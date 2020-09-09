Россия заявила о нарушениях в ходе принятия ПАСЕ заявления о непризнании выборов в Белоруссии

Комитет ПАСЕ принял заявление о непризнании президентских выборов в Белоруссии и проведении новых с нарушениями регламента, при этом он игнорирует позицию России как члена Совета Европы, заявил глава российской делегации в ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Заявление было принято с нарушениями регламента и игнорирует позицию России как члена Совета Европы. Председатель даже не поставил вопрос на голосование, но при этом сказал, что «принято единогласно», хотя несколько человек высказывались против. Как такое возможно?» – предает его слова РИА «Новости».



По словам Толстого, авторы заявления высказывают слова поддержки «храбрым людям, которые борются за свои права и достоинство», и отказываются признавать итоги выборов президента Республики, хотя у них нет никаких доказательств фактов фальсификации.



Глава российской делегации подчеркнул, что авторы заявления требуют провести новые выборы, привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека. Кроме того, они предлагают создать международный следственный орган для сбора информации и доказательств правонарушений в Белоруссии, который должен будет передать результаты своей работы любым национальным и международным правоохранительным органам, «желающим и способным преследовать в судебном порядке массовые нарушения прав человека, совершенные в Белоруссии».

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в ПАСЕ предложила ввести индивидуальные санкции в отношении руководства страны.

Напомним, Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. Также страна не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.

Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями. До этого сообщалось о готовящемся санкционном списке из 20 человек, при этом туда решили не включать президента Белоруссии Александра Лукашенко.