабатывать деньги, получать их от тех, кто может дать больше», – сказал Пиотровский, передает ТАСС.

Директор Пушкинского музея Марина Лошак отметила, что музеи стараются не повышать цены, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию. Нужно дифференцировать посещения музея, это затронет не только продажи билетов, но и право на бесплатный вход отдельным категориям посетителей.

«Невозможно отказать людям, поскольку мы все действительно хотим всеобщего просвещения, нельзя лишать людей привычного посещения музея. Но то, что нужно дифференцировать такого рода вещи и пересматривать их очень серьезно – это правда», – заявила Лошак.

Пиотровский отметил, что новые правила посещений, введенные в связи с коронавирусом, делают посещение музеев роскошью, которая доступна не всем.

«Все не могут войти в музей. Все могут смотреть онлайн, а посещение офлайн становится роскошью – в музеи теперь ограниченный впуск, в музей надо покупать электронный билет – не каждый может его купить, и приехать в город, где есть музей, сейчас сложно. То есть, пребывание в музее теперь некая привилегия, которую надо ценить», – отметил глава Эрмитажа.

Он добавил, что Эрмитажу пришлось приостановить действие многих льгот, существовавших до пандемии. Правом бесплатного входа ранее пользовались две трети посетителей, а музей покрывал это за счет доходов от туристов.

«У нас был в Эрмитаже громадный список людей, за которых мы платили сами, теперь мы этого делать не можем. Государственных привилегий тоже нет – есть некие законы, которые тоже финансово не обеспечены, позволяющие бесплатный вход раз в месяц детям, студентам и так далее. Мы сейчас строим финансовые схемы с благотворителями, чтобы меценаты придумывали варианты бесплатного входа тех или иных людей. Мы все сами должны придумать эту схему финансирования, чтобы роскошь стала доступной, но надо понимать, что бесплатный билет – это не право, данное от рождения, это музей делится, чтобы люди могли приобщиться. Люди должны понимать, что бесплатность – это не открывать дверь ногами, это подарок, который дает музей», – отметил Пиотровский.

Напомним, запрет на работу музеев и выставок в Петербурге перестал действовать только 27 июля. При этом музей-памятник «Исаакиевский собор» начал работу еще 19 июля.