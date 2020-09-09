Алексиевич рассказала о судьбе Координационного совета оппозиции

Координационный совет оппозиции Белоруссии продолжит функционировать и после задержания его членов, заявила активистка президиума оппозиционной структуры, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.

Алексиевич заявила, что «совет будет жить, мы его сделали расширенным», он «не умер, там уже записалось больше 4 тыс. человек», передает ТАСС.

Она также указала, что КС не готовил переворота в стране, а стремился не допустить раскола в Белоруссии путем диалога в обществе, передает РИА «Новости».

По ее словам, «(президент Белоруссии Александр) Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу».

Нобелевский лауреат указала на то, что все ее коллеги по президиуму Координационного совета оппозиции «или в тюрьме, или выброшены за границу», «сегодня взяли, последним, Максима Знака». Она подчеркнула, что сначала у оппонентов власти «похитили страну, теперь похищают лучших», однако «вместо вырванных из наших рядов придут сотни других».

Сообщается также, что журналисты приехали к квартире Алексиевич, куда, как утверждалось ранее в Telegram-канале «Наша Нива», пытались проникнуть неизвестные. В данный момент у дверей нет людей, которые бы пытались проникнуть внутрь.

Ранее сообщалось, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак перестал выходить на связь. В секретариате Координационного совета предположили, что Знака могли задержать силовики.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала власти республики немедленно освободить задержанного Знака и других активистов.

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