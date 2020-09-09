Еще один белорусский оппозиционер перестал выходить на связь

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак перестал выходить на связь, сообщил пресс-секретарь штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Глеб Герман.

«Итак. 8.30 и у Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу «похоже, кто-то к нам пришел», отключился и написал слово «Маски». Сейчас он недоступен», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря.

Как сообщает «Интерфакс», Знак не вышел в анонсированный с утра эфир радио «Эхо Москвы», его мобильный телефон отключен, звонки в мессенджерах не проходят.

По словам оппозиционера Павла Латушко, он общался со Знаком накануне ночью: «Последний раз мы общались около 12:00 ночи. С тех пор больше не связывались».

В секретариате Координационного совета предположили, что Знака могли задержать силовики.

«Предположительно, к Максиму заявились силовики и работают с ним. Может обыск, может задержан. Мы с ним не можем связаться», – сказали в секретариате.

Между тем в МВД Белоруссии заявили, что не располагают информацией о предполагаемом задержании Знака.

Инцидент произошел вскоре после исчезновения еще одного члена президиума КС Марии Колесниковой. Позже выяснилось, что она была задержана.

Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Мария Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков якобы покинули республику на автомобиле и оказались на территории Украины.

По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана. Позже появилась информация, что Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из Белоруссии принудительно, она порвала свой паспорт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что коллеги-оппозиционеры «выбросили» Колесникову из машины при пересечении белорусско-украинской границы.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой, Родненкова и Кравцова.

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